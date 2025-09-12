[Photo]
Guvernul susține cetățenii care au avut de suferit în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an În ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis: 1️⃣ Alocarea a 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene și pentru compensarea pagubelor la vița-de-vie, cauzate de furtuna din raionul Cahul. 2️⃣ Adițional, peste 510 de mii de lei vor fi alocate pentru reparația acoperișului grădiniței creșă „Alunelul” și pentru compensarea pagubelor cauzate fondului locativ din satul Aluniș, raionul Rîșcani. Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora.
Mesajul de unitate națională adresat de președinta Maia Sandu în contextul începutului campaniei electorale „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a declarat șefa statului Maia Sandu.
