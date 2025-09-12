10:20

Guvernul susține cetățenii care au avut de suferit în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an În ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis: 1️⃣ Alocarea a 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene și pentru compensarea pagubelor la vița-de-vie, cauzate de furtuna din raionul Cahul. 2️⃣ Adițional, peste 510 de mii de lei vor fi alocate pentru reparația acoperișului grădiniței creșă „Alunelul” și pentru compensarea pagubelor cauzate fondului locativ din satul Aluniș, raionul Rîșcani. Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora.