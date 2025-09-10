Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO
ProTV.md, 10 septembrie 2025 21:40
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
22:00
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut” # ProTV.md
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut”
21:50
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București - VIDEO # ProTV.md
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București - VIDEO
21:50
Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice” # ProTV.md
Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice”
21:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie - VIDEO
21:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata - VIDEO # ProTV.md
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata - VIDEO
21:40
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz - VIDEO
21:40
România și Ucraina, fără victorie în preliminarii: Egaluri surprinzătoare cu Cipru și Azerbaidjan, în ciuda avantajului din meci - VIDEO # ProTV.md
România și Ucraina, fără victorie în preliminarii: Egaluri surprinzătoare cu Cipru și Azerbaidjan, în ciuda avantajului din meci - VIDEO
Acum 2 ore
21:30
Moldova U21, din nou învinsă după ce a condus: 1-0 cu Slovacia, dar meciul se termină cu a doua înfrângere în preliminariile Euro 2027 - VIDEO # ProTV.md
Moldova U21, din nou învinsă după ce a condus: 1-0 cu Slovacia, dar meciul se termină cu a doua înfrângere în preliminariile Euro 2027 - VIDEO
21:20
Bolivia a prins ultimul tren și păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026, după ce a reușit marea surpriză și a învins Brazilia - VIDEO # ProTV.md
Bolivia a prins ultimul tren și păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026, după ce a reușit marea surpriză și a învins Brazilia - VIDEO
21:10
Mii de fani au invadat stadionul, după ce naționala lor a învins echipa similară din Camerun și este la un pas distanță de prima calificare din istorie la Cupa Mondială - VIDEO # ProTV.md
Mii de fani au invadat stadionul, după ce naționala lor a învins echipa similară din Camerun și este la un pas distanță de prima calificare din istorie la Cupa Mondială - VIDEO
21:10
Grecia – Turcia, prima semifinală de foc la EuroBasket: Giannis și Șengun scriu istorie pentru echipele lor naționale - VIDEO # ProTV.md
Grecia – Turcia, prima semifinală de foc la EuroBasket: Giannis și Șengun scriu istorie pentru echipele lor naționale - VIDEO
21:00
MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO
20:50
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă - VIDEO # ProTV.md
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă - VIDEO
20:50
Tehnologia viitorului, prezentată la Berlin: Ochelari care traduc în timp real și roboți care urcă scările, printre vedetele târgului IFA 2025 - VIDEO # ProTV.md
Tehnologia viitorului, prezentată la Berlin: Ochelari care traduc în timp real și roboți care urcă scările, printre vedetele târgului IFA 2025 - VIDEO
20:40
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei - VIDEO # ProTV.md
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei - VIDEO
Acum 4 ore
20:30
Val de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei: Peste 400 de drone și rachete au lovit infrastructura civilă și industrială în mai multe regiuni - VIDEO # ProTV.md
Val de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei: Peste 400 de drone și rachete au lovit infrastructura civilă și industrială în mai multe regiuni - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.09.2025
20:10
Ar fi racolat studenți, folosit interpuși și transmis informații din trei țări: Alexandru Bălan, suspectat că face parte dintr-o rețea regională de spionaj rusesc, dezvăluie fostul ministru al Apărării – VIDEO # ProTV.md
Ar fi racolat studenți, folosit interpuși și transmis informații din trei țări: Alexandru Bălan, suspectat că face parte dintr-o rețea regională de spionaj rusesc, dezvăluie fostul ministru al Apărării – VIDEO
20:00
Strategie politică sau manipulare? Dinu Plîngău ar fi intenționat să creeze o nouă fracțiune după ce intră în Parlament pe lista PAS. Reacția partidului - VIDEO # ProTV.md
Strategie politică sau manipulare? Dinu Plîngău ar fi intenționat să creeze o nouă fracțiune după ce intră în Parlament pe lista PAS. Reacția partidului - VIDEO
19:50
Israelul, criticat dur după ce a bombardat o clădire din capitala Qatarului: Liderul interimar al Hamas a scăpat cu viață - VIDEO # ProTV.md
Israelul, criticat dur după ce a bombardat o clădire din capitala Qatarului: Liderul interimar al Hamas a scăpat cu viață - VIDEO
19:40
Parcursul european al Moldovei și războiul din Ucraina, discutate la Roma între Maia Sandu și premierul italian Giorgia Meloni - VIDEO # ProTV.md
Parcursul european al Moldovei și războiul din Ucraina, discutate la Roma între Maia Sandu și premierul italian Giorgia Meloni - VIDEO
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Maria Acbaș
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Sergiu Butuc
18:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Igor Grosu
18:50
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # ProTV.md
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare
18:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Groza
18:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vadim Vacarciuc
18:40
Germania afirmă că a devenit principalul susţinător militar al Ucrainei și trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite # ProTV.md
Germania afirmă că a devenit principalul susţinător militar al Ucrainei și trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite
Acum 6 ore
18:30
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune # ProTV.md
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune
18:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Grigorii Uzun
18:00
Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării # ProTV.md
Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării
18:00
Ultima oră. Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București # ProTV.md
Ultima oră. Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv la București
17:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Ceban
17:40
„Clar setate pe această traiectorie.” Germania spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost „o acțiune deliberată” # ProTV.md
„Clar setate pe această traiectorie.” Germania spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost „o acțiune deliberată”
17:40
Crima oribilă în Donețk. Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, a violat și ucis o fetiță de 9 ani # ProTV.md
Crima oribilă în Donețk. Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, a violat și ucis o fetiță de 9 ani
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ludmila Catlabuga
17:20
Gara Lyon din Paris a fost ocupată de manifestanți. Aproape 300 de persoane au fost deja arestate # ProTV.md
Gara Lyon din Paris a fost ocupată de manifestanți. Aproape 300 de persoane au fost deja arestate
17:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Odnostalco
17:10
Vești bune pentru diaspora italiană: Începând cu 8 noiembrie, permisele de conducere eliberate în Moldova vor fi recunoscute oficial în Italia. Anunțul făcut de Sandu după întâlnirea cu Meloni # ProTV.md
Vești bune pentru diaspora italiană: Începând cu 8 noiembrie, permisele de conducere eliberate în Moldova vor fi recunoscute oficial în Italia. Anunțul făcut de Sandu după întâlnirea cu Meloni
17:00
A încercat să treacă cu 27.000 de dolari nedeclarați prin coridorul verde: Un cetățean ucrainean, oprit pe Aeroportul Chișinău - FOTO # ProTV.md
A încercat să treacă cu 27.000 de dolari nedeclarați prin coridorul verde: Un cetățean ucrainean, oprit pe Aeroportul Chișinău - FOTO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.09.2025
16:50
Vești bune pentru moldovenii din Italia: Începând cu 8 noiembrie 2025, permisele de conducere eliberate în Republica Moldova vor fi recunoscute oficial în Italia # ProTV.md
Vești bune pentru moldovenii din Italia: Începând cu 8 noiembrie 2025, permisele de conducere eliberate în Republica Moldova vor fi recunoscute oficial în Italia
16:40
Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone. Șase miliarde de euro vor fi alocați proiectului, bani care provin dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate # ProTV.md
Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone. Șase miliarde de euro vor fi alocați proiectului, bani care provin dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate
16:40
SUA promit să apere teritoriul NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
16:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Marc Tkaciuk
Acum 8 ore
16:30
Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați americani, iar 9 din primele 10 locuri sunt ocupate de miliardari dintr-un singur domeniu. Donald Trump, avere record # ProTV.md
Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați americani, iar 9 din primele 10 locuri sunt ocupate de miliardari dintr-un singur domeniu. Donald Trump, avere record
16:00
China va deveni cel mai mare importator de gaze prin conducte. Germania este detronată din poziția de lider mondial # ProTV.md
China va deveni cel mai mare importator de gaze prin conducte. Germania este detronată din poziția de lider mondial
15:50
Un bărbat în stare de ebrietate avansată, fără permis de conducere și cu fiul pe motocicletă - stopat de polițiști, la Orhei. Ce alte încălcări au depistat ofițerii de patrulare - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat în stare de ebrietate avansată, fără permis de conducere și cu fiul pe motocicletă - stopat de polițiști, la Orhei. Ce alte încălcări au depistat ofițerii de patrulare - VIDEO
15:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Nicolae Botgros
15:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Chicu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.