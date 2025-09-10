Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citînd surse diplomatice. {{835481}}Reuniunea a fost solicitată de Algeria şi alte state membre, potrivit surselor, transmite Agerpres. Hamas a afirmat că şase persoane au fost ucise în atacul sur
Inspectorul judiciar Diana Ioniță a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia de a-și retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Ca urmare, Comisia nu va continua procedura de reevaluare în cazul său, decît în situația în care CSM respinge cererea de retragere.Decizia de r
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului # Noi.md
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfîntul Scaun # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfîntul Scaun.La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea co
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întîrziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seară, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austerit
Avînd în vedere creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente rutiere pe traseele naționale, Agenția Națională Transport Auto face un apel către conducătorii auto, operatorii de transport rutier și agenții economici din domeniu să intensifice măsurile de prevenire și control privind în trafic.În acest context, reiterăm necesitatea: respectării stricte a prevederilor Codului transport
Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan # Noi.md
Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din or. Ankara.În cadrul întrevederii, Președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al Republicii Moldova succese mari î
„Siguranță digitală pentru fiecare copil” – campanie națională lansată la început de an școlar # Noi.md
La început de an școlar, autoritățile Republicii Moldova, împreună cu Centrul de Siguranță Digitală și organizații internaționale, au lansat campania de informare „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, campania, desfășurată în perioada septembrie – noiembrie 2025, are scopul de a promo
Maia Sandu s-a întîlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întîlnirea a avut loc în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiuni Rep
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile lui Dmitri Buimistru în baza sancțiunilor internaționale # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis o decizie privind blocarea fondurilor și resurselor economice ale cetățeanului Dmitri Buimistru, în urma unei sesizări depuse de o bancă comercială din Republica Moldova.Potrivit documentului semnat de directoarea SFS, Olga Golban, măsura a fost dispusă în contextul aplicării restricțiilor internaționale stabilite prin Decizia Consiliului Interinstituționa
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a plasat în topul clasamentului european privind creșterea traficului de pasageri în prima jumătate a anului 2025, transmite Noi.md.Potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE, primele șase luni ale anului 2025 au adus o creștere de +4,5% a traficului de pasageri pe aeroporturile din Europa, față de aceeași perioadă a anului trec
"Autoritățile, prin intermediul Energocom, au achiziționat deja peste 90 la sută (aproximativ 700 de milioane de metri cubi) din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025-2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă. Autoritățile asigură siguranța și livrări neîntrerupte de gaze pentru sezonul rece". Declarația a fost făcută pentru jurnaliști de către Dorin Junghietu, ministrul En
Polonia anunță că a doborît drone rusești: „Încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez” # Noi.md
Polonia a doborît drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei.Premierul Donald Tusk s-a deplasat la faţa locului, iar armata de la Varşovia vorbeşte despre o „încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez”, transmite moldpres cu referire la News.ro și reuters.Miercuri dimineaţă, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele au
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începînd cu data curentă, dl Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și de transport al energiei electrice din Republica Moldova.Conducerea interimară a Î.S. „Moldelectrica” este asigurată de dl Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică, cu peste 20 de ani de experiență în exploatarea și d
Executivul alocă despăgubiri de peste 100 milioane lei pentru fermieri și peste 510 mii lei pentru satul Aluniș # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a decis să ofere sprijin financiar agricultorilor afectați de calamitățile naturale din primăvara și vara acestui an. Măsurile au fost aprobate în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), a anunțat premierul Dorin Recean, transmite Noi.md.Potrivit șefului Executivului, 100 de milioane de lei vor fi direcționați către fermieri pentru compensarea p
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova avertizează cetățenii asupra pericolului reprezentat de ambrozie, una dintre cele mai răspîndite plante alergene, transmite Noi.md.Potrivit specialiștilor, ambrozia se dezvoltă începînd din aprilie–mai și produce polen între iulie și octombrie, cu un vîrf în lunile august–septembrie – perioada cea mai riscantă pentru persoanele sensibile.Polenul a
Soția lui Vladislav Gribincea de la CSJ, noua președintă a Consiliului Institutului Național al Justiției # Noi.md
Consiliul Institutului Național al Justiției (INJ) și-a ales marți conducerea, desemnînd-o în funcția de președintă pe Olimpia Gribincea, transmite Noi.md. Gribincea este licențiată în drept, bursieră a prestigiosului program Chevening și absolventă a Universității St. Andrews din Marea Britanie, unde a obținut titlul de Master of Letters (MLitt) în Legal and Constitutional Studies.Noua pr
Partidul Republican Inima Moldovei, parte a Blocului Electoral Patriotic, protestează în fața Inspectoratului General de Poliție.„Viorel Cernăuțeanu trebuie să demisioneze”, spun manifestanții. IGP nu a venit, deocamdată, cu o reacție, transmite Unimedia.
Venitul real pe cap de locuitor în gospodăriile europene a înregistrat scăderi în cele mai multe state în primul trimestru al anului 2025, comparativ cu perioada precedentă, arată o analiză publicată de presa internațională.Conform datelor Euronews Business, Regatul Unit al Marii Britanii a înregistrat cea mai puternică scădere dintre marile economii europene, de 1,3%. Însă recordul nominal de
În secolul XXI, alegerile au încetat de mult să mai fie doar o competiție de idei și programe. În noua realitate, fiecare ciclu electoral este un război al imaginii, al emoțiilor și al tehnologiilor, precum și o utilizare a diferitelor practici de gestionare a fluxurilor de informații. Rețelele sociale, algoritmii de targetare și inteligența artificială au devenit instrumente nu doar pentr
Conform informațiilor primite de la Poliția de Frontieră Iași, în data de 11 septembrie curent (între orele 08:00–16:00) și 12 septembrie 2025 (între orele 08:00–15:00), pe coronamentul barajului hidrotehnic Stînca–Costești se vor desfășura lucrări de montaj a echipamentelor la priza de apă aferentă conductei de utilități.În aceste intervale, traficul se va desfășura pe o singură bandă, ceea c
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna august este data de 25 septembrie 2025.Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, pentru luna
Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer local au fost uciși în atacul aerian israelian în Qatar # Noi.md
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărîndu-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de securitate qatareze, relatează a
La Oficiul Medicilor de Familie din satul Șeptelici, raionul Soroca, specialista Natalia Ceban-Afteni activează de cinci ani, tot ea merge și-n satul Șolcani.Absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde a urmat șase ani de studii și trei ani de rezidențiat în specialitatea medicină de familie, Natalia Ceban-Afteni spune că alegerea profesiei a fost ins
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va susține miercuri, în fața Parlamentului European, discursul anual privind starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorități și direcțiile strategice ale UE pentru anul următor.Cu toate acestea, la doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat, von der Leyen se confruntă cu presiuni tot mai mari. Potrivit POLITICO, ea par
Peste 14 mii de persoane au reușit, de la începutul anului curent, să-și găsească de lucru, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.Cei mai mulți activează în servicii și în sectorul agrar."Numărul persoanelor care sînt în cîmpul de muncă este în creștere, față de perioada similară a anului trecut, am avut 13 mii și ceva în septembrie anul trecut. În anul curent, avem 1
Ministra Sănătății din Suedia, Elisabet Lann, a leșinat chiar în timpul unei conferințe de presă a guvernului și s-a prăbușit peste pupitru în timpul unei declarații a unui coleg din guvern, scrie presa.Elisabet Lann tocmai ce-și încheiase propriul discurs la conferința de presă a guvernului de la Stockholm și dăduse cuvîntul unui alt oficial cînd i s-a făcut rău brusc și s-a prăbușit la pămîn
Primele zile ale lunii septembrie au venit cu temperaturi generoase, mai ridicate decît cele obișnuite pentru această perioadă.Valorile maxime ating chiar şi 31 de grade Celsius, comparabile cu cele din mijlocul verii. Este un indiciu al schimbărilor climatice, spun specialiștii.{{834659}}Între timp, oamenii profită de vremea caldă, iar pompierii avertizează că riscul de incendii rămîne ri
Bucurie mare în familia Marcelei Paladi: fiul său, Ionuț, a fost botezat de Mitropolitul Vladimir # Noi.md
Marcela Paladi, tînăra care și-a schimbat viața în urma tragicului accident de pe viaduct, a trăit astăzi unul dintre cele mai emoționante momente: și-a botezat fiul, pe micuțul Ioan.Slujba de încreștinare a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău și a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir.Cu lacrimi de bucurie și recunoștință, tînăra mămică a
Leul moldovenesc s-a apreciat față de euro și și-a consolidat și mai mult poziția față de dolar.Mai precis, într-o singură zi, leul a recuperat peste un ban față de moneda europeană unică și aproximativ cinci bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, pentru ziua de 10 septembrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de schimb de 19,5589 lei pentru un euro (-1
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:10 septembrie — a 253-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 112 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Moise ArapulCe se sărbătorește în lume: Ziua buchetelor co
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil.În unele zone sînt posibile ploi slabe de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice.Vînt: slab pînă la moderat, din sud-est.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +27...+29 °C, în zonele centrale va fi de +25...+27 °C, iar în nord va fi de aproximativ +22...+24 °C.
În Chișinău se organizează din ce în ce mai des curse și maratoane de masă. Cum să le abordezi fără a-ți afecta sănătatea, a povestit atletul și maratonistul Iaroslav Mușinski în emisiunea „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski.Apă și alimentație pe traseu{{835282}}Potrivit sportivului, cel mai important este să nu se permită deshidratarea și să se planifice corect consumul de lichide:
Cea mai mare greșeală în pregătirea pentru maraton este maximalismul și dorința de a alerga imediat distanțe mari și cu viteze mari, ceea ce duce imediat la accidentări, iar mulți nu pot apoi să termine ceea ce au început – să alerge maratonul.Despre acest lucru a vorbit antrenorul de atletism, maratonistul Iaroslav Mușinski, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postu
În Moldova trebuie desființată funcția de președinte, pentru a exclude conflictul de interese între puterile statului.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „На грани” difuzate de canalul de televiziune Exclusiv TV.El a menționat că partidul Alianța „MOLDOVENII” va promova modificările corespunzătoar
Vasili Chirtoca: «Dragoș Galbur are dreptate: aș vrea ca în țară să fie mai puțini asemenea ”patrioți”, ca el» # Noi.md
Recent, liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a declarat că este supus unor acțiuni judiciare din partea președintelui companiei „DAAC Hermes”, Vasile Chirtoca.Potrivit lui Galbur, Chirtoca l-a dat în judecată și îi cere 500.000 de lei drept compensație pentru „lezarea onoarei și demnității”. Galbur mai susține că, în timpul unei emisiuni televizate, Chirtoca ar fi încercat s
ONU îndeamnă statele să lase politica deoparte şi cere 140 de milioane de dolari pentru Afganistan # Noi.md
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a anunţat marţi că solicită 139,6 milioane de dolari pentru a ajuta jumătate de milion de persoane afectate de cutremurele care au lovit estul Afganistanului şi a făcut apel către donatori să nu lase rezervele faţă de autorităţile talibane să împiedice ajutorul.Cel mai grav cutremur din ultimii ani din Afganistan, care a avut loc în noaptea de 31 august spre
Eurostat: Prețurile produselor agricole în UE au crescut cu 5,6% în trimestrul doi din 2025 # Noi.md
Prețul mediu al produselor agricole obținute de fermierii din UE la poarta fermei a crescut cu 5.6% în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, confirmînd tendinta crescătoare după o perioadă de declin, arată datele publicate marți de Oficiul European de Statistică (Eurostat).Prețurile la ouă (27.8%), fructe (21.1%) şi lapte (13.3%) in UE au crescut semnificativ in trime
Viena – în topul siguranței, iar Marea Britanie și Franța au ajuns în fruntea „listei negre” # Noi.md
Compania Reolink a colectat date dintr-o varietate de surse, inclusiv statistici ale poliției, reportaje din mass-media despre crima organizată, bandele stradale, precum și din sondaje în rîndul locuitorilor și turiștilor cu privire la sentimentul lor personal de siguranță.Analiza Reolink a inclus și cercetări științifice privind impactul șomajului și al inegalității sociale asupra ratelor c
Suporterii echipei Italiei au organizat o acțiune de protest în timpul intonării imnului Israelului # Noi.md
Suporterii echipei Italiei au organizat o acțiune de protest în timpul intonării imnului Israelului înaintea meciului din turneul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Echipa Italiei a învins echipa Israelului cu scorul de 5:4 pe 9 septembrie. Meciul a avut loc pe un teren neutru în Debrecen (Ungaria), relatează rbc.{{835146}} În timpul intonării imnului Israelului înainte de î
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa.„Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii. Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în cadrul emisiunii sale televizat
Selecționata Moldovei a jucat astăzi în deplasare împotriva Norvegiei în cadrul preliminariilor CM-2026.Echipa norvegiană a învins tricolorii cu un scor de 11:1.Astfel, selecționata Moldovei a suferit cea mai grea înfrîngere din istoria sa.Reamintim că recordul anterior a fost consemnat în 2021, cînd echipa noastră a pierdut în fața Danemarcei (0:8) în preliminariile CM-2022.Norveg
În Ierusalim, arheologii au găsit o monedă de aur miniaturală rară, cu imaginea reginei egiptene Berenice a II-a, datînd din perioada domniei soțului ei, al treilea conducător al regatului Ptolemeu din Egipt.Ptolemeii sînt o dinastie regală macedoneană, fondată de unul dintre generalii lui Alexandru Macedoneanul, Ptolemeu I Soter, în perioada elenistică a Egiptului (aproximativ 323-30 î.Hr.).
Procesul bărbatului arestat anul trecut sub suspiciunea că a planificat un atac asupra lui Donald Trump în statul american Florida, în timpul campaniei electorale prezidențiale din SUA din 2024, a început luni cu selecția juriului, la tribunalul federal din Fort Pierce, același stat, informează marți dpa și Reuters.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, suspectul, Ryan Routh, în
Într-o scrisoare adresată reprezentanților profesorilor încadrați în „Planul de posturi speciale pentru învățămîntul obligatoriu din mediul rural”, președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat contribuția semnificativă a acestora la dezvoltarea educației în zonele rurale și la viitorul țării, scrie romanian.cgtn.com.Xi a remarcat că, în ultimii 20 de ani de la lansarea planului, numeroși absol
Muntele Sinai, unul dintre cele mai sacre locuri ale lumii, venerat de evrei, creștini și musulmani și aflat în patrimoniul UNESCO, este în centrul unei controverse uriașe.Autoritățile egiptene au început transformarea zonei într-un mega-resort de lux, cu hoteluri, vile și centre comerciale, în ciuda opoziției comunității beduine și a avertismentelor venite de la Biserica Ortodoxă Greacă, potr
Au fost făcute publice detalii despre discuțiile dintre SUA și UE privind noile sancțiuni împotriva Rusiei # Noi.md
Oficialii europeni au avut o întîlnire la Ministerul Finanțelor al SUA și au discutat despre noi forme de presiune economică asupra Rusiei. S-a vorbit despre impunerea de sancțiuni suplimentare și tarife pentru achiziționarea de petrol rusesc.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd Associated Press și ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, pe rețeaua de socializare X.Potrivit in
La începutul fiecărei luni, programul Copernicus evaluează performanța globală a lunii anterioare.Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pămînt, cu valuri de căldură în Europa de Vest și Asia, potrivit datelor publicate marți de Observatorul European Copernicus.{{831279}}Similar lunii iulie 2025, „august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună
