Un viceprimar din Comrat - reținut pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO
ProTV.md, 9 septembrie 2025 10:30
Un viceprimar din Comrat - reținut pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
10:40
Doi viceprimari din Comrat - cercetați pentru abuz de serviciu: Unul a fost reținut pentru 72 de ore - FOTO # ProTV.md
Doi viceprimari din Comrat - cercetați pentru abuz de serviciu: Unul a fost reținut pentru 72 de ore - FOTO
Acum 30 minute
10:30
Un viceprimar din Comrat - reținut pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO
10:20
Armata israeliană emite un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza
Acum o oră
10:10
Italia rămâne în cărțile calificării! Squadra Azzurra a câștigat meciul nebun cu Israel
10:00
Ultima oră. Doi viceprimari din Comrat - reținuți pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Doi viceprimari din Comrat - reținuți pentru abuz de serviciu. CNA vine cu detalii - FOTO
09:50
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni # ProTV.md
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni
Acum 2 ore
09:40
Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unu judecător de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unu judecător de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi
09:40
Cutremur cu magnitudinea 5,3 aproape de Atena. A fost resimțit puternic în capitala Greciei # ProTV.md
Cutremur cu magnitudinea 5,3 aproape de Atena. A fost resimțit puternic în capitala Greciei
09:30
Parcursul impresionant al Tatianei Vornicescu! De la prezentatoare TV, la fondatoarea unui brand de succes și a primei reviste de modă din Moldova - VIDEO # ProTV.md
Parcursul impresionant al Tatianei Vornicescu! De la prezentatoare TV, la fondatoarea unui brand de succes și a primei reviste de modă din Moldova - VIDEO
09:30
Ibis Styles Chişinău - un nou punct de referinţă pentru cei care aleg confortul şi inspiraţia sportivă - VIDEO # ProTV.md
Ibis Styles Chişinău - un nou punct de referinţă pentru cei care aleg confortul şi inspiraţia sportivă - VIDEO
09:20
Ministrul Afacerilor Interne, despre războiul informațional pe rețelele de socializare: „În cazul TikTok, lucrurile stau mai bine”. Ce spune despre Telegram # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Interne, despre războiul informațional pe rețelele de socializare: „În cazul TikTok, lucrurile stau mai bine”. Ce spune despre Telegram
Acum 4 ore
08:40
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” # ProTV.md
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
08:30
Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia # ProTV.md
Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia
08:20
Apple lansează marți noile modele de iPhone și ar putea veni cu o surpriză interesantă
08:20
Cine ajută Rusia să își crească producția de drone cu care atacă Ucraina. ISW: Fără aceste componente este imposibil # ProTV.md
Cine ajută Rusia să își crească producția de drone cu care atacă Ucraina. ISW: Fără aceste componente este imposibil
08:10
Maxime de până la 30 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 30 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 9 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
22:40
Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți # ProTV.md
Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți
22:40
Cine este fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus # ProTV.md
Cine este fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus
22:10
2 472 de buletine de vot - tipărite pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Cum arată acesta - VIDEO # ProTV.md
2 472 de buletine de vot - tipărite pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Cum arată acesta - VIDEO
22:10
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral: Posibilă utilizare ilegală a resurselor administrative - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral: Posibilă utilizare ilegală a resurselor administrative - VIDEO
Acum 24 ore
21:40
Carlos Alcaraz, campion la US Open! A redevenit lider mondial, după al 6-lea Grand Slam al carierei - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz, campion la US Open! A redevenit lider mondial, după al 6-lea Grand Slam al carierei - VIDEO
21:40
Surpriză la dublu feminin la US Open: Principalele favorite, eliminate de perechea Dabrowski – Routliffe - VIDEO # ProTV.md
Surpriză la dublu feminin la US Open: Principalele favorite, eliminate de perechea Dabrowski – Routliffe - VIDEO
21:30
Etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » 6-0 pe două stadioane, Germania a tremurat din nou. Toate rezultatele + clasamente - VIDEO # ProTV.md
Etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » 6-0 pe două stadioane, Germania a tremurat din nou. Toate rezultatele + clasamente - VIDEO
21:30
Volei feminin: Campioana olimpică Italia a cucerit titlul mondial - VIDEO
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Cataloniei - VIDEO
21:30
Premierul Franței a fost demis de Parlament. Francois Bayrou ceruse un vot de încredere pentru reforma bugetară # ProTV.md
Premierul Franței a fost demis de Parlament. Francois Bayrou ceruse un vot de încredere pentru reforma bugetară
21:30
Seară istorică pentru naționala Olandei în calificările la Mondial - VIDEO
21:20
Un bărbat a murit, după ce o fabrică de panificație de la Orhei, a luat foc. Cum s-a produs incendiul - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat a murit, după ce o fabrică de panificație de la Orhei, a luat foc. Cum s-a produs incendiul - VIDEO
21:20
IGPF, după ce un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut pentru că ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina: „Pe caz este inițiată anchetă de serviciu” - VIDEO # ProTV.md
IGPF, după ce un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut pentru că ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina: „Pe caz este inițiată anchetă de serviciu” - VIDEO
21:20
Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului # ProTV.md
Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului
21:10
Prima zi de școală, marcată de proteste masive în România: Peste 10.000 de profesori și studenți au ieșit în stradă în semn de revoltă față de măsurile din educație - VIDEO # ProTV.md
Prima zi de școală, marcată de proteste masive în România: Peste 10.000 de profesori și studenți au ieșit în stradă în semn de revoltă față de măsurile din educație - VIDEO
21:00
Eclipsa totală de lună - vizibilă și din Moldova. Imagini impresionante cu fenomenul astronomic rar - VIDEO # ProTV.md
Eclipsa totală de lună - vizibilă și din Moldova. Imagini impresionante cu fenomenul astronomic rar - VIDEO
21:00
Zburau pe străzile din țară: Doi șoferi - prinși de polițiști că se deplasau cu viteză excesivă. Ce arăta vitezometrul - VIDEO # ProTV.md
Zburau pe străzile din țară: Doi șoferi - prinși de polițiști că se deplasau cu viteză excesivă. Ce arăta vitezometrul - VIDEO
21:00
Donald Trump propune o nouă inițiativă de pace pentru Ucraina: Discuții la Washington și posibile sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump propune o nouă inițiativă de pace pentru Ucraina: Discuții la Washington și posibile sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei - VIDEO
20:50
60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru 72 de ore: CNA, detalii despre operațiunea care vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală - VIDEO # ProTV.md
60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru 72 de ore: CNA, detalii despre operațiunea care vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală - VIDEO
20:50
CNA lansează două linii fierbinți pentru raportarea cazurilor de corupere electorală: Apeluri posibile 24/24, inclusiv din diaspora - VIDEO # ProTV.md
CNA lansează două linii fierbinți pentru raportarea cazurilor de corupere electorală: Apeluri posibile 24/24, inclusiv din diaspora - VIDEO
20:40
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electorală Centrală anunță lista finală a candidaților și ordinea în buletinul de vot - VIDEO # ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electorală Centrală anunță lista finală a candidaților și ordinea în buletinul de vot - VIDEO
20:30
Ucraina înaintează pe frontul din Donețk, în timp ce Kievul plânge: Bilanțul atacului cu rachetă a ajuns la 5 morți - VIDEO # ProTV.md
Ucraina înaintează pe frontul din Donețk, în timp ce Kievul plânge: Bilanțul atacului cu rachetă a ajuns la 5 morți - VIDEO
20:00
Șase persoane au fost ucise, iar peste 20 rănite într-un atac armat din centrul Ierusalimului - VIDEO # ProTV.md
Șase persoane au fost ucise, iar peste 20 rănite într-un atac armat din centrul Ierusalimului - VIDEO
20:00
„Alegeți conștient, nu vă lăsați cumpărați!”: CEC lansează o campanie de informare pentru a încuraja votul liber și asumat la alegerile din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
„Alegeți conștient, nu vă lăsați cumpărați!”: CEC lansează o campanie de informare pentru a încuraja votul liber și asumat la alegerile din 28 septembrie - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.09.2025
18:50
Reacția SIS după reținerea fostului director adjunct, Alexandru Balan, acuzat de trădare: Instituția își reafirmă angajamentul de a monitoriza riscurile la adresa securității naționale # ProTV.md
Reacția SIS după reținerea fostului director adjunct, Alexandru Balan, acuzat de trădare: Instituția își reafirmă angajamentul de a monitoriza riscurile la adresa securității naționale
18:30
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut pentru spionaj: Ar fi transmis informații secrete unui agent din Belarus în schimbul unor sume de bani # ProTV.md
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut pentru spionaj: Ar fi transmis informații secrete unui agent din Belarus în schimbul unor sume de bani
18:10
Fost înalt funcționar SIS, reținut pentru spionaj: Ar fi transmis informații secrete unui agent din Belarus, în schimbul unor sume de bani # ProTV.md
Fost înalt funcționar SIS, reținut pentru spionaj: Ar fi transmis informații secrete unui agent din Belarus, în schimbul unor sume de bani
18:00
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral: Posibilă utilizare ilegală a resurselor administrative # ProTV.md
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral: Posibilă utilizare ilegală a resurselor administrative
17:40
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani # ProTV.md
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani
17:40
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina # ProTV.md
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
17:30
Cum a ajuns cancelarul Merz să fie acuzat că a ucis o ursoaică polară, doi pui și-o focă, într-un „articol” fabricat de gruparea rusă de dezinformare „Storm-1516” # ProTV.md
Cum a ajuns cancelarul Merz să fie acuzat că a ucis o ursoaică polară, doi pui și-o focă, într-un „articol” fabricat de gruparea rusă de dezinformare „Storm-1516”
17:30
Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta # ProTV.md
Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.