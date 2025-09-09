/METEO/ Ploi cu descărcări electrice seara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 9 septembrie 2025
TV8, 9 septembrie 2025 07:10
/METEO/ Ploi cu descărcări electrice seara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 9 septembrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:10
Acum 4 ore
04:10
Acum 12 ore
23:20
22:50
22:30
22:10
21:50
21:10
21:00
20:30
19:40
19:20
18:50
Acum 24 ore
18:20
18:00
17:30
16:50
16:40
16:20
16:00
15:20
14:20
14:00
13:50
13:30
12:50
12:30
12:30
12:30
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
11:00
10:00
10:00
09:40
09:10
08:40
07:40
Ieri
07:20
7 septembrie 2025
22:40
21:40
20:40
20:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.