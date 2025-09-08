Donald Trump, mesaj pentru Chișinău: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”
ProTV.md, 8 septembrie 2025 17:20
Donald Trump, mesaj pentru Chișinău: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”
• • •
Acum 10 minute
17:30
Cum a ajuns cancelarul Merz să fie acuzat că a ucis o ursoaică polară, doi pui și-o focă, într-un „articol” fabricat de gruparea rusă de dezinformare „Storm-1516”
17:30
Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta
Acum 30 minute
17:20
Atenție, călători! Restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei „Costești–Stânca”
17:20
Donald Trump, mesaj pentru Chișinău: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”
Acum o oră
17:00
ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii israelieni
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.09.2025
16:50
Trafic rutier suspendat temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău, între 8 și 10 septembrie. Care este motivul
Acum 2 ore
16:30
Șoferul care a sfidat ambulanța și a insultat salvatorii, identificat de poliție: Pe numele bărbatului au fost întocmite două procese-verbale pentru gestul iresponsabil din trafic
16:20
Tensiunile dintre Spania și Israel ajung la un nou nivel: „Guvernul spaniol nu va fi intimidat”
16:20
Putin i-a retras cetățenia rusă moștenitorului politic al lui Alexei Navalnîi
15:50
Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi”
Acum 4 ore
15:30
Rusia organizează exerciți militare Zapad 2025. NATO: „Scenariile ar putea arăta cum se pregătește Rusia să atace Occidentul”
15:10
„Oameni buni, prieteni, am greșit.” Ministrul Muncii recunoaște că a folosit un cuvânt jignitor în una dintre declarațiile făcute la o întâlnire cu oamenii - VIDO
15:00
Unul dintre oamenii lui Trump a explicat ce trebuie să facă europenii pentru noi sancțiuni contra Rusiei. Între timp, Moscova a ținut să transmită ceva Occidentului
14:40
IGPF, după ce un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut pentru că ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina: „Pe caz este inițiată anchetă de serviciu”
13:50
Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți” - VIDEO
13:40
Franța se pregătește să intre într-o nouă criză politică. Guvernul lui Francois Bayrou va cădea, cel mai probabil, la moțiune
Acum 6 ore
13:30
Percheziții la un șef de sector al Poliției de Frontieră. Bărbatul a fost arestat, după ce ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.09.2025
12:50
Ministrul Muncii - în mijlocul unui scandal, după ce una dintre declarațiile făcute la o întâlnire cu oamenii a stârnit reacții dure în mediul online. Mai mulți politicieni i-au cerut demisia - VIDEO
12:40
„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice - VIDEO
12:30
Zburau pe străzile din țară: Doi șoferi - prinși de polițiști că se deplasau cu viteză excesivă. Ce arăta vitezometrul - FOTO
12:30
„În spatele meu era sacoșa cu jumatate de milion de euro. Tremura totul în mine”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani - VIDEO
12:20
Carburanții se ieftinesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Un fugar care a reușit să se ascundă în sălbăticie ani de zile cu copiii săi a fost împușcat mortal în Noua Zeelandă
12:00
SUA se pregătesc să dea înapoi jumătate din banii colectați prin taxele vamale impuse de președintele Trump
11:50
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației. Când va avea loc intervenția
11:40
2 472 de buletine de vot - tipărite pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare. Cum arată acesta - FOTO
Acum 8 ore
11:30
Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul Ierusalimului
11:20
Un bărbat a murit, după ce o fabrică de panificație de la Orhei, a luat foc. Cum s-a produs incendiul
11:20
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat
10:50
60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru 72 de ore: CNA, detalii despre operațiunea care vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
10:40
Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit
10:30
Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev
09:50
Doi agenți de pază ai unei companii private - trimiși pe banca acuzaților, după ce au bătut un tânăr la o stație PECO din Ialoveni. Câți ani ar putea sta la închisoare
09:50
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Cataloniei
09:50
Carlos Alcaraz, recorduri pentru istoria tenisului după finala US Open în care şi-a învins marele rival, Jannik Sinner
09:40
Carlos Alcaraz, campion la US Open! A redevenit lider mondial, după al 6-lea Grand Slam al carierei
09:40
Etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » 6-0 pe două stadioane, Germania a tremurat din nou. Toate rezultatele + clasamente
09:40
Volei feminin: Campioana olimpică Italia a cucerit titlul mondial
Acum 12 ore
09:30
Vlad Kulminski, alături de Donald Trump: Ambasadorul moldovean și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA - FOTO
09:10
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:10
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut: A fost vizat în raportul Kroll. Alte 15 persoane - reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani
09:10
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
09:00
Ursula von der Leyen susține, miercuri, primul discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa
08:50
A luat foc vegetația uscată dintr-o pădure din capitală. Două echipaje de pompieri au intervenit - FOTO
08:20
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată”
08:20
Vicepremierul irlandez Simon Harris, la a treia amenințare cu bombă. „Cineva trebuie să pună capăt acestei situații”
08:20
Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
