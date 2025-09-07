/LIVE/ Eclipsa lunară totală şi „Luna Sângerie” de duminică, vizibile mai ales în Asia, dar parţial în Europa şi Africa

/LIVE/ Eclipsa lunară totală şi „Luna Sângerie” de duminică, vizibile mai ales în Asia, dar parţial în Europa şi Africa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8