Zacusca de dovlecei și zacusca de vinete – gustul toamnei în borcan

11:20

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din… Articolul (video) Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.