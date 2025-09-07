Zacusca de dovlecei și zacusca de vinete – gustul toamnei în borcan
Regional Moldova, 7 septembrie 2025 16:10
Toamna, când piețele se umplu de legume proaspete și aromate, gospodinele din toată țara reiau un ritual culinar… Articolul Zacusca de dovlecei și zacusca de vinete – gustul toamnei în borcan apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
16:10
Toamna, când piețele se umplu de legume proaspete și aromate, gospodinele din toată țara reiau un ritual culinar… Articolul Zacusca de dovlecei și zacusca de vinete – gustul toamnei în borcan apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 2 ore
15:10
7 septembrie în istorie: teritorii pierdute, orașe bombardate și prima tragedie aviatică # Regional Moldova
Ziua de 7 septembrie este marcată în istorie de evenimente dramatice – de la pierderi teritoriale și tragedii… Articolul 7 septembrie în istorie: teritorii pierdute, orașe bombardate și prima tragedie aviatică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 4 ore
14:10
Luptele din estul Ucrainei se intensifică: Rusia pregătește o „străpungere decisivă” în Donețk # Regional Moldova
Confruntările din estul Ucrainei au atins un nou nivel de intensitate, armata ucraineană avertizând că Moscova pregătește o… Articolul Luptele din estul Ucrainei se intensifică: Rusia pregătește o „străpungere decisivă” în Donețk apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Veteranii circuitului de dublu, Marcel Granollers și Horacio Zeballos, au scris sâmbătă o nouă pagină de istorie în… Articolul Granollers și Zeballos, campioni la US Open după o finală dramatică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 6 ore
12:00
Regizorul american Jim Jarmusch a triumfat sâmbătă la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de… Articolul Leul de Aur merge la Jim Jarmusch: Veneția 2025, între artă, politică și emoție apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Cristi Chivu a intrat direct în lumina reflectoarelor după primele sale meciuri pe banca tehnică a lui Inter… Articolul Inter, la început de eră sub Cristi Chivu: mesajul lui Lautaro Martinez apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 8 ore
10:40
Poliția de Frontieră: Recomandări pentru vânătoarea în zona de frontieră în sezonul 2025–2026 # Regional Moldova
Începând cu 15 august 2025 și până la 31 martie 2026, este deschis oficial sezonul de vânătoare. Poliția… Articolul Poliția de Frontieră: Recomandări pentru vânătoarea în zona de frontieră în sezonul 2025–2026 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:20
Capitala Ucrainei a trăit una dintre cele mai dramatice nopți de la începutul războiului, după ce Rusia a… Articolul Noaptea groazei la Kiev: bebeluș ucis și sute de drone rusești asupra Ucrainei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:20
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se pregătește, duminică, pentru o zi-maraton de dezbateri și voturi asupra… Articolul Guvernul Bolojan sub tirul opoziției: patru moțiuni, un verdict previzibil apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:00
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, cerul Republicii Moldova se va transforma într-un spectacol rar și enigmatic:… Articolul Noaptea Lunii Roșii: eclipsa care va trezi mistere pe cerul Moldovei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:30
Renumitul ulei de cocos este considerat astăzi un adevărat superaliment, dar și un ingredient valoros în cosmetică și… Articolul Uleiul de cocos – leac străvechi sau miracol modern? apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 12 ore
08:40
România, făcută praf de Canada: Expert – fără Hagi, suntem o echipă de liga a treia mondială # Regional Moldova
Gheorghe Hagi – omul care ne-a făcut să iubim fotbalul, sport pe care, după înfrângerea umilitoare cu 0-3… Articolul România, făcută praf de Canada: Expert – fără Hagi, suntem o echipă de liga a treia mondială apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Cum ne transformă social media: superficialitate, agresivitate și iluzia conectării # Regional Moldova
Epoca social media a rescris regulile comunicării, schimbând atât felul în care ne informăm, cât și modul în… Articolul Cum ne transformă social media: superficialitate, agresivitate și iluzia conectării apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat reținerea unui fost deputat… Articolul SBU: Deputat ucrainean, reținut pentru trădare de stat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Campania de calificare la Campionatul Mondial 2026 oferă o surpriză de proporții. Federația Israelului de Fotbal a depus… Articolul Preliminariile CM 2026: Israel cere ca meciul cu Moldova să se joace la Chișinău apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 07 septembrie 2025 – Ziua care aduce nevoia de echilibru, pace și armonie # Regional Moldova
Ziua de 07 septembrie 2025 aduce energii de stabilitate și introspecție, influențate de tranzitul Lunii prin semnul Balanței,… Articolul Horoscop 07 septembrie 2025 – Ziua care aduce nevoia de echilibru, pace și armonie apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
12:10
Nutriționiștii recomandă ceaiul natural pentru sindromul de colon iritabil: beneficii, rețetă și atenționări # Regional Moldova
Sindromul de colon iritabil (SCI) afectează milioane de oameni la nivel global, provocând disconfort abdominal, balonare, gaze, constipație… Articolul Nutriționiștii recomandă ceaiul natural pentru sindromul de colon iritabil: beneficii, rețetă și atenționări apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Germania inaugurează cel mai puternic supercomputer din Europa, ce promite să reducă decalajul față de SUA și China în AI # Regional Moldova
Germania a făcut vineri un pas major în cursa globală a inteligenței artificiale, odată cu inaugurarea celui mai… Articolul Germania inaugurează cel mai puternic supercomputer din Europa, ce promite să reducă decalajul față de SUA și China în AI apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Liga Arabă: „Coexistența pașnică” în Orientul Mijlociu sub mari semne de întrebare # Regional Moldova
Liga Arabă a transmis un mesaj ferm în urma intensificării ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, subliniind că pacea… Articolul Liga Arabă: „Coexistența pașnică” în Orientul Mijlociu sub mari semne de întrebare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
WSJ: Robert F. Kennedy Jr. susține că paracetamolul în sarcină ar putea provoca autism, fără dovezi științifice # Regional Moldova
The Wall Street Journal relatează că Robert F. Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, pregătește un raport în… Articolul WSJ: Robert F. Kennedy Jr. susține că paracetamolul în sarcină ar putea provoca autism, fără dovezi științifice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:00
Elon Musk, fondatorul și directorul general al Tesla, ar putea intra în istorie ca primul trilionar al planetei,… Articolul Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Tragedie care a produs zeci de victime la Lisabona: anchete în curs după accidentul funicularului # Regional Moldova
Pe 3 septembrie 2025, în jurul orei 18:05, un vagon al funicularului „Glória” din Lisabona – un mijloc… Articolul Tragedie care a produs zeci de victime la Lisabona: anchete în curs după accidentul funicularului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Celebrul creator de modă Giorgio Armani s-a stins din viață pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de… Articolul Armani: Cui rămâne imperiul de modă după decesul lui Giorgio apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Președintele american Donald Trump a reacționat dur după ce Uniunea Europeană a aplicat o nouă amendă de aproape… Articolul Trump, vine cu ameniunțări după ce UE a amendat Google apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Despre acest lucru se menționează într-un comunicat de presă emis de reprezentanții Senatului Statelor Unite, în care este… Articolul Senatorii americani cer blocarea propagandei ruse în Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:00
O zi cu vibrații puternice de schimbare, introspecție și curaj. Configurațiile astrale de astăzi favorizează deciziile inspirate, dar… Articolul Horoscop 06 septembrie 2025 – Zi a echilibrului fragil între rațiune și emoție apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
5 septembrie 2025
19:00
PDMM condamnă decizia CSJ de excludere din alegeri și acuză guvernarea de presiuni politice # Regional Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a anunțat că va continua „lupta cu regimul”, în pofida hotărârii Curții… Articolul PDMM condamnă decizia CSJ de excludere din alegeri și acuză guvernarea de presiuni politice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
INIMA MOLDOVEI: Noi nu ne victimizăm, pur şi simplu ne apărăm drepturile, pe care regimul de guvernare vrea să le calce în picioare cu orice preţ # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei” a venit cu o serie de recomandări pentru șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel… Articolul INIMA MOLDOVEI: Noi nu ne victimizăm, pur şi simplu ne apărăm drepturile, pe care regimul de guvernare vrea să le calce în picioare cu orice preţ apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:40
Portugalia se confruntă cu critici dure din partea Organizației Națiunilor Unite, după ce Comitetul pentru conformitate cu Convenția… Articolul Surprinzător: ONU acuză Portugalia că a ascuns informații apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
BMW: Lansare mondială la Munchen – Șeful BMW România promite „o revoluție completă” în lumea auto # Regional Moldova
BMW, cel mai mare producător de automobile premium din lume, a prezentat astăzi la Munchen noul său model… Articolul BMW: Lansare mondială la Munchen – Șeful BMW România promite „o revoluție completă” în lumea auto apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Rețetă de castraveți bulgărești în oțet – crocanți, dulci-acrișori și rezistenți până la 2-3 ani # Regional Moldova
Dacă vrei să pregătești castraveți murați crocanți, dulci-acrișori și care să reziste chiar și 2-3 ani în borcan,… Articolul Rețetă de castraveți bulgărești în oțet – crocanți, dulci-acrișori și rezistenți până la 2-3 ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Statele Unite și Ucraina au făcut un pas decisiv în consolidarea parteneriatului economic și strategic, prin lansarea oficială… Articolul Apărare: SUA și Ucraina lansează fondul de investiții apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:30
După ce am descoperit vestul sălbatic al Cretei, cu lagunele sale albastre și plajele ascunse, aventura continuă de-a… Articolul Creta, ghid complet: Poarta spre cea mai misterioasă civilizație a Europei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Istoric: Cine a fost războinicul trac „Lordul din Sakar”, și ce armă cumplită mânuia în timpul vieții # Regional Moldova
Războinicii traci au fost considerați adevărați „prinți ai aurului” în Antichitate, iar cea mai recentă descoperire arheologică din… Articolul Istoric: Cine a fost războinicul trac „Lordul din Sakar”, și ce armă cumplită mânuia în timpul vieții apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Comisia Europeană pregătește o revizuire de amploare a structurii sale administrative, cu obiectivul de a simplifica funcționarea, de… Articolul Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a aparatului administrativ apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Kylian Mbappé (26 de ani), superstarul naționalei Franței și atacantul lui Real Madrid, a ridicat din nou problema… Articolul Sufocant: Semnal de alarmă dat de superstarul lui Real Madrid apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Provocare pentru guvernul de la București: Patru moțiuni de cenzură împotriva măsurilor de austeritate # Regional Moldova
Scena politică de la București se află într-un nou moment tensionat, după ce parlamentarii partidului AUR au depus… Articolul Provocare pentru guvernul de la București: Patru moțiuni de cenzură împotriva măsurilor de austeritate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscopul tău pentru vineri, 05 septembrie 2025 : O zi în care stabilitatea și echilibrul se împletesc cu dorința de schimbare # Regional Moldova
Astăzi, energiile cosmice sunt dominate de influența Lunii aflate în Taur, aducând stabilitate, dorință de confort și accent… Articolul Horoscopul tău pentru vineri, 05 septembrie 2025 : O zi în care stabilitatea și echilibrul se împletesc cu dorința de schimbare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
4 septembrie 2025
20:10
Întrebarea „Ce trebuie să mănânce un copil la școală?” este esențială pentru părinți. Alimentația sănătoasă contribuie la creșterea… Articolul Ce trebuie să mănânce un copil la școală: Ghid complet pentru părinți apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
18:10
Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichidele din bagaje # Regional Moldova
Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS) va elimina, începând de vineri, 5 septembrie, restricțiile privind volumul lichidelor din bagajele… Articolul Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichidele din bagaje apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:00
Promisiunea PAS pentru următorii patru ani: salarii și venituri de două ori mai mari # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a prezentat noile angajamente economice, declarând că în următorii patru ani va dubla… Articolul Promisiunea PAS pentru următorii patru ani: salarii și venituri de două ori mai mari apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:00
Viitoarele proiecte ale Dacia riscă să fie afectate de deciziile fiscale ale Guvernului, avertizează Mihai Bordeanu, Country Head… Articolul Viitoarele modele Dacia, în pericol apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
Majorarea accizelor și a TVA scumpește carburanții în România și avantajează turiștii care alimentează în străinătate # Regional Moldova
De la 1 august, majorarea accizelor și a TVA a dus la o creștere semnificativă a prețurilor carburanților… Articolul Majorarea accizelor și a TVA scumpește carburanții în România și avantajează turiștii care alimentează în străinătate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
(video) Renato Usatîi promite reforme radicale: doar 51 de deputați, fără consilii raionale și alegeri comasate # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea… Articolul (video) Renato Usatîi promite reforme radicale: doar 51 de deputați, fără consilii raionale și alegeri comasate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:10
Discrepanțe mari între datele INS și BNR privind cheltuielile turiștilor străini în România # Regional Moldova
Suma cheltuită de turiştii străini pe vacanţele în România este un indicator esenţial pentru turismul local, reflectând interesul… Articolul Discrepanțe mari între datele INS și BNR privind cheltuielile turiștilor străini în România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
„Alianță sanitară”: inițiativă care vizează contracararea politicilor administrației Trump în domeniul sănătății # Regional Moldova
California și alte două state din vestul Statelor Unite – Oregon și Washington – au anunțat miercuri că… Articolul „Alianță sanitară”: inițiativă care vizează contracararea politicilor administrației Trump în domeniul sănătății apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” # Regional Moldova
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” își întărește echipa cu lideri din mediul de afaceri, aducând experiență și rezultate remarcabile… Articolul Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Sportivii moldoveni Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu, aproape de aur la turneul de tenis de masă din Cehia # Regional Moldova
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de a cuceri medalia de aur la proba… Articolul Sportivii moldoveni Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu, aproape de aur la turneul de tenis de masă din Cehia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în deportarea copiilor ucraineni # Regional Moldova
Guvernul britanic a anunțat miercuri, 3 septembrie 2025, impunerea de sancțiuni împotriva a opt persoane și trei organizații… Articolul Marea Britanie impune sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în deportarea copiilor ucraineni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:20
(video) Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice # Regional Moldova
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din… Articolul (video) Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.