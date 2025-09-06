/METEO/ Primul weekend din septembrie ne bucură cu soare și vreme caldă: Prognozele meteorologilor pentru astăzi, 6 septembrie 2025
TV8, 6 septembrie 2025 09:10
/METEO/ Primul weekend din septembrie ne bucură cu soare și vreme caldă: Prognozele meteorologilor pentru astăzi, 6 septembrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:10
Acum 12 ore
22:50
22:10
21:50
21:50
21:30
20:30
Acum 24 ore
20:10
20:00
19:50
19:00
18:10
17:10
17:00
16:40
16:30
16:10
16:00
15:40
15:30
15:10
14:50
14:20
14:10
13:20
13:20
13:20
13:10
12:40
12:40
12:10
11:50
11:50
11:20
11:10
10:30
10:30
09:50
Ieri
09:00
08:50
07:50
4 septembrie 2025
23:00
22:50
22:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.