Elevii și studenții de etnie romă pot aplica pentru burse lunare de 1.200 de lei
Curentul.md, 5 septembrie 2025 17:40
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună. Bursele sunt distribuite pe niveluri de învățământ astfel: 60 pentru […]
• • •
Acum 15 minute
17:40
Acum o oră
17:10
Restituiri TVA în creștere: contribuabilii mari au primit peste 845 milioane lei în primul semestru # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să asigure un proces transparent și echitabil de restituire a taxei pe valoarea adăugată, în strictă conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 93/2013 privind aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (export de mărfuri, export de servicii, investiții capitale, restituirea sumei TVA aferente procurărilor de mărfuri și servicii). Astfel, în […]
Acum 2 ore
16:40
Investiție de peste 1 milion de lei la Spitalul Rezina îmbunătățește condițiile pentru pacienți și persona # Curentul.md
Spitalul raional Rezina și-a îmbunătățit condițiile de acordare a asistenței medicale pentru pacienți și personalul medical datorită unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Proiectul a vizat schimbarea tâmplăriei în blocul Secției consultative, iar pentru realizarea lui, CNAM a alocat 1 milion 143 de mii de lei din fondul de dezvoltare […]
16:10
Agenția Servicii Publice anunță extinderea serviciului digital de programare online pentru susținerea examenelor auto – proba teoretică și practică – și în subdiviziunile din municipiile Soroca și Comrat. Serviciul a fost lansat anterior, în regim de pilotare, în orașele Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Cetățenii care urmează să susțină examenele auto pot depune cererea […]
Acum 4 ore
15:30
Mark Tkaciuk: În Moldova, peste 50% din credite sunt pentru mâncare, haine și înmormântări – realitatea crudă a unei țări aduse înapoi cu 70 de ani # Curentul.md
În Republica Moldova, peste jumătate dintre credite sunt contractate pentru cheltuieli esențiale precum mâncarea, hainele și chiar înmormântările. Aceasta este realitatea descrisă de Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, la o întâlnire cu locuitorii sectorului Ciocana. El a comparat situația actuală cu nivelul de trai din anul 1953, afirmând că țara a fost adusă […]
15:10
Doi șoferi condamnați pentru conducere în stare de ebrietate: pedeapsă cu închisoarea și confiscarea vehiculului # Curentul.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua […]
14:50
Cetățenii din Nisporeni au salutat inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT # Curentul.md
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean. Liderul […]
14:40
Percheziții în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate, două persoane reținute # Curentul.md
Sub conducerea Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, în perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor procesuale, au fost ridicate trei automobile […]
Acum 6 ore
13:30
Partidul „Noua Opţiune Istorică”: Toate relaţiile noastre externe, trebuie să pornească de la interesul, dar şi de la respectul reciproc # Curentul.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă. Aceste principii sunt prevăzute în programul elaborat de experţii formaţiunii pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Integrarea europeană pragmatică, promovată de Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, presupune: continuarea parcursului european al Republicii Moldova, […]
13:30
Agenția Proprietății Publice a anunțat finalizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Procedura s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale și Regulamentul aprobat prin ordinul APP din 17 iulie 2025. În cadrul primei etape, desfășurate pe 25 august, au fost analizate patru dosare, fiind admiși doi candidați – Serghei […]
13:10
Reprezentanții Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) – Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului și președintele fracțiunii BCS, Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, și Nicolae Fomov, jurist – au avut o întrevedere cu membrii Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile […]
13:10
Alexandr Stoianoglo, întrevede cu locuitorii sectorului Ciocana: „Dreptate pentru toți, nu pentru aleși” # Curentul.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, au avut o întrevere cu locuitorii din sectorul Ciocana, Chișinău. Stoianoglo a menționat că, în ultimele luni, a vizitat toate centrele raionale din Moldova, peste 200 de sate și a participat la sute de discuții cu oamenii. Principala preocupare a cetățenilor: instituțiile statului să funcționeze legal, iar […]
12:30
Vasile Costiuc: Echipa Partidului Democrația Acasă, sechestrată de poliție de peste 12 ore # Curentul.md
Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, spune că „echipa Partidului Democrația Acasă sechestrată de poliția politica a Maiei Sandu de peste 12 ore”. El a spus că sunt sechestrați de ieri de la ora 19.00. „Facem apel către societatea noastră ca pe 28 septembrie sa voteze Partidul Democrația Acasă în semn de protest fata de […]
12:10
Andrei Năstase a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe care o numește „O singură țară oriunde am fi” # Curentul.md
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe care o numește „O singură țară oriunde am fi”. El susține că cetățenii plecați peste hotare nu mai pot fi tratați ca o simplă temă de campanie, ci trebuie priviți ca parteneri reali în dezvoltarea țării. „Diaspora nu este un […]
Acum 8 ore
11:50
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Oficialul a spus că autoritățile nu vor tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoci ale Kremlinului. „Azi Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat […]
11:40
Irina Vlah – scrisoare deschisă adresată Iwonei Piorko: Sincer îmi doresc ca mandatul dvs. să fie unul mult mai bun decât cel al dlui Mazeiks # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. […]
10:40
Procurori și judecători, instruiți pentru soluționarea litigiilor electorale în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Aproximativ 30 de judecători și procurori au participat la o nouă sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025. Evenimentul a fost desfășurat de Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău. […]
10:10
Moldova și UE lansează apelul pentru investiții strategice în șase sectoare cheie ale economiei # Curentul.md
Republica Moldova își deschide larg ușile pentru investiții strategice. Comisia Europeană în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova au anunțat astăzi comunitatea de afaceri din țară și din străinătate despre noile oportunități și instrumente pentru sprijinirea investițiilor aici, acasă. Mai exact, este vorba despre apelul pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, […]
Acum 12 ore
09:40
Maia Sandu, în discuții cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a atras atenția misiunilor de observare a alegerilor asupra interferențelor străine menite să submineze procesul democratic din Republica […]
09:10
Marta Kos, comisara UE pentru Extindere îndemnă investitorii europeni să investească în Moldova # Curentul.md
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Banii vor ajunge la buget pentru realizarea activităților din Planul de creștere. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, vizita înaltei oficiale europene reconfirmă parteneriatul […]
Acum 24 ore
18:10
Wizz Air anunță șase rute noi din Chișinău. Dorin Recean: „Cetățenii noștri pot călători mai ușor” # Curentul.md
După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în țara noastră și lansarea a 6 curse aeriene noi spre 6 orașe europene – Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din Republica Moldova, ceea ce va permite creșterea frecvenței […]
Ieri
17:40
În dimineața zilei de ieri, echipa PAMU Puhoi din cadrul SAMU Ialoveni a asistat la un eveniment cu totul deosebit: o femeie de 28 de ani, aflată la a șaptea sarcină, a născut în ambulanță, în timp ce era transportată de urgență la spital. La ora 06:05, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat […]
17:10
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că arde acoperișul […]
16:40
Andrei Năstase: Credința, curajul și competența nu sunt doar sloganuri, ci repere după care mi-am condus întreaga activitate publică și pe care le pun în slujba Moldovei # Curentul.md
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat astăzi pliantul și afișul oficial de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Mesajul său central este: „Vocea ta în Parlament”, o promisiune de reprezentare autentică și necondiționată a cetățenilor, dincolo de interesele partidelor. „Am ales să candidez ca independent pentru că vreau să fiu legat doar de […]
16:10
Ministerul Finanțelor a încheiat pregătirile pentru Capitolul 33, înaintea screening-ului bilateral de la Bruxelles # Curentul.md
La Ministerul Finanțelor a avut loc sesiunea de simulare finală a prezentărilor aferente Capitolului 33: Prevederi financiare și bugetare, gestionat de Ministerul Finanțelor, capitolul ce va încheia sesiunile de screening bilateral de comun cu Comisia Europeană. Evenimentul s-a desfășurat în contextul pregătirilor Republicii Moldova pentru reuniunea de screening bilateral programată pentru 22 septembrie 2025, la […]
15:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” – la Judecătoria Cahul: „Critica PAS nu este crimă” # Curentul.md
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului. Participanții protestului au cerut judecătorilor să respecte legea și să elibereze colegii reținuți, aflați în arest pentru critica adusă guvernării. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat despre absurditatea acuzațiilor aduse activiștilor și și-a exprimat solidaritatea cu colegii reținuți. „Li se incriminează desfășurarea unor «instruiri privind participarea la acțiuni de discriminare a conducerii Moldovei». În esență, este vorba de o pedeapsă pentru criticarea regimului PAS, dar de când a devenit asta o crimă? Ei nu au conturi de zeci de mii de euro, cum au miniștrii PAS, nu au vile în Europa, nu au copii care învață în școli private scumpe peste hotare. Singura lor „vină” este că au avut curajul să ridice vocea împotriva crimelor puterii galbene! Noi ne exprimăm solidaritatea față de colegii noștri! Ei au tot sprijinul nostru și vom lupta până când dreptatea va învinge!”, a declarat Irina Vlah. „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază legală. Este o provocare ieftină a PAS, care nu va face decât să întărească dorința echipei noastre de a lupta împotriva fărădelegii”, a declarat membrul Consiliului Politic Național al „Inima Moldovei”, Victor Topal. „Colegii noștri sunt nevinovați, iar PAS știe foarte bine acest lucru. […]
15:40
Ion Chicu despre creșterea datoriei de stat: „Această datorie nu o întoarce Guvernul, ci fiecare cetățean prin taxe și impozite” # Curentul.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și efectele acesteia asupra economiei și cetățenilor. Datoria publică – aproape dublată în patru ani Potrivit lui Chicu, datoria de stat a crescut de la 67 […]
15:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # Curentul.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […]
15:10
Moldova și Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier în 2026 # Curentul.md
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurate la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Ina Angheliuc, director al Agenției Naționale Transport Auto, iar din partea Uzbekistanului a participat Mirnasir […]
14:40
Administraţia Națională a Drumurilor anunță că, în legătură cu lucrările de reabilitare a drumului M3 (ieșirea din orașul Vulcănești, direcția Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din localitate, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj pe acest tronson va fi restricționată temporar. Începând cu 8 septembrie 2025 și pe o perioadă de două luni, traficul greu […]
14:10
Andrei Năstase: „Am mers din poartă în poartă. Mi-am împărtășit gândurile și soluțiile mele pentru o Moldovă dreaptă și demnă” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a fost „la Soroca, printre oameni, acolo unde se simte cel mai bine pulsul vieții”. „Am mers din poartă în poartă, am intrat în curțile gospodarilor, am stat de vorbă cu cei din piață și de pe străzi. Am împărțit personal pliante, dar mai ales mi-am împărtășit […]
13:40
Mitropolitul Vladimir îndeamnă slujitorii Bisericiii să nu se implice în procesele politice # Curentul.md
Mitropolitul Vladimir, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, a venit cu un apel către plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Mitropolitul îndeamnă slujitorii Bisericiii să nu se implice în procesele politice și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre. „Preacuvioși și […]
13:10
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […]
12:40
Companie de construcții, vizată într-un dosar penal pentru lucrări executate ilegal. CNA și procurorii efectuează percheziții # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației […]
12:10
Partidul „Noua Opțiune Istorică”: 3 septembrie 2025 – o zi care va rămâne înscrisă în istoria Republicii Moldova! Este ziua în care dreptatea a triumfat! # Curentul.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică”, urmare a deciziei instanței, ieri, a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare – cu o listă de 55 de candidați pentru Parlament. Partidul a venit cu o reacție în care spune că „03 septembrie 2025 – o zi care va rămâne înscrisă în istoria Republicii Moldova! Este ziua în […]
11:30
Irina Vlah: Colegii noștri din „Inima Moldovei” sunt acuzaţi de faptul că critică conducerea ţării… # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei” a declarat că toate acţiunile din ultimele zile îndreptate împotriva echipei sale sunt strict motivate politic. În cadrul unui briefing de presă, ea a subliniat că sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări […]
11:10
Reprezentanții BEP au semnalat riscuri privind corectitudinea alegerilor, în cadrul unei întâlniri cu UJM # Curentul.md
Membrii Misiunii de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova (UJM) s-au întâlnit cu reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP), Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov, informează CURENTUL. Pe parcursul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind desfășurarea procesului electoral, dificultățile întâlnite până acum, precum și recomandările formulate de BEP pentru asigurarea unui scrutin […]
10:40
Tatiana Crețu intră în cursa electorală ca independentă: „Nu vreau să devin politician în sensul clasic” # Curentul.md
Tatiana Crețu, candidat independent la funcția de deputat, a spus că a decis să se implice în politică pentru a aduce oamenii mai aproape de procesele politice, informează CURENTUL. „De aproape zece ani folosesc această platformă pentru a vorbi despre politică. Am făcut-o ca un cetățean activ, aflat peste hotare, dar căruia i-a păsat mereu […]
10:20
Irina Vlah s-a adresat Misiuniunii APCE de observare a alegerilor: Actuala guvernare recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din cursa electorală a Partidului Rep # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a adresat membrilor Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Politiciana a spus că, actuala guvernare recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din […]
10:10
Olesea Stamate anunță primele trei inițiative legislative din postura de candidat independent # Curentul.md
Olesea Stamate, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat primele trei inițiative legislative pe care le va promova, dacă va ajunge în Parlament, informează CURENTUL. Inițiativele candidatei se referă la concursuri, activitatea Parlamentului și relația cetățenilor cu autoritățile. „1. Legea cadru a concursurilor – pentru a garanta selecții corecte în sectorul public și în […]
09:10
Liderii Blocului Patriotic au participat la masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor” # Curentul.md
La Chișinău, a avut loc masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor”, organizată de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. La eveniment au participat liderii Blocului Patriotic, politicieni, economiști, specialiști în drept constituțional și jurnaliști. Participanții la masa rotundă nu doar au făcut bilanțul activității Parlamentului de legislatura […]
3 septembrie 2025
18:10
Ion Ceban: „Blocul electoral ALTERNATIVA are propria agendă, centrată pe nevoile oamenilor” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă. Ea este una foarte simplă: ține de bunăstarea oamenilor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că Bookfest a devenit deja o tradiție la Chișinău, un proiect care arată cât de puternică este cultura atunci când ne adună împreună. „Cartea trăiește doar […]
17:40
ANTA: Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe inteligente G2V2 pentru circulația în UE # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto aduce precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2. În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum […]
17:10
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști, informează CURENTUL. Conceptul expoziției […]
16:40
Concurs pentru director general SA „CET-Nord”: 3 dosare depuse, 2 candidați admiși la interviu # Curentul.md
Rezultatele preselecției la concursul pentru funcția de director general al SA „CET-Nord”: Au fost depuse 3 dosare, dintre care unul nu a întrunit cerințele Regulamentului. La proba interviului au fost admiși 2 candidați. Interviul va avea loc pe data de 10 septembrie 2025, la ora 11.30, în incinta Agenției Proprietății Publice, mun. Chișinău, str. Vasile […]
16:30
Astăzi, reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP) au organizat un flashmob în fața Ministerului Apărării cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Vorbitorii au adresat mesaje de felicitare tuturor militarilor, activi și în rezervă, urându-le pace și prosperitate. De asemenea, a fost subliniată importanța ca Armata Națională să nu devină un instrument al jocurilor politice și să rămână […]
16:30
Astăzi, la Chișinău, a avut loc masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor”, organizată de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. La eveniment au participat liderii Blocului Patriotic, politicieni, economiști, specialiști în drept constituțional și jurnaliști. Participanții la masa rotundă nu doar au făcut bilanțul activității Parlamentului de […]
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat astăzi Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa. Maia Sandu le-a spus militarilor că Armata Națională este o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova. „Am subliniat că pacea nu se păstrează de la sine – ea […]
15:40
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii, extinsă de Guvern # Curentul.md
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa […]
