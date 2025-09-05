/ULTIMA ORĂ/ Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Moldova: Decizia finală, luată de Ministerul Justiției din Grecia
TV8, 5 septembrie 2025 11:20
/ULTIMA ORĂ/ Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Moldova: Decizia finală, luată de Ministerul Justiției din Grecia
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
11:20
11:10
Acum 2 ore
10:30
10:30
09:50
Acum 4 ore
09:00
08:50
07:50
Acum 6 ore
Acum 12 ore
23:00
22:50
Acum 24 ore
22:20
21:50
21:20
20:30
20:00
19:10
18:40
18:10
17:30
16:20
16:10
15:50
15:10
14:40
14:10
13:50
13:40
13:40
13:30
12:50
12:30
12:30
12:20
12:00
11:50
Ieri
11:30
11:00
10:50
10:50
10:30
10:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.