Persoanele fizice, instituțiile și companiile private au acoperit 49% din plafonul de energie regenerabilă, anunță Ministerul Energiei
Moldpres, 4 septembrie 2025 20:50
Peste 48,7 MW de capacități instalate de sisteme fotovoltaice, deținute de circa 2 400 de prosumatori (persoane fizice, instituții publice și companii private), au fost înregistrate până la sfârșitul lunii iulie 2025, în baza mecanismului de factura...
Acum o oră
21:00
Meteorologii anunță vreme stabilă și soare pentru ziua de vineri, dar avertizează asupra riscului de incendii # Moldpres
Republica Moldova va avea parte de un sfârșit de săptămână cu vreme stabilă și cer senin. Temperaturile vor ajunge până la +32 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciulu...
20:50
Persoanele fizice, instituțiile și companiile private au acoperit 49% din plafonul de energie regenerabilă, anunță Ministerul Energiei # Moldpres
Peste 48,7 MW de capacități instalate de sisteme fotovoltaice, deținute de circa 2 400 de prosumatori (persoane fizice, instituții publice și companii private), au fost înregistrate până la sfârșitul lunii iulie 2025, în baza mecanismului de factura...
Acum 2 ore
20:00
Șase echipe de pompieri au intervenit de urgență, în această seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cafenea din Chișinău, care a afectat și o frizerie apropiată, comunică MOLDPRES.Solicitată de Agenție, ofițera de presă a IGSU, Liliana Pușcașu,...
Acum 4 ore
19:30
Premierul Dorin Recean, în dialog cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere: „Uniunea Europeană constată progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor” # Moldpres
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Ban...
19:20
Douăzeci și șase de țări s-au „angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau &icir...
19:20
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se află zilele acestea în vizită, în Republica Moldova cu scopul de a evalua campania electorală și...
19:10
Președinta Maia Sandu îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor la vigilență pentru a expune ingerințele străine # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de M...
18:40
Sectorul bancar din Moldova se aliniază standardelor europene prin proiecte de guvernanță corporativă # Moldpres
Peste 70 de reprezentanți ai băncilor au participat la Chișinău la un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative, organizat de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Uniunea Europeană. Evenimentul a vizat instruirea conducerii băncilor în ap...
Acum 6 ore
17:30
Peste 30 de judecători și procurori au participat la o sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, comunică MOLDPRES.Evenimentul a fost desfă...
17:10
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în p...
17:10
VIDEO // Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din nordul țării. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicațiile „PSB” și „Taito”, dar și a canalelor de Telegram # Moldpres
Două persoane au fost reținute în urma celor peste 40 de percheziții desfășurate în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor. Gruparea ar fi utilizat aplicațiile „PSB” și „Taito&...
17:00
Pompierii au intervenit joi după-amiază la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, după ce sistemul de alarmă antiincendiu a fost declanșat. Incidentul s-a produs la ora 15:41, când Serviciul 112 a recepționat un apel privind prezența fumului în interiorul ...
16:30
MAI anunță prioritățile pentru anii 2026 - 2030. Marta Kos: „Strategia se referă la ceea ce este esențial pentru aderarea la UE: combaterea corupției și protejarea Moldovei și Europei” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat astăzi prioritățile strategice pentru perioada 2026–2030. Printre acestea se numără modernizarea instituțiilor, creșterea siguranței cetățenilor și avansarea în parcursul de integrare europeană a țării, inf...
16:30
Tot mai mulți moldoveni investesc în energie solară: aproape jumătate din plafonul național pentru prosumatori a fost deja atins # Moldpres
Peste 48,7 MW de capacități instalate în sisteme fotovoltaice au fost conectate la rețea, prin mecanismul de facturare netă, până la sfârșitul lunii iulie 2025, anunță Ministerul Energiei. Acestea aparțin unui număr de circa 2.400 de prosumatori,...
16:10
Comisara Europeană pentru Extindere: „Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Moldovei este ca forțele pro-europene să câștige” # Moldpres
Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Moldovei este ca forțele pro-europene să câștige, să avem un Parlament și un Guvern capabil să continue reformele. Declarația a fost făcută astăzi de Comisara europeană pentru ...
Acum 8 ore
15:30
VIDEO // Marta Kos a lansat la Chișinău un apel pentru investitorii străini: „UE dorește să vadă o Moldovă puternică și independentă economic, care respectă statul de drept și valorile noastre comune” # Moldpres
Republica Moldova a intrat într-o etapă decisivă a parcursului european, iar sprijinul Uniunii Europene rămâne ferm, au transmis la Chișinău vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Cele d...
15:10
Moldova a făcut în ultimii trei ani mai mult decât în ultimii 30, afirmă Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos # Moldpres
Republica Moldova a accelerat procesul de reforme într-un ritm fără precedent, comparabil cu un progres de „zece ori mai rapid” decât în ultimele trei decenii. Declarația a fost făcută astăzi de către Comisarul european pentru Extindere, Marta...
15:10
VIDEO // IGP a aplicat modificări în sistematizarea traficului rutier din capitală pentru fluidizarea circulației în orele de vârf # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a aplicat modificări în sistematizarea traficului rutier din capitală pentru fluidizarea circulației rutiere și evitarea ambuteiajelor în orele de vârf, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, în zona intersecți...
14:50
UE alocă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și încurajează investițiile private # Moldpres
Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui nou sprijin financiar Republicii Moldova, în valoare de 18,9 milioane de euro, prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Decizia vine după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la ...
14:30
Nu Rusia trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, declară secretarul general al NATO # Moldpres
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. „De ce să ne intereseze ce gânde...
14:00
Premierul Dorin Recean după ce compania Wizz Air a anunțat șase rute noi: „Cetățenii noștri pot călători mai ușor, iar diaspora are mai multe posibilități de a reveni acasă” # Moldpres
După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în țara noastră și lansarea a șase curse aeriene noi spre șase orașe europene - Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. În plus, do...
13:40
CSM anunță concurs pentru selectarea unui reprezentant al societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor # Moldpres
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor a anunțat organizarea unui concurs pentru desemnarea unui nou membru din rândul societății civile, comunică MOLDPRES.Potrivit Consiliului Superior al Magistr...
Acum 12 ore
13:30
VIDEO // Trei cetățeni ai Ucrainei, reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren și drone # Moldpres
Trei cetățeni ai Ucrainei au fost reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren, drone și alte bunuri fictive. Printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni, activi pe front, care transferau bani pentru procurarea acestor bunuri, destinate...
13:30
Expoziție de costume tradiționale din Basarabia, prezentată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală # Moldpres
La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost inaugurată o expoziție de costume tradiționale realizate de Asociația Obștească „Șezătoarea Basarabiei”. Evenimentul a pus în prim-plan frumusețea și diversitatea portului popular din Basar...
13:30
Republica Moldova se alătură platformei TIASI, marcând un nou nivel de cooperare internațională în inovație și aerospațiu # Moldpres
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, Invest Moldova, a semnat astăzi un Memorandum de Cooperare și Participare cu TIASI – Inițiativa MetaCluster pentru Inovație și Aerospațiu, coordonată din Canada. Prin această aderare, Moldova devine a 10-a țară partici...
13:20
Wizz Air anunță o extindere majoră în Republica Moldova, cu șase rute noi și două aeronave la baza din Chișinău # Moldpres
Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat astăzi o extindere semnificativă a operațiunilor sale în Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, directorul general și co-fondatorul Wizz Air, József Vár...
12:40
Peste 80.000 de cărți românești vor ajunge în bibliotecile publice din Republica Moldova cu sprijinul DRRM # Moldpres
Aproximativ 80.000 de volume noi în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, informează MOLDPRES.Evenimentul de semnare a docume...
12:40
Mitropolitul Moldovei îndeamnă clericii să nu se implice în jocuri politice și propagandă # Moldpres
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a făcut un apel public prin care a îndemnat clericii să nu se implice în campania electorală și să nu participe la propagandă politică. Apelul mitropolituui vine în contextul desfășură...
12:30
VIDEO // Patru persoane, reținute pentru păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice. Polițiștii au ridicat 8 kg de droguri, în valoare de 6 mil de lei # Moldpres
Patru persoane au fost reținute pentru păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au ridicat 8 kilograme de droguri, în valoare totală de 6 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Gen...
12:10
MAE: Până în prezent, nu există informații care să indice că printre victimele accidentului de la funicularul „Glória” din Lisabona ar fi moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că prin intermediul Ambasadei din Portugalia, monitorizează evoluțiile legate de accidentul tragic, soldat cu 15 morți, produs la celebrul funicular „Glória” din centrul Lisabonei, comunică MOLDP...
12:00
Daniel Vodă: „Guvernul respinge falsurile despre „dezastrul economic”, datele arătând un record de întreprinderi noi” # Moldpres
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a comentat astăzi o analiză publicată de expertul economic Stas Madan, care contrazice narativele privind un așa-zis „dezastru economic” în Republica Moldova. Oficialul a subliniat că datele statistic...
11:50
11:50
Ministerul Educației lansează turul III al Concursului național de repartizare a absolvenților în funcții didactice vacante # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării /MEC/ a anunțat lansarea turului III al Concursului național de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, ediția 2025. Înscrierile sunt deschise până la 21 septembrie, iar procedu...
11:40
Un procuror din Călărași, prins cu mită, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare # Moldpres
Un procuror din Călărași a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins primind 300 de euro mită, comunică MOLDPRES.Pe lângă închisoare, procurorul a primit și o amendă de 300 000 de lei și privarea dreptului de a o...
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, au efectuat astăzi descinderi la o companie de construcții din raionul Strășeni, suspectată de încălcarea regimului de executare a lucrărilor, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, anche...
11:00
REPORTAJ MOLDPRES// De astăzi, este disponibil ajutorul de 1000 de lei pentru elevi: părinții afirmă că respiră mai ușor la început de an școlar # Moldpres
Începând cu 4 septembrie 2025, părinții copiilor din clasele I–IX pot beneficia de ajutorul unic de 1000 de lei, acordat de stat la început de an școlar. Potrivit autorităților, sprijinul financiar va fi oferit pentru circa 300 de mii de elevi, iar su...
10:40
O femeie de 28 de ani din raionul Ialoveni a născut al șaptelea copil în ambulanță, în timp ce era transportată de urgență către spital, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, ambulanța fost so...
10:20
La Ţaul a început construcția Centrului de instruire horticol, cu investiții de 1,4 mln euro în educație și agricultură modernă # Moldpres
La Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul, raionul Donduşeni, a demarat construcția unui nou Centru de instruire în domeniul horticol, proiect finanțat în cadrul programului „Livada Moldovei”, inițiat de...
10:10
Ziua funcționarului vamal, marcată în R. Moldova. Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub: „Avem misiunea de a consolida o instituție modernă și europeană” # Moldpres
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua funcționarului vamal. Cu acest prilej, șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a transmis un mesaj de felicitare pentru angajații instituției, comunică MOLDPRES.Acesta a subliniat că Ziua funcționarului vamal și ...
10:10
O nouă generație de medici. Bobocii de la USMF „Nicolae Testemițanu” au depus Jurământul studentului # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a dat startul noului an academic prin tradiționala ceremonie de bun venit, în cadrul căreia cei 1280 de tineri admiși în anul I au depus Jurământul studentului, comunică MOLD...
10:00
Teatrul „Licurici” aduce spectacole copiilor din mai multe localități, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură” # Moldpres
Copiii din mai multe localități ale Republicii Moldova vor avea parte de povești pline de culoare și personaje îndrăgite, odată cu startul turneului organizat de Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, care își începe stagiunea aniversară ...
10:00
Restricții temporare de circulație la Vulcănești, pe traseul M3, în legătură cu lucrările de reabilitare # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță instituirea unor restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj în orașul Vulcănești, pe traseul M3, începând cu data de 8 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Măsura este determina...
10:00
Patru echipaje de pompieri au intervenit aseară la Sîngureni, raionul Râșcani, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un adăpost de animale. În urma intervenției, au fost salvate 300 de capre și a fost evacuată o butelie de gaz, prevenindu-se o po...
09:50
Oficiul Național al Turismului și Rezervația „Orheiul Vechi” își unesc eforturile pentru dezvoltarea turismului sustenabil # Moldpres
Oficiul Național al Turismului (ONT) și Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” au semnat un acord de colaborare instituțională, care vizează dezvoltarea și consolidarea activităților comune pentru valorificarea patrimoniului cultural și natural al Rep...
09:30
DOC // Studenți din învățământul superior vor beneficia de burse de merit pentru anul de studii 2025–2026. Ordin publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat, prin ordinul semnat recent şi publicat astăzi în Monitorul Oficial, lista studenților care vor beneficia de burse de merit în anul universitar 2025–2026, transmite MOLDPRES.Conform documentului, Bursa...
09:20
Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite. Începând de astăzi, 4 septembrie 2025, intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă ...
09:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmite Politico. „Vom desfăşura mai mulţi soldați dacă Polonia vrea acest lucru”, a spus Tr...
09:10
Marta Kos: „Vrem să demonstrăm și investitorilor că Moldova este locul perfect pentru investiții” # Moldpres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită la Chișinău, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul național de radio, că fondurile alocate Republicii Moldova de Uniunea Europeană sunt monitorizate cu maximă atenție, deoarece...
