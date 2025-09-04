Capacitățile fotovoltaice din Moldova au ajuns la aproape jumătate din plafonul de 100 MW

19:00

Două incursiuni cu drone în spațiul aerian polonez au avut loc în noaptea de marți pînă miercuri, dar acestea nu au fost doborîte, deoarece nu reprezentau niciun pericol, a anunțat armata joi, conform AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, Polonia este în alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de cînd o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sud