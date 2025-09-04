Mitropolitul Vladimir îndeamnă slujitorii Bisericiii să nu se implice în procesele politice

14:00

Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat”, iar pentru aceasta […]