Mitropolitul Vladimir îndeamnă slujitorii Bisericiii să nu se implice în procesele politice
Curentul.md, 4 septembrie 2025 13:40
Mitropolitul Vladimir, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, a venit cu un apel către plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Mitropolitul îndeamnă slujitorii Bisericiii să nu se implice în procesele politice și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre. „Preacuvioși și […]
Acum 10 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […]
Acum 2 ore
12:40
Companie de construcții, vizată într-un dosar penal pentru lucrări executate ilegal. CNA și procurorii efectuează percheziții # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației […]
12:10
Partidul „Noua Opțiune Istorică”: 3 septembrie 2025 – o zi care va rămâne înscrisă în istoria Republicii Moldova! Este ziua în care dreptatea a triumfat! # Curentul.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică”, urmare a deciziei instanței, ieri, a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare – cu o listă de 55 de candidați pentru Parlament. Partidul a venit cu o reacție în care spune că „03 septembrie 2025 – o zi care va rămâne înscrisă în istoria Republicii Moldova! Este ziua în […]
Acum 4 ore
11:30
Irina Vlah: Colegii noștri din „Inima Moldovei” sunt acuzaţi de faptul că critică conducerea ţării… # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei” a declarat că toate acţiunile din ultimele zile îndreptate împotriva echipei sale sunt strict motivate politic. În cadrul unui briefing de presă, ea a subliniat că sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări […]
11:10
Reprezentanții BEP au semnalat riscuri privind corectitudinea alegerilor, în cadrul unei întâlniri cu UJM # Curentul.md
Membrii Misiunii de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova (UJM) s-au întâlnit cu reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP), Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov, informează CURENTUL. Pe parcursul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind desfășurarea procesului electoral, dificultățile întâlnite până acum, precum și recomandările formulate de BEP pentru asigurarea unui scrutin […]
10:40
Tatiana Crețu intră în cursa electorală ca independentă: „Nu vreau să devin politician în sensul clasic” # Curentul.md
Tatiana Crețu, candidat independent la funcția de deputat, a spus că a decis să se implice în politică pentru a aduce oamenii mai aproape de procesele politice, informează CURENTUL. „De aproape zece ani folosesc această platformă pentru a vorbi despre politică. Am făcut-o ca un cetățean activ, aflat peste hotare, dar căruia i-a păsat mereu […]
10:20
Irina Vlah s-a adresat Misiuniunii APCE de observare a alegerilor: Actuala guvernare recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din cursa electorală a Partidului Rep # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a adresat membrilor Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Politiciana a spus că, actuala guvernare recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din […]
10:10
Olesea Stamate anunță primele trei inițiative legislative din postura de candidat independent # Curentul.md
Olesea Stamate, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat primele trei inițiative legislative pe care le va promova, dacă va ajunge în Parlament, informează CURENTUL. Inițiativele candidatei se referă la concursuri, activitatea Parlamentului și relația cetățenilor cu autoritățile. „1. Legea cadru a concursurilor – pentru a garanta selecții corecte în sectorul public și în […]
Acum 6 ore
09:10
Liderii Blocului Patriotic au participat la masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor” # Curentul.md
La Chișinău, a avut loc masa rotundă „Parlamentul Republicii Moldova 2021-2025: rezultate și lecții pentru viitor”, organizată de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. La eveniment au participat liderii Blocului Patriotic, politicieni, economiști, specialiști în drept constituțional și jurnaliști. Participanții la masa rotundă nu doar au făcut bilanțul activității Parlamentului de legislatura […]
Acum 24 ore
18:10
Ion Ceban: „Blocul electoral ALTERNATIVA are propria agendă, centrată pe nevoile oamenilor” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă. Ea este una foarte simplă: ține de bunăstarea oamenilor […]
17:40
Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că Bookfest a devenit deja o tradiție la Chișinău, un proiect care arată cât de puternică este cultura atunci când ne adună împreună. „Cartea trăiește doar […]
17:40
ANTA: Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe inteligente G2V2 pentru circulația în UE # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto aduce precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2. În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum […]
17:10
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști, informează CURENTUL. Conceptul expoziției […]
16:40
Concurs pentru director general SA „CET-Nord”: 3 dosare depuse, 2 candidați admiși la interviu # Curentul.md
Rezultatele preselecției la concursul pentru funcția de director general al SA „CET-Nord”: Au fost depuse 3 dosare, dintre care unul nu a întrunit cerințele Regulamentului. La proba interviului au fost admiși 2 candidați. Interviul va avea loc pe data de 10 septembrie 2025, la ora 11.30, în incinta Agenției Proprietății Publice, mun. Chișinău, str. Vasile […]
16:30
Astăzi, reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP) au organizat un flashmob în fața Ministerului Apărării cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Vorbitorii au adresat mesaje de felicitare tuturor militarilor, activi și în rezervă, urându-le pace și prosperitate. De asemenea, a fost subliniată importanța ca Armata Națională să nu devină un instrument al jocurilor politice și să rămână […]
16:30
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat astăzi Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa. Maia Sandu le-a spus militarilor că Armata Națională este o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova. „Am subliniat că pacea nu se păstrează de la sine – ea […]
15:40
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii, extinsă de Guvern # Curentul.md
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa […]
15:10
Guvernul a aprobat semnarea unui Acord de grant pentru restaurarea zonelor umede din 15 raioane ale țării # Curentul.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru, prin: îmbunătățirea stării […]
14:40
Guvernul actualizează listele drumurilor naționale și locale pentru o administrare mai eficientă # Curentul.md
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce […]
14:30
Ion Ceban: „Știu că mi se pregătesc dosare, dar aceste abuzuri vor fi sancționate la alegerile din 28 septembrie” # Curentul.md
După vizita efectuată la Roma, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la atacurile și speculațiile lansate în spațiul public din Republica Moldova. „Faptul că am ajuns în Italia i-a deranjat pe unii. Instituțiile media apropiate guvernării și analiștii loiali PAS s-au grăbit să răspândească teze false, activând și Ministerul de Externe […]
14:10
Marta Kos revine în Republica Moldova pentru discuții despre reforme și parcursul european # Curentul.md
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova, informează CURENTUL. Pe parcursul vizitei: discuții cu reprezentanții guvernării despre reforme și parcursul european întâlniri cu investitori și antreprenori despre viitorul economiei dialog cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut vizite la […]
Ieri
13:40
Un biciclist, depistat în stare de ebrietate de un echipaj al poliției: a fost îndepărtat de la ghidon # Curentul.md
În această dimineață, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” a IGC și un angajat al IP Bălți, aflat în serviciul de intervenție pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, a observat un biciclist care se deplasa vizibil în stare de ebrietate. Bărbatul a fost oprit pentru verificări, iar oamenii legii au […]
12:30
PLDM va contexta hotărârea Curții Supreme a Justiției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova condamnă cu fermitate modul în care Curtea Supremă de Justiție a examinat și a respins recursul declarat de formațiune, admițând în același timp recursul neîntemeiat al Comisiei Electorale Centrale. În seara zilei de 2 septembrie 2025, după ora 22:30, fără a informa în prealabil părțile despre stadiul de admisibilitate și […]
12:10
În cadrul unei întâlniri la Soldănești, liderul Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a declarat că echipa are soluții reale pentru problemele cetățenilor: infrastructură, servicii publice de calitate și condiții mai bune pentru fermieri. Exemplul Chișinăului, condus de Ion Ceban, arată că schimbarea este posibilă: drumuri și curți asfaltate, școli, grădinițe și spitale noi – construcții pe […]
11:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliţia a efectuat percheziţii la unii dintre colegii noştri. În paralel, percheziţii au fost efectuate la alte circa 50 de adrese. Acest lucru s-a făcut intenţionat pentru a crea confuzie # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) cu scopul de a fi scos din cursa electorală. Formațiunea spune că, ieri, poliţia a efectuat percheziţii la unii dintre membrii partidului, dar […]
11:30
Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească # Curentul.md
După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului 2024, acum un an s-a înregistrat o tendinţă de creştere a investiţiilor în imobilizări corporale, inclusiv în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Începând cu trimestrul doi al anului trecut şi până la finele acestuia, tendinţa a devenit tot mai pronunţată. Astfel, […]
11:10
Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii internaționale de observare a alegerilor ENEMO. În cadrul discuțiilor, a fost subliniată importanța monitorizării riguroase a alegerilor parlamentare din această toamnă, pentru a asigura un proces electoral liber și corect. În cadrul discuțiilor, au fost evidențiate mai multe derapaje grave, printre […]
10:40
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului. Potrivit prevederilor art.78, alin. (6) din Codul electoral, votarea […]
10:10
Antreprenorii din Republica Moldova continuă să aibă încredere în viitorul afacerilor lor, investind banii câștigați. În trimestrul II al acestui an, investițiile făcute din resursele proprii ale antreprenorilor au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar această tendință pozitivă se menține deja de un an și jumătate. Astfel, două treimi din […]
10:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! # Curentul.md
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral (BEP) din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu […]
09:40
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […]
09:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de ieri, a aprobat modificarea listei de candidați a unui concurent electoral și mai multe mesaje de interes public. CEC a aprobat modificarea hotărârii cu privire la cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii” pentru […]
2 septembrie 2025
18:10
Descinderi la o școală privată! Prejudiciu de peste 11 milioane lei, bani ridicați în percheziții # Curentul.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei. Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în […]
17:40
Numărul călătorilor care utilizează transportul public municipal în Chișinău este în creștere, la fel ca și cel al rutelor disponibile. Potrivit datelor Primăriei, zilnic aproape jumătate de milion de persoane circulă cu transportul public, dintre care peste 270 de mii beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate din bugetul municipal. În prezent, pe itinerarele municipale activează 35 […]
17:10
Victor Kalughin și Andrei Lutenco, desemnați candidați ai Moldovei pentru Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documente oficiale # Curentul.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidați ai Republicii Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Cei doi au obținut cel mai mare punctaj din partea Comisiei de selectare. Propunerile […]
17:00
AUR din Republica Moldova: Radiografia guvernării PAS scoate la iveală realitatea ultimilor patru ani # Curentul.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de guvernare al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), „care contrazice promisiunile „vremurilor bune” și arată degradarea profundă a tuturor domeniilor vieții publice”. „Astăzi, la 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui stat responsabil față de oameni. Din păcate, […]
16:40
Consiliul Concurenței a sancționat două firme cu peste 5 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la licitația IGP # Curentul.md
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei firmelor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana” pentru constituirea unui cartel în cadrul procedurii de achiziție a unui sistem de supraveghere video portabil, organizată de Inspectoratul General al Poliției. Investigația autorității de concurență a arătat că cele două companii și-au coordonat […]
16:40
Irina Vlah: Considerăm că intenţionat s-au făcut percheziţii în aceeaşi zi şi la membrii formaţiunii noastre, şi la alte persoane, cărora li se incriminează folosirea frauduloasă în scopuri p # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-o declarație cu privire la percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii, a anunțat că a demarat propria investigaţie, iar primele rezultate confirmă că împotriva formaţiunii se acţionează cu scopul evident de discreditare. „Partidul Republican „Inima Moldovei” a informat în această dimineaţă despre percheziţiile efectuate de […]
16:10
CEC s-a întâlnit cu misiunea internațională de observare ENEMO, în contextul alegerilor parlamentare # Curentul.md
Conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a avut ieri o întrevedere cu membrii misiunii internaționale de observare a alegerilor Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care și-au început oficial activitatea în țara noastră în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, conducerea CEC a prezentat acțiunile întreprinse pentru buna organizare […]
15:40
Premierul Dorin Recean a discutat cu președintele JICA despre proiecte de dezvoltare pentru Moldova # Curentul.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvoltare pentru țara noastră. […]
15:00
Liderul CUB, Igor Munteanu: „Avem nevoie de guverne care să ne reprezinte onest în drumul spre Europa” # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), candidează la parlamentare și spune că este onorat să conducă „o echipă de oameni competenți, integri și pregătiți pt reformele de care este nevoie. Am reprezentat RM la Washington și Ottawa și am lansat Dialogul strategic Moldo-American. Am condus comisii de anchetă pe cele mai mari […]
14:50
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat că, în niciun caz, nu vor colabora cu PAS în Parlament și au semnat un Pact prin care se obligă să nu formeze o coaliție de guvernare cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută la un briefing desfășurat […]
14:30
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a prezentat 5 angajamente ale partidului pentru următorii ani. Politicianul a spus că PAS a guvernat cu grijă pentru țară. Într-o perioadă plină de crize și război, a demonstrat că se ține de promisiuni. „Așa vom face și în continuare. Vă prezint cele 5 angajamente PAS pentru […]
14:10
Igor Dodon: „Guvernarea PAS se teme isteric de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic” # Curentul.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului Patriotic și adepții partidului Inima Moldovei, al Irinei Vlah, trădează frica guvernării PAS. Politicianul spune că guvernarea simte „o frică isterică față de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic” „…încearcă prin intimidări cu mascați, prin sancțiuni impuse de alte țări, prin provocări […]
14:00
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Avem soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat”, iar pentru aceasta […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Bărbatul care a lovit cu un BMW doi polițiști, condamnat la 15 ani de închisoare pentru vânzare de droguri # Curentul.md
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani închisoare pentru încercarea să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Drogurile erau îngropate în preajma Taracliei, într-o fâșie forestieră, de unde orheianul cu vârsta de 30 ani urma să le preia, pentru […]
13:40
Detalii despre perchezițiile din sudul țării: 4 persoane, reținute și plasate în izolatorul CNA # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au […]
12:50
Irina Vlah: Regimul a trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri com # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc. Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, când am […]
