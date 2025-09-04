Nu-i nici un semn că Putin vrea să pună capăt războiului

Paranteze, 4 septembrie 2025 11:50

Nu-i nici un semn că Putin vrea să pună capăt războiului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 30 minute
11:50
Nu-i nici un semn că Putin vrea să pună capăt războiului Paranteze
Nu-i nici un semn că Putin vrea să pună capăt războiului
Acum o oră
11:30
CNA a descins într-un dosar de construcții ilegale: o companie, suspectată că a sfidat dispozițiile autorităților Paranteze
CNA a descins într-un dosar de construcții ilegale: o companie, suspectată că a sfidat dispozițiile autorităților
Acum 2 ore
11:10
Vești proaste pentru Putin: Europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate” pentru Ucraina Paranteze
Vești proaste pentru Putin: Europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate” pentru Ucraina
11:10
FOTO // 300 de suflete, la un pas să ardă de vii: Pompierii au prevenit o tragedie la Rîșcani Paranteze
FOTO // 300 de suflete, la un pas să ardă de vii: Pompierii au prevenit o tragedie la Rîșcani
11:00
Agresorii care au bătut și jefuit un cetățean belgian la Chișinău, de Ziua Independenței, s-au predat Poliției Paranteze
Agresorii care au bătut și jefuit un cetățean belgian la Chișinău, de Ziua Independenței, s-au predat Poliției
11:00
Tragedie în diaspora: Șofer de TIR din Bălți, găsit mort în Olanda. Familia cere ajutor pentru repatriere Paranteze
Tragedie în diaspora: Șofer de TIR din Bălți, găsit mort în Olanda. Familia cere ajutor pentru repatriere
10:50
Din 4 septembrie moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite Paranteze
Din 4 septembrie moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite
Acum 4 ore
09:20
Zi a deciziilor importante – o zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 4 septembrie 2025 Paranteze
Zi a deciziilor importante – o zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 4 septembrie 2025
Acum 24 ore
19:20
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni Paranteze
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni
18:20
Marian Lupu: Vom proteja votul cetățenilor la alegerile din 28 septembrie Paranteze
Marian Lupu: Vom proteja votul cetățenilor la alegerile din 28 septembrie
18:00
Putin anunță că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Locația nu-i va plăcea liderului de la Kiev Paranteze
Putin anunță că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Locația nu-i va plăcea liderului de la Kiev
17:50
Maia Sandu: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți - astfel, ei vor crește liberi” Paranteze
Maia Sandu: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți - astfel, ei vor crește liberi”
17:40
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: „Nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina" Paranteze
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: „Nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina"
17:40
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ pe 3 septembrie. Ce spun experții Paranteze
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ pe 3 septembrie. Ce spun experții
17:30
Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Ce au făcut serviciile secrete după ce aceștia s-au ridicat de pe scaune Paranteze
Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Ce au făcut serviciile secrete după ce aceștia s-au ridicat de pe scaune
14:10
Care este condiția lui Putin în vederea unei păci „durabile” Paranteze
Care este condiția lui Putin în vederea unei păci „durabile”
14:00
Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge Paranteze
Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge
13:50
FOTO // Tragedie în România: Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat Paranteze
FOTO // Tragedie în România: Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat
13:40
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă” Paranteze
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă”
Ieri
09:40
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” Paranteze
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”
2 septembrie 2025
20:30
Un bărbat a lovit intenționat cu un BMW doi polițiști, după ce a încercat să vândă „sare”. Ce pedeapsă a primit Paranteze
Un bărbat a lovit intenționat cu un BMW doi polițiști, după ce a încercat să vândă „sare”. Ce pedeapsă a primit
19:20
Casetele cu muzică vechi valorează azi o avere. Unele se vând cu prețul unei case Paranteze
Casetele cu muzică vechi valorează azi o avere. Unele se vând cu prețul unei case
17:10
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Condrița: natură, muzică și inițiative verzi Paranteze
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Condrița: natură, muzică și inițiative verzi
16:00
Care este liceul care ar fi prejudiciat statul cu 11 milioane de lei? Directoarea este nașa unei candidate PAS Paranteze
Care este liceul care ar fi prejudiciat statul cu 11 milioane de lei? Directoarea este nașa unei candidate PAS
14:20
Alegerile parlamentare: PAS intră în campanie cu cinci angajamente majore pentru următorii patru ani Paranteze
Alegerile parlamentare: PAS intră în campanie cu cinci angajamente majore pentru următorii patru ani
14:20
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european Paranteze
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Un moldovean i-a oferit soției un cadou scump, dar furat: o mașină sustrasă din Italia, depistată la vama Albița Paranteze
Un moldovean i-a oferit soției un cadou scump, dar furat: o mașină sustrasă din Italia, depistată la vama Albița
10:40
Evaziune fiscală de milioane la o școală privată: percheziții și bani confiscați Paranteze
Evaziune fiscală de milioane la o școală privată: percheziții și bani confiscați
10:30
Percheziții în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute Paranteze
Percheziții în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute
08:50
Planta-minune care scade colesterolul rău și protejează inima, potrivit nutriționiștilor Paranteze
Planta-minune care scade colesterolul rău și protejează inima, potrivit nutriționiștilor
08:40
Zi plină de surprize! O zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 2 septembrie 2025 Paranteze
Zi plină de surprize! O zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 2 septembrie 2025
1 septembrie 2025
19:00
Tragedie la Căușeni: Un bărbat a fost strivit de un tractor Paranteze
Tragedie la Căușeni: Un bărbat a fost strivit de un tractor
18:20
Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova” Paranteze
Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova”
18:00
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei Paranteze
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei
14:20
Irina Vlah: Avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidați ai Blocului Electoral Patriotic Paranteze
Irina Vlah: Avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidați ai Blocului Electoral Patriotic
13:30
Operațiune uriașă în Spania: gruparea lui Borman, prinsă cu sclavi și milioane de țigări contrafăcute Paranteze
Operațiune uriașă în Spania: gruparea lui Borman, prinsă cu sclavi și milioane de țigări contrafăcute
13:20
Cancelarul Germaniei: „Războiul din Ucraina va fi de lungă durată” Paranteze
Cancelarul Germaniei: „Războiul din Ucraina va fi de lungă durată”
13:10
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli Paranteze
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli
13:10
Fostul primar de Negureni, lăsat fără averea de aproape un milion Paranteze
Fostul primar de Negureni, lăsat fără averea de aproape un milion
10:30
Alcoolul la volan – pericol mortal în trafic: peste 70 de șoferi prinși beți în weekend Paranteze
Alcoolul la volan – pericol mortal în trafic: peste 70 de șoferi prinși beți în weekend
09:00
Ziua care schimbă totul: surprize, încercări și revelații pentru fiecare zodie. Horoscop 1 septembrie 2025 Paranteze
Ziua care schimbă totul: surprize, încercări și revelații pentru fiecare zodie. Horoscop 1 septembrie 2025
09:00
Tragedie la Soroca: Două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat de mai multe ori Paranteze
Tragedie la Soroca: Două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat de mai multe ori
31 august 2025
13:20
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Să fie pentru a comunica și a uni, nu pentru a dezbina” Paranteze
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Să fie pentru a comunica și a uni, nu pentru a dezbina”
13:10
„Mișcarea Respect Moldova” de Ziua Limbii: „Limba este izvorul identității și puntea dintre generații” Paranteze
„Mișcarea Respect Moldova” de Ziua Limbii: „Limba este izvorul identității și puntea dintre generații”
13:00
Maia Sandu, alături de Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” Paranteze
Maia Sandu, alături de Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”
30 august 2025
10:00
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă Paranteze
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă
08:30
O zodie intră în cea mai periculoasă zi a anului, alta primește vestea care îi schimbă viața! Horoscop 30 august 2025 Paranteze
O zodie intră în cea mai periculoasă zi a anului, alta primește vestea care îi schimbă viața! Horoscop 30 august 2025
29 august 2025
18:30
Putin pune GPS pe fiecare migrant din Moscova Paranteze
Putin pune GPS pe fiecare migrant din Moscova
17:30
Președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei Batereanu, cheamă la unitate și renunțarea la ură în campania electorală Paranteze
Președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei Batereanu, cheamă la unitate și renunțarea la ură în campania electorală
16:20
Drapelul rusesc, afișat la Festivalul de Film de la Veneţia Paranteze
Drapelul rusesc, afișat la Festivalul de Film de la Veneţia
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.