FC Barcelona invită publicul la concertul legendarei trupe SCORPIONS, care va avea loc pe 9 septembrie, la Chișinău
MyBusiness.md, 4 septembrie 2025 10:20
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă…
Ieri
18:20
Din 1 ianuarie 2026 va fi aplicat un regim fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți. Legea nr.228 din 10 iulie pentru…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci murături în fiecare zi. Există alimente pe care știi că ar trebui…
19:10
Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului (video) # MyBusiness.md
Meșterița populară din satul Musteața, raionul Fălești, Svetlana Paladi, creează costume pentru artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Artista…
19:00
Trăim într-o perioadă în care promovarea nu mai înseamnă doar „să afle cât mai mulți despre tine”, ci mai ales…
26 august 2025
12:50
În Republica Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură # MyBusiness.md
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park” care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova va deține în următorii 30…
25 august 2025
20:10
Fiecare sticluță ascunde în ea esența unei plante. Un mic secret al echilibrului interior. Aroma unei picături de ulei esențial…
18:30
România este principala piaţă de export pentru vinurile din Republica Moldova, ţara vecină având o cotă de piaţă de 20%,…
24 august 2025
10:40
Ieri în Chișinău a fost prezentat primul avion asamblat în Republica Moldova, dintr-un kit adus din Statele Unite. Doi piloţi au lucrat peste…
23 august 2025
18:20
România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați – Giurgiulești # MyBusiness.md
Poliția de Frontieră din România anunță implementarea controlului coordonat pe sensul de intrare în țară în al doilea punct de…
18:20
Un nou studiu al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a stârnit agitație în rândul investitorilor din sectorul tehnologic, după ce…
21 august 2025
11:50
Un avocat britanic va fi extrădat în Republica Moldova sub acuzația de complot la asasinat # MyBusiness.md
Toper Hassan, în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham…
20 august 2025
18:30
În mod tradițional, laptele şi produsele lactate reprezintă o componentă esențială a unei diete sănătoase, însă ceea ce se consumă…
18 august 2025
17:50
Una dintre companiile care au figurat cu „cea mai mare amendă din istoria R. Moldova pentru înțelegere de cartel” – obligată să achite 7,5 milioane de lei # MyBusiness.md
Una dintre cele patru firme care au primit cumulativ „cea mai mare amendă din istoria Republica Moldova pentru înțelegere de…
14 august 2025
20:10
Fostul președinte al României amendat cu 1 milion de euro pentru închirierea unui apartament și neplata impozitelor # MyBusiness.md
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească un milion de euro pentru chiriile pe care le-a…
13 august 2025
18:00
Noi oportunități pentru afacerile din Moldova: BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe # MyBusiness.md
Companiile locale care vor să-și extindă exporturile și să-și promoveze produsele peste hotare pot aplica pentru un grant. Agenția de…
11:20
Etichetele produselor textile, inscripționate „Made in Moldova”, trezesc sentimentul de mândrie în rândul moldovenilor, însă ascunde o poveste mai puțin…
11 august 2025
18:30
Moldova își dublează exporturile de servicii medicale și educaționale; HealthTech Forum 2025, în 19 septembrie la Chișinău # MyBusiness.md
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta globală a sănătății și educației, cu exporturi de servicii medicale și educaționale aproape…
9 august 2025
13:10
Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova # MyBusiness.md
Doi cetățeni americani sunt cercetați de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, după…
8 august 2025
19:30
Un ucrainean a încercat să ajungă în R. Moldova cu o parapantă. Bărbatul a fost reținut de grănicerii ucraineni încă la „decolare” # MyBusiness.md
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o…
