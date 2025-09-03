Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei # ProTV.md
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron # ProTV.md
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO # ProTV.md
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO # ProTV.md
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO # ProTV.md
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO # ProTV.md
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO # ProTV.md
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO # ProTV.md
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO # ProTV.md
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO # ProTV.md
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO # ProTV.md
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO # ProTV.md
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO # ProTV.md
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO # ProTV.md
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO # ProTV.md
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO # ProTV.md
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO # ProTV.md
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere # ProTV.md
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa # ProTV.md
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # ProTV.md
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții”
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU # ProTV.md
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze # ProTV.md
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO # ProTV.md
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.09.2025
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO # ProTV.md
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate” # ProTV.md
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate”
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen # ProTV.md
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
Ion Ceban explică de ce a refuzat mai multe invitații la PRO TV - VIDEO
Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de joi, 4 septembrie
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe - VIDEO # ProTV.md
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe - VIDEO
Ion Ceban explică de ce a refuzat mai multe invitații la PRO TV
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a lovit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a lovit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Șapte persoane din capitală, implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice - reținute de polițiști: Un tânăr a fost prins cu 50 de pachețele cu droguri - VIDEO # ProTV.md
Șapte persoane din capitală, implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice - reținute de polițiști: Un tânăr a fost prins cu 50 de pachețele cu droguri - VIDEO
Un ucrainean - împușcat mortal de grăniceri, în timp ce încerca să intre ilegal în Moldova. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Un ucrainean - împușcat mortal de grăniceri, în timp ce încerca să intre ilegal în Moldova. Cum s-a întâmplat totul
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a cocnit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a cocnit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO/VIDEO
Ion Ceban vorbește pentru prima dată despre vizita sa în Italia, deși îi este interzis accesul în spațiul Schengen. Cu ce a plecat și ce a făcut acolo - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban vorbește pentru prima dată despre vizita sa în Italia, deși îi este interzis accesul în spațiul Schengen. Cu ce a plecat și ce a făcut acolo - VIDEO
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră # ProTV.md
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin # ProTV.md
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin
Dacă vrei să călătorești în Israel, trebuie să deții un pașaport care este valabil cel puțin 90 de zile. Precizările Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel # ProTV.md
Dacă vrei să călătorești în Israel, trebuie să deții un pașaport care este valabil cel puțin 90 de zile. Precizările Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel
Capitală rămâne fără primar. Ion Ceban anunță că își suspendă activitatea - VIDEO
Detalii despre moldovenii care și-au pierdut viața în teribilul accident din România: Ministerul de Externe vine cu actualizări - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre moldovenii care și-au pierdut viața în teribilul accident din România: Ministerul de Externe vine cu actualizări - VIDEO
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # ProTV.md
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii
