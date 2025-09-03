Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025
ProTV.md, 3 septembrie 2025 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025
Acum 30 minute
20:10
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO
Acum o oră
20:00
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO
20:00
Acum 2 ore
19:20
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere
19:20
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa
Acum 4 ore
18:10
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții”
18:00
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:40
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU
17:30
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze
17:20
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
17:00
16:50
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO
16:40
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate”
Acum 6 ore
16:30
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
15:40
15:40
15:40
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe - VIDEO
15:20
15:10
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a lovit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
15:00
Șapte persoane din capitală, implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice - reținute de polițiști: Un tânăr a fost prins cu 50 de pachețele cu droguri - VIDEO
14:40
Un ucrainean - împușcat mortal de grăniceri, în timp ce încerca să intre ilegal în Moldova. Cum s-a întâmplat totul
14:40
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a cocnit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Acum 8 ore
14:30
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO/VIDEO
14:20
Ion Ceban vorbește pentru prima dată despre vizita sa în Italia, deși îi este interzis accesul în spațiul Schengen. Cu ce a plecat și ce a făcut acolo - VIDEO
14:00
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră
13:50
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin
13:20
Dacă vrei să călătorești în Israel, trebuie să deții un pașaport care este valabil cel puțin 90 de zile. Precizările Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel
13:20
13:10
Detalii despre moldovenii care și-au pierdut viața în teribilul accident din România: Ministerul de Externe vine cu actualizări - VIDEO
13:10
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii
13:00
Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: „Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”
13:00
12:50
Detalii despre moldovenii care și-au pierdut viața în teribilul accident din România: Ministerul de Externe vine cu actualizări
Acum 12 ore
12:30
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă”
12:10
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite
12:10
Cele mai mari companii din Rusia înregistrează pierderi de mii de miliarde de dolari sub presiunea războiului și a sancțiunilor
12:10
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin - VIDEO
11:50
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO
11:50
Alertă de securitate pe aeroportul din Vilnius: Zborul președintelui Lituaniei, întârziat din cauza unei drone
11:40
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO/VIDEO
11:30
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO
11:20
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră
11:00
10:40
„Încă o dovadă evidentă că Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova”. Ministrul Apărării, despre informația că o dronă rusească ar fi traversat spațiul aerian al țării noastre
10:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:30
10:20
MAI confirmă că fostul deputat, Constantin Țuțu, are bilet procurat spre Republica Moldova. Ce se va întâmpla când acesta ajunge în țară - VIDEO
10:10
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva
10:10
Sfâşietor! Ghinion incredibil pentru Vondrousova, care a fost nevoită să se retragă chiar înainte de sfertul cu Sabalenka. Ce s-a întâmplat
09:50
