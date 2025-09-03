Universitățile din Republica Moldova desfășoară turul III de admitere la studii superioare
Moldpres, 3 septembrie 2025 15:30
În perioada 1-26 septembrie, universitățile din Republica Moldova organizează cel de-al treilea tur de admitere la programele de licență și master, dedicat candidaților care nu au fost înmatriculați în primele două etape, dar doresc să-și continue stu...
• • •
Acum 15 minute
15:40
Naționala Moldovei se pregătește pentru duelul cu Israel. Cleșcenco anunță absențe importante și mizează pe tinerii jucători # Moldpres
Naționala Moldovei va disputa pe 5 septembrie cel de-al patrulea meci din campania de calificare la Cupa Mondială 2026, împotriva Israelului, un adversar cu experiență și rezultate notabile la nivel european. Înaintea acestei partide, selecționerul Serghei Cleș...
15:40
Energocom schimbă strategia de achiziție a gazelor. Precizările directorului întreprinderii # Moldpres
Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută de către directorul general interimar al întreprinderii „Energocom”, Eugeniu Buzatu...
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:10
Președinta Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii ...
15:10
Domnule ministru,Domnule șef al Marelui Stat Major,Doamnelor și domnilor ofițeri și soldați, Astăzi se împlinesc 34 de ani de la crearea Armatei Naționale – o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de statul R...
15:00
Salonul Internațional de Carte Bookfest, lansat la Chişinău. Maia Sadu: „Cartea este un antidot împotriva minciunei” # Moldpres
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău a fost lansat la centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prezentă la deschidere, a subliniat importanța lecturii, menționând că „Cartea este un antidot...
15:00
Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău a fost lansat la Centrul Mediacor, unde sute de volume îşi aşteaptă cumpărătorii.În cadrul salonului amatorii de cărţi vor avea posibilitatea de a procura titlurile preferate la preţ redus.Bookfest Ch...
Acum 2 ore
14:50
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile. Acest lucru va fi posibil datorită celor două drone de ultimă g...
14:50
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au aprobat modificări la cererile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Partidului Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” și...
14:40
Traficul aerian din Republica Moldova va fi monitorizat în baza unui sistem de performanță european # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană. Documentul are drept scop alinierea la cerinţele Uniunii Europene şi introduce un cadru de evaluare și ...
14:40
O companie germană a deschis la Strășeni o fabrică modernă de materiale din fibră de sticlă # Moldpres
Compania germană BauTex Composites a deschis la Strășeni o fabrică modernă specializată în producerea materialelor pe bază de fibră de sticlă, realizată printr-o investiție de peste 20 milioane de dolari SUA, transmite MOLDPRES.Noua unitate de producție a cr...
14:20
Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu. Ministra Justiției vine cu detalii # Moldpres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat de ce autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Ea a menționat că în privința acestuia nu au existat hotărâri privind darea î...
14:00
Autoritățile avertizează despre atacurile Rusiei asupra R. Moldova, în context electoral. Daniel Vodă: „Instituțiile statului nu vor permite ca democrația să fie vândută” # Moldpres
Rusia continuă să atace Republica Moldova prin finanțări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv a celei religioase. Guvernul vine cu un mesaj foarte clar: instituțiile statului nu vor permite ca democrația să fie vân...
14:00
Transportatorii moldoveni nu sunt obligați să echipeze vehiculele cu tahografe de generaţia a doua pentru circulația în UE # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă că, în prezent, transportatorii moldoveni nu au obligația de a echipa vehiculele cu tahografe inteligente de generația a doua (G2V2) pentru circulația pe teritoriul Uniunii Europene, transmite MOLDPRES.Precizarea v...
Acum 4 ore
13:10
Poliția Națională a lansat campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, menită să informeze cetățenii despre riscurile și consecințele corupției electorale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a menționat, la finele ședinței Ca...
12:50
Daniel Vodă, despre Programul „Europa Creativă”: „Deschide noi oportunități pentru artiștii și organizațiile culturale, care vor putea accesa finanțări și colaborări europene” # Moldpres
Programul „Europa Creativă”, semnat recent la Chișinău, deschide noi oportunități pentru artiștii și organizațiile culturale din țara noastră, care vor putea accesa finanțări și colaborări europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Mesajul a fost...
12:40
Daniel Vodă, mesaj de Ziua Armatei Naționale: „Obiectivul autorităților este modernizarea armatei, sprijinul misiunilor internaționale de pacificare și recunoștința pentru veterani” # Moldpres
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Acesta a subliniat că „obiectivul autorităților este modernizarea în desfășurare a Armatei Naționale, sprijinul misiunilor internaționa...
12:40
Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va des...
12:40
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii va fi extinsă # Moldpres
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației c...
12:20
Administrația Națională a Drumurilor a investit în luna iulie peste 172 milioane lei în infrastructura rutieră # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a investit în luna iulie 2025 peste 172 milioane de lei în infrastructura rutieră, conform raportului de activitate al instituţiei, transmite MOLDPRES.Potrivit AND, în perioada de referință au fost valorifica...
12:20
Conducerea țării a felicitat militarii cu Ziua Armatei Naționale: „Pentru generațiile viitoare avem datoria sfântă să păstrăm pacea și libertatea” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și spicherul Parlamentului, Igor Grosu, au adresat mesaje de felicitare militarilor, veteranilor și familiilor acestora, cu prilejul aniversării a 34-a a Armatei Naţionale, comunică MOLDPRES.În mesajul său, şefa statulu...
12:10
Guvernul a aprobat un program pentru digitalizarea sănătății. Ala Nemerenco: „Vom oferi cetățenilor acces digital la propriul istoric medical și programări online” # Moldpres
Pacienţii vor avea acces rapid la istoricul personal de sănătate, la programări online, rețete electronice, iar medicii, asistenții medicali și alți profesioniști în domeniu vor beneficia de un sistem digital care va reduce birocraţia şi le va permite să s...
12:00
Primele centrale fotovoltaice ale producătorilor eligibili mari au fost puse în funcțiune în Republica Moldova # Moldpres
Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitorii câștigători ai primei licitații pentru obținerea statutului de producător eligibil mare au fost oficial puse în funcțiune. Autoritățile precizează că acest pas marchează un moment important în p...
Acum 6 ore
11:50
Republica Moldova a semnat Convenția privind Biroul Conferinței Europene a Aviației Civile # Moldpres
Republica Moldova s-a numărat printre primele zece state care au semnat Convenția Internațională privind Biroul Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), în cadrul celei de-a 74-a reuniuni speciale a Directorilor Generali ai Aviației Civile din statele membre, d...
11:40
Republica Moldova și Israel lansează un parteneriat strategic pentru modernizarea agriculturii # Moldpres
Sectorul agricol din Republica Moldova va fi modernizat cu sprijinul Israelului. O declarație de intenție în acest sens a fost semnată, miercuri, 3 septembrie, la Chișinău de către secretarul general adjunct la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA),...
11:40
O dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat regiunea de nord a țării. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Este încă o dovadă că Rusia sfidează neutralitatea R. Moldova” # Moldpres
O dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat noaptea trecută regiunea de nord a țării. Grănicerii ucraineni au anunțat detectarea acesteia în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și dispariția acesteia între Cupcini și Edineț. Ministeru...
11:40
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat miercuri dimineață într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai autoturismului înmatriculat în...
11:40
Ministrul rus de externe reiterează condițiile Moscovei pentru pace în Ucraina: recunoașterea anexărilor, statut neutru și garanții de securitate # Moldpres
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reafirmat într-un interviu acordat publicației indoneziene Kompas poziția Moscovei privind încheierea unui acord de pace în Ucraina, menționând condiții pe care Kievul și aliații săi occidentali le conside...
11:30
Un nou seism cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul la două zile după primul cutremur major, produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit deja 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES....
11:20
Fostul deputat Constantin Țuțu, liber în Grecia. MAI confirmă că acesta și-a cumpărat bilet spre Republica Moldova # Moldpres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena împreună cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat de justiția elenă și urmează să revină în Republica Moldova. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a ...
11:20
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.Decizia vizează clarificarea denumirilor,...
11:20
Peste 20% din populația expusă polenului de ambrozie suferă de alergii severe. Informațiile au fost prezentate de Ministerul Sănătății în cadrul campaniei „FărăAmbrozie”, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, ambrozia este o plantă invazivă ...
10:50
Membrii Cabinetului de Miniştri, întruniţi în şedinţă, au aprobat eliberarea lui Artur Vîsotin din funcţia de şef al Centrului Serviciu Civil al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Centrul Serviciului Civil este autoritatea centrală responsabilă ...
10:30
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–5 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău, transmite MOLDPRES.Înalta oficială europeană va avea,...
10:30
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani. Procurorii desfășoară audieri și percheziții pe caz # Moldpres
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie, pentru spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru agenție de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii...
Acum 8 ore
09:50
VIDEO // Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare. Mesajul ministrului Apărării, Anatol Nosatîi: „„O armată puternică pornește de la oamenii săi” # Moldpres
Armata Națională a Republicii Moldova sărbătorește 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare militarilor și angajaților civili, relatează MOLDPRES.„Dragi militari, angajaț...
09:40
Comisarul european Christophe Hansen şi-a încheiat vizita în R. Moldova la Criuleni: „Sprijinul nostru nu se oprește la granturi sau credite, ci înseamnă parteneriat și solidaritate” # Moldpres
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, şi-a finalizat vizita în Republica Moldova cu o vizită în raionul Criuleni, pentru a evalua necesitatea de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare din țară, transmite MOLDPRES....
09:40
Rusia a atacat în noaptea de miercuri Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete, vizând infrastructura civilă, feroviară și energetică din mai multe regiuni ale țării. Cele mai afectate au fost regiunile din vest, transmite MOLDPRES.La Luțk, incendiile p...
09:40
Muntenegru ar putea adera la UE în 2028, Albania, puțin mai târziu, anunță comisara Marta Kos # Moldpres
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat joi că Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar încă în mandatul actualei Comisii Eu...
09:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit astăzi pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani, în creștere cu un ban față de ziua de ieri, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american adaugă 13 bani și ajunge la 16 lei și 69 bani.Pe...
09:10
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a-și putea exercita dreptul de vot fără impedimente, transm...
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz îl consideră pe președintele rus Putin ''cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre'' # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marți că președintele rus Vladimir Putin este 'poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre', transmite dpa, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Este un criminal de război', a insistat Merz într-u...
Acum 24 ore
21:10
FOTO // Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, după reuniunea informală a CAG: „Parcursul nostru european este susținut de toate statele membre ale UE” # Moldpres
Moldova nu este singură, iar parcursul nostru european este susținut plenar de toate statele membre ale Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după mai multe întrevederi bilaterale cu omologi din s...
20:50
CEC a transmis materialele pentru alegătorii care vor vota prin corespondență la scrutinul parlamentar # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis astăzi materialele necesare pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează MOLDPRES.Potrivit CEC, după recepționarea materialelor, membrii Con...
20:10
Vreme caldă, fără precipitații. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33°C pentru ziua de miercuri # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri vreme caldă, fără precipitații. Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat, din no...
19:50
301 secții de votare, deschise peste hotarele țării. Adresele unde vor putea vota cetățenii la alegerile parlamentare # Moldpres
Peste 300 secții de votare vor fi deschise peste hotarele țării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent. Cele mai multe secții vor fi organizate în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord &nd...
19:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi indemnizațiile pentru familiile cu copii. Plata are o valoare totală de 227,1 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pent...
18:00
Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen și lideri ai unor țări europene # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al Organizației Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, precum și cu liderii german, francez și britanic, în cadrul unei reuniuni a al...
17:50
CEC a aprobat modificarea listei de candidați din partea Blocului Unirea Națiunii pentru alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi modificarea listei de candidați din partea Blocului Unirea Națiunii, care a solicitat repoziționarea persoanelor pe lista înregistrată pentru alegerile parlamentare, comunică MOLDPRES.De asemenea, CEC a aprobat ...
17:00
Magistrații Curții de Apel Centru au respins astăzi contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care formațiunea nu a fost înregistrată pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curen...
