Șeful Centrului Serviciului Civil, eliberat din fincție

16:20

Cutremurul de magnitudinea 6 care a zguduit estul Afganistanului s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.100 de răniţi, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi, unul dintre cele mai sângeroase cutremure din ultimele zeci de ani în această ţară săracă,...