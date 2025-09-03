Șeful Centrului Serviciului Civil, eliberat din fincție
Moldpres, 3 septembrie 2025 10:50
Membrii Cabinetului de Miniştri, întruniţi în şedinţă, au aprobat eliberarea lui Artur Vîsotin din funcţia de şef al Centrului Serviciu Civil al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Centrul Serviciului Civil este autoritatea centrală responsabilă ...
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–5 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău, transmite MOLDPRES.Înalta oficială europeană va avea,...
10:30
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani. Procurorii desfășoară audieri și percheziții pe caz # Moldpres
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie, pentru spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru agenție de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii...
Acum 2 ore
09:50
VIDEO // Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare. Mesajul ministrului Apărării, Anatol Nosatîi: „„O armată puternică pornește de la oamenii săi” # Moldpres
Armata Națională a Republicii Moldova sărbătorește 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare militarilor și angajaților civili, relatează MOLDPRES.„Dragi militari, angajaț...
09:40
Comisarul european Christophe Hansen şi-a încheiat vizita în R. Moldova la Criuleni: „Sprijinul nostru nu se oprește la granturi sau credite, ci înseamnă parteneriat și solidaritate” # Moldpres
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, şi-a finalizat vizita în Republica Moldova cu o vizită în raionul Criuleni, pentru a evalua necesitatea de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare din țară, transmite MOLDPRES....
09:40
Rusia a atacat în noaptea de miercuri Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete, vizând infrastructura civilă, feroviară și energetică din mai multe regiuni ale țării. Cele mai afectate au fost regiunile din vest, transmite MOLDPRES.La Luțk, incendiile p...
09:40
Muntenegru ar putea adera la UE în 2028, Albania, puțin mai târziu, anunță comisara Marta Kos # Moldpres
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat joi că Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar încă în mandatul actualei Comisii Eu...
09:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit astăzi pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani, în creștere cu un ban față de ziua de ieri, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american adaugă 13 bani și ajunge la 16 lei și 69 bani.Pe...
Acum 4 ore
09:10
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a-și putea exercita dreptul de vot fără impedimente, transm...
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz îl consideră pe președintele rus Putin ''cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre'' # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marți că președintele rus Vladimir Putin este 'poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre', transmite dpa, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Este un criminal de război', a insistat Merz într-u...
Acum 24 ore
21:10
FOTO // Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, după reuniunea informală a CAG: „Parcursul nostru european este susținut de toate statele membre ale UE” # Moldpres
Moldova nu este singură, iar parcursul nostru european este susținut plenar de toate statele membre ale Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după mai multe întrevederi bilaterale cu omologi din s...
20:50
CEC a transmis materialele pentru alegătorii care vor vota prin corespondență la scrutinul parlamentar # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis astăzi materialele necesare pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează MOLDPRES.Potrivit CEC, după recepționarea materialelor, membrii Con...
20:10
Vreme caldă, fără precipitații. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33°C pentru ziua de miercuri # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri vreme caldă, fără precipitații. Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat, din no...
19:50
301 secții de votare, deschise peste hotarele țării. Adresele unde vor putea vota cetățenii la alegerile parlamentare # Moldpres
Peste 300 secții de votare vor fi deschise peste hotarele țării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent. Cele mai multe secții vor fi organizate în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord &nd...
19:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi indemnizațiile pentru familiile cu copii. Plata are o valoare totală de 227,1 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pent...
18:00
Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen și lideri ai unor țări europene # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al Organizației Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, precum și cu liderii german, francez și britanic, în cadrul unei reuniuni a al...
17:50
CEC a aprobat modificarea listei de candidați din partea Blocului Unirea Națiunii pentru alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi modificarea listei de candidați din partea Blocului Unirea Națiunii, care a solicitat repoziționarea persoanelor pe lista înregistrată pentru alegerile parlamentare, comunică MOLDPRES.De asemenea, CEC a aprobat ...
17:00
Magistrații Curții de Apel Centru au respins astăzi contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care formațiunea nu a fost înregistrată pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curen...
16:50
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în vizită de lucru la Cantemir. În ultimii ani, în raion au fost făcute investiții de peste 21 milioane lei în sistemul medical local # Moldpres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi o vizită de lucru la spitalul raional și centrul de sănătate din Cantemir, unde a discutat cu personalul medical despre provocările și necesitățile sistemului sanitar local, comunică MOLDPRES.Potrivit Minister...
16:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 25–31 august, au fost raportate 855 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 14% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 280 (33%) au fost ...
16:20
Bilanţul cutremurului din Afganistan a ajuns la peste 1400 de morţi şi peste 3100 de răniţi # Moldpres
Cutremurul de magnitudinea 6 care a zguduit estul Afganistanului s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.100 de răniţi, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi, unul dintre cele mai sângeroase cutremure din ultimele zeci de ani în această ţară săracă,...
16:10
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) și Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) au încheiat un acord de colaborare, semnat de președintele CNOS, Nicolae Juravschi, și directorul CCR, Ahmad Djavid Paknehad, informează MOLDPRES.Documentul stabilește pri...
15:40
La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață # Moldpres
La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață. Pentru a vota, aceștia vor prezenta actul de identitate și carnetul de student sau cel de elev, informează MOLDPRES.Contactată de agenție, șefa Direcției comuni...
15:40
Lucrările de reparație pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19 din raionul Floreşti, sector cu o lungime de 9,63 km, avansează conform graficului, urmând să fie finalizate în octombrie 2026, transmite MOLDPRES.Proiectul prevede mod...
15:40
Cristina Gherasimov și Taras Kachka au discutat la Copenhaga pregătirile pentru analiza ultimelor capitole din legislația europeană # Moldpres
Pregătirile pentru analiza ultimelor capitole din legislația europeană au fost discutate la Copenhaga de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei...
15:40
Holul Parlamentului Republicii Moldova s-a transformat într-o galerie de artă, prin expoziția „Simfonia materiei”, ce reunește creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație al Academiei de Muzică, Teatru și Arte ...
15:20
GALERIE FOTO // Ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul I. Tinerii înmatriculați la USMF „Nicolae Testemițanu” au rostit Jurământul studentului # Moldpres
Studenții înmatriculați în anul I la USMF „Nicolae Testemițanu” au rostit solemn Jurământul studentului prin și-au luat angajamentul să respecte valorile și tradițiile universitare, să depună sârguință pentru o reușită acade...
15:10
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creati...
14:40
Guvernul a donat un microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Ministrul Alexei Buzu: „Fiecare drum spre grădiniță, e un drum spre viitor” # Moldpres
Guvernul a donat un microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, pentru a putea ajunge mai ușor la grădiniță, informează MOLDPRES.Prezent la evenimentul de donare, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a subliniat că microbuzul va co...
14:30
Republica Moldova a semnat Acordul de aderare la programul „Europa Creativă” al Uniunii Europene # Moldpres
Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă” a fost semnat astăzi la Muzeul Național de Artă din Chișinău, în prezența ministrului Culturii, Sergiu Prodan, și a Comisarului european pentru Echitate între Generații, Tineret, C...
14:20
VIDEO // Trei persoane, reținute în urma perchezițiilor din sudul țării. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicația PSB a băncii ruse „Promsviazybank” # Moldpres
Trei persoane au fost reținute în urma celor 60 de percheziții desfășurate în sudul țări într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviaz...
14:20
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații pentru transportul internațional în/din țări terțe pe teritoriul Republicii Turcia, valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES.Anunțul a fost făcut de Agenția N...
13:40
În perioada 25–29 august 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări la Bugetul Public Național de aproximativ 2,2 miliarde de lei, potrivit datelor operative ale instituţiei, transmite MOLDPRES.Totodată, autoritatea fiscală continuă să p...
13:30
REPORTAJ MOLDPRES // O zi prin Moldova alături de comisarul Christophe Hansen: „Aveți un potențial uriaș, iar UE este aici pentru a vă sprijini” # Moldpres
Republica Moldova a fost, pentru o zi, gazda unei vizite de nivel înalt care a adus în prim-plan legătura tot mai strânsă dintre comunitățile rurale și Uniunea Europeană. Christophe Hansen, Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a vizitat...
13:30
Energocom a achiziționat în august 331 mii MWh de energie electrică, majoritar din importuri # Moldpres
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, potrivit datelor oficiale ale companiei, tra...
13:10
„Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european”, transmite Cristina Gherasimov la Consiliul Afaceri Generale de la Copenhaga # Moldpres
„Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european, un drum care ne va aduce mai multă prosperitate, siguranță pentru fiecare cetățean și oportunități de dezvoltare pentru noi toți aici, acasă”, a transmis viceprim-ministrul pentru Integra...
13:10
Pe 14 septembrie 2025, Reședința prezidențială de la Condrița va găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat naturii, mediului și implicării comunității în protecția pădurilor. Intrarea este gratuită pentru toți participanții,...
13:10
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova, cap de afiș în prima sesiune plenară a Parlamentului European” # Moldpres
Republica Moldova va fi una dintre temele centrale pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, comunică MOLDPRES....
13:00
Autoritățile atenționează asupra necesității combaterii ambroziei, planta aparent inofensivă ce provoacă alergii severe # Moldpres
Ambrozia, o plantă obișnuită în zonele urbane și rurale, devine tot mai mult un pericol pentru sănătatea oamenilor din cauza polenului său extrem de alergenic. Specialiștii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) atrag atenția că recunoașterea ...
12:50
China și Rusia au semnat un acord pentru construirea unei noi conducte de gaze „Power of Siberia” # Moldpres
Grupul rus Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un acord care privește creșterea livrărilor anuale de gaze rusești spre China, via conducta Power of Siberia, precum și prin așa-numita rută prin Extremul Orient, a anunțat marți agenția de pre...
12:50
BPR a publicat adresele secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Moldpres
Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a publicat astăzi adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană la scrutinul parlamentar din 28 septembrie curent, informează MOLDPRES.Astfel, pentru alegeri vor fi deschise 12 secții d...
12:40
Mitropolia Basarabiei reafirmă interdicția implicării clerului în politică și anunță noi proiecte misionare # Moldpres
Clericii Mitropoliei Basarabiei nu pot face politică partinică, nu pot fi membri de partid, candidați sau participanți la campanii electorale. Decizia a fost reafirmată de Sinodul Mitropolitan, care a amintit hotărârile succesive ale Sfântului Sinod al Bisericii...
12:30
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, exercită interimatul. Explicațiile președintelui CSP # Moldpres
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarațiile au fost făcute de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în cadr...
12:20
Un grup de antreprenori, investitori și economiști, au lansat platforma Europa 2028: „Singura șansă de a construi o economie competitivă este aderarea la UE – iar momentul este acum” # Moldpres
În jur de 30 de antreprenori, investitori, economiști și persoane cunoscute din R. Moldova, inclusiv Victor Bostan, Vasile Tofan, Carolina Bugaian, Vitalie Tătaru, Ion Luca, Viorel Roșcovan, au lansat inițiativa civică „Europa 2028”. Prin intermediul acest...
12:10
Republica Moldova și-a desemnat candidații pentru Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Moldpres
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidații Republicii Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Decizia a fost luată în urma concursu...
11:50
Trei proiecte de dezvoltare locală finalizate la Bărboieni, Nisporeni, cu investiții pentru sănătatea și educația copiilor # Moldpres
Comunitatea din satul Bărboieni, raionul Nisporeni, beneficiază de condiții moderne datorită finalizării a trei proiecte de dezvoltare locală, realizate prin programele naționale „Satul European” și „Satul European Expres”, transmite MOLDPRES.G...
11:30
11:30
Serviciul Vamal a anunțat astăzi despre sistarea traficului transfrontalier în postul vamal Cahul. Măsura este aplicată între orele 11:00 – 12:00, informează MOLDPRES.Potrivit autorității vamale, în prezent, la postul vamal de frontieră Cahul s...
11:20
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare # Moldpres
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul, anterior condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului, a evadat î...
11:20
Peste 140 de școli din Moldova au început implementarea programului EduLIFE – Educație pentru viață # Moldpres
Programul de formare a început în peste 140 de instituții de învățământ din Moldova. Acesta vizează școlile care și-au exprimat interesul de a implementa Clubul EduLIFE, în urma apelului public lansat în luna mai, informează MOLDPRES....
