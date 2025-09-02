Un băiat de opt ani a fost internat în spital după ce a fost mușcat de un rechin în SUA
Noi.md, 2 septembrie 2025 22:30
Un băiat de opt ani a suferit o leziune la picior după ce a fost mușcat de un rechin în timp ce făcea snorkeling în largul coastei insulei Key Largo, în statul american Florida, și a fost transportat de urgență la centrul de traumatologie din Miami.Informația a fost transmisă de Oxu.Az, care citează canalul de televiziune CBS News.{{832692}}Potrivit biroului șerifului din districtul Mo
• • •
Un om de afaceri și-a pus angajații să se dea drept clienți și a comis cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria UK # Noi.md
Angajații unui lanț britanic de bijuterii de lux au fost instruiți să se dea drept clienți în magazine, într-o tentativă deliberată de a induce în eroare potențialii investitori.Dezvăluirea aparține unei anchete realizate de BBC Panorama, care scoate la iveală cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria Marii Britanii.Frauda i-a permis omului de afaceri Vashi Dominguez să atragă noi i
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit marți dimineață, în Marea Sală a Poporului din Beijing, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, aflat în China pentru a participa la Summitul 2025 al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) și la ceremonia dedicată marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și în cel de-al Doil
De la Ciorești la Chișinău: Povestea familiei Triboi care păstrează viu meșteșugul olăritului # Noi.md
În 1988, meșterul Zaharia Triboi punea bazele unui atelier de olărit în satul Ciorești, raionul Nisporeni. Ce a început ca o activitate individuală s-a transformat, în timp, într-o adevărată tradiție de familie.După cum transmite Noi.md cu referire la Bani, astăzi, fiul său, Adrian Triboi, și soția lui, Violeta, continuă tradiția familiei în propriul atelier din Chișinău, sub numele Ceramica T
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-3, 6-1, luni, la New York.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerprers, campioana din 2022 de la Flushing Meadows o va reîntîlni în sferturi pe americanca Amanda A
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024.Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.În c
Aplicația WhatsApp, avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone: Ce trebuie să facă, pentru ca dispozitivul să nu fie compromis # Noi.md
WhatsApp a transmis un mesaj important utilizatorilor de telefoane marcă iPhone. Aceștia trebuie neapărat să facă un lucru, pentru ca dispozitivul lor să nu fie compromis, scrie protv.ro.Aplicația folosită de milioane de oameni, „WhatsApp”, a lansat o actualizare importantă pentru utilizatorii de iPhone. Aceștia trebuie neapărat să o instaleze pentru a-și proteja dispozitivul electronic.În
De la 1 septembrie, niciun salon din UE nu va mai avea voie să folosească geluri de unghii și ojă semipermanentă care conțin substanța numită TPO. Uniunea Europeană a interzis acest ingredient deoarece prezintă riscuri asupra sănătății.Ojele și gelurile care au în componență substanța periculoasă trebuie aruncate și înlocuite cu alternative mai sigure, scrie presa romînă.Peste 80% dintre p
Președintele Chinei Xi Jinping, președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Mongoliei Ukhnaa Khurelsukh au avut o întîlnire trilaterală în Marea Sală a Poporului din Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a remarcat că, în ultimii ani, cooperarea trilaterală China-Rusia-Mongolia s-a dezvoltat constant, aducînd rezultate tangibile. Foaia de parcurs pe termen mediu pentru cooperarea
Moldova, pe agenda Parlamentului European: Se pregătește o rezoluție de sprijin pentru parcursul european # Noi.md
Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul romîn Siegfried Mureșan, co-raportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.După cum transmite Noi.md cu referire la Jurnal.md, trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe
Putin i-a propus lui Fico să blocheze livrările inverse de gaz și electricitate către Ucraina # Noi.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus Slovaciei să limiteze livrările inverse de gaze și electricitate din Europa către Ucraina, pentru a determina Kievul să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice care duce spre Occident.El a declarat acest lucru în cadrul unei întîlniri cu premierul slovac Robert Fico la Beijing, potrivit „Adevărul European”, care citează „Interfax”.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a lansat luni, 1 septembrie, procedura de depunere a actelor în vederea procurării serviciilor medicale pentru anul 2026, notează Noi.md.Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 urmează să depună dosarul la CNAM pînă în data de 17 octom
China și Rusia condamnă reintroducerea sancțiunilor europene aplicate regimului de la Teheran # Noi.md
China și Rusia, membre ale Consiliului de Securitate al ONU, s-au alăturat luni Iranului, condamnînd lansarea de către Regatul Unit, Franța și Germania a așa-numitului 'mecanism de retroacțiune' care reintroduce automat sancțiunile internaționale împotriva regimului de la Teheran, potrivit Reuters. După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, într-o scrisoare comună, miniștrii de int
Curtea de Apel Centru a respins astăzi, 2 septembrie, contestația depusă de Partidul Democrat Modern (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunii i s-a refuzat înregistrarea în calitate de concurent electoral la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.După cum transmite Noi.md cu referire la Deschide.md, săptămsîntna trecută, CEC a motivat decizia pr
Spitalul Raional și Centrul de Sănătate din Cantemir au fost vizitate marți, 2 septembrie, de către ministra Sănătății, Ala Nemerenco, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, vizita a avut loc în contextul discuțiilor despre provocările și necesitățile sistemului de sănătate local, cu un accent deosebit pe accesul la servicii medicale și la medicamente esențiale.
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) și Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) au încheiat astăzi un memorandum de colaborare menit să sprijine integrarea refugiaților și să promoveze valorile olimpice în Republica Moldova, transmite Noi.md.Documentul a fost semnat de președintele CNOS, Nicolae Juravschi, și directorul CCR, Ahmad Djavid Paknehad. Potrivit acordului, CCR își va cont
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova. {{833109}}Asociația a punctat că Ulianovschi și-a început activitatea în funcția de judecător la 12 iulie 1986 și a ocupat această poziție pînă în 2019. De-a lungul carierei, a de
Primăria municipiului Chișinău anunță că lucrările de modernizare a trotuarului de pe bulevardul Iuri Gagarin continuă, în cadrul unui amplu proiect de reabilitare a infrastructurii pietonale, transmite Noi.md.În prima etapă a proiectului, intervențiile au vizat partea pară a bulevardului, unde au fost amenajate accesele pietonale și a fost creată o pistă pentru bicicliști.Totodată, autori
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # Noi.md
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP).Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști.{{8
Antrenorul din Belarus Vadim Skripchenko este noul antrenor al clubului Sheriff.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball.com, tehnicianul în vîrstă de 49 de ani va activa la clubul din Tiraspol împreună cu un nou preparator fizic.Reamintim că pînă în prezent, echipa a fost condusă de Victor Mihailov, care l-a înlocuit pe croatul Mislav Karoglan, plecat de la Sheriff în aprilie
Clubul de fotbal „Zrinjski” din prima ligă a Bosniei și Herțegovinei a anunțat oficial semnarea unui contract pînă la sfîrșitul sezonului actual cu atacantul echipei naționale a Moldovei (44 de meciuri, 5+1) Vitalie Damaşcan.Potrivit Media Sport, FC „Zrinjski” este de nouă ori campioană națională și ocupă în prezent penultimul loc în campionatul local (locul 9, 4 puncte după trei etape).El
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, după contactele cu omologii săi ruși și ucraineni, Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, a declarat că aceștia nu sînt pregătiți pentru o întîlnire.El a făcut această declarație la întoarcerea de la summitul SCO din China, relatează Milliyet.Erdoğan a spus că, la întîlnirea cu Putin în marja summitului, au discutat despre modalitățile de încheiere a c
Nivelul apei din Vistula la stația de măsurare de lîngă malurile Varșoviei a atins un minim istoric.Informația este transmisă de RMF24, scrie „Adevărul European”.În dimineața zilei de 2 septembrie, dispozitivele de măsurare de la stația hidrologică „Varșovia-Bulvarele de pe Vistula” au înregistrat un nivel al apei de 5 cm, ceea ce reprezintă cel mai mic indicator.În dimineața zilei de
Lecții de siguranță pentru elevii din toată țara: IGSU a lansat campania educativă la început de an școlar # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a dat startul, pe 1 septembrie 2025, unei ample campanii educative pentru elevii și cadrele didactice din întreaga țară, transmite Noi.md.Potrivit instituției, activitățile au scopul de a forma o societate mai responsabilă și pregătită să reacționeze corect în situații de risc.În cadrul campaniei salvatorii au desfășurat lecții
O întîlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni este planificată joi la Paris, conform unor declarații ale unei surse politice. Aceasta vine în contextul în care eforturile Statelor Unite de a opri invazia în Ucraina par să fie în impas.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziarul Național, se intenționează un dialog pentru discutarea garanțiilor de
În Afganistan continuă identificarea de noi victime ale dezastrului: numărul morților conform noilor date # Noi.md
Numărul morților în urma cutremurului din Afganistan a ajuns la 1124, iar numărul răniților la 3251.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de agenția Reuters, cu referire la Crucea Roșie afgană.{{834034}}Potrivit acestuia, peste 8.000 de case au fost distruse.Anterior, reprezentantul Administrației Naționale pentru Situații de Urgență din Afganistan, Yusuf Hammad, a declarat p
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează despre obținerea unei cote suplimentare de 300 de autorizații de transport acordate de Republica Turcia.Negocierile purtate de ANTA împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu autoritățile turce au dus la suplimentarea cotei pentru anul 2025. Autorizațiile vizează transportul în și din țări terțe prin teritoriul Turciei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secțiile de votare pentru cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană și municipiul Bender, aflate provizoriu în afara controlului autorităților constituționale, transmite Noi.md. Pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie curent, vor fi organizate 12 secții de votare destinate exclusi
Suspectul în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei și-a recunoscut vina, a cerut sentința și schimbul # Noi.md
Suspectul în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andriy Parubiy, Mihail Sinelnikov, și-a recunoscut vina.El a făcut acest lucru în cadrul ședinței de judecată, unde urma să i se stabilească măsura de siguranță „Da, eu l-am ucis, era lîngă mine. Dacă aș fi locuit în Vinnitsa, ar fi fost Petya [Poroshenko]”, îl citează publicația „Strana”.Potrivit bărbatului,
„Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European: mii de producători sînt împinși spre faliment # Noi.md
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitînd o evaluare obiectivă a situației din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului. {{832501}}În mesaj, organizația afirmă că imaginea prezent
Putin și-a declarat disponibilitatea de a coopera cu SUA în ceea ce privește centrala nucleară de la Zaporojie # Noi.md
Moscova nu exclude cooperarea cu Washingtonul în ceea ce privește securitatea și exploatarea centralei nucleare de la Zaporojie. Acest lucru a fost declarat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la întîlnirea cu premierul slovac Robert Fico, în timpul vizitei sale în China.„Putem colabora cu partenerii americani și la centrala nucleară de la Zaporojie”, a spus Putin.Centrala nucleară de
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii referitoare la vizita lui Ion Ceban la Roma # Noi.md
Primarul Ion Ceban a fost zilele acestea la Roma, deși are aplicată interdicția de a călători în Spațiul Schengen. La solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat faptul că Ion Ceban „a pășit pragul UE” datorită unei vize care i-a asigurat o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei. Acesta a fost invitat la Roma de Coaliția Orașelor împotriva Rasismul
În perioada 25–29 august 2025, încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la Bugetul public național au constituit circa 2,2 miliarde lei, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în perioada de referință, angajații instituției au efectuat 244 vizite fiscale la 228 de contribuabili.Totodată, în aceeași perioadă au fost emise 87 de decizii
Un bărbat de 31 de ani, originar din raionul Ceadîr-Lunga, a fost documentat de autorități la postul vamal Leușeni pentru tentativă de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, funcționarii instituîiei, în cooperare cu polițiștii de frontieră și acționînd în baza analizei de risc, au supus verificărilor bagajele pasagerilor unei curse in
China va introduce un regim fără vize pe o perioadă de probă pentru cetățenii ruși, pe o durată de un an # Noi.md
Începînd cu 15 septembrie, China va introduce un regim fără vize pe o perioadă de probă de pînă la 30 de zile pentru cetățenii ruși care dețin un pașaport obișnuit, a anunțat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al țării, Go Jiaqun, în cadrul unei conferințe de presă.Perioada de probă va dura un an. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a precizat că măsura se refer
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întîlnire pentru iubitorii naturii.Pe 14 septembrie, începînd cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura, transmite realitatea.{{832872}}Organizat de Ministerul Mediului, cu sprijinul gene
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN.Pentru vineri, oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. Imediat după discuțiile de la mănăstire, comisara va face și declarații de presă.Aceasta este a treia vizită a Martei Kos în Moldova. Ultima dată oficiala a vi
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat proiectul de lege pentru crearea „Fondului pentru Dezvoltarea Economiei” # Noi.md
Liderul Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă proiectul de lege „Privind Fondul pentru Dezvoltarea Economiei”, un instrument public care ar urma să direcționeze resursele statului și ale Băncii Naționale către investiții productive, creditare ieftină și creșterea nivelului de trai.Potrivit proiectului, Fondul va fi o entitate publică creată de Guver
Ar fi încercat să trucheze licitația pentru sistemele video portabile ale Poliției: Două companii, amendate cu peste cinci milioane lei # Noi.md
Ar fi încercat să trucheze licitația pentru sistemele video portabile ale Poliției. Este vorba despre două companii, care au fost amendate cu peste cinci milioane de lei de către Consiliul Concurenței.Potrivit autorității, investigația a scos la iveală că firmele și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de depunere a ofertelor.Asta ar fi eliminat concurența reală și ar fi dus la atrib
Astăzi, între orele 11:00 – 12:00, la punctul vamal de frontieră „Cahul” se desfășoară lucrări de mentenanță la sistemul de alimentare cu energie electrică. În acest interval, activitatea punctului va fi temporar întreruptă.Prin urmare, participanții la traficul transfrontalier sînt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin alte puncte de trecere a frontierei cu Romînia, cum ar fi:
În Serbia, zeci de mii de protestatari au mărșăluit luni, 1 septembrie, în tăcere pe străzile capitalei Belgrad, în semn de comemorare a celor șaisprezece victime ale prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, în noiembrie 2024.Potrivit agenției Reuters, manifestanții consideră corupția drept cauza tragediei și cer organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru a înlătura de la putere
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atît din surse interne, cît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.Potrivit datelor companiei, 78,33% din volumul total a provenit din importuri, iar 21,67% din producția autohtonă. Cea mai mare parte a energiei – 61,25% – a fost cumpărată prin contracte bilaterale cu furniz
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, a declarat la Radio Moldova, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” din 1 septembrie 2025, că în activitatea sa procurorii se ghidează strict de probe și de principiul inevitabilității răspunderii penale, indiferent de numele persoanei vizate.După cum transmite Noi.md, declarațiile au venit ca răspuns la întrebarea dacă pro
Dumitru Obadă: Procurorul general interimar Machidon își va prelua mandatul deplin după vetting # Noi.md
Deși a cîștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale.Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de
Moldova și Danemarca, discuții la Copenhaga despre integrarea europeană și reformele publice # Noi.md
Agenda europeană a Republicii Moldova, reformele realizate pentru modernizarea localităților, precum și îmbunătățirea serviciilor publice au fost subiectele discutate la Copenhaga de vicepremierul pentru integrare europeană al Moldovei, Cristina Gherasimov, și Marie Bjerre, ministra afacerilor europene a Danemarcei.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, în cadrul discuțiilor, cei doi of
Un important tunel rutier, care trece sub cele mai înalte vîrfuri ale Alpilor și leagă Franța de Italia, a fost închis pentru modernizare timp de patru luni.Acest lucru a fost anunțat de Le Figaro, scrie „Adevărul European”.Celebrul tunel rutier Mont Blanc între Chamonix (Franța) și Courmayeur (Italia) a fost închis de la 1 septembrie pentru patru luni, pînă la 12 decembrie, pentru lucrări
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu fundașul dreapta al echipei naționale din Capul Verde (4 meciuri) Jorge Lopez.Astfel, el a devenit al 12-lea nou-venit al „galben-negrilor” în această perioadă de transferuri.Potrivit Media Sport, Jorge Miguel Lopez Javier este un fundaș dreapta de 24 de ani (188 cm) din Cabo Verde, cu cetățenie portugheză.
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale prestate în luna iulie de instituţiile contractate, în valoare totală de aproximativ 491 de milioane de lei, transmite Noi.md.Potrivit CNAM, suma reprezintă restul de 20% din plățile prevăzute prin contracte, fiind transferată prestatorilor care au prezentat facturi conforme normelor legale
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia - Keidanren, transmite Noi.md.Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvolt
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să facă o declarație marți seara din Biroul Oval, potrivit publicației Roll Call, care publică programul zilnic al președintelui.Se așteaptă ca Trump va vorbi la ora 14:00 (21:00 la Chișinău). Tema discursului său nu este precizată.Anterior, șeful Ministerului Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a declarat că săptămîna aceasta la Washington se in
