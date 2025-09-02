Odată cu începerea noului an școlar, în zona economică ...
InfoMarket, 2 septembrie 2025 14:30
• • •
Acum 30 minute
14:30
14:30
Pe 3 octombrie, la Chișinău, va avea loc conferința ...
14:30
Dorin Recean: Moldova poate deveni o platformă de lansare ...
Acum 24 ore
18:10
Contribuțiile SFS la bugetul public național au fost, ...
18:10
UE: Unirea producătorilor agricoli și crearea cooperativelor ...
18:10
Produsele moldovenești devin din ce în ce mai cunoscute ...
15:00
De la începutul anului, Serviciul Vamal a transferat ...
15:00
Deficitul bugetului de stat a constituit, în ianuarie-iulie ...
15:00
Moldova Business Week 2025 (MBW25) – cel mai mare forum ...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Veaceslav Ioniță: În 2024, pentru prima dată în istoria ...
18:30
CNPF a majorat valoarea maximă a comisioanelor pentru ...
18:30
În Moldova va fi realizată pentru prima dată inventarierea ...
14:40
Cinci segmente ale economiei au fost identificate de ...
14:40
Doina Nistor: Moldova și Japonia au un potențial mare ...
14:40
La Chișinău au fost semnate 31 dintre cele 87 de contracte ...
10:30
„Opera Butuceni” - un succes răsunător. Cea de-a doua ...
10:30
Moldova, pe harta destinațiilor „must-visit”. ANTRIM ...
28 august 2025
18:10
Purcari Wineries a anunțat vânzări record pentru prima ...
18:10
A început înregistrarea cererilor de participare la ...
18:10
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ...
14:00
Compania franceză Qair, specializată în surse regenerabile ...
14:00
Autoritățile vor investi 3,1 miliarde de lei în implementarea ...
10:50
DeepTech GigaHack 2025: 8 challenges pentru inovatori ...
10:20
Maibank meetup – diaspora edition: maib a discutat ...
26 august 2025
18:20
Prețul mediu al energiei electrice achiziționate de ...
18:20
SUA confirmă disponibilitatea de a analiza noi proiecte ...
18:20
În Moldova va fi creat Fondul de sprijinire a inovațiilor ...
14:20
Transportatorii moldoveni vor primi o cotă suplimentară ...
14:20
Guvernul a aprobat o hotărâre privind lansarea Portalului ...
14:20
În Moldova a început campania națională de informare ...
14:20
Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat ...
09:20
Dmitri Torner: "Diversificarea și fiabilitatea – cheia ...
25 august 2025
17:50
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a ...
17:50
Aproximativ 3 200 de familii din Moldova au beneficiat ...
17:50
Prim-miniștrii României și Moldovei au discutat proiectele ...
14:20
Țările Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg) își exprimă ...
14:20
De la începutul anului, Serviciul Vamal a transferat ...
14:20
Veaceslav Ioniță: Procesul de redresare a PIB-ului ...
22 august 2025
18:10
La Universitatea Tehnică din Moldova a fost lansată ...
18:10
Banca Națională a Moldovei a aprobat numirea Andrei-Marinei ...
18:10
O delegație a Grupului Băncii Mondiale, condusă de ...
14:20
Visul unei nopți de vară (“A Midsummer Night's ...
14:20
”Visul unei nopți de vară”, a doua ediție a Operei ...
14:20
Reconstrucția tronsonului de drum R34 Hîncești-Leova-Cantemir ...
14:20
Proiectul de regulament privind acordarea ajutorului ...
11:40
Maib anunță aprobarea Andreei-Marina Pipernea ca membru ...
21 august 2025
18:50
Ajutorul unic pentru copiii din clasele 1-9, în valoare ...
18:50
Întreprinderile mici și microîntreprinderile din sectorul ...
18:50
Guvernul a aprobat alocarea a 253,6 milioane de lei ...
15:20
Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi ...
