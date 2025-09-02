A ÎNCEPUT RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHĂR ÎN MOLDOVA
Agromedia, 2 septembrie 2025 14:30
A ÎNCEPUT RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHĂR ÎN MOLDOVA
• • •
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:20
CUM SAVURĂM VINUL FĂRĂ EXCESE? Ghid inteligent pentru Festivalul Vinului de Autor
Acum 4 ore
11:40
CHRISTOPHE HANSEN: Fermierii din Moldova vor avea acces la fonduri europene și piețe noi # Agromedia
Acum 6 ore
10:20
PREȚURILE CEREALELOR CONTINUĂ SĂ SCADĂ: Exporturile UE se prăbușesc
10:00
ECHIPE DE VÂNĂTORI, SANCȚIONATE PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE VÂNĂTOARE
09:30
RECOLTA DE STRUGURI TEHNICI 2025: Roade, prețuri și semnale de alarmă
Acum 24 ore
18:30
JAPONIA SUSȚINE R. MOLDOVA: 600 milioane lei și noi oportunități de investiții
16:20
SUBVENȚII DE PESTE 51 MILIOANE DE LEI PENTRU FERMIERII DIN MOLDOVA
15:10
COMISARUL EUROPEAN CHRISTOPHE HANSEN, ÎN VIZITĂ LA PRODUCĂTORII MOLDOVENI
Ieri
13:10
CARNEA DE NUTRIE, SUPER-ALIMENT: Bogată în proteine, săracă în grăsimi
11:50
CELE MAI APRECIATE TIPURI DE MIERE: Ce beneficii aduc sănătății
11:20
TOP ȚĂRI PRODUCĂTOARE DE LEGUME ȘI FRUCTE ÎN UE. Cine domină piața europeană
06:50
METEO: Vreme caniculară și ploi izolate în prima săptămână te doamnă
06:50
INFESTAREA CU LIMBRICI LA PĂSĂRI: Cum o depistezi, tratezi și previi
06:50
PREGĂTIREA SOLULUI PENTRU SEMĂNAT: Bazele pentru o recoltă productivă
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
LIVEZILE MOLDOVENEȘTI, TOT MAI MECANIZATE: recoltarea merelor cu combine pe benzi
13:20
MOLDOVA ȘI JAPONIA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ PARTENERIATUL ECONOMIC
13:10
MOLDOVA, NOUA DESTINAȚIE SURPRIZĂ A EUROPEI: turism autentic și experiențe de neuitat
09:30
CCAR A PRELUAT BUNE PRACTICI DIN OLANDA: consilierea agricolă și implicare directă în fermă # Agromedia
28 august 2025
16:20
ROBOTIZAREA FERMEI DE VACI: de ce mulsul cu robot este cel mai eficient pentru fermieri
11:30
DE LA IDEE LA IMPACT: „Bee Paradise”, proiectul unei tinere fermiere susținut de Corteva # Agromedia
11:20
SCHIMBĂRI ÎN PROGRAMUL DE RAMBURSARE A TVA: noi condiții pentru fermieri
10:40
SUBVENȚII PENTRU FERMIERI: Ministerul Agriculturii anunță noile apeluri
10:30
ADMITEREA 2025: peste 16.500 de locuri ocupate în școli profesionale și colegii
10:10
27 august 2025
08:10
FLOAREA-SOARELUI LA RECOLTARE: Semne practice care arată momentul optim
26 august 2025
21:00
ANSA: Cinci noi focare de boli la animale confirmate în Republica Moldova
20:50
UTM MODERNIZEAZĂ EDUCAȚIA AGRICOLĂ ÎN STIL GREEN BIOHUB@Uni
05:30
GESTIONAREA FURAJELOR DUPĂ COSIT – cum evităm pierderile de calitate la balotare și depozitare # Agromedia
25 august 2025
18:00
COMBATEREA BURUIENILOR PERENE TOAMNA
15:20
STUDII VETERINARE ÎN PAS CU UNIUNEA EUROPEANĂ
10:00
TENDINȚE TEHNOLOGICE 2025: Utilaje care economisesc combustibil și timp
09:20
PROGNOZA METEO AGRICOLĂ 25–31 AUGUST: încălzire treptată și vreme stabilă
22 august 2025
18:00
EDIȚIA A IX-A A CONFERINȚEI VITIVINICOLE: Direcții noi pentru sectorul vinului
16:30
A ÎNCEPUT PRIMA EDIȚIE A EXPOZIȚIEI NAȚIONALE „PRODUS AUTOHTON” LA CIE MOLDEXPO
16:00
PRODUCĂTORII DE NUCI LANSEAZĂ PE PIAȚĂ NUCI VERZI ÎN COAJĂ, AMBALATE
13:30
CUM INFLUENȚEAZĂ TĂVĂLUGIREA RĂSĂRIREA CULTURILOR: Recomandări tehnice
13:10
CUM COMBAT VITICULTORII ROMÂNI FĂINAREA VIȚEI-DE-VIE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE # Agromedia
12:40
POMUȘOARE SUB PANOURI SOLARE: Experiența unui fermier din Germania
10:20
R. MOLDOVA ÎȘI VA MARCA ZIUA NAȚIONALĂ LA EXPO 2025 OSAKA, PE 31 AUGUST
09:40
PROIECTUL MAME VA CONTINUA: Din 2026, fermierii vor avea acces la o nouă finanțare
21 august 2025
18:50
CUM A TRANSFORMAT FAMILIA TARLEV APICULTURA ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE SUSTENABILĂ
18:20
GASTRITELE LA RUMEGĂTOARE: Cauze, manifestări și tratament
17:10
MIEREA DE CORIANDRU: Un produs cu gust unic și efecte pentru sănătate
16:40
TRATAMENTUL SEMINȚELOR: Soluții moderne pentru o răsărire uniformă
14:20
COD GALBEN DE CANICULĂ ÎN SUDUL ȘI CENTRUL ȚĂRII
14:00
GRAIN ACADEMY 2025: Conferința cerealelor din Balcani și Marea Neagră revine la Varna
12:40
11:50
APA DE LAVANDĂ: Secretul unui somn liniștit și al pieli sănătoase
11:30
FINANȚARE PENTRU PROCESAREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR AGRICOLE
