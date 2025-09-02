Moldova și Danemarca, discuții la Copenhaga despre integrarea europeană și reformele publice
Noi.md, 2 septembrie 2025 13:00
Agenda europeană a Republicii Moldova, reformele realizate pentru modernizarea localităților, precum și îmbunătățirea serviciilor publice au fost subiectele discutate la Copenhaga de vicepremierul pentru integrare europeană al Moldovei, Cristina Gherasimov, și Marie Bjerre, ministra afacerilor europene a Danemarcei.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, în cadrul discuțiilor, cei doi of
13:00
Dumitru Obadă: Procurorul general interimar Machidon își va prelua mandatul deplin după vetting # Noi.md
Deși a cîștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale.Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de
13:00
Acum o oră
12:30
Un important tunel rutier, care trece sub cele mai înalte vîrfuri ale Alpilor și leagă Franța de Italia, a fost închis pentru modernizare timp de patru luni.Acest lucru a fost anunțat de Le Figaro, scrie „Adevărul European”.Celebrul tunel rutier Mont Blanc între Chamonix (Franța) și Courmayeur (Italia) a fost închis de la 1 septembrie pentru patru luni, pînă la 12 decembrie, pentru lucrări
Acum 2 ore
12:00
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu fundașul dreapta al echipei naționale din Capul Verde (4 meciuri) Jorge Lopez.Astfel, el a devenit al 12-lea nou-venit al „galben-negrilor” în această perioadă de transferuri.Potrivit Media Sport, Jorge Miguel Lopez Javier este un fundaș dreapta de 24 de ani (188 cm) din Cabo Verde, cu cetățenie portugheză.
12:00
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale prestate în luna iulie de instituţiile contractate, în valoare totală de aproximativ 491 de milioane de lei, transmite Noi.md.Potrivit CNAM, suma reprezintă restul de 20% din plățile prevăzute prin contracte, fiind transferată prestatorilor care au prezentat facturi conforme normelor legale
12:00
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia - Keidanren, transmite Noi.md.Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvolt
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să facă o declarație marți seara din Biroul Oval, potrivit publicației Roll Call, care publică programul zilnic al președintelui.Se așteaptă ca Trump va vorbi la ora 14:00 (21:00 la Chișinău). Tema discursului său nu este precizată.Anterior, șeful Ministerului Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a declarat că săptămîna aceasta la Washington se in
11:30
Trafic de droguri și atac asupra polițiștilor: 15 ani după gratii pentru un bărbat din Orhei # Noi.md
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri și tentativă de omor asupra a doi polițiști. Sentința a fost pronunțată după examinarea dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS.Potrivit anchetei, în 2022 inculpatul a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de alfa-PVP („sare”), droguri îngropate într-o fâși
11:30
În ultimii ani, brandul GEELY și-a consolidat cu încredere poziția nu doar ca cel mai mare producător auto privat din China, ci și ca unul dintre actorii-cheie pe piața globală. Compania demonstrează o dinamică de creștere constantă, confirmată prin rezultate concrete, care influențează direct percepția mărcii ca simbol al progresului și inovației.Inovații și eficiențăSisteme inteligente de
Acum 4 ore
11:00
Serviciul de presă al clubului Sheriff a anunțat transferul atacantului nigerian în vîrstă de 18 ani, Elijah Odede, la echipa franceză Troyes, din al doilea eșalon valoric al fotbalului francez.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, Elijah s-a alăturat echipei Sheriff în iarna acestui an și a reușit să joace în 25 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 8 goluri.
10:30
Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii lansează campania națională „Fără Ambrozie” # Noi.md
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat campania #FărăAmbrozie, o inițiativă comună menită să combată răspîndirea plantei invazive cu efecte grave asupra sănătății și mediului.Scopul campaniei este de a crește nivelul de informare al populației privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie – una dintre cele ma
10:30
Summitul anual al țărilor din cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) a avut loc între 31 august și 1 septembrie în orașul-port chinez Tianjin, situat la puțin peste 100 km de Beijing. Acest amplu forum diplomatic a reunit aproximativ 20 de șefi de stat din regiune.În timpul summitului, părțile au discutat situația actuală, au examinat direcțiile de dezvoltare a cooperării și au
10:30
Liceu privat din Chișinău – percheziționat: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei # Noi.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățămînt privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvîrșire
10:00
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august 2025 la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia au fost decorați, notează Noi.md.În cadrul ceremoniei, au fost transmise mesaje de recunoștință și apreciere pentru implicarea, profesionalismul și dedicarea pompierilor moldoveni în această intervenție de amploare.{{829443}}Pompierii au fost distinș
10:00
Transportul public din Chișinău, în plină dezvoltare: aproape jumătate de milion de pasageri zilnic # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță o creștere semnificativă a numărului de călători și a rutelor de transport public din Capitală.Potrivit datelor oficiale, zilnic, aproape 500.000 de persoane utilizează transportul municipal, dintre care peste 270.000 beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate de administrația locală.În prezent, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de aut
10:00
CNA vine cu detalii în cazul perchezițiilor din sudul țării: 17 suspecți, patru persoane reținute # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării și la Chișinău, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unei formațiuni politice.Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe locații, inclusiv instituții publice. Pînă în prezent, patru persoane au
09:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au desfășurat în această dimineață 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor, grupurilor de inițiativă sau concurenților electorali în proporții mari, precum și spălare
09:30
Marea Britanie a cunoscut cea mai caldă vară de la debutul înregistrărilor meteorologice, în 1884, și prezintă un risc mai mare de a se confrunta cu o vreme similară în viitor în contextul schimbărilor climatice provocate de om, a declarat luni un meteorolog al Met Office.Țări din întreaga lume au anunțat recorduri de temperatură în ultimii ani, pe măsură ce încălzirea globală s-a intensificat
09:30
Anul de învățămînt 2025 - 2026 a început pe 1 septembrie și se va încheia vineri, 29 mai 2026. Pe parcursul anului, elevii vor beneficia de patru vacanțe, două dintre care mai lungi față de anii precedenți.Anul școlar 2025/2026 va avea următoarea structură: semestrul I: 1 septembrie – 24 decembrie 2025; semestrul II: 9 ianuarie – 29 mai 2026. Pentru clasele terminale, a IX-a și a XII-a, semest
Acum 6 ore
09:00
Plățile informale continuă să fie o problemă în instituțiile de învățămînt de la noi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, îndeamnă părinții și cadrele didactice să contribuie la combaterea acestora.Potrivit Galinei Rusu, profesorii care percep taxe ilegale de la elevi riscă să rămînă făr
09:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) din numărul posturilor vacante de judecător (din rîndul judecătorilor, avocaților, procurorilor și profesorilor universitari în domeniul dreptului) la data desfășurării probei interviului de CSM.Anunțul privind concursul a fost publicat în Monitorul O
08:30
Utilizatorii serviciilor de încredere pot folosi din 1 septembrie un nou dispozitiv pentru semnătura electronică, ce oferă un nivel sporit de securitate și compatibilitate.Introducerea acestui dispozitiv urmărește tendințele internaționale de standardizare și tranziție către porturi USB Type-C, considerate o soluție universală în domeniul tehnologiilor digitale.{{833480}}Serviciul Tehnolog
08:30
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățămînt, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi.„Cea mai stringentă problemă este cu manualele de Fizică, la care lansăm procese de achiziții începînd cu anul 2022. Chiar anul curent am avut trei propuneri de ma
08:00
Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de euro, dar s-a consolidat față de dolar.Mai exact, în decursul zilei, acesta a cedat 0,13 bani față de moneda europeană, dar a recuperat peste șapte bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 2 septembrie cursul oficial de schimb la 19,4096 lei pentru un euro (+0,13 bani) și 16,5611 lei pen
08:00
Strănuturi, secreții nazale şi chiar accese de sufocare - sînt stările prin care trec zeci de mii de moldoveni alergici la ambrozie, iar tratamentele clasice nu sînt întotdeauna cu rezultate.Potrivit legii, persoanele care nu-si curata terenurile de ambrozie risca amenzi usturătoare. De la un an la altul, numărul celor care suferă de alergii la ambrozie creşte. sînt şi copii, iar cel mai mic p
08:00
Concursul pentru funcția de director general al Biroului Național de Statistică a fost prelungit # Noi.md
Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS) a fost prelungit. Candidații se pot înscrie pînă în data de 8 septembrie, ora 17:00.Pentru funcția de director general al BNS pot candida cetățenii Republicii Moldova care dețin studii superioare în domeniile statisticii, sociologiei, economiei sau tehnologiilor
08:00
Acum o oră, ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării, notează Noi.md.Măsurile au loc în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup crimina
07:30
Vara nu se grăbește să plece. Pentru astăzi, meteorologii promit cer senin și temperaturi ridicate.Nu sînt așteptate precipitații.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +31...+33 °C, în regiunile centrale va fi de +29...+31 °C, iar în nord va fi de aproximativ +26...+28 °C.
07:30
Pe 1 septembrie, emoții mari au avut şi studenții, care au au păşit pragul univerisităţilor. Cei din anul I au avut parte de ceremonii de bun-venit.Studenţii din anul I de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au participat la o ceremonie specială. De la ceremonie nu au lipsit nici părinţii studenților.Concursul de admitere la Medicină a fost riguros. Cele
Acum 8 ore
07:00
În cadrul emisiunii „Есть вопросы”, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice Ilia Trombițki, a vorbit despre cele mai pitorești zone ale Nistrului.Potrivit ecologistului, în primul rînd merită să acordăm atenție peisajelor din nord.„În primul rînd, este vorba despre Naslavca. Apoi, zona pînă la Soroca. Este o zonă f
07:00
Anatolie Dirun: „Conflictul din Transnistria nu se rezolvă, deoarece UE și SUA au propria viziune” # Noi.md
În emisiunea «Без галстуков» cu Alexandr Stahurski, politologul Anatolie Dirun a explicat de ce negocierile privind Transnistria au ajuns într-un impas.{{831635}}Potrivit acestuia, în anii '90 și pînă în 2003, negocierile s-au desfășurat în formatul „trei plus unu”: Tiraspol, Chișinău, Moscova și Kiev. În această perioadă, s-au reușit rezolvarea a sute de probleme și construirea unui sistem de
06:30
La viitoarele alegeri parlamentare din Moldova, partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) va obține cel mult 38% din voturile alegătorilor și va ceda primul loc Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, într-o intervenție pe canalul YouTube al lui Iurie Romanenko, relatează Noi.
Acum 12 ore
04:30
Doi cetățeni tunisieni, dintre care unul minor, au fost arestați la Gara de Lyon din Paris după ce polițiștii au descoperit asupra lor bijuterii de lux în valoare de aproximativ zece milioane de euro, a anunțat parchetul francez.Conform dezvăluirilor Le Parisien, bunurile furate au fost ascunse într-un mod inedit: o parte din pradă a fost găsită chiar în slipul unuia dintre suspecți.Parche
04:00
Procurorii speciali din Coreea de Sud anchetează un caz de mită în care sunt implicați lideri politici și o organizație religioasă cu afaceri influente.Kim Keon Hee, pusă oficial sub acuzare pentru luare de mităAutoritățile sud-coreene desfășoară o anchetă penală de amploare care implică o biserică influentă, acuzată că ar fi oferit mită în cercurile politice la cel mai înalt nivel. Potriv
04:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” le-a urat bun venit astăzi celor 1 280 de tineri admiși în anul I. Tradițional, aceștia au rostit solemn Jurămîntul studentului USMF în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care a marcat deschiderea oficială a anului universitar 2025-2026.Prin acest jurămînt, studenții și-au lua angajamentul să
03:00
Un nou studiu internațional sugerează că o teorie geologică acceptată de peste un secol, care explică modul în care Asia reușește să susțină greutatea uriașă a lanțului Himalaya și a Platoului Tibetan, ar putea fi greșită.Cercetarea, publicată pe 26 august în revista Tectonics, arată că sub cel mai înalt lanț muntos de pe Pămînt se află un strat de manta care schimbă fundamental modul în care
01:30
Un număr record de 55,5 milioane de turişti străini au vizitat Spania în primele șapte luni # Noi.md
Spania a stabilit un nou record in ceea ce priveşte sosirile turiştilor internaționali, cu 55.5 milioane de sosiri in perioada lanuarie iulie (+4.1%), care au cheltuit 76.074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentînd o creştere de 7.2% in ritm anual, a anunţat luni Institutul Național de Statistică (INE).Numai în luna lulle, Spania a primit 11.02 milioane de turişti, cu 1.6%
01:00
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA.În urma seismului, nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale. Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost înregistrat în jurul orei locale
00:30
Comitetele locale de organizare, create în orașele americane pentru desfășurarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2026 în regiunile lor, se plîng de lipsa fondurilor pentru finanțarea evenimentelor.Potrivit Oxu.Az, care citează publicația Politico, Federația Internațională de Fotbal (FIFA) limitează posibilitățile organizatorilor locali de a strînge fonduri proprii. Cel puțin două comitete
Acum 24 ore
00:00
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a ridicat din nou problema plății reparațiilor de către Germania pentru daunele cauzate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.El a făcut această declarație în timpul discursului său pe peninsula Westerplatte, la aniversarea începutului conflictului, relatează canalul de televiziune TVP Info.Nawrocki a declarat că Varșovia are nevoie de „dreptate
00:00
Peng Liyuan, soția președintelui Xi Jinping, a invitat soțiile liderilor străini care participau la Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai 2025 să viziteze rîul Haihe din Tianjin, în după-amiaza zilei de luni, scrie romanian.cgtn.com.În aerul răcoros al toamnei și pe apele liniștite, Peng și oaspeții săi au făcut o călătorie cu barca, prezentîndu-le pe parcurs informații despre isto
1 septembrie 2025
23:30
Participanții la Eurovision au primit permisiunea de a boicota concursul din cauza Israelului # Noi.md
Participarea Israelului la Eurovision 2026 în contextul războiului în curs nu este încă definită, însă Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a anunțat o decizie care va permite țărilor să părăsească concursul fără sancțiuni, în cazul în care reprezentantul Israelului va primi permisiunea de a participa. Acest lucru a devenit cunoscut luni, 1 septembrie.Potrivit Noi.md, care citează Vesty,
23:00
Statele Unite nu acordă atenția cuvenită Tbilisiului. Acest lucru a fost declarat de președintele Georgiei, Mikheil Kavelashvili, colegului său american Donald Trump într-o scrisoare deschisă.„Trebuie să remarcăm încă o dată cu regret că administrația dumneavoastră nu acordă atenția cuvenită Georgiei, ceea ce, pe fondul compatibilității totale a valorilor dintre cele două guverne, surprinde so
23:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, împreună cu soția sa Peng Liyuan, a oferit duminică seara, la Centrul Meijiang pentru Conferințe și Expoziții din Tianjin, un dineu în cinstea oaspeților străini distinși aflați în China pentru participarea la Summitul 2025 al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), scrie romanian.cgtn.comÎnainte de dineu, Xi Jinping și Peng Liyuan i-au întîmpinat cu că
22:30
Bulgarii, speriați de comportamentul șoferilor români: Chiar conduceți ca niște nebuni acasă? # Noi.md
Șoferii români și bulgari au o reputație negativă în Europa, fiind criticați pentru stilul de condus agresiv și lipsa de disciplină în trafic. Tot mai mulți bulgari reclamă, la rîndul lor, comportamentul românilor pe drumurile din țara vecină.După cum transmite Noi.md cu referire la Libertatea, printre cele mai frecvente acuzații la adresa românilor se numără claxonatul excesiv, folosirea abuz
22:00
Oamenii de știință au descoperit un dinozaur cu o „armură” bizară formată din țepi lungi de un metru. Fosilele de Spicomellus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experți, aceștia spunînd că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen.Fosilele au fost descoperite de un fermier local în apropierea așezării Boulemane din Maroc și reprezintă primul specimen d
22:00
Xi Jinping: Organizația de Cooperare de la Shanghai a devenit cel mai mare bloc regional din lume # Noi.md
Cea de-a 25-a reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) s-a desfășurat luni, 1 septembrie, la Centrul de Conferințe și Expoziții Meijiang din Tianjin.Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezidat summitul și a susținut un discurs amplu, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a arătat că, pînă în prezent, OCS a evoluat într-o organizație regională de
21:30
India salută toate eforturile recente depuse pentru stabilirea păcii între Rusia și Ucraina, a declarat premierul indian Narendra Modi la începutul întîlnirii cu președintele rus Vladimir Putin.„Salutăm toate eforturile recente pentru stabilirea păcii și sperăm că toate părțile vor aborda această chestiune în mod constructiv. Este necesar să se caute căi pentru încheierea cît mai rapidă a conf
21:00
O constatare neașteptată a fost făcută de cercetătorii din Australia, care au studiat efectul a nouă medicamente frecvent prescrise cu efect antiinflamator și analgezic. S-a dovedit că ibuprofenul, paracetamolul și alte medicamente sporesc rezistența bacteriilor la antibiotice și reduc eficacitatea acestora.Potrivit Noi.md, care citează Haitech+, rezistența bacteriilor la antibiotice este cons
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a propus, luni după-amiază, Inițiativa pentru Guvernare Globală, în cadrul Întîlnirii Organizației de Cooperare de la Shanghai + (OCS+), desfășurată la Tianjin, scrie romanian.cgtn.com„Eu doresc să depun eforturi alături de toate statele, pentru a construi un sistem de guvernare globală mai just și echitabil, și pentru a avansa către o comunitate a destinului co
