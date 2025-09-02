Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 2 septembrie

07:10

Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Capricornului au nevoie de mai multă odihnă. Este o perioadă a transformărilor interioare. Capricornii sunt printre nativii care simt nevoia să se liniștească și să se pună mai des pe primul loc, potrivit catine.ro. Nativii din zodiac se bucură de un început de [...] Articolul Capricornii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.