Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 2 septembrie
NordNews, 2 septembrie 2025 06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,07 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei, atingând prețul de 19,49 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 5 minute
06:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți, 2 septembrie, nordul Republicii Moldova se va bucura de vreme predominant frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h din nord. Umiditatea aerului va ajunge la 70%. Temperaturile vor fi plăcute: la Briceni, minimele vor coborî până la 15°C, iar maximele vor [...]
Acum 30 minute
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,07 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei, atingând prețul de 19,49 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 8 ore
22:40
După discuţii cu Xi şi Modi, Putin spune că pentru a fi pace în Ucraina este nevoie să fie abordată problema extinderii NATO # NordNews
După discuţii cu liderul chinez Xi Jinping şi premierul Narendra Modi din India, liderul rus Vladimir Putin a declarat luni că trebuie abordată problema extinderii NATO către est pentru a se ajunge la o pace durabilă în Ucraina, relatează Reuters, potrivit News.ro. În marja reuniunii Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, [...]
Acum 12 ore
22:10
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, [...]
21:50
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters, scrie digi24. Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul s-a deghizat în curier şi a tras de opt ori în atacul de sâmbătă care a avut [...]
21:40
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina". Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, [...]
21:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță creșteri semnificative ale încasărilor la Bugetul Public Național (BPN) pentru primele opt luni ale anului 2025. Conform datelor operative, acestea au atins 52,5 miliarde lei, în creștere cu 6,4 miliarde lei, sau 13,9%, față de aceeași perioadă a anului precedent. „La Bugetul de stat s-au înregistrat încasări de circa 21,4 [...]
21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie 2025. În cadrul vizitei oficiale, la Strasbourg, șeful statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează [...]
20:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu omologul său nipon, Shigeru Ishiba, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Japonia. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului bilateral, atragerea de investiții și lansarea de noi proiecte în agricultură, digitalizare și energie verde. „Republica Moldova poate deveni o platformă [...]
20:10
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile # NordNews
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni în România că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Federaţiei Ruse, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că la orice negocieri prima solicitare a ruşilor este ridicarea sancţiunilor economice, scrie g4media. Ea a adăugat [...]
19:50
VIDEO Femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul din Chișinău cu 40 de mii de dolari nedeclarați # NordNews
O femeie de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să scoată ilegal din țară aproape 40 de mii de dolari. Banii nedeclarați au fost descoperiți de funcționarii vamali și polițiștii de frontieră în urma unui control la ruta Chișinău–Istanbul. Asupra unei femei, cetățeană [...]
19:40
VIDEO (P) Alianța „MOLDOVENII” a lansat campania electorală și a prezentat primul său proiect de lege # NordNews
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII" a anunțat oficial astăzi, 1 septembrie, lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Prezentarea a avut loc la întreprinderea Viorica-Cosmetic, aleasă ca un exemplu de relansare reușită a industriei naționale. Potrivit președintelui partidului, Denis Roșca, 34 de ani de așteptare a ajutorului din exterior au demonstrat că dezvoltarea [...]
19:10
FOTO Pompierii moldoveni, distinși pentru misiunea internațională din Grecia: „Un partener de încredere pentru Europa” # NordNews
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au participat la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, au fost menționați oficial pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor. Ceremonia de premiere a avut loc astăzi, 1 septembrie 2025, la Centrul Republican de Instruire al IGSU din Răzeni, raionul Ialoveni. La eveniment [...]
18:30
Președinta Maia Sandu va efectua pe 9 septembrie o vizită oficială la Strasbourg. Șefa statului urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European. De asemenea, la Strasbourg, are programate întrevederi cu mai mulți demnitari europeni, transmite IPN. Șefa statului se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează [...]
Acum 24 ore
17:00
Atunci când mergem pe un drum reparat, când ne ducem copiii la o școală modernizată sau ajungem la un spital unde găsim aparate noi și medici pregătiți, de multe ori uităm să ne întrebăm: de unde vin toate aceste schimbări? În ultimii ani, răspunsul este tot mai des același – ajutorul financiar al Uniunii Europene. [...]
17:00
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile # NordNews
Te-ai întrebat vreodată cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie? Aceste metode eficiente și trucuri utile îți pot fi de mare ajutor. În felul acesta, poți să-ți păstrezi blaturile de bucătărie strălucitoare și fără deteriorări, potrivit catine.ro. Deși este tentant să ștergi blaturile cu orice detergent multifuncțional, acest lucru s-ar putea [...]
16:50
FOTO Prințesa Leonor a început ultimul an de instrucție militară la Academia Aeriană San Javier. Cum a fost surprinsă în uniformă # NordNews
Prințesa Leonor a început oficial ultimul an de instruire militară, de data aceasta la prestigioasa Academie Aeriană San Javier. După ce a mărșăluit cu Armata de Uscat și a navigat pe mare cu Marina Regală Spaniolă, moștenitoarea tronului Spaniei este acum pregătită să cucerească cerul, încheind astfel pregătirea completă în cele trei ramuri ale [...]
16:40
Partidele Renaștere și Uniunea Centristă au rămas în afara scrutinului parlamentar. Decizie CSJ # NordNews
Partidele „Renaștere" și „Uniunea Centristă" nu vor figura pe buletinele de vot la scrutinul din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat hotărârile Comisiei Electorale Centrale. Judecătorii au constatat că ambele formațiuni au încălcat cerințele Codului Electoral, ceea ce face imposibilă participarea lor la alegerile parlamentare, transmite IPN. În cazul Partidului „Renaștere", [...]
16:20
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istorice profunde dintre cele două state, comunică MOLDPRES. „România ca stat va sprijini Republica Moldova ca stat. Aceasta este categoric, pentru că ne [...]
15:40
VIDEO De la Fundurii Vechi direct pe marile ecrane: povestea filmului „Mario, Maria, Marinel” # NordNews
Într-o casă din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, acolo unde pereții încă păstrează amintirea copilăriei regizoarei Violeta Gorgos, a luat naștere o poveste care acum urcă pe marile ecrane. Noul film „Mario, Maria, Marinel" nu este doar o simplă ficțiune, ci o veritabilă fereastră deschisă spre viața satului moldovenesc, cu toate dorurile, speranțele și frământările [...]
14:40
Partidul Nostru și-a lansat campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie printr-un eveniment organizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni. Localitatea dată e locul în care a copilărit liderul formațiunii, Renato Usatîi. Cu acest prilej, partidul a prezentat echipa de candidați și un pachet de 29 de proiecte de lege, pe care susține că [...]
14:30
VIDEO „Plaha” a revenit la Chișinău. Regizorul I. Cobileanski l-a făcut protagonist în film # NordNews
Premiera primelor două episoade din serialul televizat „Plaha" au umplut Sala Mare a Palatului Național „Nicolae Sulac" până la refu, în seara zilei de 29 august. Este vorba despre o producție de anvergură, de zece serii, fără precedent în Republica Moldova, ce surprinde parcursul și influența controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc. Acesta, reținut în Grecia acum [...]
14:30
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine oficial furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, potrivit Deschide.md. Asta după ce atribuțiile în acest sens au fost preluate de la S.A. Moldovagaz, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. În context, autoritățile ne [...]
14:10
VIDEO Emoții și planuri noi la început de an școlar la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți # NordNews
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă" din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți și-a deschis astăzi ușile pentru studenți și profesori, care au revenit la cursuri cu emoții, entuziasm și speranțe. Ceremonia de deschidere a marcat începutul anului de studii printr-un moment solemn, cu mesaje de încurajare și planuri noi pentru viitor. „Fiecare an școlar [...]
14:00
Irina Vlah acuză guvernarea că ar fi influențat includerea sa pe lista de sancțiuni a Canadei # NordNews
Lidera Partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, afirmă că includerea sa pe lista de sancțiuni a Canadei ar fi fost influențată de actuala guvernare, pe care o acuză de presiuni politice asupra formațiunii. Potrivit ei, scopul acestor acțiuni ar fi slăbirea partidului și transformarea lui într-o opoziție „comodă" și „inofensivă", transmite IPN. Într-un briefing de presă, [...]
13:50
VIDEO (P) Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS # NordNews
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația aparține liderului [...]
13:00
Autoturism căutat de autoritățile din Cehia, depistat la PTF Sculeni. Șofer român, cercetat pentru tăinuire # NordNews
Un autoturism, dat
12:50
VIDEO Start de campanie electorală pentru PAS la Bălți și Sângerei. Aderarea la UE și limitarea influenței Kremlinului # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a lansat oficial campania electorală de Ziua Limbii Române, prin evenimente desfășurate la Bălți și Sângerei. Liderii partidului au subliniat că, pentru următorul mandat, obiectivele majore sunt accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și diminuarea influenței Kremlinului asupra politicii interne. „Bani murdari și dezinformare, acestea sunt 2 instrumente pe [...] Articolul VIDEO Start de campanie electorală pentru PAS la Bălți și Sângerei. Aderarea la UE și limitarea influenței Kremlinului apare prima dată în NordNews.
12:20
Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China, potrivit Digi24. „Această criză nu a apărut ca urmare a „agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”, ci ca urmare a loviturii de [...] Articolul Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina apare prima dată în NordNews.
12:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # NordNews
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. În cadrul discuției, părțile au abordat diverse subiecte, printre care dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova, potrivit Deschide.md. Oficialii s-au referit la modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările climatice și facilitarea accesului produselor [...] Articolul Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen apare prima dată în NordNews.
10:20
Diplomata poloneză Iwona Piórko a fost desemnată ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Numirea sa a fost făcută de către înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, transmite IPN. „Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova. Vă mulțumesc, Janis Mazeiks, [...] Articolul Iwona Piórko, desemnată ambasadoare a UE în Moldova apare prima dată în NordNews.
10:10
Ziua Republicii Moldova a fost inaugurată la Expoziția Mondială de la Osaka din Japonia. Prezent la eveniment, prim-ministrul Dorin Recean a remarcat că pavilionul Republicii Moldova împărtășește lumii povestea unui popor mândru de patrimoniul său, încrezător în viitor. Acesta a fost vizitat deja de peste 400 de mii de oameni din Japonia și întreaga lume, [...] Articolul Ziua Republicii Moldova, inaugurată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia apare prima dată în NordNews.
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen. Șeful statului român a precizat că este vorba despre aspecte ce țin de securitatea națională, iar raportul pe acest caz conține fapte „suficiente”, transmite IPN. „E o [...] Articolul Nicușor Dan despre cazul Ceban: Încă de când eram primar am fost sfătuit să nu-l primesc apare prima dată în NordNews.
09:10
La 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor la cursuri, Inspectoratul General al Poliției (IGP) face apel la prudență și anunță prezență sporită a polițiștilor în preajma instituțiilor de învățământ din toată țara. Scopul este siguranța copiilor în trafic și în spațiul public, în prima zi de școală și în perioada următoare. Oamenii legii recomandă părinților [...] Articolul 1 septembrie: Poliția cere prudență la început de an școlar apare prima dată în NordNews.
09:00
De 1 septembrie, premierul Dorin Recean a transmis un mesaj public la începutul noului an școlar, adresat elevilor, părinților și profesorilor. Șeful Executivului a îndemnat elevii la curiozitate și descoperire, a cerut părinților răbdare și sprijin pentru copii, iar profesorilor le-a mulțumit pentru munca și grija față de elevi. „Guvernul va continua să fie alături [...] Articolul VIDEO Recean, mesaj de 1 septembrie: „Guvernul va continua să fie alături” apare prima dată în NordNews.
07:30
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Bălți, pronunțată sâmbătă, 30 august. Măsura vine după ce, pe 29 august, ofițerii CNA i-au reținut pe director și vicedirectorul instituției medicale, Constantin Deliu. Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănuit de abuz [...] Articolul Directorul Spitalului din Bălți, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Capricornului au nevoie de mai multă odihnă. Este o perioadă a transformărilor interioare. Capricornii sunt printre nativii care simt nevoia să se liniștească și să se pună mai des pe primul loc, potrivit catine.ro. Nativii din zodiac se bucură de un început de [...] Articolul Capricornii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4083 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.6352 lei; Leul românesc: 3.8261 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4023 lei; Rubla rusească: 0.2062 [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 1 septembrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o primă zi de toamnă blândă, dar cu cer mai mult noros și ploi slabe, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 80%. La Briceni, temperaturile se [...] Articolul Ploi ușoare și cer noros. Prognoza pentru 1 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Deconectări de curent programate în perioada 1 – 7 septembrie. Vezi, dacă strada ta e afectată # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 1 – 7 septembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 1 septembrie Ora 12:30 – 16:00 Strada Calea Ieșilor: 112; Ora 08:00 – 16:00 [...] Articolul Deconectări de curent programate în perioada 1 – 7 septembrie. Vezi, dacă strada ta e afectată apare prima dată în NordNews.
31 august 2025
21:50
LIVE Vin cu Pelin II 36 de ani de limba română în “ruskii gorod” Bălți. Invitat, Anatol Moraru # NordNews
În noul episod al podcastului „Vin cu Pelin”, avem ca invitat pe profesorul universitar și eseistul Anatol Moraru, martor direct al transformărilor prin care a trecut nordul Republicii Moldova în ultimele decenii. Domnul Moraru subliniază că astăzi româna răsună pretutindeni în oraș și este primită cu respect și deschidere de către comunitățile etnice care trăiesc [...] Articolul LIVE Vin cu Pelin II 36 de ani de limba română în “ruskii gorod” Bălți. Invitat, Anatol Moraru apare prima dată în NordNews.
17:30
Noua reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko, care îl va succeda pe Janis Mazeiks. Anunțul privind desemnarea acesteia a fost făcut de către vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, transmite MOLDPRES. În prezent, Iwona Piorko îndeplinește funcția de [...] Articolul Kaja Kallas a desemnat un nou ambasador al UE la Chișinău apare prima dată în NordNews.
16:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat o monedă comemorativă dedicată lui Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită pe 31 august. Noua piesă completează seria „Aleea Clasicilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. „Aducem astfel un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, vocea profunzimii și a frumuseții limbii române. Prin [...] Articolul FOTO BNM marchează Ziua Limbii Române cu o monedă dedicată lui Eminescu apare prima dată în NordNews.
12:10
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29 de mii de clienți fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Cel mai grav afectat a fost orașul Cernomorsk, chiar lângă Odesa, unde atacul a avariat și case rezidențiale și [...] Articolul O persoană rănită și mii de locuințe fără energie după un atac rusesc lângă Odesa apare prima dată în NordNews.
12:00
Nicușor Dan: „Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi” # NordNews
„România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie de una de cealtă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât să avem un viitor luminos în lumea pe care o să construim noi toți”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău la evenimentele dedicate Zilei [...] Articolul Nicușor Dan: „Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi” apare prima dată în NordNews.
11:50
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română nu trebuie sărbătorită doar o zi pe an” # NordNews
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a declarat că limba română [...] Articolul Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română nu trebuie sărbătorită doar o zi pe an” apare prima dată în NordNews.
09:30
Astăzi, 31 august, Republica Moldova și România marchează Ziua Limbii Române, o sărbătoare cu o semnificație profundă pentru identitatea națională și culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În Republica Moldova, această zi își are rădăcinile în anii Renașterii Naționale. La Marea Adunare Națională din 31 august 1989, limba română a fost proclamată [...] Articolul Ziua Limbii Române sărbătorită astăzi în Republica Moldova și România apare prima dată în NordNews.
09:30
Mesajul lui Jānis Mažeiks de Ziua Limbii Române: „Pentru inima ta mare, pentru că m-ai găzduit – mulțumesc” # NordNews
Fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomatul a publicat câteva versuri dedicate experienței trăite în țară: „Pentru inima ta mare,Pentru că m-ai găzduit –Mulțumesc. Nu-ți spun adio.Să fii bine. Pe curând.” În mesajul său, Mažeiks a subliniat importanța acestei sărbători [...] Articolul Mesajul lui Jānis Mažeiks de Ziua Limbii Române: „Pentru inima ta mare, pentru că m-ai găzduit – mulțumesc” apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Doi polițiști au ajuns la spital, pe 30 august, după ce mașina de serviciu, în care se aflau, a fost lovită frontal de un Volkswagen Passat care ar fi intrat pe contrasens, pe traseul R-6 Chișinău–Orhei–Bălți, în apropierea satului Copăceni, raionul Sângerei, în jurul orei 17:00. Potrivit informațiilor preliminare, mașina de serviciu a Inspectoratului de [...] Articolul Accident rutier la nord. Doi polițiști, la spital apare prima dată în NordNews.
19:30
VIDEO La invitația comisarei Martei Kos, 27 de primari de „diferite culori politice din Republica Moldova au fost în vizită la Bruxelles # NordNews
27 de primari și primărițe cu diferite viziuni politice din Republica Moldova au fost, în perioada 25-26 august, la Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. Ei au aflat cum funcționează instituțiile Uniunii Europene și au discutat cu oficiali, experți și autorități locale despre viitorul european al comunităților lor. Prima întrevedre a [...] Articolul VIDEO La invitația comisarei Martei Kos, 27 de primari de „diferite culori politice din Republica Moldova au fost în vizită la Bruxelles apare prima dată în NordNews.
