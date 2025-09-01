Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
ProTV.md, 1 septembrie 2025 23:40
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
23:40
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO # ProTV.md
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
23:40
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
23:30
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO # ProTV.md
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
23:30
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO # ProTV.md
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
23:30
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO # ProTV.md
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO # ProTV.md
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
23:30
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO # ProTV.md
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
23:20
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO # ProTV.md
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO
23:10
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO # ProTV.md
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO
23:00
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO # ProTV.md
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO
Acum 4 ore
22:50
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO
22:50
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO # ProTV.md
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO
22:30
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO # ProTV.md
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO
21:50
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO # ProTV.md
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO
21:50
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO
21:40
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO # ProTV.md
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO
21:40
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO # ProTV.md
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO
21:40
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO # ProTV.md
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO
21:20
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO # ProTV.md
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO
21:10
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO # ProTV.md
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO
21:10
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO # ProTV.md
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO
21:00
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO # ProTV.md
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO
Acum 6 ore
20:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen # ProTV.md
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
19:50
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO # ProTV.md
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO
19:30
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile # ProTV.md
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
Acum 8 ore
18:20
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO
18:20
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan
18:10
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral # ProTV.md
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral
17:30
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO # ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO
17:30
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO # ProTV.md
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO
17:20
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO # ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
Acum 12 ore
16:50
Un moldovean a încercat să introducă ilegal în țară 253 de pachete de fistic și arahide. Marfa era ascunsă sub capotă și în roata de rezervă - VIDEO # ProTV.md
Un moldovean a încercat să introducă ilegal în țară 253 de pachete de fistic și arahide. Marfa era ascunsă sub capotă și în roata de rezervă - VIDEO
16:50
Vladimir Putin propune Chinei și altor 8 țări să vândă datorii alături de Rusia
16:30
Peste 3,2 milioane de alegători înregistrați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum arată harta electorală a țării # ProTV.md
Peste 3,2 milioane de alegători înregistrați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum arată harta electorală a țării
15:50
Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin # ProTV.md
Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin
15:50
Alertă meteo: Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi. Cât timp va dura
15:50
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren # ProTV.md
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren
15:30
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi # ProTV.md
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi
15:30
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr # ProTV.md
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr
15:20
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO # ProTV.md
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO
15:10
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi # ProTV.md
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi
14:20
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC # ProTV.md
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC
14:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen # ProTV.md
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
14:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO
13:50
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii # ProTV.md
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii
13:50
Trei echipe de vânători, amendate. Ce încălcări au găsit inspectorii de mediu
13:40
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii # ProTV.md
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii
13:40
Cutremur la Leverkusen: Erik ten Hag, demis după doar două etape din Bundesliga
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.