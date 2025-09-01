Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO

ProTV.md, 1 septembrie 2025 23:30

Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 2 ore
23:40
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO ProTV.md
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
23:40
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
23:30
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO ProTV.md
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
23:30
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO ProTV.md
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
23:30
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO ProTV.md
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
23:30
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO ProTV.md
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
23:20
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO ProTV.md
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO
23:10
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO ProTV.md
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO
23:00
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO ProTV.md
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO
Acum 4 ore
22:50
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO ProTV.md
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO
22:50
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO ProTV.md
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO
22:30
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO ProTV.md
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO
21:50
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO ProTV.md
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO
21:50
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO ProTV.md
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO
21:40
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO ProTV.md
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO
21:40
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO ProTV.md
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO
21:40
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO ProTV.md
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO
21:20
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO ProTV.md
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO
21:10
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO ProTV.md
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO
21:10
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO ProTV.md
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO
21:00
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO ProTV.md
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO
Acum 6 ore
20:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen ProTV.md
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
19:50
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO ProTV.md
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO
19:30
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile ProTV.md
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
Acum 8 ore
18:20
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO
18:20
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan ProTV.md
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan
18:10
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral ProTV.md
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral
17:30
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO
17:30
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO ProTV.md
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO
17:20
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
Acum 12 ore
16:50
Un moldovean a încercat să introducă ilegal în țară 253 de pachete de fistic și arahide. Marfa era ascunsă sub capotă și în roata de rezervă - VIDEO ProTV.md
Un moldovean a încercat să introducă ilegal în țară 253 de pachete de fistic și arahide. Marfa era ascunsă sub capotă și în roata de rezervă - VIDEO
16:50
Vladimir Putin propune Chinei și altor 8 țări să vândă datorii alături de Rusia ProTV.md
Vladimir Putin propune Chinei și altor 8 țări să vândă datorii alături de Rusia
16:30
Peste 3,2 milioane de alegători înregistrați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum arată harta electorală a țării ProTV.md
Peste 3,2 milioane de alegători înregistrați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum arată harta electorală a țării
15:50
Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin ProTV.md
Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin
15:50
Alertă meteo: Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi. Cât timp va dura ProTV.md
Alertă meteo: Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi. Cât timp va dura
15:50
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren ProTV.md
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren
15:30
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi ProTV.md
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi
15:30
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr ProTV.md
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr
15:20
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO ProTV.md
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO
15:10
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi ProTV.md
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi
14:20
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC ProTV.md
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC
14:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen ProTV.md
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
14:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO ProTV.md
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO
13:50
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii ProTV.md
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii
13:50
Trei echipe de vânători, amendate. Ce încălcări au găsit inspectorii de mediu ProTV.md
Trei echipe de vânători, amendate. Ce încălcări au găsit inspectorii de mediu
13:40
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii ProTV.md
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii
13:40
Cutremur la Leverkusen: Erik ten Hag, demis după doar două etape din Bundesliga ProTV.md
Cutremur la Leverkusen: Erik ten Hag, demis după doar două etape din Bundesliga
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.