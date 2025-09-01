1 septembrie: Poliția cere prudență la început de an școlar
NordNews, 1 septembrie 2025 09:10
La 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor la cursuri, Inspectoratul General al Poliției (IGP) face apel la prudență și anunță prezență sporită a polițiștilor în preajma instituțiilor de învățământ din toată țara. Scopul este siguranța copiilor în trafic și în spațiul public, în prima zi de școală și în perioada următoare. Oamenii legii recomandă părinților
• • •
Acum 30 minute
09:10
La 1 septembrie, odată cu revenirea elevilor la cursuri, Inspectoratul General al Poliției (IGP) face apel la prudență și anunță prezență sporită a polițiștilor în preajma instituțiilor de învățământ din toată țara. Scopul este siguranța copiilor în trafic și în spațiul public, în prima zi de școală și în perioada următoare. Oamenii legii recomandă părinților
09:00
De 1 septembrie, premierul Dorin Recean a transmis un mesaj public la începutul noului an școlar, adresat elevilor, părinților și profesorilor. Șeful Executivului a îndemnat elevii la curiozitate și descoperire, a cerut părinților răbdare și sprijin pentru copii, iar profesorilor le-a mulțumit pentru munca și grija față de elevi. „Guvernul va continua să fie alături
Acum 2 ore
07:30
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Bălți, pronunțată sâmbătă, 30 august. Măsura vine după ce, pe 29 august, ofițerii CNA i-au reținut pe director și vicedirectorul instituției medicale, Constantin Deliu. Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănuit de abuz
Acum 4 ore
07:10
Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Capricornului au nevoie de mai multă odihnă. Este o perioadă a transformărilor interioare. Capricornii sunt printre nativii care simt nevoia să se liniștească și să se pună mai des pe primul loc, potrivit catine.ro. Nativii din zodiac se bucură de un început de
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4083 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.6352 lei; Leul românesc: 3.8261 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4023 lei; Rubla rusească: 0.2062
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o primă zi de toamnă blândă, dar cu cer mai mult noros și ploi slabe, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 80%. La Briceni, temperaturile se
06:10
Deconectări de curent programate în perioada 1 – 7 septembrie. Vezi, dacă strada ta e afectată # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 1 – 7 septembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord". Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 1 septembrie Ora 12:30 – 16:00 Strada Calea Ieșilor: 112; Ora 08:00 – 16:00
Acum 12 ore
21:50
LIVE Vin cu Pelin II 36 de ani de limba română în “ruskii gorod” Bălți. Invitat, Anatol Moraru # NordNews
În noul episod al podcastului „Vin cu Pelin", avem ca invitat pe profesorul universitar și eseistul Anatol Moraru, martor direct al transformărilor prin care a trecut nordul Republicii Moldova în ultimele decenii. Domnul Moraru subliniază că astăzi româna răsună pretutindeni în oraș și este primită cu respect și deschidere de către comunitățile etnice care trăiesc
Acum 24 ore
17:30
Noua reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko, care îl va succeda pe Janis Mazeiks. Anunțul privind desemnarea acesteia a fost făcut de către vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, transmite MOLDPRES. În prezent, Iwona Piorko îndeplinește funcția de
16:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat o monedă comemorativă dedicată lui Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită pe 31 august. Noua piesă completează seria „Aleea Clasicilor" din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt" din Chișinău. „Aducem astfel un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, vocea profunzimii și a frumuseții limbii române. Prin
12:10
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29 de mii de clienți fără electricitate duminică dimineața, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Cel mai grav afectat a fost orașul Cernomorsk, chiar lângă Odesa, unde atacul a avariat și case rezidențiale și
12:00
Nicușor Dan: „Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi” # NordNews
„România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie de una de cealtă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât să avem un viitor luminos în lumea pe care o să construim noi toți", a declarat președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău la evenimentele dedicate Zilei
11:50
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română nu trebuie sărbătorită doar o zi pe an” # NordNews
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine". Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a declarat că limba română
09:30
Astăzi, 31 august, Republica Moldova și România marchează Ziua Limbii Române, o sărbătoare cu o semnificație profundă pentru identitatea națională și culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În Republica Moldova, această zi își are rădăcinile în anii Renașterii Naționale. La Marea Adunare Națională din 31 august 1989, limba română a fost proclamată
09:30
Mesajul lui Jānis Mažeiks de Ziua Limbii Române: „Pentru inima ta mare, pentru că m-ai găzduit – mulțumesc” # NordNews
Fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomatul a publicat câteva versuri dedicate experienței trăite în țară: „Pentru inima ta mare,Pentru că m-ai găzduit –Mulțumesc. Nu-ți spun adio.Să fii bine. Pe curând." În mesajul său, Mažeiks a subliniat importanța acestei sărbători
Ieri
21:10
Doi polițiști au ajuns la spital, pe 30 august, după ce mașina de serviciu, în care se aflau, a fost lovită frontal de un Volkswagen Passat care ar fi intrat pe contrasens, pe traseul R-6 Chișinău–Orhei–Bălți, în apropierea satului Copăceni, raionul Sângerei, în jurul orei 17:00. Potrivit informațiilor preliminare, mașina de serviciu a Inspectoratului de
19:30
VIDEO La invitația comisarei Martei Kos, 27 de primari de „diferite culori politice din Republica Moldova au fost în vizită la Bruxelles # NordNews
27 de primari și primărițe cu diferite viziuni politice din Republica Moldova au fost, în perioada 25-26 august, la Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. Ei au aflat cum funcționează instituțiile Uniunii Europene și au discutat cu oficiali, experți și autorități locale despre viitorul european al comunităților lor. Prima întrevedre a
17:40
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită oficială în Japonia, unde va inaugura Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka și va purta discuții cu oficiali niponi și reprezentanți ai mediului de afaceri. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și atragerea investițiilor în țara noastră. Duminică, 31 august, șeful Executivului de la Chișinău
17:00
Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, pleacă din Republica Moldova după patru ani de mandat. Într-un mesaj, postat pe Facebook, oficialul leton menționează că R. Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare și mai europeană. „Mă aflu în același loc unde am ajuns pentru prima dată în 2021, dar știu că totul este diferit
16:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare promite reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali prin măsuri economice concrete. Printre acestea se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor. Declarațiile au fost făcute de liderul CUB, Igor Munteanu, în cadrul lansării oficiale
15:40
VIDEO Alegeri decisive în Republica Moldova: „Nu există turul doi – fie cu UE, fie în zona Rusiei” # NordNews
Vineri, 29 august, a început oficial campania electorală pentru parlamentarele din Republica Moldova – un scrutin considerat decisiv pentru viitorul european al țării. Analistul politic Andrei Curăraru (Watchdog) avertizează că aceste alegeri se joacă într-un singur tur, ceea ce le face cu atât mai importante: alegerea este una geopolitică – între apropierea de Uniunea Europeană
15:30
VIDEO De la 9 la 60 de ani: în satul Cobani, raionul Glodeni, a avut loc prima „Dictare Națională” # NordNews
Cu prilejul Zilei Limbii Române, satul Cobani din raionul Glodeni a găzduit pentru prima dată „Dictarea Națională". Evenimentul a reunit participanți de toate vârstele, de la 9 ani până la 60 de ani, și a confirmat interesul viu al comunității pentru limba română. Surprinzător, numărul celor care au venit să scrie dictarea a depășit lista
11:20
Armata Rusiei a lansat în noaptea de 30 august un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, vizând cu prioritate orașul Zaporojie și regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit informațiilor preliminare, se anunță un mort și 24 de răniți, dintre care trei copii, iar 12 persoane au fost spitalizate. Au fost avariate 14 blocuri și peste 40 de case,
10:50
Moldovenii își vor vedea banii în conturi de săptămâna viitoare. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a executat prima tranșă, în valoare de 73 de milioane de lei, pentru plata pensiilor și a alocațiilor sociale aferente lunii septembrie. Instituția precizează că sumele vor fi transferate etapizat, în funcție de tipul prestației. Pensiile și
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscopul zilei de 30 august 2025 spune că nativii din zodia Peștilor sunt atenți la detalii. Întreaga perioadă ar putea să-ți aducă în continuare schimbări importante. Este esențial să înveți cum să gestionezi responsabilitățile care vin odată cu această nouă etapă din viața ta, potrivit catine.ro. Astrele spun că cele mai multe zodii reușesc să
06:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru weekend o vreme schimbătoare în nordul Republicii Moldova. Sâmbătă, 30-31 august, cerul va fi variabil, cu vânt slab din sud-vest, ce poate atinge viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va urca până la 75%, Duminică sunt prognozate ploi slabe. La Briceni, mercurul din termometre va oscila între
29 august 2025
18:10
VIDEO PAS s-a lansat în campanie. Start oficial la Teatrul „Maria Bieșu” pentru parlamentarele din toamnă # NordNews
Partidul de Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campanie pe 29 august pentru scrutinul parlamentar din toamnă în fața Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu" din Chișinău.
18:00
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, pe 29 august, demiterea prin ordin a directorului Gheorghe Brînza și vicedirectorului Constantin Deliu din cadrul Spitalului Clinic Bălți, în urma perchezițiilor și reținerilor operate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit ministrei, dosarele viz
17:10
VIDEO Marea Dictare Națională în izolator pentru Gheorghe Brînza. Directorul Spitalului din Bălți, reținut pentru 72 de ore de CNA # NordNews
Vinere neagră pentru directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, reținut de ofițerii CNA pentru 72 de ore. Potrivit materialelor din dosar, acesta este bănuit de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă. Reținerea are loc cu două zile înaintea „Marii Dictări Naționale”, la care Brînza spune că vrea să participe. -Veți participa [...] Articolul VIDEO Marea Dictare Națională în izolator pentru Gheorghe Brînza. Directorul Spitalului din Bălți, reținut pentru 72 de ore de CNA apare prima dată în NordNews.
14:20
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, a fost reținut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA). Reacția sa a fost surprinsă de jurnaliștii NordNews. Reamintim că, directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, adjunctul său și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuți de ofițerii CNA în această dimineață, [...] Articolul VIDEO Gheorghe Brânza, nedumerit de reținerea sa de către CNA apare prima dată în NordNews.
13:30
Blocul „Alternativa” și-a lansat campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # NordNews
Blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Adunați în fața Parlamentului, reprezentanții blocului au declarat că este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă. Aceștia au mai spus că obiectivul lor este să ofere soluții rapide la problemele cotidiene ale oamenilor, transmite IPN. Liderul Partidului MAN, [...] Articolul Blocul „Alternativa” și-a lansat campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
12:20
VIDEO Vocea României de peste Prut. Cum radioul și televiziunea de la București au reușit să păstreze vie limba română în Basarabia # NordNews
În perioada sovietică, când autoritățile comuniste încercau să distrugă sau, cel puțin, să controleze identitatea românească din Basarabia, radioul și televiziunea din România au fost pentru mulți oameni repere de rezistență culturală. Undele radio și semnalele TV treceau Prutul și intrau în casele moldovenilor, aducând nu doar informații și programe culturale, ci și o limbă [...] Articolul VIDEO Vocea României de peste Prut. Cum radioul și televiziunea de la București au reușit să păstreze vie limba română în Basarabia apare prima dată în NordNews.
11:50
Cultura și identitatea românească se simt tot mai intens în localitățile din R. Moldova, scrie Deschide.md. Și acest lucru se manifestă inclusiv prin proiectele care promovează cultura și identitatea românească în Republica Moldova. Acestea sunt susținute puternic de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), aflat în subordinea Guvernului României. Recent, investițiile realizate de [...] Articolul FOTO Cultura românească prinde viață în comuna Cucoara, cu sprijinul DRRM apare prima dată în NordNews.
11:30
Încă doi susținători ai Rusiei și grupării „ȘOR”, sancționați pentru manipulare și destabilizare # NordNews
Încă două persoane au fost vizate de autoritățile de la Chișinău pentru subminarea suveranității Republicii Moldova și implicarea în acțiuni de destabilizare în favoarea Rusiei și a grupărilor criminale. Este vorba despre: Dmitri Buimistru, sancționat pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale coordonate, prin intermediul canalului creat în Rusia de Șor; Veaceslav Valico, pentru [...] Articolul Încă doi susținători ai Rusiei și grupării „ȘOR”, sancționați pentru manipulare și destabilizare apare prima dată în NordNews.
11:20
Bilanțul celui mai recent atac rus de proporții asupra Kievului, care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, a ajuns la 23 de morți, a anunțat vineri administrația militară a orașului, informează EFE. „Din păcate, numărul morților a ajuns la 23”, a scris șeful administrației, Timur Tkacenko, pe contul său de Telegram. El [...] Articolul Numărul victimelor atacului de joi asupra Kievului crește la 23 apare prima dată în NordNews.
11:10
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat la reținerile efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la Spitalul Clinic din Bălți și în alte spitale din nordul țării. Potrivit ei, lupta împotriva corupției, o direcție cheie a reformelor curente din sistemul de sănătate. „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente ale sectorului sănătății. Conducătorii [...] Articolul Ala Nemerenco despre reținerile CNA: „Lupta cu corupția, prioritate în sistemul medical” apare prima dată în NordNews.
10:40
În Republica Moldova a început, astăzi, oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare, programul pentru 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES. Potrivit legislației, campania electorală va dura până în ziua de 26 septembrie. În perioada 20 iulie – 19 august 2025, 21 de partide politice, patru blocuri electorale și șapte candidați independenți (din cei 21 de pretenții) [...] Articolul Campania electorală pentru parlamentare din 28 septembrie a început apare prima dată în NordNews.
10:00
FOTO Descinderi matinale la Bălți. CNA a intrat în „brânză”: Șeful Spitalului Clinic, reținut pentru corupție # NordNews
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Potrivit surselor Nord-News, acesta ar fi adus un prejudiciu financiar instituției medicale prin obținere de „otkaturi” (comisoane ilegale) de la agenți economici și [...] Articolul FOTO Descinderi matinale la Bălți. CNA a intrat în „brânză”: Șeful Spitalului Clinic, reținut pentru corupție apare prima dată în NordNews.
10:00
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în 9 dosare de corupție în care sunt vizați factori de decizie ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Bălți”, inclusiv directorul care a fost reținut pentru 72 de ore. Astfel, sunt investigate fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și [...] Articolul CNA extinde ancheta de corupție la unele spitale din nordul țării apare prima dată în NordNews.
08:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins, în această dimineață, la mai multe adrese din municipiul Bălți, într-un dosar de amploare privind fapte de corupție. Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală vizează nouă cauze penale în care sunt implicați factori de decizie ai unei instituții medicale din oraș. La această oră, au loc percheziții la domiciliile [...] Articolul Reacția CNA la descinderile de la Spitalul Clinic Balti apare prima dată în NordNews.
07:40
Descinderi matinale la Bălți. CNA a intrat în „brânză”: Șeful Spitalului Clinic, reținut pentru corupție # NordNews
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Potrivit surselor Nord-News, acesta ar fi adus un prejudiciu financiar instituției medicale prin obținere de „otkaturi” (comisoane ilegale) de la agenți economici și [...] Articolul Descinderi matinale la Bălți. CNA a intrat în „brânză”: Șeful Spitalului Clinic, reținut pentru corupție apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 29 august 2025 spune că cei mai mulți nativi se află în căutarea unor răspunsuri. Balanțele își doresc mai mult echilibru interior și încearcă să facă pași concreți în această direcție. Este o perioadă de bun augur pentru cei care își doresc să-și depășească limitele și să se redescopere, potrivit catine.ro. [...] Articolul Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 29 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4182 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Dolarul american: 16.6380 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8332 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 29 august apare prima dată în NordNews.
06:30
La sfârșit de săptămână, vreme va fi însorită, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla puternic, din sud-est, cu o viteză de până la 64 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. Temperaturile se vor menține ridicate pentru final de august. La Briceni, mercurul din termometre va oscila între 10 [...] Articolul Vântul puternic ne va da bătăi de cap. Prognoza pentru 29 august apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,06 lei. Carburantul costă 23,04 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei, atingând prețul de 19,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Noile tarife pentru 29 august apare prima dată în NordNews.
28 august 2025
22:20
Reacție la Washington referitoare la atacurile Rusiei cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei. „Țintele? Nu soldații și armele” # NordNews
Atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei amenință pacea pe care o urmărește președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-o postare pe contul său de la platforma X. Kellogg a menționat că Rusia a efectuat al doilea atac aerian ca amploare de la începutul războiului pe scară [...] Articolul Reacție la Washington referitoare la atacurile Rusiei cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei. „Țintele? Nu soldații și armele” apare prima dată în NordNews.
21:10
În „Satul meu, orașul meu” de azi, NordNews este la Drochia – un oraș unde administrația publică locală pare să să tragă tare pe șantier. Cu canalizare în construcție, drumuri și grădinițe reparate, tot aici, cetățeni sunt conectați – nu doar la Wi-Fi, ci la apă și servicii esențiale. Articolul VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Drochia apare prima dată în NordNews.
20:30
Oleksandr Usyk, campionul mondial la box, vizită surpriză la Chișinău: „Un gest de solidaritate între Moldova și Ucraina” # NordNews
Campionul mondial absolut la categoria grea, Oleksandr Usyk, s-a aflat astăzi în vizită în Republica Moldova. Legendarul sportiv a făcut baie de mulțime fiind aclamat de zeci de admiratori în fața Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. Vizita sportivului ucrainean are și o încărcătură simbolică. Oleksandr Usyk a avut o întrevedere cu vicepremierul Mihai [...] Articolul Oleksandr Usyk, campionul mondial la box, vizită surpriză la Chișinău: „Un gest de solidaritate între Moldova și Ucraina” apare prima dată în NordNews.
20:20
Statele membre NATO au convenit la summitul de la Haga din 2025 să aloce 5% din PIB pentru apărare, o creștere semnificativă față de nivelurile actuale. Această măsură ar determina majoritatea țărilor europene din Alianță să cheltuiască mai mult pentru apărare decât pentru educație, arată o analiză Monitorul Social, proiect al Friedrich Ebert Stiftung România. [...] Articolul Cât ar trebui să cheltuiască România pentru apărare, conform noilor angajamente NATO apare prima dată în NordNews.
19:20
Doar 6% din secțiile de votare din R. Moldova sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități # NordNews
Doar 112 din cele 1 974 de secții de votare din Republica Moldova, adică 5,67%, sunt pe deplin accesibile persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă. Concluzia reiese dintr-o evaluare națională prezentată de Alianța Infonet, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova, transmite IPN. Potrivit datelor, 567 de secții (28,72%) sunt [...] Articolul Doar 6% din secțiile de votare din R. Moldova sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în NordNews.
