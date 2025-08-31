Horoscop 31 august 2025: Zi a introspecției și a deciziilor importante
Regional Moldova, 31 august 2025 07:00
Ultima zi a verii aduce energii intense, marcate de influența Lunii în Scorpion și a opoziției dintre Soarele…
Acum o oră
07:00
Acum 12 ore
20:10
Republica Moldova: 4 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba Engleză # Regional Moldova
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a revenit acasă cu patru mențiuni de onoare obținute în cadrul Olimpiadei…
19:40
Rebelii houthi din Yemen au anunțat, sâmbătă, moartea „primului-ministru" al administrației lor și a mai multor membri ai…
19:10
Un fenomen meteo de amploare marchează finalul verii în Europa. Talvegul, rezultat din fostul uragan Erin, s-a instalat…
19:10
Un zvon spectaculos potrivit căruia „Donald Trump a murit" a circulat sâmbătă cu rapiditate pe reţelele de socializare,…
18:50
Un băiat de 15 ani a murit după ce a fost lovit de un automobil, în timp ce…
Acum 24 ore
14:10
Transport Trade Services (TTS), a înregistrat în primele șase luni din 2025 o scădere drastică a profitabilității. Câștigul…
13:10
Compania Horse Powertrain, care dispune de un centru propriu de cercetare și producție în cadrul complexului Dacia din…
12:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au avut joi seara o întrevedere la Fort de…
11:10
Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului 2025, a anunțat vineri Organizația…
10:40
Teheranul a reiterat disponibilitatea de a relua negocieri diplomatice „corecte și egale", dar condiționează acest lucru de seriozitatea…
09:40
Republica Cehă înregistrează un interes fără precedent pentru serviciul militar voluntar, depășindu-și deja obiectivul de recrutare pentru acest…
08:40
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), instituția care gestionează programele americane de asistență externă și dezvoltare internațională,…
07:50
Unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din centrul Iașului, Casa Balș-Sturdza, a fost scos la închiriere. Clădirea,…
Ieri
07:40
La aproape un an după ce au suferit accidentări, Dani Carvajal și Rodri au fost convocați în lotul…
07:10
Ziua de 30 august 2025 vine cu oportunități de reflecție și claritate. Astrele indică momente favorabile pentru planificarea…
29 august 2025
22:00
SUA restricționează vizele oficialilor palestinieni înaintea Adunării Generale a ONU # Regional Moldova
Oficialii Departamentului de Stat al SUA au anunțat respingerea sau revocarea vizelor pentru reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei…
20:50
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la Ministerul român de Externe în contextul recentelor…
20:20
Chelsea și-a exprimat interesul pentru mijlocașul spaniol Fermin Lopez, în timp ce Barcelona pare decisă să obțină o…
20:10
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, despre ultimele lovituri asupra Kievului # Regional Moldova
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat cu vehemență loviturile aeriene ruse asupra Kievului, care au provocat…
19:00
Peste 70 de instituții de învățământ din Moscova vor introduce limba chineză în programa școlară odată cu debutul…
18:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat recent un decret care vizează modul în care vor fi construite…
18:10
Piața auto europeană trece printr-o schimbare semnificativă, iar liderul de altădată al mobilității electrice, Tesla, începe să piardă…
17:40
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, începând cu 29 august 2025, ora 20:00, și până la 1 septembrie 2025,…
17:30
Președintele Asociației „Ștefan cel Mare și Sfânt” îndeamnă la unitate: Nu merită să ne pierdem sufletul pentru politică # Regional Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început oficial astăzi, 29 august, cu 21 de concurenți…
17:10
Sume considerabile urmează a fi recuperate de către Stat în urma controalelor efectuate de către Serviciul Vamal # Regional Moldova
Serviciul Vamal a anunțat că peste 5,3 milioane de lei urmează să fie recuperați la bugetul de stat…
16:30
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Regional Moldova
Startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vine cu o mișcare importantă pe scena politică. Nicolae…
13:00
Thierry Ernst a descoperit Moldova pentru prima dată în 1993, iar după mai multe vizite, a decis să…
12:40
(video) Irina Vlah, lider al Blocului Electoral Patriotic, la lansarea oficială în campanie: Eu cred în poporul nostru. Eu cred că vom reuși # Regional Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru…
12:10
Emma Heming Willis – Zâmbete rare și momente pierdute, despre starea marelui actor # Regional Moldova
Actorul american Bruce Willis, diagnosticat cu demență frontotemporală în 2023, continuă să fie „foarte activ" și să se…
11:10
Guvernul României a aprobat noile tarife pentru taxa de drum, care vor intra în vigoare începând cu luna…
10:40
Andrei Jianu, tânărul polițist care a reținut agresorul livratorului din Bangladesh, a mai demonstrat curaj și devotament în…
10:10
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat speranța că va avea loc o întâlnire bilaterală între Președintele…
09:40
Fostul ministru polonez al sănătății, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost atacat…
09:10
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, a fost principalul subiect al întâlnirii…
08:40
Ministerul Securității Interne al Statelor Unite a anunțat o schimbare majoră în politica privind șederea studenților internaționali. Dacă…
07:50
Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), va dona săptămâna viitoare un lot de 80.000…
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Astăzi energiile astrale aduc schimbări importante, dar și momente de claritate. Este o zi bună pentru introspecție, pentru…
28 august 2025
21:40
Zi de doliu, vineri, după atacul rusesc soldat cu zeci de morți și răniți printre civili # Regional Moldova
În dimineața zilei de 28 august 2025, capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită de un atac masiv cu…
20:50
NATO cere 5% din PIB pentru apărare: România, printre cele mai afectate state europene # Regional Moldova
Statele membre NATO au convenit, la summitul de la Haga din 2025, să majoreze cheltuielile pentru apărare la…
20:40
Pe 28 august 2025, la Monte Carlo, a avut loc tragerea la sorți pentru faza principală a Champions…
20:30
Scandal în Italia: atacuri deepfake asupra femeilor celebre, printre victime se află chiar și premierul Italiei Giorgia Meloni # Regional Moldova
Un nou scandal a zguduit scena politică și mediatică din Italia, după ce site-ul pornografic Phica a publicat…
20:30
Eveniment de excepție la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale din Republica Moldova. Marele campion ucrainean Oleksandr…
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” către diaspora: „Veniţi şi trăiţi o lună acasă, pentru a vedea realitatea” # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a venit cu o adresare publică către cetăţenii Republicii Moldova…
14:10
Aseară, Liga Campionilor a oferit una dintre cele mai mari surprize ale acestui sezon. Trei echipe considerate „modeste"…
13:00
Alianța Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), inițiată și condusă de gigantul chinez al tehnologiei Huawei, își consolidează poziția…
12:10
În regiunea Cernăuți, la vârsta de 86 de ani, s-a stins din viață Mykola Șevciuk, personalitate respectată și…
11:10
Spectacol ofensiv la Ciorescu: FC Clic Media a umilit AEL Limassol în Liga Campionilor la futsal # Regional Moldova
Deținătoarea titlului național din Republica Moldova, FC Clic Media, a început în forță parcursul european. În primul meci…
10:10
La Orhei a fost inaugurat Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate # Regional Moldova
Pe 26 august, la Orhei, a fost deschis oficial Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate,…
09:40
Bugatti a confirmat oficial că este complet vândută până în anul 2029, demonstrând încă o dată statutul său…
