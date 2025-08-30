CT Ostrița: întrunirea cadrelor didactice în preajma începutului noului an de învățământ

Libertatea Cuvântului, 30 august 2025 22:20

La 29 august, la Liceul din Ostrița s-a desfășurat Forumul pedagogilor  din Comunitatea Teritorială Ostrița. Participanții la forum au fost salutați de primarul

Acum 2 ore
22:20
Acum 12 ore
13:40
Extinderea terorii rusești Libertatea Cuvântului
Sfârșitul verii, care se apropie de final și ar fi trebuit să ne aducă amintiri calde, din păcate, va rămâne în memoria ucrainenilor
12:20
Părinţi şi copii. Top 10 citate de la Maria Montessori Libertatea Cuvântului
Maria Montessori a fost medic și pedagog, care a creat o metodă specială de educare a copiilor, „Metoda Montessori”, înființând peste tot în
10:40
Cinci drone doborâte deasupra regiunii Cernăuți în timpul nopții: în comuna Rukșyn a izbucnit un incendiu Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, șase drone inamice au fost detectate deasupra teritoriului regiunii Cernăuți, în raionul Nistru. Informația a fost comunicată de șeful Administrației
Acum 24 ore
09:20
Volodymyr Zelenski a explicat decizia de a le permite tinerilor, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, să plece în străinătate Libertatea Cuvântului
Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a vorbit vineri, 29 august, în cadrul unui briefing, despre situația de pe front, despre viitoarele negocieri cu partenerii
09:10
Macron i-a dat un ultimatum lui Putin Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Macron, Putin l-a înșelat deja pe Președintele american, Donald Trump, iar în cazul unei noi eschivări, Franța și Germania vor cere
Ieri
20:10
Ziua comemorării apărătorilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
„Astăzi, Ucraina comemorează pe toți apărătorii și apărătoarele sale. Pe toți cei care au luptat pentru statul nostru, pentru independența Ucrainei și au
20:10
Noul an școlar pentru Liceul din Dinăuți a început cu noi perspective Libertatea Cuvântului
Noul an școlar a început deosebit de solemn și responsabil pentru colectivul pedagogic al Liceului din Dinăuți. A avut loc prima ședință a
20:00
Un bărbat scos dintr-o mașină distrusă, după ce s-a ciocnit cu un tren de pasageri în Bucovina Libertatea Cuvântului
Aseară, 28 august, Serviciul de Urgență a primit o solicitare privind un accident rutier în localitatea Șipiniți, informează Direcția Principală a Serviciului de
09:20
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Două turnuri din piatră și o cruce
08:50
Calendar creştin-ortodox. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare  încărcată de simbolism și tradiții Libertatea Cuvântului
Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este marcată la 29 august (stil nou). Aceasta
08:40
Cinstirea memoriei eroilor căzuți Libertatea Cuvântului
„Acest text vorbește despre curaj, responsabilitate și dorința de a-i proteja pe cei dragi de cruzimea și terorismul ocupanților ruși. Fii iubitori, soți
08:30
În urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 28 august 23 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite – operațiunile de salvare continuă Libertatea Cuvântului
La Kiev, numărul morților a crescut la 23 în urma atacului combinat al Rusiei din noaptea de 28 august. Informația a fost confirmată
08:20
Președintele Portugaliei afirmă că Trump acționează ca un agent rus Libertatea Cuvântului
Președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat că, în contextul războiului din Ucraina, Președintele american, Donald Trump, acționează ca un agent rus
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
O familie care a supraviețuit ocupației în Oleșky și și-a găsit adăpost în Bucovina s-a mutat în casa sa Libertatea Cuvântului
„Cu ocazia mutării în casă nouă am felicitat familia Ludmilei și a lui Mykola Mosiiciuk. Căminul lor familial se află în comuna Chițmani.
21:10
Bucovina, printre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole din Ucraina Libertatea Cuvântului
Bucovina este una dintre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole. La sfârșitul lunii iunie 2025, în regiune erau înregistrate 974
20:20
„Ghiocelul” din Vancicăuți a înfrumusețat sărbătoarea de la Criva Libertatea Cuvântului
Ansamblul folcloric „Ghiocelul” al Casei de Cultură din satul Vancicăuți (conducător artistic Vladimir Rața) a avut ocazia să susțină un program de concert
20:20
Garanție pentru consolidarea parteneriatului și dezvoltarea dinamică Libertatea Cuvântului
Ieri, Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la proclamarea independenței. În timpul unei vizite de lucru în raionul Strășeni, în discursul
20:20
Secretarul General al NATO s-a pronunțat despre o întâlnire între Zelenski și Putin Libertatea Cuvântului
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, încă speră la o întâlnire bilaterală între Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și „führer-ul” Federației Ruse, Vladimir Putin.
20:10
Ziua de 29 august a fost declarată zi de doliu la Kiev Libertatea Cuvântului
O altă noapte de bombardamente brutale ale Rusiei asupra cartierelor rezidențiale și a infrastructurii civile din Kiev. Rachetele și dronele au luat viața
10:50
Sărbători creştine. Adormirea Maicii Domnului – o zi a rugăciunii, speranţei şi comuniunii Libertatea Cuvântului
Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului, prăznuită la 28 august (stil vechi). Aceasta reprezintă un Praznic Împărătesc
10:20
La Cernăuți va fi inaugurată o nouă placă comemorativă „Mihai Eminescu” Libertatea Cuvântului
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți anunță dezvelirea solemnă a plăcii memoriale a poetului Mihai Eminescu pe clădirea fostului Liceu Superior de
10:10
Deasupra regiunii Cernăuți au fost detectate drone rusești Libertatea Cuvântului
Ucraina a avut din nou o noapte grea. Între 27 și 28 august, rușii au organizat un atac masiv cu drone și rachete.
10:00
Consecințele atacului rusesc asupra Kievului: sub dărâmături sunt căutați oameni Libertatea Cuvântului
În noaptea spre 28 august capitala Ucrainei a fost atacată masiv cu rachete.  După atacul rusesc, trei persoane au fost scoase în viață
27 august 2025
22:50
Natura şi sănătatea. Cinci pomușoare care luptă cu cancerul și sunt mai eficiente decât unele medicamente Libertatea Cuvântului
Specialiştii oferă o listă cu fructele de pădure care au efecte uimitoare în a combate cancerul și chiar în unele cazuri sunt mai
20:50
Un curajos apărător din Bucovina a murit în spital din cauza rănilor primite pe front Libertatea Cuvântului
Victor Sokolov, un apărător curajos din Bucovina, a murit în spital din cauza rănilor. Informația a fost comunicată de Consiliul Orășenesc Storojineț. Militarul
20:30
Usyk a cântat un hit celebru împreună cu Bobul Libertatea Cuvântului
Campionul mondial la categoriile WBC, WBO, IBF și WBO, Oleksandr Usyk, și-a impresionat fanii în timpul unei seri caritabile pe care a organizat-o
20:20
„Este nerealist”: a fost făcut un pronostic extrem de negativ cu privire la negocierile dintre Zelenski și Putin Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Volodymyr Fesenko, problema teritoriilor va fi discutată personal, în viitor, de Președintele Volodymyr Zelenski și de dictatorul rus Vladimir Putin. Politologul
20:10
La Punctul de trecere a frontierei „Crasnoilsc” au fost confiscate bancnote germane vechi Libertatea Cuvântului
Polițiștii de frontieră, împreună cu reprezentanții vămii, au descoperit bancnote de colecție într-un microbuz, comunică Detașamentul de Grăniceri Cernăuți  pe contul de Facebook.
19:40
A donat toate economiile sale Armatei Ucrainene Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, la vârsta de 86 de ani, a murit Mykola Șevciuk, cetățean de onoare al orașului Novodnistrovsk.  Despre aceasta a anunțat
11:50
Legume de sezon. Vinetele –  cele mai populare soiuri şi unele lucruri mai puţin cunoscute despre ele Libertatea Cuvântului
Vinetele sunt un aliment bogat în nutrienți care conține fibre, vitamine și minerale. Pe lângă faptul că aduc o textură unică și o
26 august 2025
23:00
Vacanță de neuitat cu adresa  Gălăciuc, județul Vrancea Libertatea Cuvântului
Ansamblul „Miorița”, Casa de Cultură din Boian și Asociația „ Boianul Bucovinei” adresează cele mai sincere mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și
21:00
În pragul noului an de învățământ Libertatea Cuvântului
„Peste câteva zile va începe noul an școlar. În regiunea Cernăuți peste 7.470 de copii vor merge în clasa întâi. În total, avem
21:00
Mesajul lui Xi Jinping către Ucraina, prima felicitare trimisă de China unei țări post-sovietice de Ziua Independenței Libertatea Cuvântului
Liderul chinez a trimis mesajul cu o săptămână înainte ca Putin să ajungă în China. Președintele chinez Xi Jinping i-a felicitat pe Volodymyr
20:50
În școlile din Cernăuți lipsesc cadre didactice, iar numărul de elevi e în scădere Libertatea Cuvântului
Lipsa cadrelor didactice și scăderea numărului de elevi în acest an sunt printre cele mai mari probleme din domeniul educației în comunitatea Cernăuți.
20:50
Bucovineanul Vasyl Bibliuk, Erou al Ucrainei, a căzut în luptele de pe front Libertatea Cuvântului
Deputatul Roman Rudyk din Comunitatea Teritorială Mamaivția făcut publică această veste tristă. Militarul Vasyl Bibliuk a apărat cu vitejie țara noastră până la
20:50
Diplomă de onoare pentru șefa Bibliotecii din Herța Libertatea Cuvântului
În raionul Cernăuți au avut loc ceremonii solemne cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, o sărbătoare care ne unește pe toți, amintindu-ne de lupta
09:40
09:30
Cehia a donat 15 autobuze second-hand orașului Cernăuți Libertatea Cuvântului
Din 2022, de la începutul războiului, Cehia a transferat deja 85 de vehicule către Ucraina. Compania cehă DPP, în colaborare cu organizația umanitară
09:20
Andrii Sybiga a prezentat poziția Ucrainei privind garanțiile de securitate în discuția cu Rubio și cu omologii europeni Libertatea Cuvântului
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andriï Sybiga, a participat la o discuție internațională cu reprezentanți din Statele Unite și din țările europene aliate
25 august 2025
22:20
Delegațiile din Norvegia, Germania, România și Lituania au vizitat Kievul Libertatea Cuvântului
Ucraina a primit astăzi, 25 august, noi oaspeți. Premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre, ministrul Apărării al României, Liviu-Ionuț Moșteanu, vicecancelarul și ministrul de
22:10
Teatrul din Cernăuți la cea de-a 120 stagiune – jubiliară Libertatea Cuvântului
Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți, va sărbători în această toamnă 120 de ani de la deschidere. Pentru a marca această aniversare, colectivul
21:50
Bucovineanul Oleksandr Gordei a căzut eroic în luptele din regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
La 22 august, a căzut în luptele de pe front  Oleksandr  Gordei,  apărător al Ucrainei, în vârstă de 49 de ani din CT
20:20
Situația COVID-19 în regiunea Cernăuți: numărul îmbolnăvirilor e în creștere Libertatea Cuvântului
În decursul unei săptămâni, în regiunea Cernăuți, numărul bolnavilor de COVID-19 a crescut de la 23 la 81, ceea ce înseamnă o creștere
20:20
Brumă de august în Carpați Libertatea Cuvântului
În Bucovina, astăzi a fost înregistrată o temperatură de -4°C. În satul montan Verhnii Yaloveț, dimineața, totul era acoperit de brumă. Fotografiile cu
20:20
Negocierile de pace ale lui Trump: 4 scenarii de evoluție a situației din Ucraina, conform BILD Libertatea Cuvântului
După summit-urile din Alaska și Washington, experții prognozează patru scenarii pentru evoluția evenimentelor din Ucraina. După cele două summit-uri privind Ucraina din Alaska
20:20
Ucraină, suntem cu tine! Libertatea Cuvântului
Postări cu un conținut asemănător au apărut multe în rețelele de socializare, în preajma și în Ziua Independenței Ucrainei. Lumea înțelege că fără
18:50
În comunitatea Kadubivți a fost întâmpinat cordial soldatul Mykola Glynski, care s-a întors din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat Consiliul Regional Cernăuți. După cum se menționează, apărătorul a fost întâmpinat cu flori, cu tradiționala pâine și sare și
11:20
Moment astrologic. Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni Libertatea Cuvântului
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an. Astrologii prevăd
09:20
Johann Vadeful: „Kievul trebuie să aibă garanții de securitate similare cu calitatea de membru al NATO” Libertatea Cuvântului
Ministrul german de Externe, Vadeful, a declarat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate cât mai apropiate de calitatea de membru al
