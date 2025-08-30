CT Ostrița: întrunirea cadrelor didactice în preajma începutului noului an de învățământ
Libertatea Cuvântului, 30 august 2025 22:20
La 29 august, la Liceul din Ostrița s-a desfășurat Forumul pedagogilor din Comunitatea Teritorială Ostrița. Participanții la forum au fost salutați de primarul
• • •
Acum 2 ore
22:20
CT Ostrița: întrunirea cadrelor didactice în preajma începutului noului an de învățământ
La 29 august, la Liceul din Ostrița s-a desfășurat Forumul pedagogilor din Comunitatea Teritorială Ostrița. Participanții la forum au fost salutați de primarul
Acum 12 ore
13:40
Sfârșitul verii, care se apropie de final și ar fi trebuit să ne aducă amintiri calde, din păcate, va rămâne în memoria ucrainenilor
12:20
Maria Montessori a fost medic și pedagog, care a creat o metodă specială de educare a copiilor, „Metoda Montessori”, înființând peste tot în
10:40
Cinci drone doborâte deasupra regiunii Cernăuți în timpul nopții: în comuna Rukșyn a izbucnit un incendiu # Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, șase drone inamice au fost detectate deasupra teritoriului regiunii Cernăuți, în raionul Nistru. Informația a fost comunicată de șeful Administrației
Acum 24 ore
09:20
Volodymyr Zelenski a explicat decizia de a le permite tinerilor, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, să plece în străinătate # Libertatea Cuvântului
Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a vorbit vineri, 29 august, în cadrul unui briefing, despre situația de pe front, despre viitoarele negocieri cu partenerii
09:10
Potrivit lui Macron, Putin l-a înșelat deja pe Președintele american, Donald Trump, iar în cazul unei noi eschivări, Franța și Germania vor cere
Ieri
20:10
„Astăzi, Ucraina comemorează pe toți apărătorii și apărătoarele sale. Pe toți cei care au luptat pentru statul nostru, pentru independența Ucrainei și au
20:10
Noul an școlar a început deosebit de solemn și responsabil pentru colectivul pedagogic al Liceului din Dinăuți. A avut loc prima ședință a
20:00
Un bărbat scos dintr-o mașină distrusă, după ce s-a ciocnit cu un tren de pasageri în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Aseară, 28 august, Serviciul de Urgență a primit o solicitare privind un accident rutier în localitatea Șipiniți, informează Direcția Principală a Serviciului de
09:20
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Două turnuri din piatră și o cruce
08:50
Calendar creştin-ortodox. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare încărcată de simbolism și tradiții # Libertatea Cuvântului
Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este marcată la 29 august (stil nou). Aceasta
08:40
„Acest text vorbește despre curaj, responsabilitate și dorința de a-i proteja pe cei dragi de cruzimea și terorismul ocupanților ruși. Fii iubitori, soți
08:30
În urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 28 august 23 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite – operațiunile de salvare continuă # Libertatea Cuvântului
La Kiev, numărul morților a crescut la 23 în urma atacului combinat al Rusiei din noaptea de 28 august. Informația a fost confirmată
08:20
Președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat că, în contextul războiului din Ucraina, Președintele american, Donald Trump, acționează ca un agent rus
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
O familie care a supraviețuit ocupației în Oleșky și și-a găsit adăpost în Bucovina s-a mutat în casa sa # Libertatea Cuvântului
„Cu ocazia mutării în casă nouă am felicitat familia Ludmilei și a lui Mykola Mosiiciuk. Căminul lor familial se află în comuna Chițmani.
21:10
Bucovina, printre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Bucovina este una dintre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole. La sfârșitul lunii iunie 2025, în regiune erau înregistrate 974
20:20
Ansamblul folcloric „Ghiocelul” al Casei de Cultură din satul Vancicăuți (conducător artistic Vladimir Rața) a avut ocazia să susțină un program de concert
20:20
Ieri, Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la proclamarea independenței. În timpul unei vizite de lucru în raionul Strășeni, în discursul
20:20
Secretarul General al NATO s-a pronunțat despre o întâlnire între Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, încă speră la o întâlnire bilaterală între Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și „führer-ul” Federației Ruse, Vladimir Putin.
20:10
O altă noapte de bombardamente brutale ale Rusiei asupra cartierelor rezidențiale și a infrastructurii civile din Kiev. Rachetele și dronele au luat viața
10:50
Sărbători creştine. Adormirea Maicii Domnului – o zi a rugăciunii, speranţei şi comuniunii # Libertatea Cuvântului
Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului, prăznuită la 28 august (stil vechi). Aceasta reprezintă un Praznic Împărătesc
10:20
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți anunță dezvelirea solemnă a plăcii memoriale a poetului Mihai Eminescu pe clădirea fostului Liceu Superior de
10:10
Ucraina a avut din nou o noapte grea. Între 27 și 28 august, rușii au organizat un atac masiv cu drone și rachete.
10:00
Consecințele atacului rusesc asupra Kievului: sub dărâmături sunt căutați oameni # Libertatea Cuvântului
În noaptea spre 28 august capitala Ucrainei a fost atacată masiv cu rachete. După atacul rusesc, trei persoane au fost scoase în viață
27 august 2025
22:50
Natura şi sănătatea. Cinci pomușoare care luptă cu cancerul și sunt mai eficiente decât unele medicamente # Libertatea Cuvântului
Specialiştii oferă o listă cu fructele de pădure care au efecte uimitoare în a combate cancerul și chiar în unele cazuri sunt mai
20:50
Un curajos apărător din Bucovina a murit în spital din cauza rănilor primite pe front # Libertatea Cuvântului
Victor Sokolov, un apărător curajos din Bucovina, a murit în spital din cauza rănilor. Informația a fost comunicată de Consiliul Orășenesc Storojineț. Militarul
20:30
Campionul mondial la categoriile WBC, WBO, IBF și WBO, Oleksandr Usyk, și-a impresionat fanii în timpul unei seri caritabile pe care a organizat-o
20:20
„Este nerealist”: a fost făcut un pronostic extrem de negativ cu privire la negocierile dintre Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Volodymyr Fesenko, problema teritoriilor va fi discutată personal, în viitor, de Președintele Volodymyr Zelenski și de dictatorul rus Vladimir Putin. Politologul
20:10
La Punctul de trecere a frontierei „Crasnoilsc” au fost confiscate bancnote germane vechi # Libertatea Cuvântului
Polițiștii de frontieră, împreună cu reprezentanții vămii, au descoperit bancnote de colecție într-un microbuz, comunică Detașamentul de Grăniceri Cernăuți pe contul de Facebook.
19:40
În regiunea Cernăuți, la vârsta de 86 de ani, a murit Mykola Șevciuk, cetățean de onoare al orașului Novodnistrovsk. Despre aceasta a anunțat
11:50
Legume de sezon. Vinetele – cele mai populare soiuri şi unele lucruri mai puţin cunoscute despre ele # Libertatea Cuvântului
Vinetele sunt un aliment bogat în nutrienți care conține fibre, vitamine și minerale. Pe lângă faptul că aduc o textură unică și o
26 august 2025
23:00
Ansamblul „Miorița”, Casa de Cultură din Boian și Asociația „ Boianul Bucovinei” adresează cele mai sincere mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și
21:00
„Peste câteva zile va începe noul an școlar. În regiunea Cernăuți peste 7.470 de copii vor merge în clasa întâi. În total, avem
21:00
Mesajul lui Xi Jinping către Ucraina, prima felicitare trimisă de China unei țări post-sovietice de Ziua Independenței # Libertatea Cuvântului
Liderul chinez a trimis mesajul cu o săptămână înainte ca Putin să ajungă în China. Președintele chinez Xi Jinping i-a felicitat pe Volodymyr
20:50
În școlile din Cernăuți lipsesc cadre didactice, iar numărul de elevi e în scădere # Libertatea Cuvântului
Lipsa cadrelor didactice și scăderea numărului de elevi în acest an sunt printre cele mai mari probleme din domeniul educației în comunitatea Cernăuți.
20:50
Bucovineanul Vasyl Bibliuk, Erou al Ucrainei, a căzut în luptele de pe front # Libertatea Cuvântului
Deputatul Roman Rudyk din Comunitatea Teritorială Mamaivția făcut publică această veste tristă. Militarul Vasyl Bibliuk a apărat cu vitejie țara noastră până la
20:50
În raionul Cernăuți au avut loc ceremonii solemne cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, o sărbătoare care ne unește pe toți, amintindu-ne de lupta
09:40
În școlile din Cernăuți lipsesc cadre didactice, iar numărul de elevi e în scădere
Lipsa cadrelor didactice și scăderea numărului de elevi în acest an sunt printre cele mai mari probleme din domeniul educației în comunitatea Cernăuți.
09:30
Din 2022, de la începutul războiului, Cehia a transferat deja 85 de vehicule către Ucraina. Compania cehă DPP, în colaborare cu organizația umanitară
09:20
Andrii Sybiga a prezentat poziția Ucrainei privind garanțiile de securitate în discuția cu Rubio și cu omologii europeni # Libertatea Cuvântului
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andriï Sybiga, a participat la o discuție internațională cu reprezentanți din Statele Unite și din țările europene aliate
25 august 2025
22:20
Ucraina a primit astăzi, 25 august, noi oaspeți. Premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre, ministrul Apărării al României, Liviu-Ionuț Moșteanu, vicecancelarul și ministrul de
22:10
Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți, va sărbători în această toamnă 120 de ani de la deschidere. Pentru a marca această aniversare, colectivul
21:50
La 22 august, a căzut în luptele de pe front Oleksandr Gordei, apărător al Ucrainei, în vârstă de 49 de ani din CT
20:20
Situația COVID-19 în regiunea Cernăuți: numărul îmbolnăvirilor e în creștere # Libertatea Cuvântului
În decursul unei săptămâni, în regiunea Cernăuți, numărul bolnavilor de COVID-19 a crescut de la 23 la 81, ceea ce înseamnă o creștere
20:20
În Bucovina, astăzi a fost înregistrată o temperatură de -4°C. În satul montan Verhnii Yaloveț, dimineața, totul era acoperit de brumă. Fotografiile cu
20:20
Negocierile de pace ale lui Trump: 4 scenarii de evoluție a situației din Ucraina, conform BILD # Libertatea Cuvântului
După summit-urile din Alaska și Washington, experții prognozează patru scenarii pentru evoluția evenimentelor din Ucraina. După cele două summit-uri privind Ucraina din Alaska
20:20
Postări cu un conținut asemănător au apărut multe în rețelele de socializare, în preajma și în Ziua Independenței Ucrainei. Lumea înțelege că fără
18:50
În comunitatea Kadubivți a fost întâmpinat cordial soldatul Mykola Glynski, care s-a întors din captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat Consiliul Regional Cernăuți. După cum se menționează, apărătorul a fost întâmpinat cu flori, cu tradiționala pâine și sare și
11:20
Moment astrologic. Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni # Libertatea Cuvântului
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an. Astrologii prevăd
09:20
Johann Vadeful: „Kievul trebuie să aibă garanții de securitate similare cu calitatea de membru al NATO” # Libertatea Cuvântului
Ministrul german de Externe, Vadeful, a declarat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate cât mai apropiate de calitatea de membru al
