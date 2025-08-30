/DOC/ Trei formațiuni politice, rămân în afara cursei electorale: Deciziile CEC confirmate de instanțe

TV8, 30 august 2025 22:20

/DOC/ Trei formațiuni politice, rămân în afara cursei electorale: Deciziile CEC confirmate de instanțe

Acum 2 ore
22:30
22:20
21:40
/VIDEO/ Pregătirile de Ziua Limbii Române, pe ultima sută de metri: Nicușor Dan, așteptat la „Marea Dictare Națională” TV8
Acum 4 ore
21:00
Protest cu violențe în Marea Britanie. Manifestația a avut loc în fața unui hotel devenit ținta mișcării anti-imigrație TV8
20:30
/VIDEO/ Confruntare indirectă între Grosu și Ceban: Unde se afla primarul de Chișinău în ziua când Rusia a atacat Ucraina TV8
19:40
Putin desființează două direcții ale Kremlinul: Singurul opozant din anturajul său, înlăturat din structurile de putere TV8
Acum 6 ore
19:10
/VIDEO/ Întâlnire neașteptată la București: Întreabă Ghețu a stat de vorbă cu renumita prezentatoare și bioenergoterapeuta, Lidia Fecioru TV8
19:00
/VIDEO/ Accident groaznic la Sîngerei: O mașină a Poliției, făcută zob după ce s-a ciocnit cu un automobil TV8
18:10
Căldura ne îmbătrânește? Un studiu prezintă efectele globale ale valurilor de căldură TV8
17:40
Vladimir Putin se pregătește pentru o vizită „fără precedent”: „Cele două țări sunt pe aceeași poziție” TV8
Acum 8 ore
17:10
/VIDEO/ Marta Kos la TV8: „Mi-ar plăcea ca Moldova să adere la UE în 2029. Voi veni la sărbătoare și probabil voi plânge mult” TV8
16:40
Bilanțul atacului aerian de peste noapte asupra Ucrainei. Rușii au lansat 582 de drone și rachete TV8
16:10
Mandat încheiat. Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks, și-a luat rămas bun de la Moldova TV8
15:40
/VIDEO/ O navă care se afla în apropiere de Delta Dunării, lovită de drone rusești: Doi marinari au murit TV8
15:40
/DOC/ Top 100 cele mai plătite joburi vacante în Moldova: Ce specialist poate câștiga peste 28.000 de lei lunar TV8
Acum 12 ore
15:10
Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, Andrei Parubii, împușcat mortal la Lvov TV8
14:40
/VIDEO/ „Francezii fură apa și aurul”: Adevărul despre secarea lacului Vidraru din România TV8
14:20
/VIDEO/ PSDE s-a lansat în cursa pentru parlamentare: Întreaga formațiune, adunată la Palatul Republicii TV8
13:50
„Te-am păcălit”: Doi tineri riscă până la 7 ani de închisoare, după ce ar fi jefuit un minor TV8
13:30
/VIDEO/ „Să punem mână de la mână și să înfăptuim unirea”: BUN începe campania electorală pentru parlamentare TV8
13:20
Ultimul weekend de vară vine la pachet cu muzică și voie bună în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” TV8
12:50
Lovitură pentru Trump: Justiția a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de el sunt ilegale. Reacția președintelui TV8
12:20
Târgul meșterilor populari, iarmaroace sezoniere sau școlare: Unde poți face cumpărături în ultimele zile de vară TV8
11:40
„Nu suntem aici să repetăm greșelile altora”: CUB începe lupta pentru alegerile parlamentare TV8
11:40
O navă care se afla în apropiere de Delta Dunării, lovită de drone rusești: Doi marinari au murit TV8
11:10
/VIDEO/ Muncitor în stare critică după un accident la fabrica de beton din Băcioi: „Se ruga, chemați ambulanța” TV8
10:40
Pregătiri de Marea Dictare Națională: O stradă din Chișinău va fi blocată în acest weekend TV8
Acum 24 ore
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 694: Hamas anunță că ostaticii israelieni vor fi supuși „acelorași riscuri” ca și luptătorii TV8
09:50
Horoscop 30 august 2025 de la ChatGPT: Legături puternice pentru Balanțe și zi comunicativă la Scorpioni. Leii simt presiune TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1284. Atac masiv în Dnipropetrovsk și Zaporojie. Două rafinării de petrol din Rusia, bombardate TV8
09:20
/METEO/ Ultimul weekend din vara 2025 ne aduce temperaturi fierbinți: Prognozele meteorologilor pentru astăzi, 30 august TV8
02:00
/VIDEO/ Croitoreasa din Moldova care o îmbracă pe Irina Loghin: Svetlana Carahan și-a deschis propriul atelier la București TV8
Ieri
23:10
/VIDEO/ Croitoreasa din Moldova care o îmbracă pe Irina Loghin: Svetlana Carahan și-a deschis propriul atelier de croitorie la București TV8
23:00
/VIDEO/ ALDE a început campania pentru parlamentare. Arina Spătaru: „Este momentul schimbării decisive” TV8
22:30
Turcia rupe legăturile cu Israel? Porturile și spațiul aerian, închise pentru nave și aeronave TV8
22:10
/VIDEO/ Ziua Independenței s-a încheiat cu groază pentru un străin: Ar fi fost bătut, jefuit și abandonat în centrul Chișinăului TV8
21:50
/VIDEO/ Culmea cenzurii: Bărbat judecat pentru că a scris că Rusia nu a cucerit Kievul în 3 zile TV8
21:40
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în România: Ce s-a schimbat în viața celor plecați din Republica Moldova TV8
21:10
Restricții de circulație în Chișinău pe 31 august: Ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public TV8
20:50
/VIDEO/ Pesimism în UE după atacul soldat cu 21 de morți la Kiev. Merz: „Putin și Zelenski, cel mai probabil, nu se vor întâlni" TV8
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în România: Ce s-a schimbat în viața celor plecați din Republica Moldova TV8
20:00
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală la Dondușeni: Renato Usatîi: „Trebuie să dăm viață întregii țări” TV8
19:30
„Am simțit emoții de nedescris”: Ion Paladi a devenit cetățean de onoare al raionului Sîngerei TV8
18:50
Partidul Acțiune și Solidaritate și-a început campania electorală. Grosu: „Avem de dat un examen foarte important” TV8
18:30
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși: Nemerenco: „Nu vom tolera niciun caz de corupție” TV8
18:20
/PROMO/ Cutia Neagră PLUS: „Țarul din Vadul lui Vodă”. Legătura unui candidat la parlamentare cu afacerile de la plajă TV8
18:00
Falsuri promovate de o publicație turcă: Maia Sandu ar trimite 700 de voluntari în Ucraina. Reacția Președinției TV8
17:30
/VIDEO/ Akord surprinde publicul cu un duet incendiar: Cum sună „Îmi place de tine”, în colaborare cu o moldoveancă din Chicago TV8
17:20
Restricții de circulație în sectorul Botanica: Tronsonul vizat în perioada 31 august – 30 septembrie 2025 TV8
17:00
Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale: SIS, cu bănuieli privind doi pretendenți la funcția de deputat TV8
