Start Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026

Oficial.md, 30 august 2025 13:20

Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 în..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
13:20
Start Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 Oficial.md
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 în..
Acum 2 ore
12:20
Zile de mare sărbătoare națională moldovenească la Copenhaga Oficial.md
Comunitatea moldovenilor din Danemarca, alături de reprezentanții instituțiilor guvernamentale daneze, a marcat Ziua Independenței Republicii..
12:00
Ion Ceban: Prioritățile Blocului Alternativa țin de rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat la postul de televiziune EURONEWS România..
Acum 4 ore
10:50
Platformele electorale ale concurenţilor: Prezența domeniilor economice de mare perspectivă Oficial.md
În următoarele săptămâni, concurenţii în alegeri se vor întrece în promisiuni electorale, îşi vor promova..
10:10
ALDE s-a lansat în campania electorală la alegerile parlamentare Oficial.md
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), condus de Arina Spătaru, s-a lansat în campania..
Acum 24 ore
18:00
O nouă funcție pentru fostul ministru de interne Adrian Efros Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de..
18:00
PAS se lansează în campania electorală Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate se lansează astăzi oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Evenimentul..
17:40
PDMM nu a fost înregistrat de CEC pentru participare la parlamentare Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat mai multe hotărâri cu privire la alegerile..
17:00
2 bărbați pescuiau ilegal pe râul Prut cu utilizarea curentului electric Oficial.md
Ieri, 28 august 2025, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau..
17:00
Andrei Năstase: Candidez așa cum sunt – Liber, cinstit, hotărât. Este cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în debutul campaniei electorale, a declarat că..
16:50
Partidul Noua Opțiune Istorică: Vom continua lupta pentru dreptul cetățenilor la o alternativă politică onestă, integră și eficientă Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) a anunțat că, Curtea de Apel Chișinău a anulat..
16:30
Circulație sistată pe str. Columna în perimetrul str. A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni până pe 1 septembrie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 29 august 2025, ora 20:00 – 01 septembrie..
16:30
Promo-LEX: Perioada electorală pare a fi marcată în continuare de ingerințe externe, coruperea alegătorilor, finanțare ilegală și manipulare informațională Oficial.md
Asociația Promo-LEX  a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
14:00
BUN: Vom arăta că idealul reîntregirii românești este viu Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN), în debutul campaniei electorale, a lansat un apel către alegători. În..
14:00
Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă Oficial.md
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă..
14:00
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan Oficial.md
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl..
14:00
Informație pentru cetățenii Republicii Moldova care tranzitează sau călătoresc în Republica Letonia Oficial.md
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru..
13:50
Angajamentul politic al Blocului Alternativa: Obiectivul principal – dreptate pentru fiecare cetățean Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat astăzi, 29 august, angajamentul politic, iar obiectivul principal este să asigure..
Ieri
13:10
Irina Vlah, la lansarea BEP în campanie electorală: Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună! Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în..
13:10
Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol..
13:10
CUB se lansează în campania electorală mâine Oficial.md
Sâmbătă, 30 august 2025, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își lansează oficial campania..
12:00
Blocul Patriotic s-a lansat oficial în campania electorală: Noi credem în Moldova Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în..
11:50
Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB, efectuată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” Oficial.md
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a..
11:50
Rețelele de distribuție a gazelor naturale vor fi inventariate în cadrul unui proiect pilot, conform unui ordin comun al ME și MF Oficial.md
Ministerele Energiei și al Finanțelor vor aproba un Ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze..
11:50
Apelul CA pentru un climat de legalitate, integritate și corectitudine în campania electorală Oficial.md
Consiliul Audiovizualului vine cu un îndemn către toți furnizorii de servicii media audiovizuale; concurenții electorali..
10:50
Cod Galben de caniculă Oficial.md
Primăria Chișinău informează că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare cod galben pentru intervalul..
10:50
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a aplicat măsuri restrictive pentru 2 cetățeni ai Republicii Moldova Oficial.md
Azi, la Guvern, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, prin care se pun în aplicare măsurile restrictive..
10:40
Recomandări de siguranță pentru elevi, părinți și cadre didactice, privind respectarea regulilor de securitate odată cu începerea noului an de învățământ Oficial.md
Începând cu data de 01 septembrie 2025, odată cu reluarea activității în instituțiile de învățământ,..
10:30
(VIDEO) Olesea Stamate: Vreau să văd Moldova europeană, liberă și prosperă. Acesta este drumul nostru comun Oficial.md
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare, menționează că vrea să vadă o Moldovă europeană,..
10:20
Blocul Alternativa s-a lansat oficial în campania electorală: Este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28..
10:10
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 mln. lei, la transportarea mărfii spre port Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune..
10:00
Factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți” – vizați în cauze penale pentru fapte de corupție Oficial.md
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în..
10:00
Concurenții electorali – îndemnați să respingă orice formă de violență, intimidare și discurs instigator la ură Oficial.md
Odată cu începerea campaniei electorale, Agenția Națională de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor..
09:20
4 bărbați – suspectați de spălare de bani în proporții deosebit de mari Oficial.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul..
09:10
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală..
08:50
(VIDEO) Maia Sandu s-a adresat cetățenilor: Împreună avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun Oficial.md
În contextul începutului campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Președintele țării, Maia..
08:40
(VIDEO) Demers către Maia Sandu adresat de Ion Ceban: Interdicția e un joc politic Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un demers oficial către Maia Sandu,..
08:30
Igor Grosu i-a felicitat pe locuitorii oraşului Ungheni cu ocazia Hramului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Hramul oraşului Ungheni – o localitate prosperă, cu..
28 august 2025
17:40
Au fost semnate primele 31 de contracte din cele 87 de proiecte de dezvoltare regională Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primarii împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională,..
17:30
O delegație a APCE va efectua o vizită preelectorală în Republica Moldova Oficial.md
O delegație formată din patru membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), condusă de..
17:00
Nigeria devine principala piață africană pentru vinurile Moldovei Oficial.md
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, s-a aflat astăzi..
16:50
Maia Sandu a participat la „Moldova Youth Forum 2025” Oficial.md
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a..
16:50
Fotbal în grădinițe. Refresh course pentru educatorii proiectului Oficial.md
Timp de două zile, Complexul Zimbru din capitală a găzduit cursul de instruire destinat cadrelor..
16:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” se adresează alegătorilor din diaspora: Mergeţi şi vorbiţi cu oamenii – nu doar cu rudele dvs… Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul alegerilor parlamentare, a lansat o..
16:30
Fanii fotbalului sunt așteptați pe 4 septembrie la meciul selecționatelor de tineret ale Moldovei și Irlandei Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal invită fanii fotbalului la meciul selecționatelelor de tineret ale Moldovei și..
16:20
Reținuți pentru trafic de droguri, în valoare de 400 mii de lei Oficial.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului..
16:20
Peste 3 300 de persoane, vor primi diverse ajutoare materiale unice din fondul de rezervă al municipiului Chișinău Oficial.md
Ședința Comisiei municipale pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate din muncipiul Chișinău s-a..
15:40
2 274 de secții de votare vor fi organizate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025,..
14:40
Start Campionatului Național la Sportul Aplicativ, ediția 2025 – în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a dat startul, în dimineața..
14:30
(FOTO) CFM își modernizează sistemul de monitorizare și supraveghere a infrastructurii feroviare Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” face un pas important în direcția modernizării și..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.