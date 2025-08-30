Start Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026
Oficial.md, 30 august 2025 13:20
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 în..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
13:20
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru editarea cărţii naţionale – 2026 în..
Acum 2 ore
12:20
Comunitatea moldovenilor din Danemarca, alături de reprezentanții instituțiilor guvernamentale daneze, a marcat Ziua Independenței Republicii..
12:00
Ion Ceban: Prioritățile Blocului Alternativa țin de rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat la postul de televiziune EURONEWS România..
Acum 4 ore
10:50
Platformele electorale ale concurenţilor: Prezența domeniilor economice de mare perspectivă # Oficial.md
În următoarele săptămâni, concurenţii în alegeri se vor întrece în promisiuni electorale, îşi vor promova..
10:10
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), condus de Arina Spătaru, s-a lansat în campania..
Acum 24 ore
18:00
Agenția Proprietății Publice informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de..
18:00
Partidul Acțiune și Solidaritate se lansează astăzi oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Evenimentul..
17:40
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat mai multe hotărâri cu privire la alegerile..
17:00
Ieri, 28 august 2025, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau..
17:00
Andrei Năstase: Candidez așa cum sunt – Liber, cinstit, hotărât. Este cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în debutul campaniei electorale, a declarat că..
16:50
Partidul Noua Opțiune Istorică: Vom continua lupta pentru dreptul cetățenilor la o alternativă politică onestă, integră și eficientă # Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) a anunțat că, Curtea de Apel Chișinău a anulat..
16:30
Circulație sistată pe str. Columna în perimetrul str. A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni până pe 1 septembrie # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 29 august 2025, ora 20:00 – 01 septembrie..
16:30
Promo-LEX: Perioada electorală pare a fi marcată în continuare de ingerințe externe, coruperea alegătorilor, finanțare ilegală și manipulare informațională # Oficial.md
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
14:00
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN), în debutul campaniei electorale, a lansat un apel către alegători. În..
14:00
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă..
14:00
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan # Oficial.md
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl..
14:00
Informație pentru cetățenii Republicii Moldova care tranzitează sau călătoresc în Republica Letonia # Oficial.md
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru..
13:50
Angajamentul politic al Blocului Alternativa: Obiectivul principal – dreptate pentru fiecare cetățean # Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat astăzi, 29 august, angajamentul politic, iar obiectivul principal este să asigure..
Ieri
13:10
Irina Vlah, la lansarea BEP în campanie electorală: Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună! # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în..
13:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol..
13:10
Sâmbătă, 30 august 2025, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își lansează oficial campania..
12:00
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în..
11:50
Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB, efectuată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” # Oficial.md
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a..
11:50
Rețelele de distribuție a gazelor naturale vor fi inventariate în cadrul unui proiect pilot, conform unui ordin comun al ME și MF # Oficial.md
Ministerele Energiei și al Finanțelor vor aproba un Ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze..
11:50
Apelul CA pentru un climat de legalitate, integritate și corectitudine în campania electorală # Oficial.md
Consiliul Audiovizualului vine cu un îndemn către toți furnizorii de servicii media audiovizuale; concurenții electorali..
10:50
Primăria Chișinău informează că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare cod galben pentru intervalul..
10:50
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a aplicat măsuri restrictive pentru 2 cetățeni ai Republicii Moldova # Oficial.md
Azi, la Guvern, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, prin care se pun în aplicare măsurile restrictive..
10:40
Recomandări de siguranță pentru elevi, părinți și cadre didactice, privind respectarea regulilor de securitate odată cu începerea noului an de învățământ # Oficial.md
Începând cu data de 01 septembrie 2025, odată cu reluarea activității în instituțiile de învățământ,..
10:30
(VIDEO) Olesea Stamate: Vreau să văd Moldova europeană, liberă și prosperă. Acesta este drumul nostru comun # Oficial.md
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare, menționează că vrea să vadă o Moldovă europeană,..
10:20
Blocul Alternativa s-a lansat oficial în campania electorală: Este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă # Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28..
10:10
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 mln. lei, la transportarea mărfii spre port # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune..
10:00
Factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți” – vizați în cauze penale pentru fapte de corupție # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în..
10:00
Concurenții electorali – îndemnați să respingă orice formă de violență, intimidare și discurs instigator la ură # Oficial.md
Odată cu începerea campaniei electorale, Agenția Națională de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor..
09:20
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul..
09:10
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală..
08:50
(VIDEO) Maia Sandu s-a adresat cetățenilor: Împreună avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun # Oficial.md
În contextul începutului campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Președintele țării, Maia..
08:40
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un demers oficial către Maia Sandu,..
08:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Hramul oraşului Ungheni – o localitate prosperă, cu..
28 august 2025
17:40
Au fost semnate primele 31 de contracte din cele 87 de proiecte de dezvoltare regională # Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primarii împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională,..
17:30
O delegație formată din patru membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), condusă de..
17:00
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, s-a aflat astăzi..
16:50
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a..
16:50
Timp de două zile, Complexul Zimbru din capitală a găzduit cursul de instruire destinat cadrelor..
16:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” se adresează alegătorilor din diaspora: Mergeţi şi vorbiţi cu oamenii – nu doar cu rudele dvs… # Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul alegerilor parlamentare, a lansat o..
16:30
Fanii fotbalului sunt așteptați pe 4 septembrie la meciul selecționatelor de tineret ale Moldovei și Irlandei # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal invită fanii fotbalului la meciul selecționatelelor de tineret ale Moldovei și..
16:20
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului..
16:20
Peste 3 300 de persoane, vor primi diverse ajutoare materiale unice din fondul de rezervă al municipiului Chișinău # Oficial.md
Ședința Comisiei municipale pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate din muncipiul Chișinău s-a..
15:40
2 274 de secții de votare vor fi organizate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025,..
14:40
Start Campionatului Național la Sportul Aplicativ, ediția 2025 – în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a dat startul, în dimineața..
14:30
(FOTO) CFM își modernizează sistemul de monitorizare și supraveghere a infrastructurii feroviare # Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” face un pas important în direcția modernizării și..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.