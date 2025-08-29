Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO
ProTV.md, 29 august 2025 22:20
Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO
Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO
Emmanuel Macron: „Putin își bate joc de Trump, dacă nu se întâlnește cu Zelenski”
Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale
Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire" cu Trump
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
„Sprijin larg" pentru instruirea soldaților ucraineni în Ucraina de către țările UE. Care este condiția prealabilă ce trebuie îndeplinită
„Sprijin larg” pentru instruirea soldaților ucraineni în Ucraina de către țările UE. Care este condiția prealabilă ce trebuie îndeplinită
Tragedie în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de 800 kg la locul de muncă
Tragedie în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de 800 kg la locul de muncă
Tradițional, candidații PAS s-au lansat în cursa electorală în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde și-au enumerat realizările și au venit cu noi promisiuni - VIDEO
Tradițional, candidații PAS s-au lansat în cursa electorală în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde și-au enumerat realizările și au venit cu noi promisiuni - VIDEO
Partidul Nostru s-a lansat în campanie într-un sat din Dondușeni: Renato Usatîi a pezentat un set din 29 de proiecte de legi lângă o fântână - VIDEO
Partidul Nostru s-a lansat în campanie într-un sat din Dondușeni: Renato Usatîi a pezentat un set din 29 de proiecte de legi lângă o fântână - VIDEO
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026. Doi veterani se întorc pe grila de start - VIDEO
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026. Doi veterani se întorc pe grila de start - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.08.2025
PDMM anunță că va ataca în instanță decizia CEC de a respinge cererea de înregistrare a partidului în cursa electorală - VIDEO
PDMM anunță că va ataca în instanță decizia CEC de a respinge cererea de înregistrare a partidului în cursa electorală - VIDEO
Universitatea Craiova merge în grupele Conference League, FCSB în Europa League, iar CFR Cluj eliminată după înfrângerea cu Hacken - VIDEO
Universitatea Craiova merge în grupele Conference League, FCSB în Europa League, iar CFR Cluj eliminată după înfrângerea cu Hacken - VIDEO
US Open: Sorana Cârstea iese din competiție, iar Jaqueline Cristian ajunge în șaisprezecimi - VIDEO
US Open: Sorana Cârstea iese din competiție, iar Jaqueline Cristian ajunge în șaisprezecimi - VIDEO
US Open: Tenismenul locului 76 salvează cinci mingi de meci și elimină favoritului Khachanov - VIDEO
US Open: Tenismenul locului 76 salvează cinci mingi de meci și elimină favoritului Khachanov - VIDEO
Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale
Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale
„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale". Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia
„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”. Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia
Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor: Granzii Europei și-au aflat adversarii - VIDEO
Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor: Granzii Europei și-au aflat adversarii - VIDEO
Liga Campionilor: Kairat Almaty, entuziasmați să joace cu Real Madrid și Arsenal
Și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța și-au anunțat lansarea în campanie pe rețelele sociale - VIDEO
Și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța și-au anunțat lansarea în campanie pe rețelele sociale - VIDEO
Criza de combustibil lovește Rusia: Atacurile ucrainene au redus cu 20% procesarea petrolului și au dus la scumpiri - VIDEO
Criza de combustibil lovește Rusia: Atacurile ucrainene au redus cu 20% procesarea petrolului și au dus la scumpiri - VIDEO
Rusia a concentrat „până la 100.000" de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski
Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski
Partidul Național Moldovenesc și-a lansat campania printr-un video pe Facebook, cu mesaj pro-unire cu România - VIDEO
Partidul Național Moldovenesc și-a lansat campania printr-un video pe Facebook, cu mesaj pro-unire cu România - VIDEO
Blocul Electoral Patriotic al lui Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin s-a lansat în cursa electorală în fața Mănăstirii Căpriana - VIDEO
Blocul Electoral Patriotic al lui Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin s-a lansat în cursa electorală în fața Mănăstirii Căpriana - VIDEO
Blocul „Alternativa" și-a lansat campania în fața Parlamentului, fără scenă, dar cu critici la adresa concurenților - VIDEO
Blocul „Alternativa” și-a lansat campania în fața Parlamentului, fără scenă, dar cu critici la adresa concurenților - VIDEO
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți - demiși din funcție, după perchezițiilor și reținerile efectuate de CNA. Anunțul, făcut de Ala Nemerenco
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți - demiși din funcție, după perchezițiilor și reținerile efectuate de CNA. Anunțul, făcut de Ala Nemerenco
PDMM, exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare. CEC respinge cererea de înregistrare a partidului, iar ASP a retras definitiv formațiunea din lista partidelor care pot participa la alegeri
PDMM, exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare. CEC respinge cererea de înregistrare a partidului, iar ASP a retras definitiv formațiunea din lista partidelor care pot participa la alegeri
Tânăr agricultor din Leova modernizează agricultura cu un hub cerealier și exporturi de peste 20 de mii de tone de cereale. Reușitele acestuia se datorează investițiilor și susținerii UE - VIDEO
Tânăr agricultor din Leova modernizează agricultura cu un hub cerealier și exporturi de peste 20 de mii de tone de cereale. Reușitele acestuia se datorează investițiilor și susținerii UE - VIDEO
Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță Ankara. Care sunt zonele pe care le are acum Putin în vizor
Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță Ankara. Care sunt zonele pe care le are acum Putin în vizor
Zeci de mii de oameni din întreaga lume s-au „bătut" cu roșii în Spania. Imagini spectaculoase de la celebrul festival Tomatina 2025 - VIDEO
Zeci de mii de oameni din întreaga lume s-au „bătut” cu roșii în Spania. Imagini spectaculoase de la celebrul festival Tomatina 2025 - VIDEO
Român arestat în SUA după ce a jefuit mai multe magazine de bijuterii. A fost dat de gol de fiul de 10 ani care purta un Rolex
Român arestat în SUA după ce a jefuit mai multe magazine de bijuterii. A fost dat de gol de fiul de 10 ani care purta un Rolex
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 29.08.2025
Tentativă de pescuit ilegal dejucată de polițiștii de frontieră: Doi bărbați, prinși în timp ce încărcau peștele prins din râul Prut în mașină. Imagini filmate cu drona - VIDEO
Tentativă de pescuit ilegal dejucată de polițiștii de frontieră: Doi bărbați, prinși în timp ce încărcau peștele prins din râul Prut în mașină. Imagini filmate cu drona - VIDEO
Scandal în SUA: Pompieri aflați în misiune, arestați de poliția pentru imigrație. „Și-au riscat viaţa pentru noi, iar Trump îi închide"
Scandal în SUA: Pompieri aflați în misiune, arestați de poliția pentru imigrație. „Și-au riscat viaţa pentru noi, iar Trump îi închide”
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident
Atenție, cetățeni. Circulație sistată în centrul capitalei. Care este motivul și perioada vizată
Atenție, cetățeni. Circulație sistată în centrul capitalei. Care este motivul și perioada vizată
Rusia îl acuză pe Emmanuel Macron că a întrecut măsura când l-a numit pe Putin „căpcăun”
Numărul șomerilor din Germania a trecut de un prag simbolic ce nu mai fusese atins de un deceniu. Probleme în cea mai mare economiei a Europei
Numărul șomerilor din Germania a trecut de un prag simbolic ce nu mai fusese atins de un deceniu. Probleme în cea mai mare economiei a Europei
Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova
Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă
Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă
STOP CADRU la lansarea în campania electorală a Blocului Patriotic: Voronin nu a vrut să vorbească pe scenă fără Dodon, Vlah și Tarlev: „E bloc ori ce-i? Ridicați-vă toți" - VIDEO
STOP CADRU la lansarea în campania electorală a Blocului Patriotic: Voronin nu a vrut să vorbească pe scenă fără Dodon, Vlah și Tarlev: „E bloc ori ce-i? Ridicați-vă toți” - VIDEO
FCSB și-a aflat toate adversarele din grupa Europa League! Meciuri dificile pentru campioana României
FCSB și-a aflat toate adversarele din grupa Europa League! Meciuri dificile pentru campioana României
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele - FOTO/VIDEO
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele - FOTO/VIDEO
Parlamentul se convocă în sesiunea de toamnă. Când va avea loc prima ședință
Președinția anunță programul pentru 31 august, de Ziua Limbii Române: Președintele României, Nicușor Dan - așteptat la Chișinău
Președinția anunță programul pentru 31 august, de Ziua Limbii Române: Președintele României, Nicușor Dan - așteptat la Chișinău
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele Blocul electoral Alternativa și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele Blocul electoral Alternativa și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova. Ce trebuie să cunoască cei care vor să o viziteze
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova. Ce trebuie să cunoască cei care vor să o viziteze
Atenție, șoferi. Circulația rutieră, suspendată în sectorul Botanica al capitalei
Momentul în care un tânăr fură un automobil la Vadul lui Vodă. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
Momentul în care un tânăr fură un automobil la Vadul lui Vodă. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
„-De ce sunteți învinuit? - Nu cunosc." Primele declarații ale directorul Spitalului Clinic Bălți, după ce a fost reținut de CNA - VIDEO
„-De ce sunteți învinuit? - Nu cunosc.” Primele declarații ale directorul Spitalului Clinic Bălți, după ce a fost reținut de CNA - VIDEO
Un adolescent a deteriorat 28 de semne de circulație din Orhei iar pe peretele unui stadion a scris mesaje. Ce a spus polițiștilor când a fost întrebat de ce a făcut asta - VIDEO
Un adolescent a deteriorat 28 de semne de circulație din Orhei iar pe peretele unui stadion a scris mesaje. Ce a spus polițiștilor când a fost întrebat de ce a făcut asta - VIDEO
