Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO

ProTV.md, 29 august 2025 22:20

Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO

Acum 4 ore
22:20
Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO ProTV.md
22:00
Emmanuel Macron: „Putin își bate joc de Trump, dacă nu se întâlnește cu Zelenski” ProTV.md
Acum 6 ore
21:30
Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale ProTV.md
21:10
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump ProTV.md
20:50
„Sprijin larg” pentru instruirea soldaților ucraineni în Ucraina de către țările UE. Care este condiția prealabilă ce trebuie îndeplinită ProTV.md
20:40
Tragedie în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de 800 kg la locul de muncă ProTV.md
20:40
Tradițional, candidații PAS s-au lansat în cursa electorală în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde și-au enumerat realizările și au venit cu noi promisiuni - VIDEO ProTV.md
20:10
Partidul Nostru s-a lansat în campanie într-un sat din Dondușeni: Renato Usatîi a pezentat un set din 29 de proiecte de legi lângă o fântână - VIDEO ProTV.md
20:00
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026. Doi veterani se întorc pe grila de start - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.08.2025 ProTV.md
20:00
PDMM anunță că va ataca în instanță decizia CEC de a respinge cererea de înregistrare a partidului în cursa electorală - VIDEO ProTV.md
19:50
Universitatea Craiova merge în grupele Conference League, FCSB în Europa League, iar CFR Cluj eliminată după înfrângerea cu Hacken - VIDEO ProTV.md
19:40
US Open: Sorana Cârstea iese din competiție, iar Jaqueline Cristian ajunge în șaisprezecimi - VIDEO ProTV.md
19:40
US Open: Tenismenul locului 76 salvează cinci mingi de meci și elimină favoritului Khachanov - VIDEO ProTV.md
19:40
Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale ProTV.md
Acum 8 ore
19:30
„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”. Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia ProTV.md
19:30
Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor: Granzii Europei și-au aflat adversarii - VIDEO ProTV.md
19:30
Liga Campionilor: Kairat Almaty, entuziasmați să joace cu Real Madrid și Arsenal ProTV.md
19:10
Și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța și-au anunțat lansarea în campanie pe rețelele sociale - VIDEO ProTV.md
19:10
Criza de combustibil lovește Rusia: Atacurile ucrainene au redus cu 20% procesarea petrolului și au dus la scumpiri - VIDEO ProTV.md
18:50
Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski ProTV.md
18:40
Partidul Național Moldovenesc și-a lansat campania printr-un video pe Facebook, cu mesaj pro-unire cu România - VIDEO ProTV.md
18:30
Blocul Electoral Patriotic al lui Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin s-a lansat în cursa electorală în fața Mănăstirii Căpriana - VIDEO ProTV.md
18:20
Blocul „Alternativa” și-a lansat campania în fața Parlamentului, fără scenă, dar cu critici la adresa concurenților - VIDEO ProTV.md
18:10
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți - demiși din funcție, după perchezițiilor și reținerile efectuate de CNA. Anunțul, făcut de Ala Nemerenco ProTV.md
18:00
PDMM, exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare. CEC respinge cererea de înregistrare a partidului, iar ASP a retras definitiv formațiunea din lista partidelor care pot participa la alegeri ProTV.md
17:40
Tânăr agricultor din Leova modernizează agricultura cu un hub cerealier și exporturi de peste 20 de mii de tone de cereale. Reușitele acestuia se datorează investițiilor și susținerii UE - VIDEO ProTV.md
Acum 12 ore
17:30
Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță Ankara. Care sunt zonele pe care le are acum Putin în vizor ProTV.md
17:30
Zeci de mii de oameni din întreaga lume s-au „bătut” cu roșii în Spania. Imagini spectaculoase de la celebrul festival Tomatina 2025 - VIDEO ProTV.md
17:10
Român arestat în SUA după ce a jefuit mai multe magazine de bijuterii. A fost dat de gol de fiul de 10 ani care purta un Rolex ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 29.08.2025 ProTV.md
16:50
Tentativă de pescuit ilegal dejucată de polițiștii de frontieră: Doi bărbați, prinși în timp ce încărcau peștele prins din râul Prut în mașină. Imagini filmate cu drona - VIDEO ProTV.md
16:40
Scandal în SUA: Pompieri aflați în misiune, arestați de poliția pentru imigrație. „Și-au riscat viaţa pentru noi, iar Trump îi închide” ProTV.md
16:30
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident ProTV.md
16:30
Atenție, cetățeni. Circulație sistată în centrul capitalei. Care este motivul și perioada vizată ProTV.md
16:20
Rusia îl acuză pe Emmanuel Macron că a întrecut măsura când l-a numit pe Putin „căpcăun” ProTV.md
16:10
Numărul șomerilor din Germania a trecut de un prag simbolic ce nu mai fusese atins de un deceniu. Probleme în cea mai mare economiei a Europei ProTV.md
16:10
Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova ProTV.md
16:00
Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă ProTV.md
15:40
STOP CADRU la lansarea în campania electorală a Blocului Patriotic: Voronin nu a vrut să vorbească pe scenă fără Dodon, Vlah și Tarlev: „E bloc ori ce-i? Ridicați-vă toți” - VIDEO ProTV.md
15:10
FCSB și-a aflat toate adversarele din grupa Europa League! Meciuri dificile pentru campioana României ProTV.md
14:50
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele - FOTO/VIDEO ProTV.md
14:30
Parlamentul se convocă în sesiunea de toamnă. Când va avea loc prima ședință ProTV.md
14:20
Președinția anunță programul pentru 31 august, de Ziua Limbii Române: Președintele României, Nicușor Dan - așteptat la Chișinău ProTV.md
14:10
Primii concurenți s-au lansat în cursa pentru fotoliile de deputați. Cum și-au prezentat programele Blocul electoral Alternativa și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ProTV.md
13:50
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova. Ce trebuie să cunoască cei care vor să o viziteze ProTV.md
13:50
Atenție, șoferi. Circulația rutieră, suspendată în sectorul Botanica al capitalei ProTV.md
13:50
Momentul în care un tânăr fură un automobil la Vadul lui Vodă. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
13:40
„-De ce sunteți învinuit? - Nu cunosc.” Primele declarații ale directorul Spitalului Clinic Bălți, după ce a fost reținut de CNA - VIDEO ProTV.md
13:30
Un adolescent a deteriorat 28 de semne de circulație din Orhei iar pe peretele unui stadion a scris mesaje. Ce a spus polițiștilor când a fost întrebat de ce a făcut asta - VIDEO ProTV.md
