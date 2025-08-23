VIDEO Ortacii lui Șor de la Bălți s-au adunat la protest, dar poliția i-a convins să n-o facă
NordNews, 23 august 2025 18:10
Pe 23 august, la ora 15:00, în centrul municipiului Bălți, la intrarea în parcul Vîscoțki, activistul civic Alexandr Procopenco a încercat să organizeze un protest neautorizat. Potrivit organizatorului, scopul adunării era de a discuta și contesta evenimentele care au avut loc la protestul din Chișinău săptămâna trecută. Poliția a precizat că protestul nu a fost autorizat.
Acum 15 minute
18:20
VIDEO Fotbalul bucuriei. Echipele veteranilor din Soroca și Ocnița s-au întâlnit pe teren # NordNews
Pe 22 august, terenul din Ocnița a prins din nou viață. În cadrul Ligii Veteranilor Nord, echipa locală a primit vizita veteranilor din Soroca, într-un meci unde spiritul de joc a contat mai mult decât scorul. „Am un mesaj pentru echipe să se comporte în stil fair-play, să nu fie accidente și la finele meciului
Acum 30 minute
18:10
VIDEO Ortacii lui Șor de la Bălți s-au adunat la protest, dar poliția i-a convins să n-o facă # NordNews
Pe 23 august, la ora 15:00, în centrul municipiului Bălți, la intrarea în parcul Vîscoțki, activistul civic Alexandr Procopenco a încercat să organizeze un protest neautorizat. Potrivit organizatorului, scopul adunării era de a discuta și contesta evenimentele care au avut loc la protestul din Chișinău săptămâna trecută. Poliția a precizat că protestul nu a fost autorizat.
Acum o oră
18:00
Pe 23 august, la ora 15:00, în centrul municipiului Bălți, la intrarea în parcul Vîscoțchi, locuitorii au încercat să protesteze împreună cu activistul civic Alexandr Procopenco. Potrivit organizatorului, scopul adunării a fost discutarea și contestarea evenimentelor care au avut loc la mitingul din Chișinău, săptămâna trecută. Poliția a precizat că protestul nu a fost autorizat.
Acum 2 ore
17:10
Pe 23 august, la ora 15:00, în centrul municipiului Bălți, la intrarea în parcul Vîscoțchi, a avut loc un protest organizat de activistul civic Alexandr Procopenco. Potrivit organizatorului, scopul adunării a fost discutarea și contestarea evenimentelor care au avut loc la mitingul din Chișinău, săptămâna trecută. Poliția a precizat că protestul nu a fost autorizat.
Acum 6 ore
13:10
Garanțiile de securitate fiabile pentru Ucraina vor juca un rol crucial, a declarat Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Kiev, unde a discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite IPN. Într-o conferință de presă comună, demnitarul NATO a declarat că este prematur să fie enumerate garanțiile de securitate, precizând că în
12:50
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova. La Casa Guvernului a fost întâmpinat cu onoruri militare și primit de către premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. Cei doi prim-miniștri au susținut o conferință de presă comună. În cadrul conferinței de presă, cei doi oficiali au
Acum 8 ore
12:10
România și Republica Moldova lansează 62 de proiecte de cercetare bilaterale, cu o finanțare totală de 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării de la Chișinău, Dan Perciun, și de omologul său din România, Daniel Ovidiu David, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, transmite IPN. Noile
Acum 12 ore
10:10
VIDEO Parisul nu e chiar așa departe. Cum au reușit oamenii din Corjeuți să aducă spiritul și „modele” franțuzești la Briceni # NordNews
În timp ce multe sate din nordul Republicii Moldova au așteptat și continuă să aștepte ajutor din partea statului, localitatea Corjeuți, din raionul Briceni, a ales alt drum. „Micul Paris", cum mai este numit satul, și-a format o identitate aparte: de peste trei decenii, legăturile cu capitala Franței au lăsat urme vizibile, astfel că hărnicia
09:40
Preşedintele SUA Donald Trump a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova a spus că „nu este planificată nicio întâlnire" între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează The Guardian. „Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi
Acum 24 ore
20:20
Horoscopul zilei de 23 august 2025 aduce surprize plăcute pentru majoritatea nativilor din zodiac. Aceștia se bucură de numeroase reușite pe plan personal și profesional. Este o perioadă cu multe suișuri și coborâșuri, dar și cu o energie puternică de transformare și începuturi noi, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 23 august 2025 spune că
Ieri
18:30
VIDEO Pinacoteca „Antioh Cantemir” din Bălți găzduiește expoziția personală a pictoriței Zinaida Galben # NordNews
Artista plastică Zinaida Galben, originară din raionul Sângerei, și-a prezentat pe 22 august lucrările în cadrul unei expoziții personale, care e găzduită de Pinacoteca „Antioh Cantemir" din Bălți. Tema expoziției este „În viață frumusețea dispare, iar în artă nu". Pentru mine nu există nici o putere mai mare sau mai mică decât cea asupra ta,
17:40
Primul lot de autobuze, donate de orașul înfrățit Reșița, România, a ajuns la Bălți. Despre acest lucru a informat primarul municipiului, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru, pe pagina sa de socializare. Edilul a precizat că autoritățile municipale depun toate eforturile pentru ca noile mijloace de transport să fie puse cât mai curând în
15:10
După câteva zile consecutive de ieftiniri, prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară creștere la acest sfârșit de săptămână, transmite IPN. Majorarea prețurilor la benzinării a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile-plafon vor fi valabile în weekend și luni. Astfel, benzina va costa maximum 22,93 lei/litru, mai scump cu 3 bani
15:00
VIDEO (P) Eugeniu Nichiforciuc: Drumurile formațiunilor moștenitoare ale PDM nu se vor intersecta la aceste alegeri # NordNews
Partidele desprinse din vechiul Partid Democrat din Moldova (PDM), inclusiv formațiunea „Respect Moldova", vor merge pe drumuri separate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al Partidului „Respect Moldova", în cadrul emisiunii „Gonța Media" realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. Afirmația vine în contextul apelurilor
13:50
VIDEO În Fălești a fost amenajată o nouă zonă de odihnă. Primarul Alexandr Severin, Partidul Nostru: „Este un proiect de succes și important pentru toți locuitorii” # NordNews
În apropierea Liceului Teoretic „Ion Creangă" din orașul Fălești a fost amenajată o zonă modernă de odihnă, dotată cu bănci și mese. Proiectul, denumit simbolic „Parcul care unește generațiile", a fost realizat în parteneriat cu Primăria Fălești și administrația liceului. Primarul orașului, Alexandr Severin, a anunțat pe rețelele de socializare că inițiativa are mai multe
12:50
FOTO Unul dintre avocații grupării „ȘOR”, Nicolae Bojenco, cercetat pentru huliganism la Leova # NordNews
Unul dintre avocații grupării „ȘOR" și liderul organizației teritoriale a blocului „Pobeda" din Cahul, Nicolae Bojenco, a fost reținut în seara zilei de joi, 21 august, după ce ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță. Incidentul s-a produs la terasa unui local din orașul Leova. Potrivit surselor Deschide.MD, Nicolae Bojenco, împreună cu un alt
11:40
DOC În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice # NordNews
În Republica Moldova va fi creat Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice. Acest lucru este prevăzut în legea privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale, informează MOLDPRES. Potrivit legii, publicate vineri în Monitorul Oficial, Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurii Critice (CNCPIC), va fi creat ca structură aflată în subordinea MAI
11:20
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă gruparea teroristă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, informează AFP, preluată de Agerpres. Palestinienii fug deja din anumite zone ale orașului Gaza, după ce armata israeliană a început primele etape ale unei ofensive terestre minuțios planificate,
11:00
(P) Radu Burduja: „Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război” # NordNews
Partidul „Respect Moldova" solicită demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, acuzându-l de incompetență și lipsă de responsabilitate, după ce într-o unitate militară din Chișinău a fost depistată o invazie de ploșnițe. Vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja, fost secretar general de stat în cadrul Ministerului Apărării, susține că actualul ministru nu este în stare să asigure nici măcar
10:40
A treia conexiune energetică cu România. Republica Moldova lansează proiectul liniei Strășeni–Gutinaș # NordNews
Ministerul Energiei a inițiat procedurile preliminare pentru lansarea proiectului liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș, care va reprezenta a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România, potrivit Moldova1. În cadrul ședinței Comisiei de cercetare prealabilă, lucrările de construcție a liniei și de modernizare a stației electrice Strășeni 330 kV au fost
09:50
Salut! Comisia Electorală Centrală, sau simplu CEC, este instituția care are grijă ca alegerile din Republica Moldova să fie corecte, transparente și organizate, în conformitate cu prevederile legale. Rolul CEC-ului este de a stabili data alegerilor, de a înregistra concurenții electorali, de a tipări buletinele de vot, de a repartiza secțiile de votare și
09:40
Peste o mie de persoane s-au înregistrat la Marea Dictare Națională. Înscrierile rămân deschise până la 27 august # NordNews
Peste 1000 de persoane s-au înregistrat deja la Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierile rămân deschise până la 27 august, ora 23:59, informează MOLDPRES. La eveniment sunt așteptați toți cei care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a limbii române. Participarea
09:30
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti cu 1 euro mai mult pentru o zi # NordNews
Rovinieta, taxa pentru utilizarea drumurilor din România, se va scumpi de la 1 septembrie. Șoferii vor plăti mai mult pentru serviciul respectiv în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite IPN. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7
09:10
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, demarează procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra în Spațiul Schengen. Aflați detalii despre problemele dintre cele două orașe înfrățite în ediția de luni, 25 august, a emisiunii „Obiectiv Comun", la ora 17:00, potrivit TVR MOLDOVA.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, vineri, 22 august, de o vreme cu ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 27 km/h, din sud-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 75%. La Briceni, temperaturile vor varia între +15°C dimineața
21 august 2025
20:20
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să observe energia din jurul lor. Citește horoscopul zilei de 22 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Este un moment ideal pentru a atrage oamenii potriviți în grupul de prieteni, potrivit catine.ro. Conexiunile sunt foarte importante, indiferent că vorbim despre prieteni sau familie. Nimic nu trebuie lăsat
20:20
VIDEO „Moldova – o țară mică, cu inimă mare”. Un dialog despre diaspora, vocație și contribuție # NordNews
În ediția de astăzi a rubricii NordNews Live, invitatul nostru este Victor Leșanu, medic moldovean stabilit de peste zece ani în Franța. Într-un dialog sincer, el vorbește despre experiența profesională, provocările și reușitele din diaspora, dar și despre modul în care contribuie la modernizarea Republicii Moldova și la consolidarea legăturilor cu țara de origine.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Partidul Nostru va figura pe poziția 31, ultima din buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ordinea a fost stabilită miercuri, 20 august, la tragerea la sorți, organizată de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Chișinău. L
17:50
Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său # NordNews
Lituania, membră NATO, a declarat o zonă de interdicţie aeriană pe o distanţă de 90 de kilometri în apropierea capitalei sale, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la intrarea unor drone din această zonă, relatează Reuters. „Această măsură a fost luată având în vedere situaţia de securitate şi ameninţările la adresa societăţii, inclusiv riscurile [...] Articolul Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său apare prima dată în NordNews.
17:40
Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar mai întâi trebuie rezolvate toate problemele şi există în plus o îndoială cu privire la legitimitatea lui Zelenski de a semna un acord de pace, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează Reuters, potrivit Digi24. Putin şi [...] Articolul Rusia exclude un acord de pace cu Zelenski. Motivele invocate de Serghei Lavrov apare prima dată în NordNews.
16:30
VIDEO Salariile mici, lipsa locurilor de muncă și corupția sunt problemele majore cu care se confruntă Republica Moldova # NordNews
Corupția, sărăcia și salariile mici formează triumviratul problemelor care definesc realitatea Republicii Moldova în 2025, conform celui mai recent Barometru Electoral iData, realizat în luna august. Eu mă uit din privința drumurilor în primul rând, asta este foarte grav. Al doilea – corupția. Al treilea – sănătatea. Probleme sunt nu numai trei, dar mai multe. [...] Articolul VIDEO Salariile mici, lipsa locurilor de muncă și corupția sunt problemele majore cu care se confruntă Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
16:20
Din 26 august, examenele pentru permisul de conducere pot fi susținute și la Centrul Multifuncțional din Soroca # NordNews
Începând cu 26 august 2025, examenele pentru obținerea permisului de conducere vor putea fi susținute și la Centrul Multifuncțional din Soroca, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). În această locație vor fi organizate examene teoretice pentru toate categoriile și subcategoriile pentru candidații din unitățile administrativ-teritoriale deservite. Centrul se află pe strada Ion Creangă, nr. 19/1. „În [...] Articolul Din 26 august, examenele pentru permisul de conducere pot fi susținute și la Centrul Multifuncțional din Soroca apare prima dată în NordNews.
16:10
Școlile profesionale din Moldova pregătesc tineri pentru cariere sustenabile în domeniul energiilor regenerabile # NordNews
Rezultatele proiectului „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei” au fost prezentate la Chișinău în cadrul vizitei oficiale a Beatei Meinl-Reisinger, Ministra Federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a Austriei. Implementat de Organizația Internațională a Muncii (ILO) și finanțat de Austrian Development Agency (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și ale [...] Articolul Școlile profesionale din Moldova pregătesc tineri pentru cariere sustenabile în domeniul energiilor regenerabile apare prima dată în NordNews.
16:10
VIDEO (P) Partidul „Respect Moldova”, înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # NordNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată pe 18 august, cu unanimitate de voturi. Totodată, CEC a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat înaintați de Consiliul Politic [...] Articolul VIDEO (P) Partidul „Respect Moldova”, înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
15:50
„Kuliok-ul discordiei”: Dodon spune că Voronin a fost manipulat, PAS ironizează blocul Patriotic # NordNews
Liderul PSRM, Igor Dodon, a reacționat după ce Vladimir Voronin, președintele PCRM și partener de bloc electoral, a declarat recent că în punga primită de la Vladimir Plahotniuc în 2019 s-ar fi aflat 860 de mii de euro. Dodon a calificat afirmația drept „o provocare din partea guvernării” și a spus că aceasta ar fi [...] Articolul „Kuliok-ul discordiei”: Dodon spune că Voronin a fost manipulat, PAS ironizează blocul Patriotic apare prima dată în NordNews.
15:40
Criză de combustibil în Rusia: cozi uriașe la benzinării după atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor # NordNews
Mai multe regiuni din Rusia și teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă se confruntă cu o penurie de benzină, în contextul intensificării atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și al creșterii cererii sezoniere de combustibil, transmite Reuters. Pe 28 iulie, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină pentru a preveni lipsa carburanților în perioada de vârf [...] Articolul Criză de combustibil în Rusia: cozi uriașe la benzinării după atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor apare prima dată în NordNews.
15:00
EDITORIAL Buturuga mică a lui Voronin poate răsturna carul mare al așa-numitului bloc patriotic # NordNews
Politicienii din Republica Moldova au un talent aparte de a transforma grotescul într-un ritual public, transmis în direct, unde surprizele nu mai șochează pe nimeni, dar reușesc mereu să răstoarne calculele. Cine ar fi crezut că Vladimir Voronin, cel care era invocat de nostalgicii bocancului rus drept „cel mai bun președinte” al Republicii Moldova, va [...] Articolul EDITORIAL Buturuga mică a lui Voronin poate răsturna carul mare al așa-numitului bloc patriotic apare prima dată în NordNews.
14:40
VIDEO Tradiția umbrește egalitatea: stereotipurile de gen și pasivitatea electorală reduce din progresul democratic # NordNews
Legile evoluează, dar stereotipurile de gen persistă. Potrivit studiului Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare „CÂND TRADIȚIA UMBREȘTE EGALITATEA”, în ciuda cotelor de gen care au îmbunătățit percepția față de femeile în politică, atitudinile tradiționaliste s-au accentuat în special la bărbați. Studiul mai arată că a crescut numărul de alegători pasivi – pentru anul 2025 acesta este [...] Articolul VIDEO Tradiția umbrește egalitatea: stereotipurile de gen și pasivitatea electorală reduce din progresul democratic apare prima dată în NordNews.
14:30
Rusia obligă producătorii de telefoane să instaleze o aplicație de mesagerie guvernamentală # NordNews
Preinstalarea aplicației Max pe toate dispozitivele va fi obligatorie începând cu 1 septembrie 2025, aceasta înlocuind VK Messenger în lista corespunzătoare de aplicații. Despre decizia respectivă, semnată de prim-ministrul Federației Ruse, Mihail Mișușin, a informat serviciul de presă al Cabinetului de Miniștri, potrivit Digi24. „Începând cu 1 septembrie, platforma digitală Max va intra în lista [...] Articolul Rusia obligă producătorii de telefoane să instaleze o aplicație de mesagerie guvernamentală apare prima dată în NordNews.
14:30
VIDEO Polițiștii nu mai sunt obligați să prezinte legitimația, dacă sunt în uniformă. Ce cred șoferii despre noua lege # NordNews
Din luna iulie a acestui an, polițiștii aflați la datorie în uniformă nu mai trebuie să prezinte legitimația de serviciu, atunci când interacționează cu cetățenii. Modificarea este prevăzută de noua lege privind activitatea poliției. „Atunci când mă vezi în uniformă, asta înseamnă că sunt deja legitimat ca om al legii și nu mai este nevoie [...] Articolul VIDEO Polițiștii nu mai sunt obligați să prezinte legitimația, dacă sunt în uniformă. Ce cred șoferii despre noua lege apare prima dată în NordNews.
10:50
Marea Britanie sancționează companii legate de Ilan Șor și Rusia pentru eludarea restricțiilor internaționale # NordNews
Guvernul britanic a inclus pe lista neagră mai multe organizații asociate cu Rusia și Kârgâzstanul, acuzate că au ajutat Moscova să evite sancțiunile internaționale. Printre acestea se numără platformele cripto Grinex și Meer, dar și moneda digitală A7A5, lansată cu implicarea oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă bancară. Autoritățile din Regatul [...] Articolul Marea Britanie sancționează companii legate de Ilan Șor și Rusia pentru eludarea restricțiilor internaționale apare prima dată în NordNews.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, vine la Chișinău pe 23 august. Întâlniri cu Dorin Recean și Maia Sandu # NordNews
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua sâmbătă, 23 august, o vizită oficială la Chișinău, potrivit agendei publicate de Guvernul de la București. Vizita va începe cu ceremonia de întâmpinare la sediul Guvernului Republicii Moldova, urmată de o întrevedere între Ilie Bolojan și prim-ministrul Dorin Recean. După discuții, cei doi oficiali vor face declarații comune de [...] Articolul Premierul României, Ilie Bolojan, vine la Chișinău pe 23 august. Întâlniri cu Dorin Recean și Maia Sandu apare prima dată în NordNews.
10:20
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a făcut o dezvăluire neașteptată în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Fostul președinte al țării susține că pachetul oferit de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon ar fi conținut 860 de mii de euro. „860 de mii de euro. Cunosc suma exactă. Plahotniuc i-a transmis acești bani lui [...] Articolul VIDEO Voronin: În „kuliokul” lui Dodon erau 860 de mii de euro apare prima dată în NordNews.
09:40
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei: lovituri cu rachete și drone în mai multe regiuni # NordNews
Noaptea trecută și în dimineața zilei de joi, Rusia a efectuat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând inclusiv regiunile din vestul țării, transmite presa ucraineană, citată de MOLDPRES. Unul dintre cele mai puternice atacuri s-a produs la Mukacevo, unde o lovitură asupra uzinei de electronice Flex a provocat un incendiu de proporții. Administrația militară regională [...] Articolul Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei: lovituri cu rachete și drone în mai multe regiuni apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 21 august, de o vreme stabilă, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 3 km/h, din sud. Umiditatea aerului va ajunge la 60%. La Briceni, temperaturile vor varia între +12°C dimineața și +28°C la amiază. Briceni La [...] Articolul Vreme fără surprize. Prognoza pentru 21 august apare prima dată în NordNews.
20 august 2025
20:20
Peștii au planuri ambițioase și Gemenii încearcă să-și rezolve probleme din trecut. Citește horoscopul zilei de 21 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Leii își schimbă rutina zilnică, Vărsătorii sunt devotați familiei, iar cei mai mulți se bazează pe astre în viața de zi cu zi, potrivit catine.ro. Optimismul este la cote maxime. [...] Articolul Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
18:20
Comisia Electorală Centrală a anunțat încheierea recepției documentelor pentru înregistrarea candidații la alegerile parlamentare, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Termenul-limită pentru depunerea cererilor a expirat la 19 august, ora 17:00. În total, la CEC au fost depuse 50 de cereri: 25 din partea partidelor politice, 4 din partea blocurilor electorale, 3 din [...] Articolul CEC a finalizat înregistrarea candidaților și stabilește regulile pentru publicitate apare prima dată în NordNews.
17:50
Șoferii din Bălți vor avea o alternativă de circulație în timpul lucrărilor la podul de pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți. La kilometrul 136, în apropierea podului care urmează să intre în reparație, se amenajează un drum temporar de ocolire, menit să prevină formarea ambuteiajelor. „Este foarte bine. Nu o să fie ambuteiaj în oraș, drumurile [...] Articolul VIDEO Drum de ocolire pe perioada reparației podului de pe drumul național R6, la Bălți apare prima dată în NordNews.
17:30
Salut! La alegerile parlamentare din Republica Moldova poate vota orice cetățean care a împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua scrutinului. Pentru a vota, este nevoie de prezentarea unui act de identitate valabil la secția de votare. După verificare, persoana primește buletinul de vot, care conține lista partidelor, candidaților independenți și blocurilor electorale înscrise [...] Articolul VIDEO Cum se votează la alegerile parlamentare apare prima dată în NordNews.
17:30
Belarus şi Iran, două ţări care au susţinut războiul Rusiei în Ucraina, intenţionează să-şi aprofundeze relaţiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv în domeniul apărării, au declarat preşedinţii celor două state în cadrul unor discuţii ce au avut loc miercuri la Minsk, relatează Reuters, potrivit Digi24. Agenţia de stat din Belarus, BelTA, a declarat că preşedinţii [...] Articolul Belarus și Iran își unesc forțele printr-un parteneriat strategic apare prima dată în NordNews.
