VIDEO Ortacii lui Șor de la Bălți s-au adunat la protest, dar poliția i-a convins să n-o facă

Șoferii din Bălți vor avea o alternativă de circulație în timpul lucrărilor la podul de pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți. La kilometrul 136, în apropierea podului care urmează să intre în reparație, se amenajează un drum temporar de ocolire, menit să prevină formarea ambuteiajelor. „Este foarte bine. Nu o să fie ambuteiaj în oraș, drumurile [...]