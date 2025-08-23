După 40 de luni de captivitate apărătorul Ucrainei, Nicolae Corol, s-a întors acasă, la Stroiești
Libertatea Cuvântului, 23 august 2025 17:50
El a fost unul dintre cei care au trecut prin infernul de la Uzina „Azovstal” din Mariupol și a îndurat chinurile captivității. Astăzi,
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum o oră
17:50
După 40 de luni de captivitate apărătorul Ucrainei, Nicolae Corol, s-a întors acasă, la Stroiești # Libertatea Cuvântului
El a fost unul dintre cei care au trecut prin infernul de la Uzina „Azovstal” din Mariupol și a îndurat chinurile captivității. Astăzi,
Acum 6 ore
12:50
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Castelul frumos al Nistrului” Încă în negura
Acum 8 ore
10:50
Șapte comunități teritoriale din regiunea Cernăuți s-au alăturat proiectului „Asigurarea și consolidarea serviciilor pentru o îngrijire mai bună a copiilor cu dizabilități” # Libertatea Cuvântului
Este vorba despre comunitățile Vijnița, Chelmenți, Mamaivți, Noua Suliță, Secureni, Hotin și Cernăuți. Reprezentanții acestor și ai altor comunități din regiune, în special
10:40
În timpul războiului, grănicerii ucraineni au reținut aproximativ 43.000 de bărbați care încercau să traverseze ilegal granița # Libertatea Cuvântului
În Ucraina, se prevede înăsprirea pedepselor pentru trecerea ilegală a frontierei de stat în timpul legii marțiale. Un proiect de lege corespunzător, numărul
Acum 12 ore
10:30
Ce l-ar face pe Putin să se așeze la masa negocierilor: un expert a numit doi factori # Libertatea Cuvântului
Există două lucruri care-l pot forța pe dictatorul rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor: o consolidare semnificativă a Forțelor Armate
Acum 24 ore
19:30
Avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că punerea la dispoziția aliaților NATO a bazelor militare ale țării sale poate fi o contribuție la
19:20
În regiunea Cernăuți, grănicerii, împreună cu un câine, au reținut doi infractori la frontieră # Libertatea Cuvântului
O patrulă de grăniceri, în timpul monitorizării frontierei de stat, a detectat mișcarea a doi bărbați în direcția României. Aceștia se deplasau departe
19:20
La peste 50 de mii de pui de păstrăv de râu li s-a dat drumul în râurile montane din Bucovina # Libertatea Cuvântului
Râurile montane din regiunea Cernăuți au fost populate cu peste 50 de mii de pui de păstrăv de râu, informează Agenția de Stat
19:20
Lucrările renumitei brodeze bucovinence, Ksenia Kolotylo, au completat fondurile Muzeului Etnografic Regional din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Luna aceasta, Muzeului Etnografic Regional din Cernăuți, Secției diasporei bucovinene, i s-a donat o parte din moștenirea creativă a Kseniei Kolotylo, a anunțat
19:20
Kaja Kallas a numit „capcană a lui Putin” ideea de a ceda o parte din teritoriile ucrainene # Libertatea Cuvântului
Reprezentanta specială a UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, avertizează că a cere concesii din partea Ucrainei înseamnă a
Ieri
10:50
Primisem invitația de a vizita muzeul lui Ionică Semeniuc (căci despre el este vorba), cu vreo doi ani în urmă. Mi-a mai amintit
10:10
La granița cu România, un câine de serviciu al Vămii Cernăuți a dat de țigări de contrabandă # Libertatea Cuvântului
Potrivit Vămii Cernăuți, cazul a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Crasnoilsc — Vicovu de Sus”. Un cetățean român, întorcându-se acasă,
09:50
În lupta pentru Ucraina a căzut un locuitor al satului Mihailivka, CT Hliboca, Igor Rogoc, soldat într-o compania de asalt montan a unei
09:10
WSJ: Încercările lui Trump de a obține pacea în Ucraina au intrat în impas în patru zile # Libertatea Cuvântului
Luni, Președintele american, Donald Trump, se lăuda că a ajuns rapid la un acord de pace în războiul din Ucraina, însă deja joi
21 august 2025
21:50
La Cernăuți s-a anunțat o licitație pentru repararea clădirii avariate de o rachetă a Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Departamentul de Infrastructură și Amenajare al Consiliului Orășenesc a anunțat o licitație pentru renovarea capitală a blocului locativ care a fost grav avariat
21:50
Săptămâna aceasta, care precede o altă aniversare a Independenței Ucrainei, ar putea deveni, dacă nu una dintre cele mai decisive din istoria sa
21:40
În noaptea asta, armata rusă a stabilit unul dintre recordurile sale nebunești # Libertatea Cuvântului
„Au atacat întreprinderi de infrastructură civilă, clădiri rezidențiale, pe oamenii noștri. Au folosit câteva rachete de croazieră împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia.
21:30
Voluntarul Valerii Monarha a încheiat cel de-al patrulea său maraton al invincibilității, în timpul căruia a colectat bani pentru nevoile armatei. În trei
21:30
La 21 august este marcată Ziua internațională de comemorare a victimelor terorismului # Libertatea Cuvântului
Este o zi în care omenirea se înclină în fața tuturor celor care au murit în urma atacurilor teroriste și își exprimă sprijinul
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Diete şi reţete. Cum slăbești 5 kg în 3 săptămâni cu această băutură. Pătrunjelul – mai mult decât un condiment # Libertatea Cuvântului
Dacă ai un eveniment important la orizont și ai vrea să scapi rapid de câteva kilograme, în loc să apelezi la soluții drastice
10:40
Locuitorii CT Hliboca au fost avertizați despre pericolul reprezentat de mistreți. Acest lucru este legat de interdicția vânătorii din cauza stării de război.
10:30
De câteva decenii, Grupul etnofolcloric „Țărăncuța” din Marșinți bucură spectatorii cu cântece populare, cunoscute doar prin părțile locului. S-au prezentat cu ele la
09:40
Capitalele europene discută activ un nou format de garanții de securitate pentru Ucraina, care ar presupune obligația aliaților de a lua o decizie
20 august 2025
20:00
Ministru britanic: Pacea în Ucraina a devenit în sfârșit posibilă pentru prima dată de la începutul războiului # Libertatea Cuvântului
Momentul de cotitură a fost întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska. După o serie de întâlniri internaționale la cel mai înalt nivel,
19:50
În cimitirele orașelor ucrainene se poate vedea o imagine deosebită. Femeile vin la soții lor căzuți, se așează lângă mormintele lor și încep
19:50
Moda civilizației Cucuteni-Tripolie: la Cernăuți va avea loc o prezentare de modă unică # Libertatea Cuvântului
La Centrul cultural „Vernisaj” va avea loc o prezentare de modă a hainelor moderne cu simboluri și ornamente din perioada Cucuteni-Tripolie. Informația a
19:50
O nouă tulpină periculoasă de coronavirus, „Stratus”, a fost detectată la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Un nou „oaspete” periculos a apărut la Cernăuți — varianta de COVID „Stratus”. A fost descoperită la un localnic, iar laboratorul a confirmat
19:40
În parcul din orășelul Hliboca a fost creată „Aleea Unității”. Locuitori ai comunității au plantat copaci și arbuști: tuia, chiparoși, ienuperi și arțari.
19:40
„Poate sunt superstițios”: Tusk se opune negocierilor dintre Putin și Zelenski la Budapesta # Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, s-a pronunțat împotriva negocierilor dintre președinții Ucrainei și Rusiei în capitala Ungariei. Pe rețeaua de socializare X, el a
18:50
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, în satul Costiceni, CT Vancicăuți, a avut loc dezvelirea și sfințirea plăcilor memoriale pe aleea parcului local, în
10:20
Moment astrologic. 20 august 2025: Descoperă surprizele și provocările fiecărei zodii! # Libertatea Cuvântului
Astrele pregătesc astăzi momente pline de surprize: bucurii neașteptate, provocări și alegeri care te pot pune la încercare. Descoperă ce ți-au rezervat zodiile
10:10
Trump a făcut o declarație neașteptată despre întâlnirea dintre Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Donald Trump a afirmat că este gata să se implice personal în negocieri în viitor, dacă va fi necesar. Președintele Statelor Unite, Donald
19 august 2025
18:40
O subvenție pentru tineri a ajutat la lansarea unei afaceri de creștere a legumelor în seră # Libertatea Cuvântului
Ioan Garabajiu, un tânăr din satul Țureni, a construit o seră unde cultivă zarzavaturi și legume. Tânărul de 18 ani a reușit să-și
18:40
Trump, Zelenski și UE: patru concluzii senzaționale ale negocierilor de la Washington # Libertatea Cuvântului
Trump a declarat că SUA și Europa se vor implica în asigurarea „unei păci pe termen lung”. La Washington au avut loc negocierile
18:30
Regiunea Cernăuți: Biroul de Securitate Economică a anunțat suspiciuni de fraudă în valoare de peste 3,3 milioane grivne # Libertatea Cuvântului
Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți au informat despre suspiciuni de fraudă în rândul unor persoane implicate în
18:30
Astăzi, 19 august, în Ucraina este marcată Ziua Apicultorului. Mulți cetățeni se ocupă cu apicultura, o activitate care necesită cunoștințe, răbdare și experiență.
09:40
În fiecare an, la 6 august – pe stil nou – și la 19 august – pe stil vechi (respectat în mare parte
09:30
Începând cu 1 septembrie, statul va înceta finanțarea școlilor în care învață mai puțin de 45 de elevi. În regiunea Cernăuți, aceasta se
09:20
Lacrimi de bucurie, îmbrățișări, pâine tradițională și flori. Satul Rjavynși, CT Iurkivți, l-a întâmpinat pe Dmitro Kyzov, care s-a întors acasă după 17
09:10
„Un pas spre pace”: Trump a dezvăluit ce s-a convenit după negocierile de la Casa Albă # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a rezumat negocierile de la Washington cu Volodymyr Zelenski și liderii europeni. Principalele subiecte au fost garanțiile de securitate
09:00
Principalele accente ale discuției lui Zelenski cu Trump și liderii europeni la Washington # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Voloymyr Zelenski, a rezumat ziua intensă de negocieri de la Washington, unde a discutat cu Donald Trump și liderii europeni despre
18 august 2025
18:20
Comunitatea Teritorială Noua Suliță a primit un nou ajutor din partea partenerilor lituanieni # Libertatea Cuvântului
De data aceasta, au donat patru autoturisme, care au parcurs mii de kilometri pentru a servi țării noastre. Conform cerințelor donatorilor — municipalitatea
18:20
Modernizarea Punctului de trecere a frontierei „Chelmenți – Larga”: carosabil modernizat și un acoperiș extins deasupra benzilor de circulație # Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Chelmenți – Larga”, care leagă Ucraina de Republica Moldova, se află într-o fază activă de modernizare. Având în
18:20
O tânără militară de 25 de ani din Bucovina a primit „Crucea de Aur” de la comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.
18:20
Trump va plăti un preț enorm dacă va impune Ucrainei un acord de pace în termenii lui Putin # Libertatea Cuvântului
Deși situația războiului depinde acum în totalitate de retorica lui Trump, Ucraina și Europa au încă pârghii de influență asupra lui. Președintele american,
10:10
Poetul Ilie Motrescu s-a născut la 18 august 1941, într-o familie de meseriaşi (cojocari) din comuna Crasna-Putna, judeţul Storojineţ, Nordul Bucovinei. După absolvirea
09:40
La 17 august și-a sărbătorit 100 de ani de la naștere cea mai vârstnică locuitoare a satului Costiceni, CT Vancicăuți, participantă la cel
09:10
Una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Bucovina, construită fără niciun cui, și tronul pentru împăratul Austro-Ungariei Franz Joseph I și
09:00
În dimineața zilei de 18 august, Rusia a atacat raionul industrial din Harkiv, lovind o clădire rezidențială cu mai multe etaje. Despre aceasta
08:50
Rubio a asigurat că, dacă Ucraina nu vrea să renunțe la teritorii, SUA nu o vor împinge să facă asta. Statele Unite nu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.