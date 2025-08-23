După 40 de luni de captivitate apărătorul Ucrainei,  Nicolae Corol, s-a întors acasă, la Stroiești

Libertatea Cuvântului, 23 august 2025 17:50

El a fost unul dintre cei care au trecut prin infernul de la Uzina „Azovstal” din Mariupol și a îndurat chinurile captivității. Astăzi,

Acum o oră
Acum 6 ore
12:50
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Castelul frumos al Nistrului” Încă în negura
Acum 8 ore
10:50
Șapte comunități teritoriale din regiunea Cernăuți s-au alăturat proiectului „Asigurarea și consolidarea serviciilor pentru o îngrijire mai bună a copiilor cu dizabilități” Libertatea Cuvântului
Este vorba despre comunitățile Vijnița, Chelmenți, Mamaivți, Noua Suliță, Secureni, Hotin și Cernăuți. Reprezentanții acestor și ai altor comunități din regiune, în special
10:40
În timpul războiului, grănicerii ucraineni au reținut aproximativ 43.000 de bărbați care încercau să traverseze ilegal granița Libertatea Cuvântului
În Ucraina, se prevede înăsprirea pedepselor pentru trecerea ilegală a frontierei de stat în timpul legii marțiale. Un proiect de lege corespunzător, numărul
Acum 12 ore
10:30
Ce l-ar face pe Putin să se așeze la masa negocierilor: un expert a numit doi factori Libertatea Cuvântului
Există două lucruri care-l pot forța pe dictatorul rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor: o consolidare semnificativă a Forțelor Armate
Acum 24 ore
19:30
Avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că punerea la dispoziția aliaților NATO a bazelor militare ale țării sale poate fi o contribuție la
19:20
În regiunea Cernăuți, grănicerii, împreună cu un câine, au reținut doi infractori la frontieră Libertatea Cuvântului
O patrulă de grăniceri, în timpul monitorizării frontierei de stat, a detectat mișcarea a doi bărbați în direcția României. Aceștia se deplasau departe
19:20
La peste 50 de mii de pui de păstrăv de râu li s-a dat drumul în râurile montane din Bucovina Libertatea Cuvântului
Râurile montane din regiunea Cernăuți au fost populate cu peste 50 de mii de pui de păstrăv de râu, informează Agenția de Stat
19:20
Lucrările renumitei brodeze bucovinence, Ksenia Kolotylo, au completat fondurile Muzeului Etnografic Regional din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Luna aceasta, Muzeului Etnografic Regional din Cernăuți, Secției diasporei bucovinene, i s-a donat  o parte din moștenirea creativă a Kseniei Kolotylo, a anunțat
19:20
Kaja Kallas a numit „capcană a lui Putin” ideea de a ceda o parte din teritoriile ucrainene Libertatea Cuvântului
Reprezentanta specială a UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, avertizează că a cere concesii din partea Ucrainei înseamnă a
Ieri
10:50
Și-a transformat casa într-un muzeu etnografic Libertatea Cuvântului
Primisem invitația de a vizita muzeul lui Ionică Semeniuc (căci despre el este vorba), cu vreo doi ani în urmă. Mi-a mai amintit
10:10
La granița cu România, un câine de serviciu al Vămii Cernăuți a dat de țigări de contrabandă Libertatea Cuvântului
Potrivit Vămii Cernăuți, cazul a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Crasnoilsc — Vicovu de Sus”. Un cetățean român, întorcându-se acasă,
09:50
Și-a dat viața pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
În lupta pentru Ucraina a căzut un locuitor al satului Mihailivka, CT Hliboca,  Igor Rogoc, soldat într-o compania de asalt montan a unei
09:10
WSJ: Încercările lui Trump de a obține pacea în Ucraina au intrat în impas în patru zile Libertatea Cuvântului
Luni, Președintele american, Donald Trump, se lăuda că a ajuns rapid la un acord de pace în războiul din Ucraina, însă deja joi
21 august 2025
21:50
La Cernăuți s-a anunțat o licitație pentru repararea clădirii avariate de o rachetă a Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Departamentul de Infrastructură și Amenajare al Consiliului Orășenesc a anunțat o licitație pentru renovarea capitală a blocului locativ care a fost grav avariat
21:50
Pace prin garanții de securitate Libertatea Cuvântului
Săptămâna aceasta, care precede o altă aniversare a Independenței Ucrainei, ar putea deveni, dacă nu una dintre cele mai decisive din istoria sa
21:40
În noaptea asta, armata rusă a stabilit unul dintre recordurile sale nebunești Libertatea Cuvântului
„Au atacat întreprinderi de infrastructură civilă, clădiri rezidențiale, pe oamenii noștri. Au folosit câteva rachete de croazieră împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia.
21:30
Voința puternică și o dorință imensă de a ajuta au fost mai presus de toate  Libertatea Cuvântului
Voluntarul Valerii Monarha a încheiat cel de-al patrulea său maraton al invincibilității, în timpul căruia a colectat bani pentru nevoile armatei. În trei
21:30
La 21 august este marcată Ziua internațională de comemorare a victimelor terorismului Libertatea Cuvântului
Este o zi în care omenirea se înclină în fața tuturor celor care au murit în urma atacurilor teroriste și își exprimă sprijinul
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Diete şi reţete. Cum slăbești 5 kg în 3 săptămâni cu această băutură. Pătrunjelul – mai mult decât un condiment Libertatea Cuvântului
Dacă ai un eveniment important la orizont și ai vrea să scapi rapid de câteva kilograme, în loc să apelezi la soluții drastice
10:40
În comunitatea Hliboca se avertizează despre pericolul mistreților Libertatea Cuvântului
Locuitorii CT Hliboca au fost avertizați despre pericolul reprezentat de mistreți. Acest lucru este legat de interdicția vânătorii din cauza stării de război.
10:30
„Țărăncuțele” de la Marșinți – harnice pe „ogorul” cântecului popular Libertatea Cuvântului
De câteva decenii, Grupul etnofolcloric „Țărăncuța” din Marșinți bucură spectatorii cu cântece populare, cunoscute doar prin părțile locului.  S-au prezentat cu ele la
09:40
Meloni propune Ucrainei un „mini-articol 5” fără aderare la NATO Libertatea Cuvântului
Capitalele europene discută activ un nou format de garanții de securitate pentru Ucraina, care ar presupune obligația aliaților de a lua o decizie
20 august 2025
20:00
Ministru britanic:  Pacea în Ucraina a devenit în sfârșit posibilă pentru prima dată de la începutul războiului Libertatea Cuvântului
Momentul de cotitură a fost întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska. După o serie de întâlniri internaționale la cel mai înalt nivel,
19:50
Spovedanie auzită de cer Libertatea Cuvântului
În cimitirele orașelor ucrainene se poate vedea o imagine deosebită. Femeile vin la soții lor căzuți, se așează lângă mormintele lor și încep
19:50
Moda civilizației Cucuteni-Tripolie: la Cernăuți va avea loc o prezentare de modă unică Libertatea Cuvântului
La Centrul cultural „Vernisaj” va avea loc o prezentare de modă a hainelor moderne cu simboluri și ornamente din perioada Cucuteni-Tripolie. Informația a
19:50
O nouă tulpină periculoasă de coronavirus, „Stratus”, a fost detectată la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Un nou „oaspete” periculos a apărut la Cernăuți — varianta de COVID „Stratus”. A fost descoperită la un localnic, iar laboratorul a confirmat
19:40
„Aleea Unității” în parcul din Hliboca Libertatea Cuvântului
În parcul din orășelul Hliboca a fost creată „Aleea Unității”. Locuitori ai comunității au plantat copaci și arbuști: tuia, chiparoși, ienuperi și arțari.
19:40
„Poate sunt superstițios”: Tusk se opune negocierilor dintre Putin și Zelenski la Budapesta Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, s-a pronunțat împotriva negocierilor dintre președinții Ucrainei și Rusiei în capitala Ungariei. Pe rețeaua de socializare X, el a
18:50
Înveșnicirea numelor eroilor Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, în satul Costiceni, CT Vancicăuți, a avut loc dezvelirea și sfințirea plăcilor memoriale pe aleea parcului local, în
10:20
Moment astrologic. 20 august 2025: Descoperă surprizele și provocările fiecărei zodii! Libertatea Cuvântului
Astrele pregătesc astăzi momente pline de surprize: bucurii neașteptate, provocări și alegeri care te pot pune la încercare. Descoperă ce ți-au rezervat zodiile
10:10
Trump a făcut o declarație neașteptată despre întâlnirea dintre Zelenski și Putin Libertatea Cuvântului
Donald Trump a afirmat că este gata să se implice personal în negocieri în viitor, dacă va fi necesar. Președintele Statelor Unite, Donald
19 august 2025
18:40
O subvenție pentru tineri a ajutat la lansarea unei afaceri de creștere a legumelor în seră Libertatea Cuvântului
Ioan Garabajiu, un tânăr din satul Țureni, a construit o seră unde cultivă zarzavaturi și legume. Tânărul de 18 ani a reușit să-și
18:40
Trump, Zelenski și UE: patru concluzii senzaționale ale negocierilor de la Washington Libertatea Cuvântului
Trump a declarat că SUA și Europa se vor implica în asigurarea „unei păci pe termen lung”. La Washington au avut loc negocierile
18:30
Regiunea Cernăuți: Biroul de Securitate Economică a anunțat suspiciuni de fraudă în valoare de peste 3,3 milioane grivne Libertatea Cuvântului
Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți au informat despre suspiciuni de fraudă în rândul unor persoane implicate în
18:30
Apicultorii bucovineni obțin zeci de tone de miere anual Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 august, în Ucraina este marcată Ziua Apicultorului. Mulți cetățeni se ocupă cu apicultura, o activitate care necesită cunoștințe, răbdare și experiență.
09:40
Minunea de pe muntele Tabor Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 6 august – pe stil nou – și la 19 august – pe stil vechi (respectat în mare parte
09:30
Ce se va întâmpla cu școlile mici din regiune? Libertatea Cuvântului
Începând cu 1 septembrie, statul va înceta finanțarea școlilor în care învață mai puțin de 45 de elevi. În regiunea Cernăuți, aceasta se
09:20
S-a aflat în prizonierat timp de 17 luni… Libertatea Cuvântului
Lacrimi de bucurie, îmbrățișări, pâine tradițională și flori. Satul Rjavynși, CT Iurkivți, l-a întâmpinat pe Dmitro Kyzov, care s-a întors acasă după 17
09:10
„Un pas spre pace”: Trump a dezvăluit ce s-a convenit după negocierile de la Casa Albă Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a rezumat negocierile de la Washington cu Volodymyr Zelenski și liderii europeni. Principalele subiecte au fost garanțiile de securitate
09:00
Principalele accente ale discuției lui Zelenski cu Trump și liderii europeni la Washington Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Voloymyr Zelenski, a rezumat ziua intensă de negocieri de la Washington, unde a discutat cu Donald Trump și liderii europeni despre
18 august 2025
18:20
Comunitatea Teritorială Noua Suliță a primit un nou ajutor din partea partenerilor lituanieni Libertatea Cuvântului
De data aceasta, au donat patru autoturisme, care au parcurs mii de kilometri pentru a servi țării noastre. Conform cerințelor donatorilor — municipalitatea
18:20
Modernizarea Punctului de trecere a frontierei „Chelmenți – Larga”: carosabil modernizat și un acoperiș extins deasupra benzilor de circulație Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Chelmenți – Larga”, care leagă Ucraina de Republica Moldova, se află într-o fază activă de modernizare. Având în
18:20
„Crucea de Aur” pentru o tânără bucovineancă Libertatea Cuvântului
O tânără militară de 25 de ani din Bucovina a primit „Crucea de Aur” de la comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.
18:20
Trump va plăti un preț enorm dacă va impune Ucrainei un acord de pace în termenii lui Putin Libertatea Cuvântului
Deși situația războiului depinde acum în totalitate de retorica lui Trump, Ucraina și Europa au încă pârghii de influență asupra lui. Președintele american,
10:10
ILIE  MOTRESCU: SCURTE DATE BIOGRAFICE Libertatea Cuvântului
Poetul Ilie Motrescu s-a născut la 18 august 1941, într-o familie de meseriaşi (cojocari) din comuna Crasna-Putna, judeţul Storojineţ, Nordul Bucovinei. După absolvirea
09:40
Anii ca o mare bogăție spirituală… Libertatea Cuvântului
La 17 august și-a sărbătorit 100 de ani de la naștere cea mai vârstnică locuitoare a satului Costiceni, CT Vancicăuți, participantă la cel
09:10
În biserica din Șepit se mai păstrează tronul pentru împărat Libertatea Cuvântului
Una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Bucovina, construită fără niciun cui, și tronul pentru împăratul Austro-Ungariei Franz Joseph I și
09:00
La Harkiv numărul morților a crescut: consecințele atacului de dimineață Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 18 august, Rusia a atacat raionul industrial din Harkiv, lovind o clădire rezidențială cu mai multe etaje. Despre aceasta
08:50
SUA îi vor cere Ucrainei să renunțe la teritoriile ocupate? Rubio explică Libertatea Cuvântului
Rubio a asigurat că, dacă Ucraina nu vrea să renunțe la teritorii, SUA nu o vor împinge să facă asta. Statele Unite nu
