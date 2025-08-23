Trump (iarăși) îi oferă lui Putin „câteva săptămâni” pentru a decide dacă negociază pacea în Ucraina
Regional Moldova, 23 august 2025 10:00
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îi va acorda lui Vladimir Putin un răgaz suplimentar de…
Acum 30 minute
10:00
Trump (iarăși) îi oferă lui Putin „câteva săptămâni” pentru a decide dacă negociază pacea în Ucraina # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îi va acorda lui Vladimir Putin un răgaz suplimentar de…
Acum o oră
09:40
Situația de la Nottingham Forest s-ar putea complica serios, în ciuda startului bun de sezon. Nuno Espirito Santo,…
Acum 2 ore
08:40
2 bărbați reținuți de grăniceri în regiunea Cernăuți: drama oamenilor care aleg să fugă de război # Regional Moldova
Serviciul de Stat de Frontieră al Ucrainei a anunțat că o patrulă de grăniceri a reținut doi bărbați…
Acum 4 ore
08:00
Cristi Chivu, noul antrenor al lui Inter Milano, a atras atenția presei din Italia printr-o declarație cu puternică…
07:10
Horoscop 23 august 2025: Folosește energia începutului de sezon solar în Fecioară pentru a-ți stabili obiective realiste și pentru a aduce mai multă ordine în viața ta. # Regional Moldova
Ziua de 23 august 2025 aduce o energie de tranziție: Soarele pășește în semnul Fecioarei, încurajând ordinea, claritatea…
Acum 24 ore
20:40
Reprezentantul Băncii Mondiale a vizitat șantierul liniei de transport de energie electrică la Vulcănești și a apreciat progresul # Regional Moldova
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm accelerat, proiectul fiind considerat unul dintre cele…
19:40
În luna aprilie curent, peste 125.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au primit documentele de model nou, iar…
19:10
Restricții de circulație în centrul Capitalei pe durata Festivalului „Dor de Chișinău” # Regional Moldova
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul desfășurării Festivalului „Dor de Chișinău", traficul rutier va fi restricționat în…
18:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a întâmpinat astăzi pe cei 100 de tineri din diaspora, participanți la cea de-a…
16:40
Evenimentul de la New Delhi, dedicat femeilor care au depășit barierele sociale, este și o inițiativă de imagine…
15:40
Fenomenul denumit „monkey-barring" – trecerea într-o nouă relație fără a încheia complet precedenta – devine subiect de dezbatere…
14:40
Programul de internship lansat de Universitatea Kangwon nu e un simplu proiect academic, ci parte a unei strategii…
14:10
În ultimele zile, Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra vestului Ucrainei, vizând infrastructură industrială, depozite și chiar fabrici…
13:40
Condamnarea Canadei la adresa planului Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania, în zona E1, se înscrie într-o…
13:00
China și Pakistan au anunțat extinderea cooperării în cadrul CPEC, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură…
12:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seara că a ordonat „începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor…
12:00
(foto) Cinci proiecte majore finalizate la Cantemir în 2025. Primarul Roman Ciubaciuc: Investițiile aduc un trai mai bun pentru locuitori # Regional Moldova
În 2025, în orașul Cantemir au fost implementate cinci proiecte majore, finanțate atât din bugetul de stat, cât…
11:40
Vezi ce capitală europeană vine ca o alternativă verde și accesibilă pentru cele supraaglomerate ale Europei # Regional Moldova
În timp ce destinații consacrate din sudul Europei, precum Roma, Barcelona sau Atena, se confruntă cu fenomenul de…
11:30
Protest la Ministerul Agriculturii. Partidul Irinei Vlah: Miniștrii PAS sunt ocupați cu agitația electorală și nu văd cum moare recolta pe câmpuri # Regional Moldova
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Acest lucru a fost declarat de reprezentanții Partidului Republican…
11:10
Departamentul de Stat al SUA a anunțat că va revizui dosarele tuturor deținătorilor de vize valide, ceea ce…
10:40
Deși imaginile și relatările din presă pot sugera crize dramatice, în realitate Fâșia Gaza traversează o perioadă relativ…
Ieri
09:40
Relațiile dintre Statele Unite și Brazilia au intrat într-o fază tensionată, pe fondul unui conflict legat de aplicarea…
08:40
Suedia a adoptat recent o serie de măsuri controversate menite să reglementeze fluxul de imigranți și solicitanți de…
07:50
Declarațiile fostului președinte american Donald Trump, conform cărora „Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul", nu sunt…
07:40
Artista Iuliana Beregoi se află din nou în centrul atenției, însă de această dată într-un context mai puțin…
07:30
Președinte american Donald Trump a stârnit din nou atenția opiniei publice printr-o postare pe propria sa rețea de…
07:00
Ziua de 22 august te provoacă să fii prezent, să acționezi cu curaj și să îți valorifici energia…
21 august 2025
20:30
Criza benzinei în Rusia – consecință a războiului resimțită de întreaga societate # Regional Moldova
Rusia se confruntă în prezent cu o criză severă de benzină, care a scos la iveală vulnerabilități majore…
20:10
Rusia anunță consolidarea scutului nuclear, pe fondul intensificării cursei înarmării globale # Regional Moldova
Rusia intenționează să-și întărească scutul nuclear în următorii ani, ca răspuns la ceea ce oficialii de la Moscova…
19:40
Poliția Republicii Moldova atenționează cetățenii că participarea la proteste contra cost este ilegală și atrage sancțiuni atât pentru…
18:50
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă doar după…
18:20
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a venit cu scuze publice după ce afirmațiile sale referitoare la…
18:00
Un tronson de drum din Filipeni – Leova, distrus de inundații, a fost reparat și modernizat # Regional Moldova
O porțiune de 3,5 kilometri din drumul Filipeni – Leova, grav afectată de inundațiile din 2024, a fost…
17:50
Oficial austriac în vizită la Chișinău: Maia Sandu a discutat cu Beate Meinl-Reisinger despre integrarea europeană și securitatea regională # Regional Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 21 august, o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene…
14:50
Africa, cel mai izolat continent: 1 din 4 tineri se confruntă cu singurătatea extremă # Regional Moldova
Nairobi – Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că Africa se confruntă cu o problemă…
14:40
„Inima Moldovei”: PAS a reuşit „performanţa” de a lua împrumuturi practic egale ca sumă cu toate activele oficiale de rezervă ale ţării # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" constată că politica iresponsabilă de îndatorare a ţării, promovată de Partidul Acţiune şi Solidaritate,…
14:10
Un nou raport publicat de The Verge arată că interdicția TikTok în Statele Unite, decisă în 2024, ar…
14:00
(video) În Fălești a fost amenajată o nouă zonă de odihnă. Primarul Alexandr Severin, Partidul Nostru: „Este un proiect de succes și important pentru toți locuitorii” # Regional Moldova
În zona parcului adiacent Liceului Teoretic „Ion Creangă" din orașul Fălești a fost instalate mobilier urban confortabil –…
13:40
Australia: ABC introduce reguli dure de social media pentru angajați: libertatea de exprimare pusă la încercare # Regional Moldova
Radiodifuzorul național australian ABC a lansat o nouă politică privind utilizarea rețelelor sociale, care a stârnit dezbateri aprinse…
12:40
Elon Musk avertizează asupra colapsului populației: „Lumea se confruntă cu un risc major” # Regional Moldova
Elon Musk, omul de afaceri și fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a emis un nou avertisment privind scăderea…
12:30
Scandal în lumea șahului: Anish Giri, conflict deschis cu antrenorul lui Magnus Carlsen # Regional Moldova
Lumea șahului, cunoscută pentru calm și strategie, a fost zguduită de un conflict neașteptat. Marele maestru olandez Anish…
11:50
După summitul trilateral de la Casa Albă, desfășurat pe 18 august 2025, între președintele american Donald Trump, președintele…
11:10
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, ar putea disputa pe 5 septembrie ultimul său meci oficial…
11:10
(video) Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială # Regional Moldova
„Partidul „Mișcarea Respect Moldova" nu luptă pentru sigle, culori sau trecut, ci pentru încrederea oamenilor și un viitor…
10:30
Europa cere SUA să desfășoare avioane de vânătoare în România pentru a sprijini Ucraina # Regional Moldova
Țările europene solicită președintelui american Donald Trump desfășurarea de avioane de vânătoare americane în România, ca parte a…
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
În cadrul unui nou eveniment „Made by Google", gigantul american a prezentat oficial seria de smartphone-uri Pixel 10,…
08:50
Israelul a lansat prima etapă a operațiunii planificate pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, preluând deja controlul unei…
08:30
Vladimir Voronin a oferit aceste declarații în contextul scandalului privind banii pe care Igor Dodon i-ar fi primit…
08:00
Regatul Unit impune noi sancțiuni împotriva entităților care ajută Rusia să ocolească restricțiile occidentale # Regional Moldova
Regatul Unit a anunțat miercuri extinderea listei de sancțiuni la adresa a încă opt persoane și entități acuzate…
07:00
Astăzi, 21 august 2025, energiile astrale ne împing spre introspecție și claritate. Mercur formează aspecte armonioase cu Luna,…
