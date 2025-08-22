Un cetățean străin a fost reținut pe malul Prutului de Polițiștii de Frontieră din SPF Sculeni
NewsUngheni, 22 august 2025 12:10
• • •
Acum 5 minute
12:10
Un cetățean străin a fost reținut pe malul Prutului de Polițiștii de Frontieră din SPF Sculeni # NewsUngheni
Acum o oră
11:40
Expert în conducere defensivă despre tragicul accident de pe traseul R1 Ungheni – Chișinău # NewsUngheni
11:20
Acum 2 ore
11:00
[FOTO] Un autoturism a luat foc pe traseul R1 Ungheni – Chișinău, în apropiere de Cornești # NewsUngheni
Acum 4 ore
09:50
09:40
Acum 24 ore
22:40
22:20
Investiții de cca 10 mln MDL în noul sediu al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al UTM # NewsUngheni
22:00
21:30
17:30
16:20
16:00
15:50
IGPF a desfășurat la UNGHENI o ședință de lucru cu șefii Sectoarelor Poliției de Frontieră # NewsUngheni
15:30
15:10
12:30
Municipiul UNGHENI va găzdui în PREMIERĂ o cursă la motocros dedicată Zilei Independenței # NewsUngheni
Ieri
10:30
09:50
09:40
20 august 2025
21:50
CEC a respins cererea de înregistrare a unui concurent electoral pentru participare la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
21:40
21:30
Concurs de proiecte cu valoare de 150 mii USD privind protecția și reabilitarea ecosistemelor în Parcul Național „Nistrul de Jos” # NewsUngheni
21:00
20:50
Programul privind controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor aprobat de Guvern # NewsUngheni
20:30
18:30
Forum dedicat cooperării pe ambele maluri ale Prutului în cadrul Programului Interreg NEXT 2021 – 2027 # NewsUngheni
17:50
17:40
17:30
Granturi mai accesibile pentru proiectele realizate de către cetățenii din afara țării # NewsUngheni
17:10
16:20
R. Moldova va beneficia de 2.1 mln USD pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # NewsUngheni
16:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Centru # NewsUngheni
15:50
Guvernul a extins lista proiectelor finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării 2025 # NewsUngheni
15:30
15:10
14:20
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025 – 2026 # NewsUngheni
14:10
14:00
13:50
Independența Republicii Moldova față de URSS a fost celebrată în orașul frate al mun. Ungheni – Cluj-Napoca # NewsUngheni
13:10
12:40
12:20
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Marea Dictare Națională 2025 (ediția a III-a) va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale # NewsUngheni
11:50
Satul European contribuie și la REINTEGRAREA țării. Școlii de Arte din Doroțcaia a fost renovată și a fost amenajt un nou teren de joacă # NewsUngheni
11:00
Doi bărbați au condamnați pentru omor cu deosebită cruzime după ce și-au bătut amicul de pahar și apoi l-au strangulat cu un laț # NewsUngheni
10:50
10:30
Lucrările de construcție a apeductului magistral Zagarancea – Cornești avansează constant # NewsUngheni
10:20
10:00
