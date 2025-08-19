Postul Palanca–Maiaki–Udobnoe, sistat în legătură cu investigații. Surse: 1 kg de trotil găsit
19 august 2025
Activitatea postului vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe este sistată temporar în legătură cu desfășurarea unor investigații, anunță Serviciul Vamal. Mai multe surse media scriu că într-un autocar de pe ruta Odesa-Chișinău a fost depistat un kilogram de trotil, transmite IPN.
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la față a Mântuitorului, una dintre cele 12 praznice împărătești ale anului. Este singura zi din Postul Adormirii Maicii Domnului când e permis consumul de pește, iar credincioșii sunt chemați la împărtășanie, transmite IPN.
„Scena unei lumi libere”. La Chișinău va avea loc a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești # Radio Chisinau
Cea mai amplă manifestare a artelor scenice din Republica Moldova, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, revine cu o ediție aniversară de excepție, desfășurată sub genericul „Scena unei lumi libere”. Festivalul, aflat la a zecea ediție, va avea loc între 10 și 21 septembrie 2025, și va aduna la Chișinău teatre din România și Republica Moldova, într-un veritabil maraton cultural.
În ultima săptămână, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 800,6 milioane lei.
Curtea Supremă de Justiție a pronunțat prima hotărâre în dosarele „Laundromatului rusesc” # Radio Chisinau
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a soluționat prima cauză din grupul de dosare cunoscute sub denumirea „Laundromatul rusesc”, vizând un fost judecător al Judecătoriei Căușeni, transmite MOLDPRES.
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 19 august # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 47 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 67 bani.
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și patru momente-cheie după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează? # Radio Chisinau
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucrainei. La final, însă, au fost făcute puține progrese concrete, scriu BBC, NY Times și CNN. Discuțiile s-au concentrat pe ce înseamnă garanții de securitate pentru Ucraina: „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump, la final. Președintele american a insistat și pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Care sunt principalele concluzii ale discuțiilor privind soarta Ucrainei?
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 19 august, vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate. Magistrații au respins recursurile înaintate de aceste formațiuni, invocând neîndeplinirea cerințelor procedurale prevăzute de legislație, transmite MOLDPRES.
LIVE | Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Donald Trump: „Nu e nevoie de armistițiu pentru un acord de pace” # Radio Chisinau
O seară crucială pentru pacea lumii are loc astăzi în Washington, la Casa Albă. Trump a agreat propunerea lui Putin să ceară Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu, potrivit New York Times.
LIVE | Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Zelenski și-a pus costum pentru prima oară de la începutul războiului – un costum negru. Primele declarații # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni sunt primiți astăzi la Casa Albă de către Donald Trump, la trei zile după summitul din Alaska între liderul american și cel rus. Atunci, Trump a agreat propunerea lui Putin să ceară Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu, potrivit New York Times. Acum, este așteptată următoarea mutare a liderului american. Potrivit CNN, Trump urmează să îi ceară lui Zelenski să renunțe la Crimeea și la pretențiile de a adera la NATO.
Primăria Chișinău informează că în perioada 20 - 22 august va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de înlocuire a unui tronson avariat de apeduct.
LIVE | Donald Trump îi primește pe Volodimir Zelenski și pe șapte lideri europeni la Casa Albă # Radio Chisinau
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace. De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei # Radio Chisinau
Controlul asupra întregului Donbas pare să fie o condiție esențială pentru ca Vladimir Putin să poată declara misiunea îndeplinită în Ucraina, dar Kievul nu este dispus în acest moment să accepte revendicarea Rusiei, scriu The New York Times și CNN. Dincolo de Donbas, The Telegraph avertizează că pentru Ucraina este crucial să-și păstreze Odesa și accesul la Marea Neagră.
ELECTORALA 2025 | CEC a recepționat noi cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pe parcursul zilei de 18 august 2025, a recepționat două solicitări noi de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Noi plăți pentru agricultori, din fondul național: 10 milioane de lei într-o săptămână # Radio Chisinau
Plăți în valoare de aproape 10 milioane de lei au fost autorizate, săptămâna trecută, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
Donald Trump îi primește pe Volodimir Zelenski și pe șapte lideri europeni la Casa Albă. Ultimele declarații înainte de întâlniri # Radio Chisinau
Dorin Recean, întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks. „Uniunea Europeană ne-a fost alături în toate etapele importante” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.
Polițiștii aflați la datorie, în uniformă, nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu atunci când interacționează cu cetățenii. Modificarea este prevăzută de noua lege intrată de astăzi în vigoare, privind activitatea poliției și statutul polițistului, transmite IPN.
Riscurile de interferență externă în alegerile parlamentare, discutate de MIhai Popșoi cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului SUA # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
Autoritățile vor cheltui șase milioane de lei din bugetul de stat pentru concertul de Ziua Independenței din 2025 # Radio Chisinau
Guvernul va cheltui aproximativ 6 milioane de lei pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței din acest an, eveniment care va avea loc pe 27 august în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Sărbătoarea va dura o zi, iar contractul pentru organizare a fost atribuit direct, fără licitație, firmei Suhih Production SRL – aceeași companie care a organizat și evenimentul din 2024, scrie RISE Moldova.
VIDEO | Nicușor Dan a transmis principalele concluzii înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: „Rusia nu își dorește pacea. Negocierile vor dura” # Radio Chisinau
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune a Coaliției Voinței, susținută în format videoconferință înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026, informează MOLDPRES.
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională dedicată incluziunii financiare, cu obiectivul de a aduce serviciile financiare mai aproape de cetățeni și de a sprijini îmbunătățirea calității vieții, în special pentru grupurile vulnerabile și întreprinderile mici și mijlocii, anunță Banca Națională a Moldovei.
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat trei concurenți electorali pentru participare la alegerile parlamentare. Cererea unui partid, respinsă # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
Procuratura raionului Ungheni anunță că un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a agresat un ofițer de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Încă un caz de rujeolă raportat în Chișinău. Autoritățile îndeamnă cetățenii să-și vaccineze copiii # Radio Chisinau
Încă un caz de rujeolă a fost raportat în Chișinău. Este vorba despre un copil, care a fost imunizat doar cu o doză de vaccin. Anunțul a fost făcut de către șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței Primăriei, comunică MOLDPRES.
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a importat, în primele șase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creștere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
Proiectele de reintegrare a țării, discutate de vicepremierul Roman Roșca și reprezentanta PNUD Moldova, Daniela Gasparikova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova. Discuțiile au vizat proiectele desfășurate cu sprijinul PNUD, menite să susțină procesul de reintegrare a Republicii Moldova, aducând o valoare adăugată proceselor de dezvoltare durabilă și de consolidare a rezilienței comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului.
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook.
Peste 150 de companii din R. Moldova vor participa la prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton” # Radio Chisinau
Prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton” va avea loc la Chișinău la sfârșitul acestei săptămâni. Evenimentul va reuni la Centrul Moldexpo peste 150 de companii din Rep. Moldova, având ca scop promovarea calității și autenticității produselor moldovenești.
Maia Sandu, la Forumul Național al Cadrelor Didactice: „În astfel de timpuri, educația devine scutul nostru, prima linie de apărare a țării” (FOTO) # Radio Chisinau
Zeci de pedagogi din Republica Moldova, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale și mediului academic, s-au întrunit astăzi, 18 august, la Chișinău, la cea de-a treia ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice. La eveniment a participat și președinta Maia Sandu care a subliniat că educația reprezintă prima linie de apărare a securității naționale și că profesorii au misiunea să formeze cetățeni care să protejeze libertatea și democrația, transmite Radio Chișinău.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost alocată suma de 65,96 milioane lei pentru achitarea indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
Moldovagaz, desemnată furnizor de gaze pentru regiunea transnistreană până în martie 2026 # Radio Chisinau
S.A. „Moldovagaz” a fost desemnată drept entitate responsailă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, la ședința Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
MEC a lansat înscrierile pentru a treia ediție a Marii Dictări Naționale. Dan Perciun: „Limba română ne unește dincolo de granițe” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat înscrierile pentru cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, cel mai amplu exercițiu colectiv de scriere din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în contextul Zilei Limbii Române, va avea loc pe 31 august, începând cu ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale.
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul II din 2025 # Radio Chisinau
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul II din 2025, comparativ cu precedentele 3 luni, arată datele publicate săptămâna trecută de Oficiul European pentru Statistică Eurostat.
VIDEO | Oamenii legii au arestat doi bărbați care săvârșeau escrocherii prin investiții online. Au înșelat o pensionară cu 100 de mii de lei # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că a destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar în cazul în care va fi demonstrată vinovățiaacestora, ei riscă între 4 și 8 ani de închisoare.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a avut la o discuție în format de videoconferință cu noul ministru al Politicilor Sociale, Familiei și Unității de la Kiev, Denys Uliutin. Cei doi oficiali au abordat subiecte legate de consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum protecția copilului, politicile sociale și familiale, securitatea socială și alinierea la standardele europene.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 august.
Poliția Republicii Moldova a lansat un proces de modernizare a activității operative prin digitalizarea întocmirii proceselor-verbale direct în teren. Agenții sunt echipați cu tablete și imprimante mobile, ceea ce permite completarea și semnarea electronică a documentelor fără a mai fi necesară deplasarea la secție, transmite MOLDPRES.
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor anunță că a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS). Investițiile pot fi efectuate prin intermediul platformei eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025.
Volodimir Zelenski respinge „o divizare între Ucraina și Republica Moldova” în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Republica Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”.
România, Bulgaria și Turcia vor descuraja cu patrule agresiunea rusă la Marea Neagră # Radio Chisinau
România, Bulgaria și Turcia trebuie să extindă activitatea grupului de combatere a minelor din Marea Neagră și să includă în acesta patrule care să protejeze instalațiile energetice și rutele comerciale de un posibil atac rusesc, a declarat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat agenției de știri Reuters, citate de BTA, informație preluată de Rador Radio România.
Serviciul Vamal raportează încasări de aproape 810 milioane de lei la bugetul de stat, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 11 – 17 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 809,8 milioane de lei. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 24,4 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
Explainer | Cu ce acte pot vota cetățenii Republicii Moldova și care sunt procedurile aplicabile în diverse situații # Radio Chisinau
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot vota prezentând un act de identitate valabil sau recunoscut legal. Documentul trebuie să ateste cetățenia și domiciliul sau reședința alegătorului. În acest material IPN relatează despre actele cu care pot vota cetățenii, procedurile aplicabile în diverse situații și prevederile legale legate de exercitarea dreptului de vot.
Peste 4700 de șoferi au fost sancționați în weekend pentru încălcări în traficul rutier # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în acest weekend, au fost identificate peste 4 700 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
Trafic sporit la graniță: Circa 104 mii de traversări, în ultimele 24 de ore. Care au fost cele mai tranzitate puncte de trecere ale frontierei de stat # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 103 981 de traversări.
