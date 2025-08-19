Postul Palanca–Maiaki–Udobnoe, sistat în legătură cu investigații. Surse: 1 kg de trotil găsit

20:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni sunt primiți astăzi la Casa Albă de către Donald Trump, la trei zile după summitul din Alaska între liderul american și cel rus. Atunci, Trump a agreat propunerea lui Putin să ceară Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu, potrivit New York Times. Acum, este așteptată următoarea mutare a liderului american. Potrivit CNN, Trump urmează să îi ceară lui Zelenski să renunțe la Crimeea și la pretențiile de a adera la NATO.