ATITUDINI | Victor Nichituș: 17 august, ziua când ordinea constituțională s-a dus pe apa sâmbetei

China speră la un acord „acceptabil pentru toate părţile" în războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, scrie AFP. „Sperăm ca toate părţile şi toţi actorii să participe la negocieri de pace la timp şi să ajungă […]