Nu a reușit să ajungă la maternitate! O tânără a născut un băiețel acasă

11:00

Un bărbat de 72 de ani a murit într-un accident rutier produs duminică noaptea, 17 august, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Victima se afla pe o tricicletă de model „Jimpeng”, când a fost lovită din spate de un camion Mercedes Atego, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de […] Articolul O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion apare prima dată în Realitatea.md.