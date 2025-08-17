Redescoperind arta scrisului de mână: Workshop de caligrafie la Iași

08:50

Douăzeci și șapte de tineri din Statele Unite ale Americii au depus jurământul de voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova. Ei au urmat un program de pregătire pentru a deveni profesori de limba engleză și educație pentru sănătate sau consultanți în dezvoltare comunitară. Pe durata instruirii, tinerii au fost găzduiți de familii de la noi din țară și, în mai puțin de două luni, au învățat limba română și chiar să danseze hora moldovenească.