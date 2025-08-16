Rîs cu plîns: politică pe banii altora
Noi.md, 16 august 2025 10:30
Înainte de alegeri, se vorbește de peste tot: dacă alegătorii nu vor susține partidul PAS, acest lucru va duce la întreruperea fluxurilor de bani din UE, ceea ce înseamnă că toate „inițiativele bune” vor lua sfîrșit.Se creează impresia că orientarea proeuropeană a partidului de guvernămînt nu se bazează pe principiile democrației care ne-au fost promise, dar exclusiv pe granturi și credite
• • •
Acum 5 minute
10:30
Acum o oră
10:00
Avionul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost escortat de avioane de vânătoare americane F-22 în timpul zborului din SUA spre Rusia, după negocierile din Alaska, a anunțat Kremlinul.La sosirea în Anchorage, la baza militară comună Elmendorf–Richardson, Putin fusese deja salutat de forțele aeriene americane: un bombardier strategic B-2 Spirit a survolat zona, escortat de patru F-22.Î
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:16 august — a 228-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 137 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi FaustCe se sărbătorește în lume: Ziua gemu
10:00
Egor Platon, fiul lui Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania.Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. De asemenea, a fost reținută și concubina sa, cetățeană a Ucrai
Acum 2 ore
09:30
Weekendul va începe cu vreme caldă.Pe întreg teritoriul țării se așteaptă vreme predominant senină, fără precipitații.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28°C.
Acum 4 ore
08:00
Trump consideră că în procesul de reglementare „ar trebui să se implice puțin” și țările europene. Președintele american a adăugat că „se pregătește o întâlnire” între Zelenski și Putin și și-a exprimat disponibilitatea de a fi prezent la ea.Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă comune cu Vladimir Putin, după negocierile din Alaska din 16 august 2025.{{831742}}„Acum totul
07:30
Donald Trump, președintele SUA, și Vladimir Putin, președintele Rusiei, au vorbit, unul lângă altul, pe scenă, după cele aproape trei ore de discuții de la summit, timp de aproximativ 10 minute.Amândoi au indicat că s-au făcut progrese în cadrul discuțiilor private, dar că întâlnirea s-a încheiat fără un acord solid. scrie BBC.Cei doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, au făcut
07:00
„Trebuie să educăm societatea astfel încît oamenii să solicite asistență medicală la timp, să nu amîne pînă în ultimul moment, iar și apoi să ajungă la spital”, a subliniat medicul Semion Secrieru, vorbind despre importanța prevenției.Semion Secrieru a declarat la cea de-a șasea masă rotundă națională organizată la Chișinău despre necesitatea educării societății în domeniul sănătății și a creă
Acum 6 ore
06:30
Alexander Corja: „Noi am demolat primul baraj ilegal, iar după noi ministerul a demolat alte 46”. # Noi.md
„Cetățeanul și-a permis să construiască un baraj fără documente, dar cînd eu îl demolez – acest lucru este ilegal”, a declarat Alexandru Corja, reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, vorbind despre contradicțiile din legislația de protecție a mediului.Reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, a declarat la cea de-a cincea masă rotundă națională de la Chișinău despre problem
06:00
Pascaru: „Am participat la două Mari adunări naționale – am văzut cum a început romanizarea” # Noi.md
Vicepreședintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Păscaru a împărtășit la cea de-a 7-a masă rotundă națională de la Chișinău amintirile personale despre participarea la cele mai importante evenimente ale mișcării naționale de la sfîrșitul anilor '80 – începutul anilor '90 și a povestit despre procesul de „romanizare” a societății moldovenești.Păscaru a povestit despre educația sa într-
05:30
„Securitatea națională și reintegrarea reprezintă o linie strategică unică, de a cărei reușită depinde viitorul Moldovei”, a declarat secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, referindu-se la abordarea complexă a soluționării problemei transnistrene.Victor Marahovschi, secretar general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, a luat cuvîntul la cea de-a opta Masă ro
Acum 8 ore
04:30
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu un sistem chirurgical endoscopic de ultimă generație, care va permite efectuarea intervențiilor minim invazive la cele mai înalte standarde medicale.Dotarea include un turn laparoscopic 2D B. Braun-Aesculap, set complet de instrumente chirurgicale și consumabile endoscopice, precum trocare, canule, pense, foarfece și clipse, investiț
03:30
Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova – a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Congresului Diasporei 2025, eveniment la care a reunit sute de moldoveni stabiliți peste hotare.Șefa statului a subliniat rolul esențial al diasporei în dezvoltarea țării, menționând atât contribuțiile economice, cât și implicarea activă în procesele democratice, inclus
Acum 12 ore
02:30
Documentele pe hîrtie pentru licențe și autorizații, exclusiv la sediul central ASP, transmite ipn.md.Începînd cu 18 august, toate documentele pe suport de hîrtie pentru licențierea activității de întreprinzător, autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice...
01:30
Lucrările de reabilitare a curților de bloc de pe strada Ion Creangă avansează conform planului # Noi.md
Primăria Chișinău anunță că reabilitarea curților de bloc din strada Ion Creangă, nr. 72–76, precum și a căilor de acces către grădinițele nr. 62 și nr. 86, se desfășoară conform graficului stabilit.Pînă în prezent au fost realizate:instalarea pavajului pe alei și căile de acces;montarea platformelor pentru uscarea rufelor.În perioada următoare urmează:montarea mobilierului urb
01:00
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly, scrie News.ro.„Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face.{{809170}}Totul depinde de scenariu, după cum ştim cu toţii, dar el este de acord cu ideea”, a asigurat producătorul „Piraţii din Caraibe", Jerry Bruckhe
00:30
Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi 2025 se desfășoară la Beijing, în perioada 14-17 august, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul este organizat în comun de Primăria Beijing, China Media Group (CMG) și Organizația Mondială de Cooperare Robotică, reunind 280 de echipe din 16 țări.La ceremonia de deschidere, CMG a prezentat un spectacol impresionant de roboți umanoizi, care a îmbinat teh
00:30
Autoritățile din Veneția iau în considerare creșterea tarifelor pentru gondolele „secrete” ieftine folosite de localnici, după ce influencerii de pe rețelele sociale au început să dea sfaturi turiștilor să meargă cu aceste ambarcațiuni.Cozile au devenit mai lungi la patru puncte de trecere de pe Canal Grande, principala cale navigabilă a Veneției, după ce influencerii au postat despre gondolel
00:00
Platforma socială a lui Elon Musk, X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a înregistrat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă de timp, probleme tehnice pe scară largă, inclusiv în România. {{827958}}Încercările de accesare a cronologiei și a profilurilor au afișat un mesaj de eroare care spunea: „S-a produs o eroare. Încercați să reîncărcați pagina”, relatează Variety, transmite Di
15 august 2025
23:30
În Alaska a început întîlnirea dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump. Negocierile sînt dedicate discutării opțiunilor pentru o reglementare pașnică pe termen lung a conflictului ruso-ucrainean.Întîlnirea celor doi lideri are loc în orașul Anchorage, statul Alaska. Trump l-a întîmpinat pe Putin la baza militară comună Elmendorf–Richardson, unde vor avea l
23:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în Alaska, unde este întîmpinat de președintele SUA, Donald Trump.Primele imagini de pe aeroportul internațional Ted Stevens din Anchorage surprind aeronava Il-96 a detașamentului special de zbor „Rossiya”, cu care liderul de la Kremlin a ajuns în Statele Unite.Trump se află deja în Anchorage și, potrivit guvernatorului statului Alaska, Mike Dun
23:00
Cîntăreaţa columbiană Shakira şi-a anulat concertul programat pentru 26 septembrie pe Stadionul Olimpic din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, conform unui anunţ de joi al promotorului spectacolului, transmite vineri agenţia EFE.Concertul, programat iniţial pentru 2 aprilie, a fost amînat pentru luna septembrie, însă în cele din urmă a fost suspendat "din cauza unor circumstanţe ca
22:30
Președintele SUA, Donald Trump, îl întâmpină personal pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Alaska. RBC transmite în direct întâlnirea.Planurile lui Trump au fost anunțate anterior de NBC. Potrivit postului TV, Putin va fi primit „la cel mai înalt nivel” la baza Elmendorf–Richardson, unde va avea loc summitul ruso-american.Guvernatorul statului, Mike Dunleavy, a declarat într-un inter
22:30
Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 își deschid siturile pentru contracte de ''numire'' # Noi.md
Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Los Angeles din 2028 a anunțat, joi, deschiderea siturilor de competiție pentru contracte de ''numire'', o premieră în istoria olimpică, informează AFP.''Aceste parteneriate revoluționare nu doar vor genera venituri importante pentru LA28, ci vor introduce și o nouă practică comercială în beneficiul ansamblului mișcării olimpice'
22:00
La centrul de presă din Alaska, jurnaliștii au urmărit pe ecrane bannerul cu sloganul „Pursuing peace” („În căutarea păcii”), mesajul oficial al summitului dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Acesta va fi afișat în cadrul conferinței de presă comune.Întîlnirea va avea loc pe 15 august, la baza militară Elmendorf–Richardson din Anchorage. Donald Trump
22:00
Eșec al negocierilor pentru stabilirea unui tratat internațional împotriva poluării cu plastic # Noi.md
Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internațional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic.Zece zile de discuții diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eșec răsunător pentru mediu și diplomație, transmite AFP.Reprezentantul Norvegiei, copreședinte al unui
22:00
Colocviul „Munții verzi și apele curate sînt adevărate tezaure”, dedicat Zilei Naționale a Ecologiei # Noi.md
Premierul chinez, Li Qiang, a participat vineri la colocviul cu tema „Munții verzi și apele curate sînt adevărate tezaure”, organizat în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Ecologiei, scrie romanian.cgtn.comÎn discursul său, Li a subliniat importanța înțelegerii profunde și a aplicării consecvente a conceptului lansat în urmă cu două decenii de președintele Xi Jinping. El a cerut p
Acum 24 ore
21:30
Pe vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova era stimată și ea are o istorie mai bogată și mai veche decît multe alte mari puteri ale vremii.Despre acest lucru a vorbit președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.„Noi sîntem un popor vechi, avem cel puțin 2.000 de ani de istorie despre care cunoaștem și cîteva mii de ani despre ca
21:30
Republica Moldova ar putea înainta în procesul de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană, separat de Ucraina. Declarația a fost făcută de trei diplomați și un oficial al UE pentru publicația Politico, citată de IPN.Potrivit oficialilor europeni, statele-membre ar urma să voteze deschiderea negocierilor cu Moldova pe Clusterul 1 pe data de 1 septembrie, după o reuniune a miniștrilor de
21:30
Partidul „Renaștere”, afiliat fugarului Ilan Șor, nu a fost înregistrat în calitate de concurent electoral în alegerile parlamentare din 28 septembrie.Comisia Electorală Centrală a examinat astăzi cererea formațiunii, însă în urma examinării, proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, transmite IPN.În cadrul examinării, președinta CEC, Angelica Caraman, a făcut referire la raport
21:00
Două persoane au fost rănite vineri într-un atac armat în apropierea unei moschei din orașul suedez Orebro, la vest de Stockholm, a anunțat poliția într-un comunicat, adăugînd că acest caz este investigat ca tentativă de omor, relatează Reuters și televiziunea publică suedeză SVT News.Alerta la poliție a fost dată la ora locală 13.45. Împușcăturile au avut loc în timpul rugăciunilor la moschee
20:30
Spania era afectată vineri de 14 incendii de vegetație de amploare, autoritățile avertizînd asupra ''condițiilor nefavorabile'' pentru stingerea flăcărilor care au ucis deja șapte persoane și au pîrjolit peste 150.000 de hectare, transmite Reuters. Pompierii se confruntau vineri cu o nouă zi dificilă, în contextului unui val de căldură care continuă de 12 zile și a vîntului susținut. Spani
20:30
În perioada 8-14 august, au activat 796 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 260 itinerare, dintre care 35 patrule mixte și 225 patrule independente, transmite Noi.md.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 67 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 500 participanți), unde au fost implicați 289 carabinieri și în
20:00
Mai multe proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara # Noi.md
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică.Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consil
20:00
În prefectura japoneză Hokkaido, un urs brun a atacat un turist și l-a tîrît în pădure.{{826070}}Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de NHK World.Atacul prădătorului a avut loc cînd doi tineri de 20 de ani urcau pe vulcanul Rausu.Dimineața, bărbatul a sunat la poliție și a spus că un urs l-a atacat pe prietenul său și l-a tîrît, se spune în publicație.Cel care a sunat a fo
20:00
În urmă cu 20 de ani, pe vremea cînd era secretar de partid al provinciei Zhejiang, Xi Jinping a lansat conceptul "celor doi munți" - ideea că „apele limpezi și munții verzi sînt la fel de valoroși ca munții de aur și de argint”, scrie romanian.cgtn.com.Două decenii mai tîrziu, mediul ecologic din China continuă să se îmbunătățească: cerul este mai albastru, munții mai verzi, iar apele mai cur
19:30
A murit mama șefului Amazon, Jeff Bezos, Jacqueline Bezos.Potrivit Oxu.Az, vestea tristă a fost anunțată de fundația familiei Bezos.Jacqueline, în vîrstă de 78 de ani, a murit la domiciliul său din Miami. Cauza decesului nu a fost precizată, însă se știe că în 2020 ea a fost diagnosticată cu demență. {{831052}}Într-o declarație oficială, fundația a descris-o pe Jackie ca fiind „întru
19:30
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică.Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consil
19:00
Veaceslav Plămădeală a cucerit medalia de bronz la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi printre militari, care s-a desfășurat la Astana.{{828796}}El a obținut două victorii în categoria de greutate 82 kg, cu sportivi din Maroc și Tadjikistan, transmite Noi.md cu referire la sport1.Alți trei luptători moldoveni s-au clasat pe locul 5. Este vorba de Cătălin Marian (90 kg), Mihail Marchitan (100
19:00
Victor Marahovschi: „În loc să distrugem memoria, trebuie să restabilim continuitatea și respectul față de rădăcinile noastre” # Noi.md
Autoritățile din Moldova, pe de o parte, disprețuiesc istoria RSS Moldovenești, iar pe de altă parte, nu au construit nimic, stau în clădiri, se distrează în reședințele guvernamentale din Holercani și Condrița, duc liderii europeni la Cricova și Mici Milești, care au fost construite în perioada sovietică.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului politic Ali
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că va impune sancțiuni economice drastice împotriva Rusiei dacă aceasta nu va da dovadă de disponibilitate să discute serios despre încheierea conflictului din Ucraina.El a făcut această declarație jurnaliștilor la bordul avionului Air Force One, în drum spre summitul din Alaska.„Nu fac asta pentru mine, nu am nevoie de asta. Aș vrea să mă
18:30
Liderii SUA și Belarus, Donald Trump și Alexandr Lukașenko, au purtat o conversație telefonică.Despre aceasta a informat canalul de telegram „Pool Pervogo”, apropiat de serviciul de presă al președintelui belarus.Conversația a avut loc înaintea negocierilor dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, programate pentru seara tîrzie a zilei de 15 august, în Alaska. Tema principală a dis
18:30
Anul acesta apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. {{828064}}Acest fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Tîrgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul Teatrului de Operă și Balet ”M
18:00
Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați # Noi.md
Astăzi, Curtea Supremă de Justiție a soluționat prima cauză în care a explicat modul de aplicare a Legii nr. 13/2022, prin care a fost modificată procedura de admitere în avocatură, transmite Noi.md.Conform noii reglementări, judecătorii și procurorii cu experiență de cel puțin 10 ani care doresc să devină avocați au fost obligați să susțină examenul de calificare în fața Comisiei de licențier
18:00
La Cahul, fermierii au fost avertizați, în plină campanie de recoltare, despre executarea silită: asociația solicită intervenția urgentă a autorităților # Noi.md
Asociația „Forța Fermierilor” solicită Guvernului și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să intervină de urgență, după ce mai mulți agricultori din raionul Cahul, aflați în plină campanie de recoltare, au fost notificați de o companie de creditare că vor fi supuși executării silite săptămîna viitoare. {{831393}}Potrivit lor, „se creează impresia unui «atac raider legal» asup
18:00
Un locuitor în vîrstă de 45 de ani din raionul Dondușeni a stabilit un record periculos în privința nivelului de alcool din sînge.El a fost reținut de angajații Direcției patrulare Nord a INSP, iar aparatul Drager a indicat 2,38 mg/l de alcool în aerul expirat. {{830957}}Incidentul a avut loc pe una dintre străzile orașului Dondușeni. Bărbatul se deplasa neuniform cu o bicicletă. Aces
17:30
Procurorul de caz, responsabil de cazul primarului satului Frumușica, ales din partea PAS și reținut pentru omorul comis în 2018, a oferit detalii despre anchetă.Oamenii legii au solicitat mandate de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele celor patru persoane reținute în dosar, toate fiind originare din aceeași localitate.{{831646}}„Sunt învinuite de comiterea unei infracțiuni deosebi
17:30
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, transmite Noi.md.În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor”, 15-17 august – Tîrgul „Dor de Vară”, organizat în colaborar
17:30
Parlamentul se convoacă în sesiune specială pentru a numi noi judecători la Curtea Constituțională # Noi.md
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni duminică, 17 august, în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale.Ședința plenară va începe la ora 11:00, comunică moldpres.Cinci mandate de judecători constituționali expiră pe 16 august, iar locurile vor fi preluate de magistrații desemnați recent de Parlament, Guvern și Co
17:00
Patru bărbați cu vîrste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina să cedeze cota-parte deținută în cadrul unui SRL, evaluată la 115.000 euro (2.271.008,50 lei).Acțiunil
