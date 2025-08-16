Secrieru: „Sănătatea nu este un lux, dar o necesitate și un drept al fiecărui om”

19:00

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că va impune sancțiuni economice drastice împotriva Rusiei dacă aceasta nu va da dovadă de disponibilitate să discute serios despre încheierea conflictului din Ucraina.El a făcut această declarație jurnaliștilor la bordul avionului Air Force One, în drum spre summitul din Alaska.„Nu fac asta pentru mine, nu am nevoie de asta. Aș vrea să mă