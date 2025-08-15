CEC sancționează partide și un candidat conectați la fugarul Șor pentru fraude financiare în campania electorală!

22:00

Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au aplicat mai mult de 150 de amenzi pentru parcarea neregulamentară pe coasta de… Articolul Românii au speriat Bulgaria: peste 150 de amenzi pentru parcare neregulamentară pe coasta Mării Negre apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.