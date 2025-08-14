PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
Paranteze, 14 august 2025 16:30
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți # Paranteze
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate # Paranteze
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025 # Paranteze
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți # Paranteze
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției # Paranteze
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară # Paranteze
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # Paranteze
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj # Paranteze
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj
Băcioiul se transformă: investiții record și proiecte care schimbă viața locuitorilor
Percheziții la Comrat. Un arhitect a fost reținut
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu # Paranteze
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia # Paranteze
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm” # Paranteze
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm”
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # Paranteze
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți
Drumul din satul Maiei Sandu, reconstruit din temelii: lucrări de 12 milioane de lei în Risipeni # Paranteze
Drumul din satul Maiei Sandu, reconstruit din temelii: lucrări de 12 milioane de lei în Risipeni
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Paranteze
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate
Trușeni, model de dezvoltare: investiții fără precedent din partea Guvernului PAS
Avocat din Chișinău, prins în plasa CNA: ar fi cerut bani pentru „a rezolva” un dosar
Fost judecător, găsit împușcat sub un pod din Capitală
Blocul Electoral Patriotic - numărul 10 în buletinul de vot pentru parlamentare
Guvernul a investit peste 300 de milioane de lei în modernizarea Institutului de Medicină Urgentă # Paranteze
Guvernul a investit peste 300 de milioane de lei în modernizarea Institutului de Medicină Urgentă
PAS: Ivan Ceban, portavocea Kremlinului la referendumul pro-rus din Găgăuzia
Renato Usatîi cere teste psihologice și psihiatrice obligatorii pentru liderii politici, după incidentul cu Igor Grosu la Geneva # Paranteze
Renato Usatîi cere teste psihologice și psihiatrice obligatorii pentru liderii politici, după incidentul cu Igor Grosu la Geneva
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM: ”Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea” # Paranteze
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM: ”Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea”
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # Paranteze
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete
Crimă la Cahul: Adolescent de 17 ani, acuzat că a ucis cu bestialitate un copil de 15 ani # Paranteze
Crimă la Cahul: Adolescent de 17 ani, acuzat că a ucis cu bestialitate un copil de 15 ani
AUR din Republica Moldova acuză o campanie de denigrare și cere retragerea acuzațiilor lansate de Deschide.md și WatchDog # Paranteze
AUR din Republica Moldova acuză o campanie de denigrare și cere retragerea acuzațiilor lansate de Deschide.md și WatchDog
Renato Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege gata pregătite, pentru a începe imediat să lucrăm în folosul cetățenilor # Paranteze
Renato Usatîi: Partidul Nostru va veni în Parlament cu proiecte de lege gata pregătite, pentru a începe imediat să lucrăm în folosul cetățenilor
PAS: Ion Ceban, „botezat” politic de Dodon și vopsit acum în culori pro-europene
Avocat: Plahotniuc are dosare despre guvernare, dar păstrează respectul pentru familii
Boris Volosatîi: „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România” # Paranteze
Boris Volosatîi: „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România”
Deputat PAS: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova # Paranteze
Deputat PAS: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova
Alexandru Slusari susține că, în perioada guvernării PDM, Dorin Recean ar fi avut negocieri cu Plahotniuc să fie lăsat în pace # Paranteze
Alexandru Slusari susține că, în perioada guvernării PDM, Dorin Recean ar fi avut negocieri cu Plahotniuc să fie lăsat în pace
Durere fără margini la Cahul: Un copil dispărut, găsit fără viață într-un râu
Americanii l-au scos, tot ei îl aduc? Fost ministru: PAS se roagă să nu revină Plahotniuc # Paranteze
Americanii l-au scos, tot ei îl aduc? Fost ministru: PAS se roagă să nu revină Plahotniuc
Se ieftinesc creditele? Decizia luată de BNM
Trump și Putin se vor întâlni săptămâna viitoare. A fost stabilită și locația
Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: Prezența masivă la vot este esențială pentru viitorul stabil al țării # Paranteze
Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: Prezența masivă la vot este esențială pentru viitorul stabil al țării
Spitalul „Gheorghe Paladi” – un spital modern pentru mame și copii
FOTO // Revivamed – clinică academică, deschisă oficial în Chișinău pentru pacienți din toată țara # Paranteze
FOTO // Revivamed – clinică academică, deschisă oficial în Chișinău pentru pacienți din toată țara
Irina Vlah - cu adresare către Maia Sandu: Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat # Paranteze
Irina Vlah - cu adresare către Maia Sandu: Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat
