Creștere a cazurilor de COVID-19 în țară, în special în rândul copiilor

18:50

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. „Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio […] Articolul Zelenski, înainte de întâlnirea Trump–Putin: „Rusia trebuie presată, nu recompensată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.