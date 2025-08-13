Atena pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Oficial.md, 13 august 2025 15:10

Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..

Acum 5 minute
15:20
Vizită de monitorizare a stadiului lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Cantemir și Fălciu, România Oficial.md
O echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, condusă de..
15:20
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală va trece printr-un amplu proces de reabilitare Oficial.md
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău va trece printr-un amplu proces..
15:20
Ion Ceban: Nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, despre interdicția impusă: „Nu există..
15:20
Echipa de pompieri moldoveni continuă lupta cu incendiile din Grecia Oficial.md
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a..
Acum 15 minute
15:10
Atena pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..
15:10
Ion Bulgac: În plan legislativ, vizăm armonizarea cadrului normativ cu directivele UE, cu respectarea intereselor mediului de afaceri local Oficial.md
Ion Bulgac, reprezentant al Blocului Alternativa, spune că, în plan legislativ, Blocul pledează pentru armonizarea..
15:10
„În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale Oficial.md
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă..
15:10
Republica Moldova desfășoară simulări pentru a se pregăti de screeningul bilateral pe capitolele 11 și 12 Oficial.md
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea  simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul..
Acum o oră
14:40
Andrei Năstase solicită Președintelui țării convocarea de urgență a CSS Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a adresat..
14:40
Roman Roșca a discutat cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, aflat la final de mandat Oficial.md
La 13 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu Excelența..
Acum 2 ore
14:10
Igor Dodon: Opoziția va avea observatori în toate secțiile din diaspora, vom monitoriza fiecare procedură și fiecare numărătoare Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
13:30
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat Oficial.md
Partidul Politic  „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii..
13:30
Moroșan critică decizia de a deschide doar două secții de votare în Federația Rusă Oficial.md
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur..
Acum 4 ore
13:00
Blocul Unității Naționale: Suntem ținta unui atac orchestrat cu conotații politice și geopolitice Oficial.md
Cu doar douăsprezece ore înainte de expirarea termenului legal pentru înregistrarea formațiunilor politice în cursa..
12:50
IGSU consolidează cooperarea bilaterală în domeniul gestionării situațiilor de urgență cu Carolina de Nord Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova continuă să-și consolideze relațiile bilaterale în..
12:00
Protest matinal la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. „Inima Moldovei” îl acuză pe ministrul Buzu de indiferență totală față de problemele sociale Oficial.md
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” –..
11:50
4 membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii..
Acum 6 ore
10:50
INTERVIU// Andrei Năstase: Cei de la guvernare nu au citit cu atenție scrisoarea mea către Vladimir Plahotniuc! Oficial.md
Interviu cu Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, despre scrisoarea deschisă adresată lui..
10:50
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27..
10:40
Ion Chicu a comentat sancțiunile impuse primarului Ion Ceban Oficial.md
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului..
10:40
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare Oficial.md
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații..
10:40
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală..
10:20
Lucrări de curățare a râului Răut și investiții în proiecte de mediu la Florești Oficial.md
Astăzi, ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a fost în raionul Florești, unde au început lucrările de..
09:50
Lucrări de modernizare a infrastructurii în cadrul programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” Oficial.md
În cadrul programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” au început lucrările de modernizare a..
09:30
Roman Roșca – în vizită de lucru în raionul Anenii Noi Oficial.md
În contextul consolidării dialogului cu autoritățile administrației publice locale și a monitorizării directe a evoluției..
09:30
Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în raioanele Nisporeni și Strășeni Oficial.md
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în raioanele Nisporeni și Strășeni. Agenda..
Acum 8 ore
09:10
Înscrierile pentru programul de voluntariat FIFA World Cup 26 sunt acum deschise Oficial.md
Aproximativ 65.000 de voluntari vor fi chemați să sprijine organizarea celei mai mari Cupe Mondiale..
08:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții taberei DOR Oficial.md
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu..
08:00
CUB anunță reforma teritorial-administrativă: Lichidarea raioanelor și consolidarea autonomiei locale sunt priorități naționale Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune accelerarea reformei administrativ-teritoriale printr-o serie de măsuri..
07:40
Ion Ceban, despre solicitarea Poliției: Primăria și Primarul nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu..
Acum 12 ore
06:40
Parlamentul se va reuni în sesiune specială în această duminică Oficial.md
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea..
Acum 24 ore
18:10
Blocul „Împreună” a depus actele pentru înregistrare la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a recepționat, pe parcursul zilei de astăzi, 12 august 2025, o cerere de înregistrare..
16:50
Poliția îi cere primarului Ion Ceban să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor Oficial.md
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider..
16:30
Consultări la nivel de experți de pe ambele maluri ale Nistrului privind inițierea expertizei tehnice a sediilor LT „Evrika” din Râbnița Oficial.md
Astăzi, 12 august 2025, în format de videoconferință, a avut loc o ședință de lucru consultativă,..
16:10
CEC lansează Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare..
15:40
Cetățeni sunați și amenințați cu moartea de pe așa-numit număr de telefon al PAS: Vă rugăm să fiți foarte atenți și chibzuiți în următoarea perioadă Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) avertizează cetățenii: Mai mulți oameni au fost zilele acestea contactați..
Ieri
14:50
Restricții de circulație pe șoseaua Hîncești din Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic pe șos...
14:40
Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești Oficial.md
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați..
14:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea de la București a Ambasadorului Republicii Moldova în România Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România,..
13:50
Blocul Alternativa a prezentat planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de..
13:20
Partidul Democrat Modern din Moldova va participa la alegerile parlamentare Oficial.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), descendent direct din Partidul Democrat din Moldova (PDM), care..
12:50
52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a Oficial.md
52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte țări au activat în Parlamentul de legislatura..
12:30
VIDEO// În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare, pe când în 1990 erau peste 30 000 de hectare Oficial.md
În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de..
12:10
(VIDEO) Primarul Chișinăului, de Ziua Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens Oficial.md
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, s-a adresat tinerilor cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului...
11:40
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 mii euro pentru trafic de influență Oficial.md
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru..
11:20
Andrei Năstase: Sunt hotărât să devin primul deputat independent din istoria țării, pentru a arăta că Republica Moldova poate fi condusă cu curaj, demnitate și credință Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat că, astăzi, Comisia Electorală Centrală i-a..
11:20
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării,..
11:20
Circa 1 900 de cetățeni au ales să voteze prin corespondență Oficial.md
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare..
11:10
Se caută director general la Biroul Național de Statistică Oficial.md
Cancelaria de Stat a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de Director general al Biroului Național..
10:50
Un bărbat găsit mort sub un pod din Capitală Oficial.md
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei..
