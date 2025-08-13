De la începutul acestui an, peste 44.000 de pacienți au beneficiat de consultații la Unitatea de Primiri Urgente a IMU
Moldpres, 13 august 2025 09:10
În primele șase luni ale anului 2025, echipa Unității de Primiri Urgente (UPU) din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a consultat și ajutat peste 44.000 de pacienți, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de șeful Departamentului UPU, Boris...
Acum 5 minute
09:20
Degradarea solurilor va reduce considerabil accesibilitatea alimentelor, potrivit Mișcării Salvează Solul # Moldpres
O nouă cercetare subliniază faptul că prețurile alimentelor în Europa au crescut cu până la 50% din cauza crizei climatice, care este direct legată de degradarea solului. Ca răspuns la acest raport, Mișcarea Salvează Solul a emis un avertisment urge...
09:20
Elevii şi studenții, care își fac studiile cu frecvență la zi în străinătate, sunt asigurați medical de Guvern # Moldpres
În perioada vacanței de vară, numeroși elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în afara țării revin acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le amintește că, pe durata aflării în Republica Moldova, pot benef...
Acum 15 minute
09:10
Acum 30 minute
09:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, l-a primit pe Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Șefa de la Justiție i-a urat bun venit diplomatului american și i-a tran...
09:00
O dispută s-a aprins între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul de 1,75 de miliarde de dolari semnat cu Moscova în 2023 pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești. Înțelegerea ar fi trebuit să facă parte...
Acum o oră
08:50
Agricultori din R. Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Moldpres
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea...
08:50
ANSA anunță trei focare de pestă porcină africană, confirmate în raioanele Râșcani și Leova # Moldpres
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova, transmite MOLDPRES cu referire la...
08:40
Volodimir Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump,...
Acum 2 ore
08:20
În raionul Florești au început lucrările de curățare a râului Răut, pe un sector de aproximativ 10 kilometri, între localitățile Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Scopul proiectului constă în prevenirea inundațiilor și readucer...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 13 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 54 de bani pentru euro și de 16 lei și 83 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro scade cu patru bani, iar dolarul se apreciază cu ...
Acum 12 ore
23:10
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Moldova....
22:40
Miercuri, vremea se menține caldă, fără precipitații. Vântul va sufla de la slab la moderat, din nord-est, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele diurne vor oscila între +27..+32 de grade Celsius, iar minimele nocturne s...
22:20
Pavel Postica comentează cererea de dizolvare a formațiunilor care ar fi succesoare a partidului „Șor”: „Crearea blocului electoral a fost anunțată de la Moscova, sub auspiciile lui Ilan Șor” # Moldpres
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a comentat cererea de dizolvare a celor patru formațiuni bănuite că ar fi succesoare a partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Acesta a subliniat că „formațiunile au depus la CEC un...
20:40
Acum 24 ore
19:40
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Igor Grosu: „Va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii CC” # Moldpres
Parlamentul se va reuni duminică, 17 august curent, într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut în această seară de șeful Legislati...
19:20
Accident grav la Cahul. Doi soți au decedat, iar cei trei copii ai lor au suferit traumatisme # Moldpres
Două persoane, soț și soție, au decedat în urma unui accident rutier produs în această seara în satul Burlăceni din raionul Cahul. Totodată, cei trei copii ai cuplului, în vârstă de 5, 7 şi 10 ani, au suferit traumatisme, informează MOLDPRE...
18:00
18:00
CEC a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați din partea unui bloc electoral # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unui bloc electoral, informează MOLDPRES.Cererea de înregistrare a listei de 59 de...
17:40
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Sergiu Bejan, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru lucrările de reabilitare a drumului național R34, în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării ...
17:40
Poliția solicită primarului capitalei să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor: „Nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală” # Moldpres
Poliția Națională solicită primarului municipiului Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale. Organele de forță atenționează că manifestația ar urmări „destabilizarea social-politică a Republicii M...
17:40
Peste 475 de fundații pentru pilonii Liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost finalizate, ceea ce reprezintă mai mult de 93% din necesar. Totodată, au fost asamblați aproximativ 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați pe amplasamentele lor. ...
17:30
În acest an, 120 de elevi și studenți de etnie romă vor avea posibilitate să primească burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. În plus, din 1 septembrie 2025, toți elevii claselor I-IX vor beneficia de alimentație gratuită, iar fiecare elev va p...
17:30
Statul scoate la mezat 80 la sută din acțiunile deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” # Moldpres
După ce la sfârșitul lunii mai 2025 statul a cumpărat 80 la sută din capitalul companiei „MOLDASIG”, acum le scoate la licitație „cu strigare”. Prețul inițial de vânzare al unei acțiuni este de 289 de lei și 20 de bani, transmite ...
17:20
Funcționari din agricultură au studiat experiența Poloniei în procesul de aderare europeană # Moldpres
Mai mulţi angajaţi ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) au participat la o școală de vară în Polonia. Programul a cuprins sesiuni de instruire, prezentări și vizite de studiu axate pe extinderea UE, experiența Poloniei în integrarea eu...
17:10
Partidul de guvernământ denunță mesaje de amenințare a cetățenilor: „O nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții” # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) semnalează mai multe cazuri în care cetățenii au fost sunați și amenințați cu moartea, pe ecranul telefonului fiind afișat numărul de telefon al formațiunii. În acest context, reprezentanții PAS atenționează că ac...
16:50
Noua structură a autorității de administrare a drumurilor este aliniată la bunele practici internaționale și are ca obiectiv consolidarea capacităților instituționale, sporirea transparenței și optimizarea costurilor de întreținere a infrastructurii rutiere, a d...
16:50
Ansamblul „Rotunda” a strălucit la Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul” din România # Moldpres
Ansamblul de dans popular „Rotunda” din Suhuluceni, raionul Telenești, condus de coregraful Valeriu Diacenco, a reprezentat Republica Moldova la Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, desfășurat în perioada 7–11 august 2025, &icir...
16:40
La Hârtopul Mare, Criuleni, prima localitate beneficiară a Programului „Europa este aproape”, au început lucrările de reabilitare a unui drum # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a vizitat astăzi comuna Hârtopul Mare din raionul Criuleni, prima localitate beneficiară din cadrul Programului „Europa este aproape”, unde zilele trecute au fost dema...
16:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Rusia intensifică presiunile asupra Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare” # Moldpres
Europarlamentarul român și președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, avertizează că Rusia și aliații săi își intensifică acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, pe măsură ce se apro...
16:20
Livia Mitrofan susține că a primit noi amenințări cu moartea. Oamenii legii au stabilit de unde veneau mesajele anterioare # Moldpres
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat, într-un podcast la Europa Liberă, că a primit noi amenințări cu moartea, la mai puțin de o săptămână după ce a depus o plângere la poliție într-un ca...
16:20
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare. Cetățenii pot obține informații despre procesul de vot # Moldpres
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia pot suna la Centrul de Apel cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (C...
16:20
Peste 800 de solicitări de participare la Congresul Diasporei. Ana Calinici:„Doritorii se mai pot înscrie până pe 14 august” # Moldpres
Peste 800 de solicitări pentru participarea la Congresul Diasporei, care va avea loc pe 15 august la Palatul Republicii din Chișinău, au fost înregistrate până acum, a declarat secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, în cadrul unei emisiuni la Radio Mo...
15:50
Circulație sistată pe șoseaua Hîncești, timp de trei zile. Vezi ce tronsoane vor fi închise # Moldpres
În legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic pe șos. Hîncești circulația rutieră va fi suspendată noaptea, timp de trei zile, informează MOLDPRES.Potrivit Primăriei Chișinău, în perioada 13-15, în intervalu...
15:30
Ministerul Agriculturii a stabilit direcții de cooperare cu Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor # Moldpres
Transferul de bune practici în domeniul evaluării științifice a riscurilor și managementului acestora pe lanțul alimentar, precum și pe modernizarea infrastructurii de laborator și armonizarea procedurilor pentru o implementare coerentă a legislației europene au fo...
15:30
Academia „Ștefan cel Mare” și Consiliul Superior al Magistraturii au semnat un Acord de colaborare # Moldpres
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii au semnat un Acord de colaborare, unindu-și eforturile pentru consolidarea statului de drept, informează MOLDPRES.La ceremonia de semnare a participat rectorul ...
15:10
Peste 1500 de moldoveni din diaspora au participat la primul Târg Online de Cariere pentru Diasporă # Moldpres
Peste 1500 de participanți activi din peste 10 țări, 100 de angajatori și peste 250 de aplicări la funcțiile vacante afișate pe platformă – acesta este bilanțul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, desfășurat pe 8 și 9 august 2025, informează...
14:50
Circa 40 mil de lei, investiți în serviciile oferite victimelor violenței. Ministrul Alexei Buzu: „Lupta împotriva violenței este o prioritate națională” # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a investit, în acest an, circa 40 milioane de lei pentru sprijinirea victimelor violenței. Suma a fost alocată din bugetul public de stat și de partenerii de dezvoltare, informează MOLDPRES.Ministrul Muncii și Protec...
14:40
Țările europene au depășit Statele Unite în volumul de ajutor militar acordat Ucrainei prin contracte cu industria de apărare, potrivit datelor Ukraine Support Tracker publicate de Institutul pentru Economie Mondială din Kiel (IfW), transmite MOLDPRES.Până ...
13:40
USMF „Nicolae Testemițanu” a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere. Care sunt cele mai solicitate facultăți # Moldpres
Concursul final de admitere la studii superioare de licență și integrate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost promovat de 1146 de candidați. Cei mai mulți - 754 dintre aceștia au optat pentru programul Medicină (438 &...
13:20
13:00
Tichetele de masă vor putea fi oferite în format electronic și ele vor fi acordate angajaților inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.Astfel, d...
13:00
Financial Times: Europa accelerează reînarmarea, cu extinderi record ale fabricilor de armament # Moldpres
Uniunea Europeană accelerează procesul de reînarmare într-un ritm fără precedent, extinzând infrastructura militară de trei ori mai rapid decât în perioade de pace, relatează Financial Times, preluat de MOLDPRES.Potrivit sursei, de la &icir...
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, în perioada 11–13 august 2025, vizita oficială a președintelui Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), prof. Andreas Hensel, însoțit de dr. Majlinda Lahaniatis, dir...
12:40
Judecătoria Chișinău a venit cu mesaj de condoleanțe după moartea magistratului Mihail Diaconu # Moldpres
Judecătoria Chișinău anunță, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a magistratului Mihail Diaconu, fost judecător în cadrul sediului Buiucani și, ulterior, la Curtea de Apel Centru. Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de Consiliul Superior al Magistra...
11:50
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade, legate de obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centr...
11:50
Ultimele două zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la scrutinul din această toamnă # Moldpres
Alegătorii mai au la dispoziție două zile în care se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul Su...
11:40
Ziua Internațională a Tineretului, marcată în Republica Moldova. Dan Perciun: „Felicitări tuturor celor care dau energie, valoare și direcție acestei țări” # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Internațională a Tineretului. Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare, în care a menționat că în ultimii ani, autoritățile și-au propus să transforme dom...
11:30
Avocat din Chișinău, anchetat pentru că ar fi cerut 3.000 de euro de la administratorul unei companii # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență, în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins 3.000 de ...
11:30
La Tighina (Bender) s-a deschis KidsLand – un centru modern de joacă și creativitate pentru copii de toate vârstele, fondat atât din pasiunea unui părinte, cât și dintr-o necesitate resimțită în comunitate. Proiectul a fost posibil datorită sp...
11:30
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării trece în subordinea directă a președintelui Republicii Moldova # Moldpres
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea directă a Președintelui Republicii Moldova. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Re...
