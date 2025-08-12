STRUGURII ÎN PÂRGĂ: Boli, viespi și crăparea boabelor. Cum protejăm via
STRUGURII ÎN PÂRGĂ: Boli, viespi și crăparea boabelor. Cum protejăm via
JERSEY GIANT: Cea mai mare rasă de găini din lume
09:30
MĂTASEA DE PORUMB, BENEFICII, PROPRIETĂȚI ȘI MOD DE UTILIZARE
AȘTERNUTUL PENTRU PĂSĂRI SĂNĂTOASE. Cum îl alegi și întreții corect
17:00
LARGE WHITE : Productivitate, carne de calitate și costuri eficiente
11:40
DESTINAȚII TURISTICE PE NISTRU: Cultură, istorie și peisaje unice
11:20
DE LA CATEDRĂ LA CUPTOR: Povestea unui profesor devenit brutar
PROTECȚIA SEMINȚELOR CU AUSTRAL PLUS: Eficient contra bolilor și dăunătorilor din sol
09:30
PROGNOZA METEO MOLDOVA, 11–17 AUGUST: Cod Galben de incendii
RESTURILE VEGETALE: Unde greșim când le lăsăm la suprafața solului?
15:30
DE CE ÎNVERZESC CARTOFII: Riscuri și cum prevenim fenomenul
14:00
LEGEA PRIVIND MOȘTENIREA ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE SE SCHIMBĂ
12:20
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT VA OFERI DATE MAI EXACT DESPRE VREME
11:20
ARSURA SOLARĂ LA LEGUME: Cum afectează plantele și cum o prevenim
10:20
3 LOCALITĂȚI VOR PRIMI FINANȚARE PENTRU REZILIENȚĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ
REGULI DE BAZĂ PENTRU O CULTURĂ DE ROȘII SĂNĂTOASĂ ȘI FĂRĂ BOLI
16:20
BUMBACUL: Cultură rezistentă la secetă, potrivită pentru soluri ușoare
15:20
RAPĂNUL DE VARĂ: O amenințare pentru merele aproape coapte
14:00
ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ: Fermierii pierd până la 50% din recoltă
12:40
HIBRIZI DE RAPIȚĂ PENTRU TOAMNA 2025. Potențial ridicat de producție și toleranță la boli
11:50
ÎNMULȚIREA PRIN BUTĂȘIRE A HORTENSIEI ANNABELLE ÎN LUNILE DE VARĂ
11:20
CORNUL SECAREI (CLAVICEPS PURPUREA): Pericolul din culturile de cereale
10:50
TĂIERILE DE VARĂ LA CIREȘ, VIȘIN ȘI CAIS: Când și cum se fac
09:50
AFACERE APICOLĂ DE SUCCES LA CODREANCA: „Miere de la Moșia Familiei”
CUM NE PROTEJĂM DE ȚÂNȚARI CU METODE NATURISTE
17:10
PRODUCȚIA MONDIALĂ DE FLOAREA-SOARELUI ESTE ÎN CREȘTERE
15:40
POVESTEA LUI DUMITRU CRAVCENCO: Cașcaval artizanal, brutărie și implicare socială
15:20
FICUS ELASTICA BURGUNDY: Cum îl îngrijim pentru o plantă viguroasă
13:50
REPUBLICA MOLDOVA VA PRODUCE MAI MULTĂ ENERGIE VERDE
13:20
PLOI, GRINDINĂ ȘI VIJELII DUPĂ VALUL DE CĂLDURĂ: Alertă de Cod Galben
10:50
SEMĂNATUL DIRECT: Rezultate spectaculoase cu semănătoarea Bourgault
10:40
CE PLANTĂM DUPĂ CASTRAVEȚI: recomandări utile pentru grădina de vară
09:40
AMBALARE INOVATOARE ȘI TRADIȚIE: Povestea Clusterului Apicol Cahul
CAZURI NOI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ȘI RABIE CONFIRMATE ÎN MOLDOVA
17:20
PREȚURILE PRODUSELOR AGRICOLE AU CRESCUT CU 28% ÎN MOLDOVA
15:30
EXPORTURILE DE ULEI VEGETAL S-AU PRĂBUȘIT: Pierderi de peste 7 miliarde lei
14:10
ZMEURA SUGANA: Soi remontant cu producție dublă și randament
13:10
STRATEGII EFICIENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PUTREGAIULUI CENUȘIU
12:10
MOLDOVA VA EXPORTA CASTRAVEȚI ȘI CEAPĂ ÎN ISRAEL
12:00
CU MASSEY FERGUSON RECOLTEZI MAI MULT, MAI REPEDE ȘI MAI IEFTIN
10:50
PREȚURILE CEREALELOR CONTINUĂ SĂ SCADĂ: Recolte afectate în UE
09:40
SE LANSEAZĂ APELULUI DE SOLICITARE A PLĂȚILOR DIRECTE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
09:30
SOIURI SPECTACULOASE DE IRIȘI: Bărboși, cu creastă și alte varietăți
SECETĂ SEVERĂ LA SUD. Ministerul promite intervenții, dar evită declararea stării excepționale
16:40
ȘOFRĂNELUL: Floarea care vindecă, hrănește și protejează solul
16:10
AFACERE SUSTENABILĂ ÎN COCIERI: Mere păstrate ecologic și vândute la prețuri corecte
13:20
DE LA PORUMB LA CÂNEPĂ: Un fermier din sudul Moldovei mizează pe o cultură rezilientă
10:00
TRADIȚII DE SFÂNTUL FOCA: De ce nu se aprinde focul și nu se coace pâine
09:40
PROGNOZA METEO LA ÎNCEPUT DE AUGUST: Căldură, ploi izolate și mult soare
EDIȚIE DE SUCCES TEHAGROFEST: Fermierii aleg tehnologia modernă
