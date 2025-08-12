(VIDEO) Igor Dodon: Suntem pregătiți să ducem la capăt misiunea pe care ne-au încredințat-o cetățenii

Oficial.md, 12 august 2025 09:50

„În activitatea politică a PSRM mereu ne-am ghidat de maturitate politică și înțelepciune. Iar astăzi..

Acum 5 minute
09:50
09:50
Tinerii sunt invitați să participe la City Quest – Chișinău Oficial.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Primăria Chișinău invită toți tinerii să participe la City..
09:50
Militarii detașați în misiunea KFOR din Kosovo desfășoară antrenamente Oficial.md
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente..
Acum 2 ore
08:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad..
Acum 24 ore
18:00
2 blocuri electorale și un partid politic au depus actele la CEC pentru înregistrare la parlamentare Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat cereri de înregistrare a listelor..
17:50
Ministerul Justiției solicită constatarea a patru partide drept succesoare ale Partidului „Șor” și dizolvarea acestora Oficial.md
Ministerul Justiției a depus azi, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
17:00
Concursul pentru funcția de Administrator al Combinatului Poligrafic din Chișinău: O persoană admisă la proba interviu Oficial.md
Rezultatele preselecției în concursul pentru funcția de Administrator al Î.S. Combinatul Poligrafic din Chișinău. Până..
16:50
Atenționare de la IGP: Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției atenționează cetățenii că Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii..
16:20
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență Oficial.md
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere..
16:10
Tinerii în Republica Moldova în anul 2024: Numărul este în continuă descreștere Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă informația privind situația tinerilor în Republica Moldova în anul 2024...
16:10
Blocul Alternativa și-a prezentat lista candidaților la alegerile parlamentare Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat..
15:40
Solicitarea primarului Ceban către instituțiile de învățământ: Începând cu 1 septembrie, periodic… Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat ca, începând cu 1 septembrie, în toate instituțiile de..
15:30
AIPA a autorizat spre plată suma totală de 14,26 mln. lei în prima săptămână din august Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 4–8 august 2025,..
15:20
STISC a inițiat o anchetă de serviciu în privința unor angajați Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în..
15:10
BNS: Prețurile medii de consum s-au majorat Oficial.md
Biroul Național de Statistică informează că, în iulie 2025, prețurile medii de consum s-au majorat..
15:10
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere Oficial.md
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea..
15:10
Blocul Patriotic a depus actele de înregistrare a candidaților la CEC Oficial.md
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista..
15:00
Accident în masă la Costești: Mai mulți minori au avut de suferit în urma prăbușirii unui carusel Oficial.md
În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești,..
14:50
Ion Ceban a inspectat șantierele din sectoarele Capitalei: Am solicitat pretorilor să acorde atenție calității lucrărilor Oficial.md
Sâmbătă și duminică Primarul capitalei, Ion Ceban, a inspectat majoritatea șantierelor din sectoare. „Am solicitat..
14:40
CEC respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile..
14:20
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării..
13:40
Futsal. Programul etapei preliminare a Ligii Campionilor în Moldova Oficial.md
Marți, 26 august, la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu va începe etapa preliminară a..
13:20
Transportul aerian: Venituri de peste 3 783 596 mii lei Oficial.md
În primul semestru al anului 2025, domeniul transportului aerian din Republica Moldova a demonstrat o..
13:10
Liderii BEP: Să învingem, să apărăm victoria, să pedepsim vinovații și să dezvoltăm țara! Oficial.md
La Drochia a avut loc o întrevedere comună a conducerii și organizațiilor de partid ale..
12:40
Apelul V pentru plăți directe în sectorul zootehnic s-a încheiat cu rezultate în creștere Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)..
12:20
VIDEO// Fiica Irinei Vlah – la poliție. „Inima Moldovei”: Au arestat corturile și ziarele partidului Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice,..
12:20
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit..
12:10
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie Oficial.md
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri..
11:50
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării Oficial.md
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui..
11:50
Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a ALDE, deferită justiției Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
11:50
30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate Oficial.md
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară..
11:40
Echipa Republicii Moldova a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale Oficial.md
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul..
11:30
O tânără șoferiță a tamponat mortal o bătrână Oficial.md
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni,..
11:20
Andrei Năstase: Nu-s prea mulți 101 deputați la o populație înjumătățită din cauza sărăciei, corupției, nedreptății? Sunt destui 61 Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, insistă pe reducerea numărului de deputați –..
11:20
Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. Bărbatul a fost condamnat Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei,..
11:10
Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni Oficial.md
La Briceni au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și..
11:00
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei Oficial.md
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua..
10:50
CNA la raport: Cu ce s-a ocupat săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție..
10:40
Consiliere psihologică gratuită pentru tinerii de până la 35 de ani. Detalii Oficial.md
Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi?..
10:20
Încasările Serviciului Vamal în prima săptămână din august Oficial.md
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Ieri
09:50
Dumitru Diacov – convins că se dorește revenirea la PDM-ul clasic: Cineva trebuie să cedeze… Oficial.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, fost deputat, afirmă că în campania..
09:40
Mihai Popșoi: Candidez pentru că știu ce șansă unică are țara noastră în următorii 4 ani Oficial.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie..
09:40
(FOTO// VIDEO) Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la mai multe evenimente în țara noastră Oficial.md
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a..
09:40
Traficul de pasageri la Aeroport a fost în creștere în luna iulie: Cele mai populare destinații: Antalya și Istanbul Oficial.md
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie cu o performanță ascendentă, care confirmă trendul puternic..
09:30
Continuă prestarea consultațiilor medicale gratuite în raionul Hâncești Oficial.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele..
09:30
Igor Grosu a mers la Festivalul pâinii de la Căușeni Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături..
09:00
Partidul „Inima Moldovei” a aprobat lista candidaților care vor intra în listă comună cu Blocul Patriotic la parlamentare Oficial.md
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului INIMA MOLDOVEI. Membrii Consiliului au..
10 august 2025
15:10
Protest la Penitenciarul nr. 13: Zeci de persoane au primit și oferit bani pentru a participa la protest Oficial.md
Astǎzi Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului..
12:20
ALDE a fost înregistrat pentru a participa la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărâri ce..
10:50
(VIDEO) Un explozibil a fost aruncat în grădina casei primarului de Stăuceni Oficial.md
Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei...
